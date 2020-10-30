A visibilidade é uma das propriedades mais fundamentais que definem a qualidade da publicidade; ela é medida como impressões reais de anúncios que os usuários poderiam ver, em oposição a todos os anúncios gerados. Simplificando, se um anúncio não aparece na tela de um visitante (por exemplo, está localizado abaixo da dobra de uma página da web, um usuário fechou a guia antes que um anúncio pudesse ser processado, etc.), ele não pode ser contado como visível.

Os padrões de visibilidade do IAB para anúncios estáticos exigem que o usuário consiga ver mais de 50% dos pixels do anúncio por mais de um segundo. Para vídeos, uma impressão de anúncio visível significa dois segundos e metade dos pixels.

Neste artigo, explicaremos o que constitui uma boa execução da visibilidade do anúncio no lado dos editores, como isso afeta a experiência do usuário e quais recursos avançados foram adicionados aos widgets da MGID.

Como entrelaçar anúncios com o conteúdo do site

Alguns editores tendem a superotimizar suas páginas da web exclusivamente para visibilidade, às vezes ao custo da experiência do usuário. Por exemplo, isso pode ser feito implementando certos módulos de código que impedem os usuários de avançar mais até que os anúncios sejam carregados.

Formatos de anúncios visíveis forçados, como vídeos fixos, páginas salientes ou pop-ups, são outro exemplo de como colocar as impressões do anúncio em primeiro lugar, em vez da experiência do usuário. Esses anúncios não podem ser ignorados, mas sua intrusão pode causar uma reação negativa aguda no público. Como resultado, o envolvimento do usuário com o conteúdo do site diminui e, à medida que mais leitores rejeitam, os lances dos anunciantes também caem.

Como regra geral, os anúncios não devem interromper a interação do leitor com o conteúdo, mas sim estender o processo de consumo do conteúdo. A melhor maneira de melhorar a visibilidade do anúncio sem diminuir a experiência do usuário é implementar testes multivariados que também levam em consideração o tempo do usuário na página, a taxa de rejeição, as visualizações de página, o tempo de engajamento na página, os cliques nos anúncios etc. Idealmente, você pode usar inteligência artificial para analisar dados históricos sobre o que é comprovadamente eficaz e implementar essas otimizações baseadas em dados instantaneamente.

Carregamento lento de widgets MGID

Na MGID, adicionamos recentemente o recurso de carregamento lento em nossos widgets de publicidade para melhorar a visibilidade do anúncio e o desempenho da página. Em essência, o recurso permite carregar anúncios dinamicamente, quando um usuário vai para o local onde um widget deve ser exibido.

O carregamento lento ajuda o desempenho da página da web e diminui as solicitações de anúncios aos servidores, já que não há necessidade de carregar anúncios, já que o usuário pode nunca vê-los. Também melhora a experiência do usuário no site, pois os leitores recebem o conteúdo solicitado com mais rapidez. Em última análise, o recurso irá melhorar a classificação do site no Google - os algoritmos favorecem essa funcionalidade.

Como resultado, o envolvimento do usuário no site também aumenta e os anunciantes fazem lances mais altos para o inventário com maior probabilidade de obter impressões de anúncios visíveis.

Considerações finais

A visibilidade é um aspecto crucial da qualidade da publicidade que afeta os gastos com publicidade e a confiança em todo o ecossistema digital. Para atrair anunciantes e maximizar receitas, editores e fornecedores de tecnologia de publicidade devem se esforçar mais para tornar uma porcentagem maior de anúncios visíveis, sem prejudicar a experiência do usuário.

O carregamento lento, o novo recurso implementado nos widgets MGID, não apenas economiza recursos do sistema e reduz o peso da página, mas também melhora efetivamente a visibilidade do anúncio em nossa plataforma. Ao buscar a maneira certa de entrelaçar anúncios com conteúdo na página, os editores também devem testar várias abordagens e levar em consideração a taxa de rejeição, o tempo de engajamento na página e outras métricas de engajamento do usuário, juntamente com a visibilidade.