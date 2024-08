Nos últimos anos, vimos alguns sinais reveladores de que o modelo de assinatura estava em ascensão. Os usuários se alegraram com a experiência sem anúncios de várias plataformas e serviços de streaming e, consequentemente, a receita de anúncios como um modelo de monetização foi descartada e se tornou obsoleta. Mas será que foi realmente esse o caso?

O crescimento da receita de leitores derivada de assinaturas atingiu seu pico mais ou menos na mesma época em que a pandemia surgiu e reformulou nossas vidas e hábitos de consumo para sempre. No entanto, como se viu, nem todo negócio poderia integrar um modelo baseado em assinatura com tanto sucesso quanto os serviços de streaming.

Mais uma vez, os editores se viram envolvidos no abraço amoroso e familiar da receita de anúncios. Os serviços de streaming mantiveram seu modelo de assinatura, mas quase todo mundo percebeu que o futuro da monetização está nos anúncios. Agora, todas as previsões mostram um aumento nos gastos com publicidade na Internet nos EUA, sem sinais de desaceleração tão cedo.

Para que o modelo de anúncio continue seu sucesso, anunciantes, publishers e públicos precisam encontrar alguns pontos em comum. É aí que a AdTech entra em jogo.

Tango para dois

Todas as conversas anteriores sobre marketing digital focalizaram exclusivamente os anunciantes e publishers. Inicialmente, seriam as agências de publicidade que puxariam todo o peso para colocar publishers e anunciantes na mesma sala (quanto mais em uma pista de dança) e fechar um acordo entre eles.

Com todos os avanços em tecnologia, as agências de anúncio logo foram substituídas por redes de anúncios e intercâmbios que facilitaram a comunicação entre editores e anunciantes em igual medida. Por outro lado, SSPs e DSPs se concentraram em editores ou anunciantes, respectivamente, e forneceram seus serviços a apenas uma das partes envolvidas.

Nesse contexto, os usuários nada mais eram do que pontos de dados livremente negociados entre os dois lados para maximizar a receita dos editores e o alcance da campanha publicitária.

No entanto, se há uma coisa que a ascensão do modelo de assinatura nos ensinou é que o público é mais do que capaz de exigir um conteúdo de qualidade que atenda a todas as suas necessidades.

Já se foram os dias em que os usuários sofriam constantes interrupções de anúncios pop-up e design de site de baixa qualidade. O público está exigindo conteúdo que não seja apenas gratuito, mas também disponível em um ambiente organizado e sem distrações, que permite que eles leiam o conteúdo sem interrupções.

Mas o conteúdo gratuito e organizado é apenas uma pequena fração da imagem maior. Os usuários individuais querem muito mais, e comunicar seus desejos e necessidades aos publishers e anunciantes pode ser benéfico para todos os envolvidos.

Já tínhamos acesso a grandes quantidades de dados que facilitaram a negociação de estoque entre publishers e anunciantes. Mas, precisávamos saber um pouco mais sobre as atitudes e comportamentos dos usuários nas páginas que eles visitaram. Foi quando a AdTech entrou e trouxe todos os três lados da história juntos em um sistema que agrupa todas as análises relevantes e ferramentas de gerenciamento específicas para a publicidade programática.

AdTech apresenta o público

AdTech veio como uma resposta a um problema muito real de lidar com a superabundância de dados do usuário. Agilizou as análises de dados, minimizando os gastos do orçamento e aumentando a eficiência com que as campanhas publicitárias estavam operando.

O que a AdTech faz é criar um único ecossistema para anunciantes, publishers, SSPs, DSPs, trocas de anúncios e todos os outros participantes do processo de comércio de estoque. Em seguida, ele introduz os dados do público (primário ou terceirizado) no mix, permitindo que os anunciantes entreguem produtos precisamente ao cliente que eles esperavam alcançar.

Usando dados que descrevem os comportamentos, atitudes, valores e atributos dos usuários, a AdTech agiliza o processo de encontrar o cliente perfeito para cada anúncio.

Encontrar aquele cliente perfeito envolve rastrear mais dados do usuário do que nunca, incluindo tempo de sessão, rolagem, visualizações de mídia, cliques, destaques, sites de referência, consultas de pesquisa, dados demográficos, etc. São coletados mais dados do que os usuários esperariam, mas menos do que o que os reguladores prescrevem.

O resultado final é um conteúdo extremamente relevante para o usuário, que se traduz em todas as receitas que os publishers e anunciantes podem contabilizar.

Conclusão

Não importa qual seja o seu papel nesta grande dança, você pode se beneficiar do tipo certo de tecnologia que envolve todas as três partes envolvidas. Anunciante, público ou editor - com a AdTech ao seu lado, você obterá mais valor do que nunca de cada conteúdo que existe.