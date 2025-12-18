La tecnología de MGID potenciará el inventario digital de El Espectador, atrayendo demanda de calidad y audiencias altamente calificadas, al mismo tiempo que acompaña sus estrategias de monetización, engagement y retención.

MGID, la plataforma global de publicidad nativa impulsada por inteligencia artificial, ha firmado un acuerdo exclusivo con El Espectador, uno de los medios de comunicación más influyentes y respetados de Colombia. Con una audiencia estimada de 27 millones de visitas mensuales, el acuerdo reforzará las estrategias de monetización del editor y maximizará el valor de su inventario digital adecuado, siempre cuidando la experiencia del usuario.

Como parte de esta colaboración, el medio integrará anuncios nativos diseñados para adaptarse al look and feel de la página en pos de fomentar la apariencia de contenido orgánico, personalizando el diseño de los widgets con tipografía, tamaño y colores del sitio, manteniendo una navegación fluida, segura y alineada, mejorando a su vez la experiencia del lector y sin afectar los estándares editoriales del medio. La tecnología implementada prioriza el cuidado de los Core Web Vitals.

“Esta colaboración con El Espectador marca un hito clave en nuestra estrategia de crecimiento en Colombia y demuestra el gran potencial de la monetización basada en publicidad nativa de alta calidad. Desde MGID, estamos emocionados de fortalecer esta alianza y llevarla al siguiente nivel, aportando tecnología segura, eficiente y respetuosa de la experiencia de usuario. Nuestro compromiso es seguir ayudando al medio a incrementar el valor de su inventario y consolidar su sostenibilidad digital a largo plazo. Queremos ser un aliado estratégico que acompañe sus planes de crecimiento y retención de audiencias” afirma Ana Trejo, Directora de Desarrollo de Editores para MGID LATAM.

Desde El Espectador, destacan que la colaboración se integra a una estrategia más amplia de transformación y fortalecimiento digital, aprovechando soluciones tecnológicas que les permitan diversificar ingresos y atraer audiencias más calificadas. añade Juan Pablo Aguirre, Business and Sales Digital Director de El Espectador.

Esta alianza reafirma la visión compartida de ambas organizaciones: construir un modelo de monetización sostenible, apoyado en formatos respetuosos, datos de calidad y socios tecnológicos confiables, que contribuya a un ecosistema digital más sólido e innovador para los medios de comunicación en Colombia.