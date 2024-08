1.9 mil millones de sitios web están compitiendo diariamente por la atención, y hay un estimado de 4.95 mil millones usuarios de Internet en el mundo de hoy. Con el usuario promedio de Internet global que pasa casi 7 horas en línea cada día, eso se traduce en más de 1.400 millones de años de existencia humana combinada en línea solo en 2022.

En otras palabras, la competencia es alta, pero las probabilidades son buenas para aquellos que juegan bien el juego. Entonces, ¿cómo pueden los editores asegurarse de que su sitio web logre el mejor rendimiento de monetización?

Si su objetivo es obtener ganancias compuestas a largo plazo, la monetización depende en gran medida del poder de la marca. Para eso, la seguridad de la marca debe ser su principal prioridad. Para alcanzar el máximo rendimiento de monetización, tanto los editores como los anunciantes deben mantener la confianza del consumidor y proporcionar una experiencia de usuario de alta calidad.

Las clasificaciones de seguridad le ayudan a descubrir los riesgos

En 2022, MGID amplió el apoyo ofrecido a sus socios mediante la introducción de clasificaciones de seguridad de campaña. Estas clasificaciones indican qué elementos de sus campañas son aceptables y cuáles son cuestionables en todas las redes de editores. Los artículos de menor calidad indican dos problemas potenciales.

Pueden ser rechazados por ciertas redes debido a sus propios filtros de calidad. No calificar para una red de alta calidad afecta su alcance y poder de monetización.

Pueden afectar a la experiencia del usuario. Si bien son aceptadas por algunas redes de editores, las prácticas cuestionables ponen en peligro la imagen de marca del anunciante y el editor, la efectividad de la campaña y la percepción de la marca.

Las clasificaciones de MGID no se imponen de ninguna manera. Las clasificaciones de seguridad simplemente sirven para marcar campañas de baja calidad; después de lo cual, los editores deciden por sí mismos qué calidad de anuncio están dispuestos a aceptar.

¿Qué son exactamente las clasificaciones de seguridad?

Las clasificaciones de seguridad de la campaña son similares a tener una red de investigadores que realizan verificaciones de antecedentes por usted. Por lo tanto, las clasificaciones de MGID lo ayudan a comprender qué elementos y campañas son aceptables en todas las redes de editores. Hay dos clasificaciones de seguridad:

Media : Las clasificaciones de seguridad medias contienen temas más controvertidos con imágenes extrañas, raras o peculiares, junto con temas sensacionalistas, impactantes o escandalosos. Es probable que la campaña tenga un alcance limitado en un subconjunto de editores que aceptan campañas de tipo medio.

: Las clasificaciones de seguridad medias contienen temas más controvertidos con imágenes extrañas, raras o peculiares, junto con temas sensacionalistas, impactantes o escandalosos. Es probable que la campaña tenga un alcance limitado en un subconjunto de editores que aceptan campañas de tipo medio. Alta: Los rankings de alta seguridad son publicidades limpias e inocuas tanto en el diseño de anuncios como en el contenido promocionado. La campaña cumple con los estándares de la mayoría de nuestros editores y, por lo tanto, es más probable que se amplíe a través de la red.

Si una campaña es calificada favorablemente, debería significar que su contenido es seguro de ejecutar, desde el punto de vista de la legalidad, el contenido y las características técnicas. Cuanto más alta sea la clasificación de seguridad, mayor será la escalabilidad de la campaña publicitaria en toda la red y mayor será su poder de monetización.

Por qué funciona para los editores

100% de control sobre la posible controversia publicitaria. Los anuncios inapropiados, agresivos o impactantes reciben clasificaciones más bajas. Los editores pueden eliminarlos por completo aumentando sus requisitos. Gana la lealtad de los usuarios. Los anuncios cuestionables provocan quejas de los usuarios o simplemente hacen que los usuarios se desconecten. La experiencia publicitaria positiva es igual a la experiencia positiva del usuario y se refleja en una mayor lealtad y compromiso. Refina el ecosistema web. Cuanto más tiempo se pasa en el ecosistema de Internet, más inteligentes se vuelven los usuarios y más sofisticado es el clickbait. Los editores deben mantenerse un paso por delante de los usuarios en términos de detección de clickbait y publicidad engañosa. Si los usuarios lo detectan antes que usted, ya los ha perdido. Tiene un impacto positivo del CPM. Una vez que los usuarios aprendan a confiar en los anuncios desde el punto de vista de la relevancia, así como de la optimización técnica y de calidad, harán clic en ellos con más frecuencia. El contenido seguro para la marca y de alta calidad admite la monetización web a largo plazo.

Por qué realmente es importante para los anunciantes

Asegura la calidad del tráfico. Si una campaña publicitaria recibe una clasificación alta, más sitios web con tráfico premium la aceptarán para competir en una subasta. La baja calidad del anuncio generalmente se correlacionará con la baja calidad del tráfico. Alcanza a un tráfico de alto impacto y a usuarios que gastan. Un corolario de lo anterior es que una vez que la campaña publicitaria se considera segura y de alta calidad, generalmente califica para sitios web premium. Estos sitios web tienden a tener audiencias más lucrativas, es decir, que pagan mejor. Mayor relevancia. Los anunciantes pueden llegar a su público objetivo con mensajes más directos y claros. Cuando los usuarios ven anuncios claros en sitios web premium y de alta calidad, están más inclinados a revisar las landing page de los anunciantes. No hay necesidad de despertar el interés por el clickbait para que hagan clic. Aumento de la visibilidad del anuncio y del contenido PPV. Al igual que en el caso de la calidad del tráfico, una alta clasificación de la campaña es una señal de que el contenido del anuncio puede conducir a una mayor visibilidad de la marca en sitios web de alta calidad. La visibilidad se correlaciona directamente con la monetización, que, después de todo, es el objetivo final.

Reflexiones finales

El contenido arriesgado, el clickbait y las campañas de baja calidad no son estrategias de monetización sostenibles. Lo que sí vale la pena a largo plazo es la calidad. Es cierto que los editores y anunciantes no siempre pueden saber (o tener tiempo para evaluar) lo que puede o no calificar como una práctica recomendada, especialmente cuando se trabaja con múltiples territorios o mercados con áreas grises.

Las campañas publicitarias a menudo se eliminan porque no logran visibilidad y participación. Para evitar los recursos malgastados y apoyar el crecimiento de los ingresos publicitarios, las clasificaciones de seguridad de MGID pueden servir como una herramienta rápida y confiable para evaluar si un anuncio puede recibir una ubicación en un contexto de monetización superior y de valor alto.