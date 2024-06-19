Nos complace anunciar que la plataforma de publicidad MGID ahora cumple totalmente con la Ley de Servicios Digitales (DSA), una regulación importante en la UE diseñada para crear un entorno en línea más seguro y responsable para los usuarios. Esta implementación subraya el compromiso de MGID de poner la privacidad del usuario en primer plano.

¿Qué es el cumplimiento con DSA?

El cumplimiento con DSA (Ley de Servicios Digitales) se refiere a un conjunto de nuevas regulaciones introducidas por la Unión Europea. Su objetivo principal es mejorar la privacidad del usuario y la protección de datos al tiempo que garantiza una mayor responsabilidad y transparencia en el panorama digital. El cumplimiento con DSA se aplica a cualquier servicio intermediario que opere dentro de la UE, incluidos aquellos que brindan acceso a redes de comunicación, servicios de almacenamiento en caché y servicios de hosting.

Para cumplir con los requisitos de la DSA, plataformas como MGID deben brindar a los usuarios información más clara sobre la recopilación de datos y las prácticas de targeting de anuncios y brindarles más control sobre sus datos personales.

Por qué MGID debe adherirse a DSA

Como proveedor de servicios intermediarios que opera dentro de la UE, MGID está obligado legalmente a cumplir con la DSA. Esto significa que debemos seguir pautas estrictas sobre gestión de datos, moderación de contenido y transparencia para garantizar que brindamos una plataforma segura y responsable para nuestros usuarios.

Beneficios para los usuarios de MGID

Nuestra implementación del cumplimiento con DSA incluye varias características clave diseñadas para mejorar la experiencia y la seguridad del usuario.

Transparencia mejorada: Los usuarios tienen un mayor control sobre sus datos y las fuentes de publicidad que ven. Esto incluye información sobre quién paga los anuncios y en nombre de quién se realiza el pago.

Los usuarios tienen un mayor control sobre sus datos y las fuentes de publicidad que ven. Esto incluye información sobre quién paga los anuncios y en nombre de quién se realiza el pago. Gestión del consentimiento del usuario: Los usuarios pueden administrar fácilmente sus preferencias de consentimiento para la recopilación de datos y el targeting de anuncios desde una ubicación única y accesible. Esto garantiza que los usuarios tengan control total sobre su información personal.

Los usuarios pueden administrar fácilmente sus preferencias de consentimiento para la recopilación de datos y el targeting de anuncios desde una ubicación única y accesible. Esto garantiza que los usuarios tengan control total sobre su información personal. Moderación de contenido, gestión de riesgos y prevención de fraude mejorados: Hemos fortalecido nuestro sistema Conozca a su cliente (KYC) para detectar y eliminar mejor las partes maliciosas. Esto ayuda a mitigar los riesgos y prevenir el fraude, promoviendo una experiencia en línea más segura para todos los usuarios.

Ahora echemos un vistazo más de cerca a cómo el cumplimiento con DSA beneficia a los anunciantes y editores en la plataforma MGID.

Beneficios para los anunciantes

Confianza y credibilidad mejoradas: Los anunciantes disfrutan de una mayor confianza del usuario ya que el cumplimiento de las regulaciones de la DSA fomenta la transparencia y la privacidad en el uso de datos. Esta confianza se traduce en mayores tasas de participación y una mejor percepción de la marca.

Los anunciantes disfrutan de una mayor confianza del usuario ya que el cumplimiento de las regulaciones de la DSA fomenta la transparencia y la privacidad en el uso de datos. Esta confianza se traduce en mayores tasas de participación y una mejor percepción de la marca. Mejor rendimiento de los anuncios: Con una gestión del consentimiento más clara y el cumplimiento de las directrices de DSA, los anunciantes pueden esperar un targeting más preciso, lo que se traduce en un mejor rendimiento de los anuncios y mayores tasas de conversión.

