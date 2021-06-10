Autor

Sergii Denysenko

CEO

Con más de 20 años en la industria de la publicidad en Internet, Sergii ha ocupado puestos ejecutivos en corporaciones multinacionales y ha creado múltiples plataformas de medios digitales globales. Antes de MGID, Sergii ocupó puestos de CEO en Sales House, TAKiTAK! Advertising y Gala Media. También fue vicepresidente y manager de desarrollo de redes en Gala.net. Liderando una de las primeras y ahora más grandes empresas de publicidad nativa del mundo, es responsable del negocio global de MGID con un enfoque especial en asegurar el lugar de la empresa como la principal empresa de publicidad nativa. Desde que se unió a MGID en 2011, Sergii ha liderado una plantilla mundial de más de 750 personas, lanzando nuevos servicios que permitieron a MGID triplicar sus ingresos.