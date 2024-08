Diseñar landing pages que conviertan siempre se ha tratado de mantenerse un paso por delante de la competencia y superarlos de cualquier manera posible. Las nuevas estrategias de diseño dan a las landing page un aspecto fresco y muestran una aptitud para la innovación que los usuarios pueden apreciar.

Por supuesto, hay ciertas "mejores prácticas" que se transmiten año tras año. No hay necesidad de reinventar la rueda cada vez que lanza una nueva campaña, pero saber cómo enriquecer una landing page ya perfecta sin duda le dará más clics. Aquí hay un par de nuevos trucos para diseñar excelentes landing page en 2022.

Las landing page tienen un objetivo

Las landing page tienen una misión clara y un objetivo bastante sencillo de lograr. Necesitan convertir, y para hacer eso, necesitan estar hiperenfocados en la campaña, sus objetivos y sus targets.

Por esa razón, las landing page no son el lugar adecuado para volverse loco con diferentes estilos o diseños. Más bien, todo en esa página debe trabajar hacia el mismo objetivo sin distraer al usuario con mensajes innecesarios e inútiles o diseños llamativos.

La simplicidad suele ser el nombre del juego, pero eso no significa que no deba ser creativo. Está bien probar nuevos diseños e ideas siempre y cuando el mensaje central de la campaña permanezca claro en toda la página.

Los mejores diseños trendy de landing page

Al observar cuidadosamente las tendencias de los usuarios y la evolución de las landing page, pudimos determinar cuáles serán las próximas grandes tácticas de diseño.

Desplazamiento horizontal

Estamos muy acostumbrados a cómo funcionan las páginas y ya esperamos ver ciertos comportamientos incluso antes de que se cargue la landing page. Un ejemplo que se siente demasiado natural es el desplazamiento vertical en el que se basa la mayor parte de Internet.

Sin embargo ese no tiene que ser el caso, ciertos sitios web ya han explorado la idea del desplazamiento horizontal y han determinado algunas de las cosas que se deben y no se deben hacer al usar tal enfoque. Por ejemplo, los usuarios no han sido muy receptivos al desplazamiento horizontal cuando conduce a demasiado contenido. Sintieron que rompía el flujo natural de la página, afectando negativamente su UX y impidiéndoles llegar a donde querían ir.

Las landing page son diferentes. No va a haber un exceso de contenido y enlaces en estas páginas. Si lo hay, está haciendo algo mal. Es el lugar perfecto para integrar el desplazamiento horizontal, mostrando un carrusel de imágenes que refuerzan el mensaje principal de la campaña publicitaria y mostrando al usuario los beneficios de la conversión.

Fuente: GitHub

En la muestra de la landing page anterior, el desplazamiento horizontal lo lleva a un viaje engañosamente simple pero hermoso del concepto que termina tal como debería hacerlo una landing page, con la capacidad de convertir. Es el ejemplo perfecto de lo único y atractivo que es el desplazamiento horizontal.

Ilustraciones vs fotografías

Todos hemos visto landing page con fotografías de personas o lugares que apoyan el mensaje central de la campaña publicitaria. Pero, ¿realmente lo hacen?

La mayoría de las veces, estas fotografías están completamente fuera de lugar, mostrando situaciones y emociones genéricas que estamos demasiado cansados de ver. Ubicar fotografías genéricas en todas sus landing page puede equivaler a algo similar a la ceguera de los banners: los visitantes ignorarán estas fotos; ya las han visto un millón de veces. Eso es terrible para su campaña, ya que la landing page no debe tener elementos que se sientan redundantes o inútiles.

Una forma en que los diseñadores de landing page han decidido abordar este problema de sobreabundancia de fotos sin sentido es usar ilustraciones en su lugar. Las ilustraciones únicas y creativas realmente llaman la atención del usuario. Le dan a la página un aspecto estilizado que es más probable que inspire al usuario a tomar una acción, y bueno, para eso están las landing page.

Fuente: TubikStudio

También es posible usar ilustraciones de marca en sus landing page, es decir, un estilo de ilustración que sea específico de su marca y la haga reconocible.

GIF animados

Es posible que las imágenes estáticas ya no sean lo que se necesita para cautivar a su audiencia, no cuando todos sus competidores están adoptando lentamente un enfoque de diseño más dinámico para las landing page.

No todos los elementos de su página necesitan estar en movimiento. Existe tal cosa como el exceso de animación que desviará la atención de sus usuarios de la acción que desea que realicen. Sin embargo, si es cuidadoso y deliberado en la colocación de animaciones alrededor de la landing page, podrá lograr sus objetivos sin distraer a los usuarios.

Para evitar perder conversiones, puede confiar en GIF animados o micro animaciones. Ambos pueden enriquecer su experiencia de landing page sin sobreestimular a los usuarios. Las microanimaciones se pueden usar para acentuar la parte específica de la página a la que desea llamar la atención de sus usuarios, como el botón CTA. Los GIF se pueden usar en la misma medida y pueden lograr la apreciación (y la conversión) de una gran base de clientes.

Fuente: Dribbble

Videos en las landing page

El video es, con mucho, uno de los medios más populares para contar la historia de su marca o producto. A los usuarios les encanta el contenido en forma de video: es fácil de consumir y requiere poco de su tiempo. La landing page no es el lugar para videos demasiado largos que nunca van al grano.

Fuente: Wave Video

Página de agradecimientos

Una vez que los usuarios quedan impresionados por su landing page y deciden tomar acción, es apropiado mostrar su aprecio por ellos. Las páginas de agradecimiento no son exactamente una tendencia nueva, pero siguen siendo lo suficientemente raras como para que usar una lo ayude a destacarse. Es la página que muestra a sus clientes potenciales una vez que han enviado un formulario o han realizado cualquier otra acción. Estas páginas son oportunidades perfectas para nutrir a sus clientes potenciales y desarrollar aún más su relación con ellos.

Fuente: ConvertFlow

Conclusión

Definitivamente hay nuevas estrategias de diseño en el horizonte y otras que harán que sus landing pages realmente se destaquen. Es hora de innovar y reforzar sus campañas con increíbles landing pages que cautivarán y convertirán como nunca antes.