En MGID, nos complace presentar Engagement Metrics, nuestra nueva función diseñada para ayudar a los anunciantes a entender qué ocurre realmente después de que los usuarios hacen clic en sus anuncios.

Los clics y las conversiones muestran solo una parte de la historia. Engagement Metrics profundiza más, revelando cómo los usuarios interactúan con su sitio web: cuánto tiempo permanecen, cuánto se involucran y cuál es el valor real de esa atención.

Qué son los Engagement Metrics

Engagement Metrics rastrea el comportamiento real del usuario desde el momento en que llega a su sitio. Miden no solo el volumen de tráfico, sino también la calidad del compromiso.

Ahora podrá ver:

Visitas (Sesiones): Se registra una visita cada vez que un usuario llega a su landing page tras hacer clic en un anuncio de MGID. Cada visita representa una sesión real, mostrando cuántas interacciones genuinas genera su campaña.

Se registra una visita cada vez que un usuario llega a su landing page tras hacer clic en un anuncio de MGID. Cada visita representa una sesión real, mostrando cuántas interacciones genuinas genera su campaña. Tiempo en el sitio: Mide cuánto tiempo pasan los usuarios en sus páginas. Solo se contabiliza el tiempo activo, cuando la pestaña está visible y en primer plano, lo que refleja un verdadero engagement.

Mide cuánto tiempo pasan los usuarios en sus páginas. Solo se contabiliza el tiempo activo, cuando la pestaña está visible y en primer plano, lo que refleja un verdadero engagement. CPV (Coste por visita) Indica cuánto paga, en promedio, por cada visita real. Facilita comparar el rendimiento entre creatividades, ubicaciones o audiencias.

Indica cuánto paga, en promedio, por cada visita real. Facilita comparar el rendimiento entre creatividades, ubicaciones o audiencias. Tasa de aterrizaje (Landing Rate): Muestra qué porcentaje de clics realmente carga su sitio web. Una tasa alta indica una experiencia fluida; una baja puede señalar problemas técnicos, lentitud en la carga o desajuste de audiencia.

Por qué los Engagement Metrics son importantes

Engagement Metrics cubren la brecha entre clics y conversiones y satisfacen necesidades clave:

Mayor comprensión del comportamiento del usuario: Ahora los anunciantes pueden ver cómo los usuarios consumen e interactúan con su contenido.

Ahora los anunciantes pueden ver cómo los usuarios consumen e interactúan con su contenido. Optimización más inteligente de campañas: Con insights más profundos, las decisiones se vuelven más precisas y el ROI mejora.

Con insights más profundos, las decisiones se vuelven más precisas y el ROI mejora. Datos cualitativos para campañas de marca: Perfecto para medir awareness, efectividad del contenido y atención del usuario.

Cómo funcionan los Engagement Metrics

El Pixel de MGID, que ya conoce, ahora hace mucho más. Una vez colocado en todas las páginas de su sitio, rastrea el engagement de manera automática, sin configuraciones adicionales.

Esto es lo que ocurre en segundo plano:

El usuario hace clic en un anuncio MGID y llega a su sitio: inicia una nueva sesión. El Pixel mide el tiempo activo durante el cual el usuario mantiene la página en foco. Si navega por otras páginas con el Pixel instalado, la sesión continúa. Si pasan 30 minutos sin actividad o hay un nuevo clic, se inicia una sesión nueva. Todos los datos de engagement (tiempo en el sitio, visitas, landing rate, CPV, etc.) se envían automáticamente a MGID.

Estos datos aparecen directamente en sus estadísticas: en Campañas, Anuncios, Fuentes y Reportes. Puede analizar tendencias, añadir columnas de engagement o comparar creatividades y fuentes de tráfico entre sí.

Cómo activar los Engagement Metrics

Es muy sencillo:

1. Acceda a la configuración o edición de su campaña.

2. Abra la pestaña Tracking y haga clic en Get Pixel Code.

3. Copie el código y colóquelo en todas las páginas de su sitio, preferiblemente en el (o mediante Google Tag Manager).

4. En su panel, añada las columnas Visits, Time on Site, Landing Rate o CPV para que los datos comiencen a aparecer automáticamente.

Sin configuraciones adicionales. Sin pasos complicados. Una vez activo el Pixel, los Engagement Metrics empiezan a recopilar datos de inmediato.

Mida lo que realmente importa

Los clics son solo el comienzo. Engagement Metrics le permiten ver el panorama completo: cómo interactúan los usuarios con su sitio, qué tan comprometidos están y cuán efectivo es su contenido. Con estos nuevos insights, podrá optimizar de manera más inteligente y tomar decisiones basadas en comportamiento real.

Engagement Metrics ya están disponibles en el panel de MGID. Añádalos a sus reportes hoy mismo y comience a ver más allá del clic.