Bem-vindo à nossa mais recente atualização de produto! Temos o prazer de apresentar uma nova coluna do nosso blog na qual compartilharemos as mais recentes novidades e recursos da MGID.

Essas atualizações foram pensadas para facilitar a sua experiência, aumentar sua produtividade e aprimorar a funcionalidade geral de nossa plataforma. Vamos nos aprofundar nas mais recentes melhorias e mostrar como elas podem beneficiar sua rotina com a MGID.

Para Publishers

Mais oportunidades com o novo código de widget Simple JS

Apresentamos a versão mais recente de nosso código de integração: Simple JS. Essa solução JavaScript veio para simplificar os processos de implementação dos widgets para os publishers, oferecendo maior eficiência técnica e carregamento mais rápido.

O código Simple JS substitui o Short Code anterior, facilitando a instalação do widget para os publishers. Ao colocar o código Simple JS na seção head da sua página, é possível melhorar significativamente o desempenho do seu site.

Benefícios do Simple JS

Implementação sem esforço: Adicione o Simple JS à seção head e observe o código carregar automaticamente os widgets. Para posicionamentos específicos, é possível adicionar uma linha extra de código na seção body para garantir um desempenho perfeito.

Adicione o Simple JS à seção head e observe o código carregar automaticamente os widgets. Para posicionamentos específicos, é possível adicionar uma linha extra de código na seção body para garantir um desempenho perfeito. Gerenciamento flexível: A MGID fica responsável por gerenciar as configurações dos widgets em nossa plataforma, liberando sua equipe de tecnologia para se concentrar em outros projetos.

A MGID fica responsável por gerenciar as configurações dos widgets em nossa plataforma, liberando sua equipe de tecnologia para se concentrar em outros projetos. Desempenho aprimorado: O carregamento centralizado de widgets a partir de um único arquivo JS reduz o tempo de carregamento da página e melhora o desempenho, especialmente para aplicativos de página única (single-page applications - SPA).

O Simple JS garante que seus anúncios irão permanecer relevantes mesmo em um futuro cookieless, usando a segmentação baseada em categorias de artigos para manter o engajamento do usuário e a monetização do conteúdo.

Interface de reports com novos recursos para melhorar suas análises

Obter informações detalhadas sobre o desempenho da monetização de seu site é vital para seu negócio. É por isso que a MGID está entusiasmada em apresentar nossa nova interface de relatórios, que foi aperfeiçoada e é totalmente personalizável. Essa poderosa ferramenta foi desenhada para capacitar a sua análise de dados.

Explore diversos relatórios cuidadosamente preparados pela MGID para atender às necessidades analíticas mais comuns dos publishers. Esses templates economizam seu valioso tempo, eliminando a necessidade de configurar relatórios manualmente ou do zero.

Utilize a nossa variedade de filtros para analisar e decupar informações, descobrindo insights e correlações entre os dados. Todo experimento ou personalização que você fizer pode ser salvo como um novo relatório, garantindo acesso mais rápido futuramente com apenas um clique. Libere o potencial de seus dados com a nova interface de relatórios da MGID!

Integração MCM

A MGID tem orgulho de ser parceira do programa MCM do Google, o que nos permite convidar os publishers para participar do programa MCM (Multiple Customer Management) do Google. O Google MCM, um recurso do Google Ad Manager (GAM) 360, permite que os publishers vinculem seu inventário ao Google Ad Exchange (AdX) por meio de parceiros terceirizados que sejam confiáveis, como a MGID.

O Google MCM cria uma relação parent-child entre as redes, com a MGID sendo o publisher-parent e o publisher convidado sendo o child. Essa configuração simplifica o gerenciamento de várias contas de anúncios, fornecendo, aos publishers, acesso de forma mais eficiente ao AdX e permitindo que os parceiros ofereçam orientação e suporte especializados. Dessa forma, essa colaboração em conjunto ajuda a otimizar as redes e o inventário para obter melhores resultados.

Benefícios do Google MCM

Aumento da receita: Aumente os CPMs e a receita ao expandir a demanda de anúncios e a concorrência por espaços publicitários.

Aumente os CPMs e a receita ao expandir a demanda de anúncios e a concorrência por espaços publicitários. Gerenciamento eficiente: Simplifique o gerenciamento de contas de anúncios com acesso otimizado ao AdX.

Simplifique o gerenciamento de contas de anúncios com acesso otimizado ao AdX. Suporte especializado: Beneficie-se com a orientação e suporte técnico da MGID para otimizar seu inventário.

Como parceira do Google MCM, a MGID está apta a convidar o publisher a participar do programa. Ao aceitar nosso convite, você permite que a MGID monetize seu tráfego por meio da plataforma do Google, aumentando a demanda por seu inventário e impulsionando os CPMs e a receita. Para participar, basta compartilhar sua Network Id e seu e-mail do GAM com a MGID, inserir a linha MGID MCM ads.txt em seus sites e aceitar nosso convite em sua conta GAM. Nossa equipe de operações cuidará do resto, garantindo uma integração perfeita e mais oportunidades de monetização.

Para Anunciantes

Trabalhando com criativos

Novos recursos de IA: Previsão de Performance dos Anúncios

O próximo recurso que gostaríamos de apresentar é a nossa ferramenta de IA que prevê a performance do anúncio, desenvolvida em parceria com a Memorable AI. Esse novo recurso no Dashboard do MGID Ads ajuda você a analisar o desempenho dos seus anúncios e a entender o impacto dos elementos criativos na performance da campanha, facilitando a decisão sobre quais criativos usar no conteúdo.

