SANTA MONICA, Califórnia, 23 de setembro de 2020 – MGID, a pioneira global em publicidade nativa, anunciou hoje que foi selecionada como a vencedora do prêmio “Melhor Empresa Global da AdTech” no terceiro programa anual MarTech Breakthrough Awards conduzido por MarTech Breakthrough. A organização líder de inteligência de mercado reconhece as principais empresas, tecnologias e produtos da indústria global de marketing, vendas e tecnologia de publicidade, com o evento deste ano marcando o segundo prêmio do MGID em tantos anos.

A MGID desenvolveu a primeira plataforma da indústria para apresentar recomendação de conteúdo por meio de um widget nativo. Agora, alcançando até um bilhão de pessoas globalmente a cada mês, a plataforma ajuda os editores a monetizar e nutrir públicos, além de impulsionar o desempenho e a conscientização das marcas. Incorporando demanda direta e programática, sua tecnologia usa um algoritmo artificialmente inteligente (IA) para otimizar a colocação de anúncios e eficiência de combustível para marcas, editores e públicos.

No momento da solicitação do anúncio, o algoritmo sofisticado da MGID analisa vários fatores - sites, conteúdo e usuários específicos - e reúne dados primários ricos de sua plataforma, editores e outros fornecedores. Aproveitando mais de 50 recursos, essas informações são usadas para avaliar com precisão uma série de probabilidades. Isso inclui avaliar a probabilidade de que os anúncios gerem cliques e conversões, possível taxa de preenchimento de fornecedores diretos e terceirizados e diversos elementos centrados em vídeo; como a visibilidade do anúncio, qual conteúdo será mais relevante para um determinado usuário e a probabilidade de um anúncio ser reproduzido. Simultaneamente, a MGID envia solicitações a todos os parceiros programáticos, que incluem dados da plataforma de gerenciamento de dados (DMP) MGID.

A otimização de rendimento de formato cruzado avançada entre nativo, display e vídeo em um canal também garante o maior custo por mil impressões (CPM) para editores e a melhor experiência do usuário para o público; tudo isso garantindo a proteção dos dados pessoais dos usuários. Os resultados incluem o aumento do CPM em 230%, em comparação com a publicidade nativa tradicional na plataforma MGID.

“Com a depreciação dos cookies de terceiros, os editores enfrentarão inevitavelmente uma pressão maior para proteger os dados do usuário, ao mesmo tempo que mantêm receitas estáveis”, disse Sergii Denysenko, CEO da MGID. “Para ajudar os editores a superarem esses desafios, a MGID está oferecendo uma solução alternativa, construindo seu ecossistema de otimização de rendimento e fornecendo ferramentas que os ajudarão a construir estratégias mais inteligentes de monetização e aquisição de público em um ambiente sem cookies. No final das contas, o papel principal da tecnologia da indústria é impulsionar o crescimento da receita para todos os participantes do ecossistema, e a MGID está cumprindo essa promessa ”.

A missão do MarTech Breakthrough Awards é homenagear a excelência e reconhecer a inovação, o trabalho árduo e o sucesso em uma variedade de categorias de marketing, vendas e tecnologia de publicidade. Isso inclui automação de marketing, pesquisa de mercado e experiência do cliente, AdTech, SalesTech, análise de marketing, marketing social e de conteúdo, marketing móvel e muito mais. O programa deste ano atraiu mais de 2.750 indicações de mais de 15 países diferentes.

“O espaço da AdTech está se tornando cada vez mais complexo e inovadore pioneiro, como a MGID, e está entregando soluções revolucionárias que criam uma plataforma de publicidade nativa poderosa com acesso a públicos globais exclusivos”, disse James Johnson, diretor administrativo da MarTech Breakthrough. “A capacidade da empresa de desbloquear o potencial de monetização com a otimização de rendimento nativo, combinada com sua versatilidade no espaço de anúncio, torna-a o destinatário ideal para nosso prêmio de 'Melhor Empresa Global da AdTech' e estamos entusiasmados em nomeá-la como a vencedora do Prêmio Breakthrough 2020 MarTech ”

Sobre a MGID

A MGID é uma pioneira inovadora global em publicidade nativa, que impulsiona o crescimento da receita para todos os participantes do ecossistema. Desde sua fundação em 2008, a MGID se tornou uma plataforma líder de recomendação de conteúdo, tendo como alvo 850 milhões de leitores únicos com 185 bilhões de recomendações mensais. A plataforma MGID ajuda os editores a reter e monetizar públicos, ao mesmo tempo que impulsiona o desempenho e o reconhecimento das marcas, conectando-as a públicos únicos, no momento certo, com o conteúdo certo.

Sobre a MarTech Breakthrough

Parte da Tech Breakthrough, uma plataforma líder em inteligência de mercado e reconhecimento para liderança e inovação em tecnologia global, o programa MarTech Breakthrough Awards é dedicado a homenagear a excelência em marketing, empresas de tecnologia de publicidade e vendas, produtos e pessoas. Os Prêmios MarTech Breakthrough fornecem uma plataforma para reconhecimento público em torno das conquistas de empresas e produtos de tecnologia de marketing inovadores em categorias que incluem automação de marketing, AdTech, SalesTech, análise de marketing, CRM, marketing de conteúdo e social, site, SEM, marketing móvel e muito mais.

Para mais informações, visite o site MarTechBreakthrough.com.