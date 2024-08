Dos virais do TikTok aos shorts do Youtube e reels + stories do Instagram, os conteúdos curtos dominaram o mundo digital.

O público online consome bastante as postagens em forma de vídeos e imagens com dicas concisas e úteis – por isso, divulgar esse tipo de conteúdo é a melhor maneira de fazer sua voz ser ouvida.

No entanto, com tantas plataformas sociais, como você pode se destacar na multidão? Bem, existe uma ferramenta subestimada com o poder de aumentar sua visibilidade, tráfego online e receita: as web stories.

Continue lendo para saber como usar as web stories para chamar a atenção e alcançar usuários em todo o mundo!

O que são Web Stories?

Web stories são posts com conteúdo curto, como fotos, vídeos, gifs e animações que podem ser postadas e compartilhadas online. O formato é muito semelhante aos reels do YouTube, ao conteúdo do TikTok e ao clássico story do Instagram, pensado especificamente para o mobile.

No entanto, há uma grande diferença entre as web stories e essas outras alternativas: as web stories podem ser vistas em toda a internet, independentemente da plataforma. Isso significa que, em vez de ficarem limitados a um aplicativo, os usuários podem visualizar seu conteúdo em qualquer lugar, até mesmo em seu próprio site.

Isso traz algumas vantagens importantes:

Você pode se conectar com um público mais amplo.

Você não precisa seguir termos ou diretrizes estritas de aplicativos das redes sociais.

Você pode atrair tráfego diretamente para seu site ao invés de apenas para as suas redes sociais.

Mais importante, porém, as web stories ajudam a tornar seu conteúdo mais visível. Eles aparecerão não apenas na pesquisa padrão do Google, mas também em Imagens e no Discover.

Além disso, você pode adicionar suas web stories às suas outras postagens online e até vinculá-las a contas de mídia social. Quanto mais suas postagens aparecerem online, mais você aumentará o tráfego orgânico para seu site.

Existem 3 componentes principais para uma web story: o pôster, a capa e as páginas da história.

Pôster. O pôster é a “capa” da sua história na web. É a primeira coisa que os usuários verão e, portanto, o principal componente que determina se eles vão engajar com o seu conteúdo ou continuarão rolando a tela. Capa. A capa é a primeira página inteira da sua história na web. Se um usuário clicar em seu pôster, ele será direcionado para esta página. É aqui que você pode começar a mostrar sua criatividade e contar sua história com fotos, vídeos, textos ou animações. Páginas da história. Pense nas páginas da história como a “o storytelling” da sua história na web – é onde você realmente entra nos detalhes. Você pode usar uma combinação de texto e elementos visuais para contar uma história do início ao fim.

Os benefícios das Web Stories

1. Mais tráfego, mais atenção

Criar web stories é uma maneira fantástica de aumentar o tráfego e ser notado online. As histórias são visíveis em toda a Internet, não apenas em uma plataforma de mídia social específica, o que significa que você pode alcançar um público maior e um grupo demográfico mais amplo instantaneamente.

Além disso, as web stories podem ser compartilhadas como links em um site pessoal, postagem em mídia social ou qualquer outro conteúdo. Você também pode incorporar links em suas próprias histórias, o que pode ajudar a direcionar o tráfego para seu site ou por meio de um funil de marketing.

2. Você está no controle!

De texto e imagens a vídeos, animações e muito mais, há muitas maneiras de expressar suas ideias em uma história na web. A melhor parte? Você está no controle de tudo.

Embora o TikTok, o Instagram e o YouTube tenham diretrizes bastante rígidas para o formato do seu conteúdo (e o próprio conteúdo em si), as web stories oferecem muito mais liberdade criativa. É uma grande oportunidade de criar um conteúdo verdadeiramente único que se destaca de outros publishers.

3. É fácil rastrear a performance

É importante ficar de olho em dados como taxas de cliques, taxas de abertura e impressões para entender o desempenho do seu conteúdo. Você pode usar essas informações para obter insights sobre o que está – e o que não está – funcionando, para que você possa desenvolver uma melhor estratégia daqui para frente.

Tudo isso é muito fácil de fazer com web stories, o que significa que você pode ser seu próprio especialista em análise de resultados - mesmo sem experiência!

4. Você não precisa ser um mago da tecnologia

Não entende de tecnologia? Sem problemas. Na maioria dos casos, criar web stories é um processo muito rápido e simples. A plataforma foi projetada para ser fácil e amigável. Ignore o material técnico e concentre-se na narrativa!

5. Fácil de monetizar

Depois de obter a merecida atenção com as suas web stories, aprenda como monetizar e começar a lucrar com anúncios. Neste artigo daremos as dicas sobre como ganhar dinheiro com o formato.

Qual é a diferença entre AMP Stories e Web Stories?

Se você fez um pouco da sua própria pesquisa sobre web stories, pode ter visto elas serem chamadas de AMP stories. É fácil confundir esses dois – mas é importante entender a diferença.

