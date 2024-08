Se você é um blogueiro ou editor que deseja gerar receita com um site, é provável que tenha se deparado com o Google AdSense em algum momento. Embora o AdSense possa ganhar o concurso de popularidade com outras plataformas de monetização, certamente não é a única opção disponível para você.

Na verdade, você pode obter resultados ainda melhores combinando o AdSense com outras redes conceituadas, permitindo exibir anúncios que não estão disponíveis no inventário do AdSense. Aqui você pode revisar as diretrizes sobre como exibir anúncios que não são do Google, bem como anúncios do Google.

O que isto significa? Isso significa que o Google AdSense é absolutamente compatível com o MGID e você pode usar as duas plataformas simultaneamente, beneficiando você e seu site de várias maneiras.

Receita maior . O MGID pode servir como uma fonte de receita adicional para sua composição de anúncio atual, aumentando assim seu desempenho geral. Além disso, o MGID oferece uma opção de pagamento sob demanda, que pode ser um acréscimo razoável aos pagamentos mensais do Google AdSense.

. O MGID pode servir como uma fonte de receita adicional para sua composição de anúncio atual, aumentando assim seu desempenho geral. Além disso, o MGID oferece uma opção de pagamento sob demanda, que pode ser um acréscimo razoável aos pagamentos mensais do Google AdSense. Mais dados sobre o seu tráfego . Você pode acompanhar todas as estatísticas sobre o tráfego de seus sites no painel MGID. Com sua ajuda, você pode monitorar facilmente o desempenho do seu widget MGID. Se você não entender algo sobre métricas ou precisar de conselhos, um gerente pessoal atribuído a você estará sempre disponível para ajudá-lo.

. Você pode acompanhar todas as estatísticas sobre o tráfego de seus sites no painel MGID. Com sua ajuda, você pode monitorar facilmente o desempenho do seu widget MGID. Se você não entender algo sobre métricas ou precisar de conselhos, um gerente pessoal atribuído a você estará sempre disponível para ajudá-lo. Mais anunciantes de alta qualidade. Por que limitar-se aos anunciantes do Google quando você também pode acessar os principais anunciantes do MGID? Uma vantagem importante é que adicionar um novo widget não diminuirá seus ganhos do AdSense - os blocos de anúncios MGID são totalmente compatíveis com o Google AdSense. Na verdade, muitos de nossos parceiros usam anúncios de ambos os provedores de anúncios para maximizar seus ganhos.

Observação importante: se o seu site está apenas começando, usar o Google AdSense sozinho pode não ser uma solução viável. Esta é uma ferramenta grande e demorada, destinada a grandes editoras. Por sua vez, o MGID é ótimo para parceiros não tão grandes e oferece a cada publisher o suporte de um gerente pessoal. Seu gerente pessoal comunicará a melhor solução que funcionará tanto para o Adsense quanto para o MGID e fornecerá o melhor desempenho.

Embora o Google tenha regras rígidas e a capacidade de não apenas implementar auditorias e manter a conta de um cliente, mas também excluir permanentemente uma conta devido a uma violação de política única, o MGID oferece condições e políticas de pagamento mais flexíveis. Nosso AMP Smart Widget fornece uma solução completa para editores, que permite mais controle da monetização do conteúdo. Recentemente, também nos tornamos o primeiro parceiro terceirizado a oferecer suporte a Story Ads, dando aos editores acesso direto a um fluxo de receita adicional.

Então, não perca a oportunidade de ganhar mais! Estamos sempre felizes em ajudá-lo a criar widgets que funcionarão bem em seu site e otimizá-los para taxas mais altas. Além disso, estamos abertos à experimentação para encontrar a maneira mais lucrativa de fazer seus widgets funcionarem em seu site.

Torne-se um Publisher MGID