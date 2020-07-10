Lograr un buen CTR, tasas de conversión y ROI es solo el comienzo de cualquier optimización de campaña. En última instancia, usted quiere llegar al siguiente nivel y aumentar los beneficios totales.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los vendedores respecto a la performance es llevar las campañas de marketing a gran escala y asegurarse de que el progreso alcanzado sea sostenible. El escenario más común es cuando ha estado atascado con bajos beneficios durante algún tiempo, pero cada vez que intenta ampliar la configuración de segmentación o agregar nuevas fuentes de tráfico, el CPA se dispara fuera de control.

En este artículo, lo guiaremos a través de la mejor manera de escalar en la plataforma de MGID. Al aplicar estos métodos probados, usted será capaz de aumentar de forma muy natural el volumen de la campaña sin perder con los costos por resultados.

Campañas de tráfico y conversión

Al escalar y optimizar, siempre debe tener en cuenta el objetivo final que desea alcanzar. Hay dos tipos de campañas, a saber, campañas de tráfico y de conversión. El propósito clave de las campañas de tráfico es llevar a los usuarios al sitio web, mientras que las campañas de conversión están destinadas a impulsar el tráfico y las acciones en el sitio, como registros, compras, envíos de formularios, etc.

Independientemente del tipo de campaña, siempre querrá dirigir el tráfico a su sitio web o aplicación. La parte inferior del embudo de marketing es similar tanto para el tráfico como para las campañas de conversión, por lo que debe comprobar si hay KPI como impresiones, clics, CTR y tasa de rebote.

Sin embargo, a medida que apunta a acciones específicas del lado de los usuarios en lugar de vistas, el embudo de marketing se vuelve más multicapa y complicado. Puede utilizar varias páginas de inicio con diferentes enfoques creativos y medir cada paso que un usuario realiza a lo largo del camino del cliente. Por lo tanto, para las campañas de conversión, también le interesará controlar los KPI como las conversiones, el CVR y, en última instancia, la tasa de CPA.

Una vez más, sobre la importancia de un período de prueba

Cualquier publicidad pagada siempre debe comenzar con pruebas; este paso inicial es clave para una mayor optimización y escalado. Al realizar pruebas, debe asignar un presupuesto independiente, sobre el que nuestros manager de cuentas pueden asesorarlo para cada ubicación geográfica.

En esta etapa, también debe probar diferentes enfoques de marketing, páginas de inicio y creatividades. Para las campañas de conversión, recomendamos comenzar con no más de tres páginas de inicio con diferentes enfoques creativos. Tanto para las campañas de tráfico como para las de conversión, se recomienda probar tantas creatividades como pueda durante la fase de prueba, por ejemplo, diez creatividades diferentes o más. Todos los enfoques creativos deben probarse en campañas separadas para encontrar y comparar las fuentes de tráfico más relevantes para cada uno de ellos.

Una vez que las creatividades hayan superado el proceso de moderación, ajuste la configuración de segmentación para estas pruebas iniciales. Siempre es mejor comenzar con los ajustes más básicos, CPC medio y sólo ajustar el geo para la prueba. Es probable que estas pruebas produzcan un ROI negativo, pero proporcionarán información valiosa para una mayor optimización.

Escalado paso a paso

Una vez que haya recopilado estadísticas durante las pruebas, puede elegir la página de inicio de mejor rendimiento y algunas creatividades. Además, es posible que desee ajustar las ofertas para las creatividades de alta y baja conversión.

Se debe prestar atención a la configuración de coeficientes en diferentes widgets porque los widgets con alto CTR pueden tirar de su presupuesto publicitario. La fase de prueba le dará la oportunidad de equilibrar los costos por conversión ajustando los coeficientes para los ID de widgets y poner en la lista negra las fuentes de tráfico con rendimiento cero.

A partir de entonces, puede lanzar varias campañas con la configuración de segmentación más prometedora y las tasas de CPC que más crecen. Por ejemplo, dependiendo de los resultados de la prueba, puede dirigirse a los usuarios en dispositivos de escritorio y crear varias campañas diferentes para diferentes sistemas operativos o navegadores. De esta manera, podrá analizar estos enfoques de segmentación por separado.

Tenga en cuenta que a medida que profundiza en la segmentación, la lista blanca y la lista negra, debe aumentar su CPC; por lo general, es suficiente aumentar sus ofertas en un factor de 1,5. No dude en consultar con su manager de cuentas sobre este asunto, ya que debe implementar cambios significativos en la configuración de segmentación. Además, si ha logrado un rendimiento excepcional con ajustes de segmentación específicos, puede aumentar gradualmente el CPC en un 10 % para una mayor escala.

Para escalar y aumentar la eficiencia al mismo tiempo, recomendamos añadir campañas con nueva segmentación y mantener las campañas funcionando en rotación mientras su ROI es positivo. Una táctica común es crear dos conjuntos de campañas para diferentes sistemas operativos, navegadores u otros ajustes, con tasas de CPC bajas y altas.

Por último, pero no menos importante, debe supervisar continuamente el rendimiento de las creatividades elegidas, agregar otras nuevas y excluir las que no tienen buena performance. Recuerde que los creativos frescos e inusuales son la fuente de su ventaja competitiva. Se puede recomendar dividir el presupuesto 80/20: 80% asignado a estrategias creativas probadas y 20% a experimentos.

Conclusión

La diferencia clave entre un vendedor de rendimiento profesional y un principiante es la capacidad de escalar y mantener la rentabilidad al mismo tiempo. Tenga en cuenta todos los KPI y métricas necesarios a lo largo del embudo de marketing porque podrán señalar problemas en una etapa específica. Además de esto, es extremadamente importante obtener la información correcta durante la fase de prueba y más adelante. Por último, en MGID recomendamos un enfoque controlable y diferenciado al agregar nuevas campañas con configuraciones de segmentación ajustadas, en lugar de cambiar el enfoque inicial que ofrece resultados coherentes.