A MGID tem o orgulho de anunciar que agora é parte do novo Data Privacy Framework (DPF), um mecanismo projetado para proteger os dados pessoais de cidadãos da União Europeia quando transferidos para os Estados Unidos. Este framework garante um nível de proteção de dados alinhado aos padrões europeus, tornando a privacidade e a segurança prioridades para as empresas que lidam com dados pessoais de usuários da região.

O que é o Data Privacy Framework (DPF)?

O Data Privacy Framework (DPF) é um novo acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, desenvolvido para substituir mecanismos anteriores como o “Safe Harbor” e o “Privacy Shield.” Esses instrumentos apresentavam desafios para atender aos padrões de proteção de dados europeus, especialmente o GDPR. O DPF resolve essas questões ao criar medidas sólidas para proteger os cidadãos da UE e suas informações pessoais processadas por empresas sediadas nos EUA.

Os principais objetivos do DPF são:

Proteger os direitos dos usuários: O DPF garante a privacidade e a segurança dos dados pessoais transferidos da UE para os EUA.

O DPF garante a privacidade e a segurança dos dados pessoais transferidos da UE para os EUA. Fornecer tratamento de queixas: O acordo permite que os usuários relatem preocupações sobre o uso indevido de seus dados pessoais por meio de canais estruturados.

O acordo permite que os usuários relatem preocupações sobre o uso indevido de seus dados pessoais por meio de canais estruturados. Habilitar supervisão de conformidade: O Data Protection Review Court é um órgão estabelecido para revisar casos apresentados por residentes da UE.

Seguindo esses padrões, a MGID assegura a conformidade e oferece tranquilidade aos usuários, garantindo que suas informações pessoais estejam seguras e que seus direitos sejam respeitados.

Como a MGID se preparou para a conformidade com o DPF?

A MGID tomou uma série de medidas para alinhar-se aos requisitos do DPF e fortalecer nosso compromisso com a privacidade de dados. Veja quais são elas abaixo:

1. Realização de uma Auditoria Completa de Proteção de Dados

Iniciamos com uma auditoria detalhada de todas as áreas onde processamos dados pessoais, especialmente para transferências da UE para os EUA. Essa auditoria nos deu uma visão clara dos pontos que precisavam de maior proteção, ajudando a reforçar nosso compromisso com o processamento seguro de dados.

2. Atualização das Políticas de Proteção de Dados

Em seguida, atualizamos nossas políticas de processamento e proteção de dados para atender aos padrões do DPF. Tornamos nossas práticas ainda mais seguras, claras e respeitosas aos direitos dos usuários, criando uma política de dados que prioriza a transparência e a segurança.

3. Treinamento da Equipe em Padrões do DPF e GDPR

Treinamos os principais membros da equipe nos requisitos do DPF e do GDPR para garantir que estejam atualizados sobre o que há de mais novo em privacidade de dados. Esse é um processo educativo contínuo, que nos ajuda a manter práticas de manuseio de dados alinhadas às expectativas dos usuários e aos mais altos padrões de privacidade.

4. Implementação de Novos Processos de Proteção de Dados

Estabelecemos procedimentos adicionais para lidar com solicitações e reclamações relacionadas à proteção de dados, com opções para envolver autoridades relevantes, se necessário. Nossos processos de monitoramento e relatórios aprimorados mantêm nossas práticas alinhadas aos requisitos do DPF.

Protegendo sua privacidade em cada etapa

O compromisso da MGID com a privacidade de dados nunca foi tão firme. Ao cumprir integralmente os requisitos do DPF, garantimos que seus dados estejam sempre seguros, e protegidos. Nossa adesão aos padrões mais recentes de privacidade reflete nossa dedicação em construir uma plataforma confiável para todos os usuários da MGID.