Além disso, a MGID oferece um conjunto de ferramentas de IA generativa para criar peças criativas:

IA generativa - texto para imagem: Use prompts de texto para criar imagens exclusivas e impactantes que capturam a atenção do público e geram engajamento. Personalize a sua imagem com emoções, ângulos, condições de iluminação e estilos visuais, de forma prática e rápida.

Use prompts de texto para criar imagens exclusivas e impactantes que capturam a atenção do público e geram engajamento. Personalize a sua imagem com emoções, ângulos, condições de iluminação e estilos visuais, de forma prática e rápida. IA generativa - imagem para imagem: transforme suas ideias em imagens impressionantes, inserindo novos estilos, texturas e elementos nas peças criativas, fazendo com que seus anúncios se destaquem.

transforme suas ideias em imagens impressionantes, inserindo novos estilos, texturas e elementos nas peças criativas, fazendo com que seus anúncios se destaquem. IA geradora de títulos e descrições de anúncios: Crie textos publicitários atrativos e de alto impacto usando algoritmos avançados de IA para gerar títulos e descrições que engajam com seu público-alvo.

Para obter mais informações e instruções em vídeo sobre esses recursos, consulte nossa playlist do Youtube.

Limites para criativos

O novo recurso Limites para Criativos permite que você defina limites de orçamento ou de cliques para cada criativo de forma individualizada em suas campanhas. Com ele, é possível testar novos criativos e fazer experiências sem correr o risco de estourar o orçamento. Além disso, a feature permite uma alocação mais clara do orçamento entre os criativos em uma única campanha.

Veja como funciona:

No Dashboard do MGID Ads, você notará uma nova coluna chamada Limites - Diário/Geral na seção de criativos. Ao clicar nessa coluna, irá abrir um painel lateral com configurações. Por padrão, todos os criativos são marcados como Unlimited (Ilimitado). A partir daí, você tem a flexibilidade de escolher um limite de orçamento ou um limite de cliques por cada criativo. Dessa forma, agora é possível definir os orçamentos diários e gerais separadamente ou simultaneamente para atender aos requisitos de sua campanha.

Criativos saturados

Ao fazer o upload de diversas peças criativas da campanha, pode ser que aconteça de você incluir aquelas que não apresentam mais bons resultados. Para evitar isso e facilitar sua análise diária, estamos enviando frequentemente relatórios com criativos que estão prestes a saturar. Nesse relatório, iremos sinalizar quais os criativos que estão veiculando há 10 dias ou mais e tiveram uma diminuição de 15% ou mais no CTR nos últimos 3 dias. Esse relatório ajudará você a tomar decisões com base em dados e a substituir os anúncios saturados por novos criativos.

Rastreamento de conversões (tracking)

Rastrear conversões non-unique (não exclusivas) via Postback

Agora você pode rastrear conversões non-unique (não exclusivas) usando o postback, de forma semelhante ao Pixel. Esse recurso é especialmente útil quando você tem várias conversões e elas precisam ser tratadas como eventos distintos, mesmo que compartilhem o mesmo click_id.

Considere o cenário em que seu funil inclui uma conversão de pedido inicial e uma conversão de upsell no mesmo fluxo. Ambas as conversões devem ser contadas para o número total de compras, apesar de compartilharem o mesmo click_id.

Por padrão, nosso sistema conta as conversões como únicas. No entanto, adicionamos um opção nas configurações avançadas em Conversion Tracking > Conversion Goal, onde você consegue ativar para contar todas as conversões. Veja abaixo onde ativar esse recurso.

Postback Templates

Os Postback Templates irão acelerar significativamente o processo de configuração do rastreamento (tracking). Você pode ter usado essa ferramenta em nosso antigo dashboard; no entanto, o novo design oferece uma experiência de usuário totalmente nova e adaptada às suas necessidades.

Problema: Para concluir a configuração do rastreamento (tracking) de conversões postback, você deve saber como passar os dados {click_id} do MGID para um sistema externo e onde a macro click_id está armazenada. No entanto, essas informações variam de plataforma para plataforma, assim como a macro para o parâmetro de receita.

Solução: Com nossos templates de postback, todos esses dados são adicionados de forma fácil e prática durante o processo de configuração do rastreamento. Criamos automaticamente três metas de conversão com nomes padrão, permitindo a você a flexibilidade de mantê-las ou modificá-las com base em suas necessidades específicas.

Usando o nosso template de postback, a configuração do rastreamento (tracking) leva aproximadamente 1 minuto e todos os dados personalizados são incluídos automaticamente.

Os templates do MGID Ads abragem diversas plataformas como Voluum, Binom, AdCombo e muitas outras. Além disso, podemos adicionar modelos mediante sua solicitação - tudo para melhorar sua eficácia.

Conclusão

Essas são as novidades sobre nossas últimas atualizações de produtos! Estamos sempre trabalhando para aprimorar nossa plataforma e temos várias atualizações interessantes em andamento que mal podemos esperar para compartilhar com você. Fique atento a mais novidades e recursos que chegarão em breve. Agradecemos por fazer parte da comunidade MGID e estamos ansiosos para ajudar você a obter ainda mais sucesso com nossas ferramentas e serviços.