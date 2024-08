A cada ano que se inicia, existe uma coisa com a qual você pode sempre contar: a internet vai bombar de postagens do tipo “Top Tendências de Ad Tech para 2023” e outros artigos semelhantes. Mas será que a internet precisa de mais um desses posts? Acreditamos que não.

Portanto, este ano, decidimos dar um toque diferente à tradição e falar sobre nossas expectativas para os ad techs em 2022 versus a realidade hoje, em 2023. Embora nossa posição privilegiada no setor nos dê muitos insights e acesso ao conhecimento, nós podemos nos enganar de vez em quando.

Como não temos uma bola de cristal para consultar (se você tiver, nos diga onde conseguiu), recorremos aos nossos melhores recursos - os vice-presidentes e executivos da MGID - para obter sua opinião sobre o assunto.

Vamos ver o que eles têm a dizer.

#1: A verdade nua e crua sobre ChatGPT

Expectativa: A criação de conteúdo exclusivo se tornará mais difícil para os publishers

Realidade: O ChatGPT é capaz de gerar quantidades infinitas de conteúdo exclusivo

Criar um fluxo constante de conteúdo exclusivo e de alta qualidade que atraia e envolva o público é desafiador e toma bastante tempo.

Aqui é onde o ChatGPT pode ajudar! Esse modelo de linguagem que usa Inteligência Artificial pode oferecer fácil e instantaneamente uma extensa lista de tópicos junto com o conteúdo do artigo que o acompanha, dando aos publishers outra fonte para desenvolver o conteúdo exclusivo que desejam.





#2: Como iremos encontrar os produtos online

Expectativa: O Google continuará sendo a principal plataforma de pesquisa e nenhuma outra empresa pode competir com ela

Realidade: ChatGPT está mudando o jogo e vai continuar influenciando a forma como buscamos informações

Durante décadas, o Google foi sinônimo do termo “pesquisar” tanto que se tornou um verbo padrão no nosso vocabulário. A empresa possui o impressionante número de 85% de market share no mercado. No entanto, uma pesquisa do Google agora nos traz os dez principais resultados espremidos entre seis anúncios, tornando-o mais uma plataforma de anúncios e sendo menos visto como um mecanismo de pesquisa. Como as vendas de anúncios são a principal fonte de receita do Google, priorizar os anúncios é uma decisão comercial sábia, mas pode não ser a melhor experiência do usuário.

Então, surgiu o ChatGPT, e um milhão de pessoas criaram contas na primeira semana — um número que vai crescer exponencialmente este ano. O ChatGPT funciona como uma versão avançada do Google, fornecendo respostas completas e (geralmente) mais precisas para resultados de pesquisa sem a distração de anúncios pagos. O que torna o ChatGPT um divisor de águas é que ele pode não só encontrar respostas, mas a sua formatação também permite concluir tarefas para as pessoas. Ele pode escrever código, músicas, resumos de texto e muito mais.

Achamos que, neste ano, em vez de alguém dizer "Deixa eu dar um Google", a pessoa dirá "Deixa eu perguntar ao ChatGPT".





#3: TikTok evoluindo para…

Expectativa: TikTok vai se tornar a principal plataforma de mídia social de vídeo

Realidade: O TikTok evoluiu para a principal ferramenta de pesquisa da Gen-Z

A ascensão meteórica do TikTok foi nada menos que incrível. O aplicativo passou de uma plataforma de mídia social para uma concorrente que está fazendo o Google correr atrás para não perder dinheiro - e isso saiu direto da boca de um executivo do Google.

Os primeiros usuários e marcas com visão de futuro já descobriram que a geração Z e os usuários mais jovens veem o TikTok não apenas como um aplicativo de entretenimento, mas como um mecanismo de pesquisa. Mais e mais marcas estão aprimorando suas estratégias e conteúdo para atender às necessidades desses usuários e garantir que seu conteúdo seja exibido para públicos ativamente engajados e prontos para comprar.





#4: Google já viveu tempos melhores

Expectativa: O duopólio Google & Facebook não será desafiado

Realidade: Amazon & Apple se tornaram um duopólio imbatível

O Google desfrutou de seu reinado como um dos principais canais em qualquer mix de mídia, acumulando receita com anúncios, mas uma mudança drástica aconteceu em 2022.

A Amazon se tornou um mecanismo de busca de produtos. Mais de 60% dos consumidores americanos iniciam uma busca por produtos na Amazon, enquanto 49% usam um mecanismo de pesquisa como o Google. Acreditamos que essa mudança ocorre porque as avaliações dos usuários afetam fortemente as decisões de compra do consumidor, e a Amazon as coloca em uma posição de destaque.

