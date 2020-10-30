ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งที่กำหนดคุณภาพการโฆษณา โดยวัดจากการแสดงโฆษณาจริงที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เมื่อเทียบกับโฆษณาที่สร้างขึ้นทั้งหมด พูดง่าย ๆ ก็คือหากโฆษณาไม่ปรากฏบนหน้าจอของผู้เข้าชม (เช่น อยู่ที่ด้านล่างของหน้าเว็บผู้ใช้ปิดแท็บก่อนที่โฆษณาจะแสดงผล ฯลฯ) จะไม่สามารถนับว่าได้แสดง
มาตรฐานความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาของ IAB สำหรับโฆษณาแบบคงที่กำหนดให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นพิกเซลโฆษณาได้มากกว่า 50% เป็นเวลานานกว่าหนึ่งวินาที สำหรับวิดีโอการแสดงโฆษณาที่ได้แสดงหมายถึงสองวินาทีครึ่งของพิกเซล
ในบทความนี้เราจะอธิบายถึงสิ่งที่ทำให้ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาในฝั่งของผู้เผยแพร่โฆษณาดำเนินการได้ดี มีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างไร และคุณลักษณะขั้นสูงใดบ้างที่เพิ่มเข้ามาในวิดเจ็ตของ MGID
วิธีเชื่อมโยงโฆษณากับเนื้อหาไซต์
ผู้เผยแพร่โฆษณาบางรายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บของตนมากเกินควรเพื่อความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาเพียงอย่างเดียว ซึ่งบางครั้งทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้แย่ลง ตัวอย่างเช่น การใช้โมดูลโค้ดบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เลื่อนหน้าจอจนกว่าโฆษณาจะโหลด
รูปแบบโฆษณาที่บังคับให้ดู เช่น วิดีโอที่ติดอยู่บนหน้าจอ การบังคับเปลี่ยนหน้า หรือป๊อปอัป ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการให้ความสำคัญในการแสดงโฆษณาเป็นอันดับแรกแทนที่จะเป็นประสบการณ์ของผู้ใช้ โฆษณาเหล่านี้ไม่สามารถข้ามได้ ซึ่งการล่วงล้ำเหล่านี้อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบอย่างรุนแรงจากผู้ชม เป็นผลให้การมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหาไซต์ลดลงและเมื่อทำให้ผู้อ่านออกจากหน้าเว็บมากขึ้น ทำให้ราคาเสนอของผู้โฆษณาลดลงเช่นกัน
ตามหลักการทั่วไป โฆษณาไม่ควรขัดขวางการโต้ตอบของผู้อ่านกับเนื้อหา แต่ควรขยายกระบวนการบริโภคเนื้อหา วิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาโดยไม่ลดประสบการณ์ของผู้ใช้คือ การใช้การทดสอบหลายตัวแปรที่คำนึงถึงเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนหน้า อัตราการออกจากหน้าเว็บ การดูหน้าเว็บ เวลาที่มีส่วนร่วมบนหน้าเว็บ การคลิกดูโฆษณา ฯลฯ ตามหลักการแล้วคุณควรใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพและใช้การเพิ่มประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเหล่านี้ในทันที
Lazy loading วิดเจ็ตของ MGID
ที่ MGID เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้เพิ่มคุณลักษณะ Lazy loading ในวิดเจ็ตโฆษณาของเราเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาและประสิทธิภาพของหน้าเว็บ โดยพื้นฐานแล้วคุณลักษณะนี้ช่วยให้สามารถโหลดโฆษณาได้ทันทีเมื่อผู้ใช้เลื่อนไปยังตำแหน่งที่ควรแสดงวิดเจ็ต
Lazy loading ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าเว็บและลดคำขอโฆษณาไปยังเซิร์ฟเวอร์เนื่องจากไม่จำเป็นต้องโหลดโฆษณาหากผู้ใช้ไม่เปิดดู นอกจากนี้ยังปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์เนื่องจากผู้อ่านได้รับเนื้อหาที่ร้องขอเร็วขึ้น ในท้ายที่สุดคุณลักษณะนี้จะปรับปรุงการจัดอันดับไซต์ใน Google - โดยอัลกอริทึมจะจับฟังก์ชันนี้
ด้วยเหตุนี้การมีส่วนร่วมของผู้ใช้บนเว็บไซต์จึงเพิ่มขึ้นเช่นกัน และผู้ลงโฆษณาเสนอราคาสูงขึ้นสำหรับพื้นที่โฆษณาและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการแสดงโฆษณาที่ได้แสดง
ความคิดเห็นสุดท้าย
ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาเป็นหัวใจของคุณภาพการโฆษณาที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายเพื่อโฆษณาและความไว้วางใจในระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมด เพื่อดึงดูดผู้โฆษณาและเพิ่มรายได้สูงสุด ผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ให้บริการเทคโนโลยีโฆษณาควรใช้ความพยายามมากขึ้นในการสร้างเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นของโฆษณาที่ได้แสดงโดยไม่ส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของผู้ใช้
Lazy loading เป็นคุณลักษณะใหม่ที่นำมาใช้กับวิดเจ็ต MGID ไม่เพียงช่วยประหยัดทรัพยากรระบบและลดน้ำหนักของหน้าเว็บ แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาบนแพลตฟอร์มของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงโฆษณากับเนื้อหาบนหน้าเว็บแล้ว ผู้เผยแพร่โฆษณาควรทำการทดสอบหลาย ๆ วิธีและคำนึงถึงอัตราการออกจากหน้าเว็บ เวลาที่มีส่วนร่วมบนหน้าเว็บ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อื่น ๆ ร่วมกับความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา