A MGID, plataforma global de publicidade, anuncia a integração do Google Web Stories, anteriormente conhecido como AMP stories, em sua plataforma, tornando-se a primeira parceira third-party a disponibilizar os Story Ads e oferecer aos publishers mais uma opção de monetização com conteúdo.

Ao integrar com os Story Ads, a MGID permite que os publishers focados em mobile usem a sua plataforma para veicular anúncios visualmente atraentes, com stories que incentivam a interação do usuário e são visíveis nas seções de Pesquisa, Discover e Imagens do Google. Os Story Ads envolvem os usuários com narrativas visuais, animações e interações tocáveis, ao mesmo tempo em que aumentam a capacidade de indexação na busca do Google para os publishers (portais de notícia), além de fornecer aos usuários experiências imersivas, com carregamento rápido e em tela cheia.

Os Story Ads empoderam os publishers com mais uma oportunidade de monetização, permitindo que eles divulguem anúncios em tela cheia e em uma página única com a mesma qualidade visual e experiência que os usuários esperam de conteúdo não publicitário, com suporte do Google Ad Manager e do Google DV360 (Beta), o que motiva os usuários a acessarem uma página da web, uma página AMP ou um aplicativo com um único toque.

Sergii Denysenko, CEO da MGID, comenta: