Google anunció que esta actualización se lanzaría a mediados de junio y entraría en vigor en agosto de 2021. Esta actualización combinará nuevas señales, Core Web Vitals y señales anteriores relacionadas con la experiencia de usuario.

Si echamos un vistazo, la experiencia de la página siempre ha sido importante para Google para asegurarse de que los usuarios logran sus propósitos interactuando con un sitio web. En 2015, Google comenzó a tener en cuenta la facilidad de uso móvil de los sitios web. Además de esto, Google ya ha estado utilizando la velocidad de página como un factor de clasificación en las búsquedas móviles desde 2018.

En 2020, salieron con Core Web Vitals, que es el conjunto de métricas que estiman la experiencia de la página que la mayoría de los usuarios obtienen al aterrizar en su sitio. A partir de junio de 2021, estas métricas formarán parte de su algoritmo de clasificación de búsqueda.

No esperamos que esta actualización cause enormes fluctuaciones en la clasificación de sitios web. Otras señales de clasificación seguirán siendo la relevancia contextual y los factores hipotéticos no revelados, por ejemplo, enlaces traseros, intención de búsqueda, etc. El contenido del sitio web sigue siendo la señal de clasificación más fuerte para Google, pero la experiencia de la página ahora se convierte en un factor decisivo cuando dos o más sitios web muestran la misma relevancia contextual. Por lo tanto, lo que está en juego puede ser mucho mayor en nichos competitivos.

Creemos que esta iniciativa tiene como objetivo recompensar a los sitios web que ofrecen mejores experiencias de página para los usuarios. También aporta mucha más transparencia a las actividades de optimización de SEO porque estas métricas se divulgan públicamente como un factor de clasificación.

Las páginas que demuestran un rendimiento estable y rápido también hacen que los visitantes permanezcan más tiempo en el sitio web, les ayudan a alcanzar sus objetivos e incluso los convierten en compradores con más frecuencia. Según el propio estudio de Google, los visitantes tienen un 24% menos de probabilidades de abandonar las páginas que cumplen con los umbrales de Core Web Vitals.

Google también planea implementar el sistema de insignias dedicado, que calificará el rendimiento del sitio web en términos de Core Web Vitals y los marcará con indicadores visuales en los resultados de búsqueda. Cabe esperar que los presupuestos publicitarios se alejen de los editores con barras de progreso rojas.