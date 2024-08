A MGID tem o prazer de anunciar uma nova parceria com Eyeota, empresa global de soluções para audiência em marketing digital, que combina a nossa demanda de multiformatos premium, soluções brand-safety e tecnologia reconhecida no mercado com os dados verificados e confiáveis fornecidos pela Eyeota às marcas anunciantes.



Essa colaboração permite que os clientes da MGID enriqueçam seus dados próprios e primários com dados de terceiros sobre os interesses, comportamentos e intenções dos consumidores para ajudá-los a alcançar consumidores relevantes em escala, com segmentação localizada. Ao unir a Inteligência Contextual da MGID aos dados da Eyeota, os anunciantes podem criar perfis comportamentais que garantem a conformidade com a privacidade dos dados.

Oleksii Borysov, VP de produtos da MGID, comenta: "Diante da turbulência econômica e da redução de gastos do consumidor, conectar-se mais profundamente com os clientes nunca foi tão importante. As marcas precisam de soluções sustentáveis ​​e escaláveis ​​que não sejam invasivas e possam garantir conteúdo de qualidade."

"Ao fechar essa parceria com a Eyeota, podemos munir os profissionais de marketing com acesso contínuo e transparente aos dados e percepções do público, ajudando-os a adaptar suas campanhas em grande escala e - ao mesmo tempo - respeitando a privacidade do usuário."

As soluções de audiência da Eyeota ajudam as marcas e profissionais de marketing a enriquecer insights primários, aprimorar a personalização e transformar a segmentação em canais digitais. A Eyeota é especializada em integração e ativação de dados agnósticos de ID em escala global, oferecendo dados compatíveis com as políticas de privacidade e com certificado de qualidade para usá-los com endereçamento. Isso é um benefício para os anunciantes, já que assim eles podem obter mais informações sobre seu público para aprimorar a segmentação nos canais digitais.

“Seja para aumentar o conhecimento da marca ou conectar-se com os clientes, nossas soluções de audiência ajudam as marcas a engajar os consumidores digitais em todas as etapas da sua jornada”, aponta Jimmy Aoun, Diretor de Business Development na Eyeota.