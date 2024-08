Memes e imagens engraçadas já se infiltraram nos anúncios da MGID e ganharam os corações de usuários em todo o mundo. As campanhas publicitárias que ousaram ser criativas, bem-humoradas e modernas tiveram um sucesso incrível visando um público mais jovem. Então, a questão colocada foi - qual seria a próxima grande coisa? A resposta era, obviamente, GIFs animados.

Na MGID, temos o prazer de apresentar um novo tipo de design de anúncio que eleva as campanhas de marketing a um nível totalmente novo - os motion ads. É o mais recente avanço em direção a um maior engajamento do usuário e vamos mostrar o porquê.

O que são Motion Ads MGID?

Se você já passou algum tempo na internet, deve saber que os GIFs dominam quase todos os canais de mídia, e por que não? Eles são versões atualizadas e modernizadas de miniaturas com as quais já estamos acostumados e agregam valor substancial a qualquer campanha publicitária que os utilize.

Os Motion Ads da MGID são nossa própria abordagem interna sobre o uso de imagens em loop para criar a ilusão de movimento. Eles geram melhor desempenho e taxas de conversão mais altas do que as imagens estáticas. Incorporá-los em sua estratégia de publicidade pode ser a solução mais benéfica para sua campanha de marketing.

Naturalmente, existem certas regras e práticas recomendadas que você deve seguir se quiser que seus motion ads tenham um bom desempenho. Aqui estão as principais especificações que devem ser seguidas para lançar motion ads em nossa plataforma:

Dimensões mínimas: 600 x 400 px

Relações de aspecto: entre 16: 9 e 1: 1 (as relações de prática recomendada são 16: 9, 3: 2 ou 1: 1)

Duração do vídeo: 15s

O tamanho do arquivo GIF não pode exceder: 5 Mb

Resolução de pixels: 1020x680 ou superior

Formato: GIF.

Criando seu primeiro motion ad

Fazer seus próprios motion ads não é nenhum bicho de sete cabeças - tudo que você precisa é uma solução de software adequada, como Photoshop ou Canva, e o know-how necessário. Com alguma prática, você será capaz de criar motion ads que cativam e convertem.

Claro, nem todo mundo tem tempo para dominar novas ferramentas e criar anúncios de movimento. É por isso que existem profissionais cujos serviços você pode contratar para obter os anúncios de qualidade que procura.

Em primeiro lugar, o MGID tem uma equipe interna de criação composta por especialistas em motion ads avaliados que podem fornecer toda a assistência de que você precisa. Oferecemos designs de motion ads personalizados que podem ajudá-lo a atingir suas metas de publicidade.

Como alternativa, você pode comprar motion ads pré-fabricados que atendam aos objetivos de sua campanha e usá-los a seu favor. Há um grande número de bancos de fotos com uma ampla seleção de designs animados para escolher, se você quiser seguir esse caminho. Finalmente, você pode contratar os serviços de designers independentes para criar motion ads personalizados para você.

Regras de compliance

Como é o caso com imagens estáticas, o conteúdo que você usa para criar motion ads personalizados deve cumprir as leis de direitos autorais e nosso conjunto interno de regras que aplicamos a todos os motion ads. A equipe de compliance do MGID reserva-se o direito de rejeitar o conteúdo que considerarmos impróprio ou que viole nossas políticas.

Em primeiro lugar, é proibido o uso de imagens que contenham trechos de programas de TV, filmes ou videoclipes. O mesmo vale para imagens de celebridades, marcas ou qualquer tipo de conteúdo que possa constituir endosso ilegal.

Anúncios sexualmente sugestivos também são estritamente proibidos. Mantenha os motion ads discretos e não terá problemas com nossa equipe de compliance.

Existem mais algumas estipulações a serem mencionadas aqui. GIFs que contenham ilusões de ótica, elementos incômodos ou extremamente cintilantes também são proibidos. É simplesmente uma experiência de usuário insatisfatória que não fará com que sua campanha tenha o sucesso que merece.

Como sempre, mantenha seus motion ads fáceis de ler e seguir. Anúncios desordenados, difíceis de localizar na página, são o oposto de envolventes.

Loop & Repete

Seguindo o conjunto simples de regras e práticas recomendadas que definimos para você, você poderá impulsionar o engajamento do usuário e aumentar a eficiência de seus anúncios.

GIFs são apenas o começo. Nas próximas interações dos motion ads, adicionaremos formatos como MOV e MP4 à plataforma MGID.

Fique ligado para mais novidades.