O fato é que o destino do Google Ads agora está em jogo, já que o governo dos EUA acaba de entrar com seu quinto processo antitruste contra a gigante da tecnologia. Mal podemos esperar para ver como isso vai se desenrolar!

Por outro lado, o recurso App Tracking Transparency da Apple deu um golpe pesado no Facebook, fazendo com que perdesse US $ 10 bilhões em receita publicitária em 2022. As vendas de anúncios da Apple começaram a imediatamente disparar e a empresa está investindo pesadamente em sua tecnologia de anúncios.

Amazon e Apple são os novos campeões indiscutíveis do ecossistema de publicidade hoje, enquanto o Facebook cai em desgraça com anunciantes e consumidores.





#5: A internet aberta ainda é a dona do mundo

Expectativa: "Walled gardens" vão destruir a internet

Realidade: A internet pode combater os "walled gardens" no final das contas

Com anos de coleta de dados em seu currículo, muitos na indústria de anúncios esperavam que os "walled gardens" como Google, Amazon e plataformas de mídia social oferecessem melhores oportunidades de monetização do que a open web. No entanto, uma vez que o Google anunciou que eliminaria gradualmente os cookies de terceiros (agora adiados novamente para 2024), os publishers open web não perderam tempo se preparando para um mundo sem cookies.

Os publishers já começaram a adotar novas tecnologias que lhes permitem capturar e aproveitar o poder dos dados primários, que são muito mais precisos do que os dados genéricos que os "walled gardens" possuem. Embora os publishers possam ter um conjunto menor de dados, seus usuários são nichados e altamente engajados, tornando-os potencialmente mais valiosos para anunciantes e marcas.





#6: O principal problema com VR & AR

Expectativa: Os anunciantes aproveitarão a realidade virtual e a realidade aumentada para criar experiências de anúncios imersivas e interativas

Realidade: VR e AR criam experiências de anúncio atraentes e memoráveis, mas ainda têm custos proibitivos para a maioria das marcas

Os consumidores ficaram encantados e hipnotizados nos últimos anos quando grandes marcas como Oreo e Samsung usaram AR e VR para criar campanhas inovadoras. As reações geraram grande interesse por essas tecnologias, que esperávamos acelerar o desenvolvimento e, por sua vez, tornar a tecnologia mais acessível, mas isso não aconteceu.

Embora as grandes marcas possam brincar nesses espaços virtuais, o custo para criar essas campanhas permanece muito fora do alcance das empresas médias. Com o aperto dos cintos no budget, as marcas precisam reavaliar seus orçamentos de mídia, e as campanhas com custos altos de produção em tecnologia foram as primeiras a perder a prioridade.





#7: Metaverso virou meme

Expectativa: O Metaverso vai mudar a forma como trabalhamos, vivemos e nos comunicamos

Realidade: Até agora, não foi nada além de um meme

O metaverso dominou as manchetes em 2022. Os entusiastas da tecnologia (ok, na verdade, apenas as empresas que fizeram investimentos financeiros insanos no desenvolvimento do metaverso) não paravam de falar sobre como isso revolucionaria nosso mundo.

Embora essas empresas de tecnologia quisessem que acreditássemos que todos estavam empolgados com o metaverso, praticamente ninguém o entendia direito. Um estudo descobriu que, embora 38% do público americano afirme estar familiarizado com o metaverso, apenas 16% poderia defini-lo corretamente, e provavelmente levou todo o ano de 2022 para chegar a esse entendimento!

O metaverso ainda está a anos - senão uma década - de se tornar realidade. Sua conquista mais notável até agora é a enorme quantidade de memes que gerou - e estamos aqui para cada um deles!





O que mais está reservado para 2023?

As expectativas são sobre potencial e possibilidades, esperança e imaginação. Algumas expectativas se materializam, outras não. Tudo bem, na verdade, porque significa que há espaço para novas ideias surgirem e se tornarem realidade.

Estamos entusiasmados com as expectativas que se concretizaram e com as realidades que são melhores do que esperávamos. No entanto, estamos muito gratos por todas as projeções mostrarem que a indústria de ad tech continuará a crescer e progredir, apesar da incerteza econômica e dos obstáculos atuais.

O que mais esperar de 2023? Dá uma olhada nas Resoluções de Ano Novo da MGID e nossas previsões para ad tech (afinal, o ano no Brasil só começa mesmo depois do carnaval). Mal podemos esperar para ver quais se tornarão realidade!