AMP significa Accelerated Mobile Pages, e é a principal tecnologia na qual as web stories são baseadas.

Na verdade, as web stories foram originalmente chamadas de AMP stories quando foram lançadas pela primeira vez pelo Google em 2018. Na época, a tecnologia foi resumida como uma forma de contar histórias visualmente na internet aberta.

Mas em 2020, o Google renomeou suas AMP stories para simplesmente “web stories”. Esta versão nova e aprimorada facilita para todos os usuários on-line a criação de conteúdos curtos, inspirados nas mídias sociais, mas que podem ser encontrados por meio da pesquisa do Google.

Seguindo em frente, pense nas web stories moderna como uma versão evoluída das AMP stories. É uma maneira nova e empolgante de compartilhar sua mensagem — e as possibilidades são infinitas.

Como criar Web Stories

Pronto para criar sua primeira web story? Existem três maneiras de fazer isso: autodesenvolvimento, ferramentas autônomas ou plug-ins CMS. Lembre-se de que não há escolha certa ou errada - tudo se resume à sua preferência.

1. Criando do zero

Existem muitas ferramentas e modelos disponíveis para ajudá-lo(a) a criar web stories. Mas se você realmente deseja assumir o controle do processo, pode tentar desenvolver sua própria história do zero.

A principal vantagem dessa opção é simples: você tem total controle criativo. Você não fica limitado(a) com modelos pré-determinados e pode liderar o processo de design do início ao fim.

Existem algumas desvantagens, no entanto. Seguir o caminho da criação do zero tem uma curva de aprendizado bastante íngreme e você está por conta própria quando se trata de design e layout. Além disso, sem a facilidade e simplicidade de uma plataforma de edição, pode levar mais tempo para criar um produto final.

2. Ferramentas para criar web stories

Essas ferramentas são programas de terceiros que te ajudam a criar e editar suas histórias. Normalmente, eles fornecem tudo o que você precisa para dar vida rapidamente à sua ideia: modelos de qualidade, elementos de arrastar e soltar, um editor visual e recursos extras para ajudar a aumentar o tráfego e o engajamento.

Se você quiser evitar o material técnico e ir direto para a criação, vai adorar esta opção. Para um bom ponto de partida, aqui estão 3 fantásticas (e gratuitas!) ferramentas de web stories para você começar a trabalhar rapidamente:

3. Plugins CMS de web stories

Você também pode usar web stories como um plugin para um CMS (Sistema de gerenciamento de conteúdo), como Wordpress ou Webflow. Essas plataformas permitem que você crie e projete um site pessoal sem precisar codificar, e você pode adicionar as Web Stories como uma extensão.

Ainda não acabou

Depois de criar sua web story, é importante verificar alguns detalhes antes de publicá-la.

1. Certifique-se de que sua Web Story seja válida para AMP. Lembre-se de que AMP (Accelerated Mobile Pages) é a tecnologia por trás das web stories. Isso significa que você precisa seguir certas especificações de AMP para garantir o melhor desempenho possível para sua história. Aqui estão três ferramentas que você pode usar para verificar:

2. Verifique os metadados. Certifique-se de que suas web stories apareçam no Search e no Discover do Google incluindo os metadados necessários. Clique aqui para ver a lista completa de diretrizes.

3. Verifique se sua Web Story está indexada. Use a Ferramenta de inspeção de URL ou um relatório de indexação de página para confirmar se sua Web Story está indexada corretamente. Se não estiver, adicione um link para a história em seu site. Isso tornará mais fácil para o Google encontrá-la e exibi-la nos resultados da pesquisa.

Se você chegou até aqui, parabéns - você está no caminho certo para aumentar o tráfego e ser notado com Web Stories!

Como aproveitar ao máximo suas Web Stories

Aqui estão algumas dicas sobre como tornar suas web stories o mais bem-sucedidas possível:

Confie no conteúdo em vídeo. Quando se trata de chamar a atenção on-line, o conteúdo em vídeo reina de forma suprema, então certifique-se de incluí-lo em abundância nas suas web stories. Concentre-se em vídeos rápidos e curtos que sejam envolventes e divertidos de assistir. Cumpra os requisitos de AMP. É um erro comum de iniciantes ignorar os requisitos de AMP, mas é importante segui-los de perto se você realmente deseja obter grandes resultados com suas web stories. Aplique práticas de SEO. SEO (Otimização de mecanismo de pesquisa) coloca seu conteúdo em uma classificação mais alta nos resultados de pesquisa, levando a mais cliques e visualizações. Tente implementar palavras-chave relevantes, criar títulos exclusivos e acompanhar os resultados para melhorar o SEO ao longo do tempo.

