MGID, plataforma global de publicidade, anunciou hoje que atendeu aos padrões exigidos para receber a certificação ISO/IEC 27001 por gerenciamento de segurança da informação.

Em meio às mudanças contínuas na regulamentação de segurança e ao aumento das expectativas do consumidor, é cada vez mais essencial fornecer garantias para consumidores e clientes de que os padrões de segurança da informação estão sendo respeitados. Ser premiada com a certificação ISO reconhecida globalmente reforça o compromisso da MGID em tomar as medidas apropriadas para proteger as informações e dados do usuário contra perda, uso indevido, acesso não autorizado, divulgação, alteração, destruição e qualquer outra forma de processamento não autorizado.

O ISO/IEC 27001 é o padrão de gerenciamento de segurança da informação mais conhecido do mundo, fornecendo orientação para empresas de todos os segmentos sobre como manter o mais alto nível possível de segurança e integridade. Como resultado das medidas tomadas pela MGID, os dados de seus clientes estarão mais protegidos e mais resistentes a ataques cibernéticos, devido à proteção de dados em toda a organização da MGID e à capacidade aprimorada de responder a ameaças de segurança.

Sergii Denysenko, CEO da MGID, comenta: “Como uma empresa de tecnologia em constante desenvolvimento de seus produtos e soluções tecnológicas, a MGID se dedica a fornecer aos usuários da Internet o mais alto nível de transparência e controle sobre as formas como seus dados são usados ​​na publicidade online. Estamos constantemente aprimorando nossos sistemas de gestão de segurança da informação, implementando novas políticas e padrões para garantir um modelo abrangente de gestão de segurança.