Con una gestión del consentimiento más clara y el cumplimiento de las directrices de DSA, los anunciantes pueden esperar un targeting más preciso, lo que se traduce en un mejor rendimiento de los anuncios y mayores tasas de conversión. Garantía de cumplimiento: Al asociarse con una plataforma compatible con DSA como MGID, los anunciantes mitigan los riesgos legales y garantizan el cumplimiento de las regulaciones de la UE, salvaguardando la reputación de su marca y minimizando posibles sanciones.

Beneficios para los editores

Mayor confianza y lealtad de los usuarios: Los editores se benefician de la confianza de los usuarios en el cumplimiento con DSA de MGID, lo que conduce a una mayor confianza y lealtad de los usuarios. Esta confianza fomenta el compromiso continuo con el contenido del editor y aumenta la probabilidad de que regresen las visitas.

Los editores se benefician de la confianza de los usuarios en el cumplimiento con DSA de MGID, lo que conduce a una mayor confianza y lealtad de los usuarios. Esta confianza fomenta el compromiso continuo con el contenido del editor y aumenta la probabilidad de que regresen las visitas. Seguridad de contenido mejorada: El cumplimiento con DSA garantiza que MGID emplee prácticas sólidas de moderación de contenido y gestión de riesgos, lo que brinda a los editores un entorno de contenido más seguro. Esto protege a los editores de alojar contenido dañino o inapropiado y preserva la integridad de su marca.

El cumplimiento con DSA garantiza que MGID emplee prácticas sólidas de moderación de contenido y gestión de riesgos, lo que brinda a los editores un entorno de contenido más seguro. Esto protege a los editores de alojar contenido dañino o inapropiado y preserva la integridad de su marca. Acceso a anunciantes premium: El cumplimiento con DSA posiciona a MGID como una plataforma confiable y de buena reputación, que atrae a anunciantes premium que buscan entornos transparentes y compatibles. Esto abre oportunidades para que los editores accedan a anuncios de mayor calidad y aumenten su potencial de ingresos.

El cumplimiento con DSA posiciona a MGID como una plataforma confiable y de buena reputación, que atrae a anunciantes premium que buscan entornos transparentes y compatibles. Esto abre oportunidades para que los editores accedan a anuncios de mayor calidad y aumenten su potencial de ingresos. Gestión de cumplimiento simplificada: El cumplimiento con DSA de MGID simplifica la gestión de cumplimiento para los editores al proporcionar pautas y herramientas claras para administrar el consentimiento del usuario y el uso de datos. Esto reduce las cargas administrativas y garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Cómo experimentar con nuestras funciones de cumplimiento con DSA

Para ver nuestras funciones de cumplimiento con DSA en acción, siga estos pasos:

Visite un sitio web de la UE: Asegúrese de estar en un sitio web dentro de la UE (o use una VPN para acceder al contenido como si estuviera en la UE). Esto es esencial porque las funciones de cumplimiento con DSA se activan según su ubicación geográfica. Interactúe con los widgets MGID: Busque widgets publicitarios MGID en el sitio. Por lo general, se colocan dentro de artículos o junto al contenido de varias páginas web. Pase el cursor y haga clic en el ícono de información: Cuando vea un anuncio de MGID, coloque el cursor sobre el ícono pequeño (i) ubicado en la esquina superior derecha del anuncio. Al hacer clic en este icono, obtendrá información detallada sobre el anuncio.

De esta forma sabrá quién paga el anuncio y en nombre de quién se muestra. Esta transparencia garantiza que usted pueda conocer los orígenes del contenido del anuncio.

¿Que sigue?

Estamos comprometidos a monitorear y perfeccionar continuamente nuestras medidas de cumplimiento con DSA para mantenernos a la vanguardia de las regulaciones en evolución y las expectativas de los usuarios. Este esfuerzo continuo garantiza que MGID siga siendo un ecosistema publicitario confiable y transparente, que empodere a los usuarios y contribuya a un entorno en línea más saludable.

Al priorizar la privacidad del usuario y la protección de datos, MGID está liderando el camino en la creación de un panorama publicitario digital más responsable y centrado en el usuario.