Como ganhar dinheiro com Web Stories

Agora, a parte que você provavelmente estava esperando – como ganhar dinheiro com suas web stories. Existem três maneiras muito fáceis de transformar suas histórias em fontes extras de receita:

Links de afiliados. Incorpore links de afiliados em suas histórias que levem a outros sites, lojas e produtos. Quando alguém clica no seu link e faz uma compra, você ganha uma comissão pela venda. Anúncios programáticos. Os anúncios programáticos normalmente são exibidos em páginas web comuns, mas também podem ser utilizados em suas histórias. Basta se inscrever em uma rede de anúncios, como o Google Ad Manager ou o Google AdSense, e você poderá começar a executá-los imediatamente. Anúncios de venda direta. Os anúncios de venda direta são criados no Google Ad Manager ou MGID e são idênticos aos anúncios display programáticos. A única diferença é que você precisa de um pouco mais de conhecimento técnico para colocá-los em funcionamento.

Redes de anúncios:

Google Ad Manager. O Google Ad Manager é uma plataforma que pode ajudá-lo(a) a configurar anúncios do Google para suas histórias, acompanhar os dados e gerenciar a receita de anúncios. Pode ser a opção indicada se você for um grande publisher com muitas vendas esperadas. Google AdSense. Como o Google Ad Manager, o AdSense é um hub central onde você pode criar e veicular anúncios para suas histórias. É uma ótima opção se você for um publisher de pequeno a médio porte ou se for novo no Google Ads. MGID. MGID é a primeira plataforma third-party a disponibilizar os anúncios de web stories de terceiros, além das opções das redes do Google. Fornecemos um kit de ferramentas bastante eficiente para monetizar suas histórias e obter acesso direto a mais essa opção de receita com o seu site ou portal de notícias.

Como Monetizar Web Stories com a MGID

Quando você estiver pronto para começar a monetizar suas web stories, nós o ajudaremos aqui na MGID. Oferecemos a única plataforma de terceiros autorizada pelo Google para ajudá-lo a incorporar anúncios em suas histórias e tornar o processo mais rápido e fácil do que nunca.

Com a MGID, você não precisa se preocupar com a parte técnica sobre como configurar anúncios. Além disso, você receberá suporte e orientação 24 horas por dia, 7 dias por semana, de nossos especialistas em marketing digital.

Confira um guia rápido sobre como começar:

Entre em contato conosco. Primeiro, entre em contato com nossa equipe e fale sobre o seu interesse em configurar anúncios para suas web stories. Obtenha seu código. Em seguida, te colocaremos em contato com um gerente da nossa equipe que fornecerá um snippet de código personalizado para seu site. O código ficará mais ou menos assim:

3. Integre o código. Após receber o código, basta adicionar o snippet ao código HTML existente em seu site. Depois de fazer isso, o novo código executará automaticamente anúncios display em suas histórias. 4. Monetize seu inventário. Após integrar o código ao seu site, exibiremos anúncios relevantes em suas histórias e você poderá gerar receita com base em cliques e impressões. Parabéns - você monetizou com sucesso suas web stories!

Tem mais perguntas? Clique aqui para saber tudo o que você precisa saber sobre como monetizar web stories com MGID.

Como medir o desempenho da Web Story

Depois que suas histórias na web estiverem ao vivo, é importante acompanhar o desempenho do formato. Você pode fazer isso focando em impressões, cliques, taxa de cliques e tempo médio de visualização.

Impressões. A métrica representa o número de vezes que sua web story aparece no feed de um usuário ou nos resultados de pesquisa.

A métrica representa o número de vezes que sua web story aparece no feed de um usuário ou nos resultados de pesquisa. Cliques. A métrica mostra o número de vezes que um usuário clicou em sua história.

A métrica mostra o número de vezes que um usuário clicou em sua história. Taxa de cliques (CTR). A métrica representa a porcentagem de impressões que levaram a cliques. Por exemplo, se sua história tiver 100 impressões e 5 cliques, seu CTR será de 5%.

A métrica representa a porcentagem de impressões que levaram a cliques. Por exemplo, se sua história tiver 100 impressões e 5 cliques, seu CTR será de 5%. Tempo médio de visualização. Esta métrica demonstra a quantidade total de tempo que um usuário gastou olhando para sua web story.

Conclusão

No final das contas, o ativo mais importante para qualquer publisher ou portal online é a atenção. Quanto mais olhos em seu conteúdo e visitantes em seu site, melhor. Mas a concorrência é acirrada, por isso é importante encontrar novas maneiras de se conectar ao público online.

Se você já é consistente na criação de conteúdo para outras plataformas, as web stories são um ótimo próximo passo para levar seu tráfego e presença online a novos patamares. Os formatos são divertidos e simples de serem criados, e, quando se trata de potencial de ganhos, o céu é o limite.

A melhor parte das web stories é como é fácil gerar receita com esse formato - e nossa equipe da MGID faz de tudo para facilitar ainda mais o processo. Com apenas alguns cliques, você pode ter anúncios integrados as suas histórias, ajudando você a gerar receita e aumentar seus seguidores ao mesmo tempo.

Quer saber mais sobre conteúdo digital, marketing ou como ganhar dinheiro online? Confira nosso blog e explore muitos outros recursos úteis da MGID.