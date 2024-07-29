Affiliate Summit East 2024
Дата початку: 29 липня 2024 р. о 07:00 EST • Дата завершення: 30 липня 2024 р. о 15:00 EST
Місце зустрічі: Marriott Marquis, Нью-Йорк, США • Зустрітись з нами: Стенд №1011
Події в індустрії
Affiliate Summit – це найбільший у світі захід із performance-маркетингу.
Відвідувачі зможуть взяти участь в нетворкінгу і повчитися у топових компаній і ключових керівників у галузі affiliate-маркетингу.
Офіційний сайт конференції: [https://www.affiliatesummit.com/east (https://www.affiliatesummit.com/east)