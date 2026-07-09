Os publishers investem muito tempo e dinheiro para trazer tráfego qualificado para suas páginas. O problema é que, na maioria das vezes, o usuário lê apenas um conteúdo, fecha a guia e vai embora, fazendo com que o último momento antes da saída seja totalmente desperdiçado.

O Exit Story é a resposta da MGID para isso. Trata-se de um novo formato que detecta quando alguém está prestes a sair e exibe um feed em tela cheia exatamente nesse momento, com conteúdos ou anúncios que geram mais uma chance de gerar receita.

Por que os Últimos Momentos de uma Sessão Importam

A maior parte da monetização acontece enquanto as pessoas estão navegando ativamente: lendo artigos, clicando ou mudando de página. Infelizmente, a maior parte do tráfego hoje em dia nunca chega tão longe.

Os visitantes vindos do Google Discover, de pesquisas ou de redes sociais costumam ler apenas um artigo e sair. Eles conseguiram o que queriam e pronto: sem visualizações de página adicionais, sem segundas chances.

Embora você não possa prolongar todas as sessões, ainda é possível capitalizar sobre aquele último momento antes de alguém ir embora. Se você identificar os sinais cedo o suficiente e exibir algo relevante, ganha mais uma chance em uma sessão que, de outra forma, teria apenas terminado.

O que é o Exit Story?

💡 Exit Story é um novo formato da MGID criado com um único objetivo: não deixar que o último momento da visita seja desperdiçado. Quando o usuário dá sinais de que vai fechar a página, o Exit Story abre um feed em tela cheia com recomendações de conteúdo ou anúncios altamente relevantes para aquele perfil.

A diferença em relação ao nosso formato clássico MGID Story está no gatilho. O MGID Story só reage quando alguém clica no botão de voltar do navegador. Já o Exit Story reage ao comportamento do usuário, como ficar inativo, rolar a página de volta para cima ou alternar de aba. Dessa forma, ele consegue capturar a saída de alguém mesmo que a pessoa nunca chegue a tocar no botão de voltar.

Nos bastidores, ele é construído com tecnologias que você provavelmente já conhece: Smart Widget para a demanda de anúncios e design, Swipe Up para a abertura do formato e nossos gatilhos de Atividade de Saída do Usuário para detectar quando alguém está prestes a ir embora. Nós apenas combinamos tudo isso em um único formato de monetização de saída.

Algumas coisas que diferenciam o Exit Story:

É feito sob medida para a forma como as pessoas navegam hoje.

É um formato imersivo, em tela cheia, mas os usuários podem fechá-lo com um único toque.

Funciona de forma totalmente automática depois de configurado.

Como o Exit Story Funciona

Aqui está o fluxo na prática:

Um visitante chega à sua página e começa a ler seu conteúdo. O Exit Story monitora a intenção de saída usando um ou mais sinais de comportamento. Assim que um gatilho é detectado, o Story se abre com recomendações ou anúncios relevantes. O usuário pode explorar o conteúdo, fechar o formato ou continuar navegando, o que preferir.

O que conta como um sinal de que alguém está prestes a ir embora? Por exemplo, quando eles:

Pararam de interagir com a página por um tempo.

Rolam de volta para cima depois de ler, como se estivessem procurando a saída.

Atingem uma certa profundidade de rolagem.

Alternam para outra aba.

Você pode ativar ou desativar cada um desses sinais dependendo do que melhor se adapta ao seu público.

Por que o Exit Story Adota uma Abordagem Diferente

Por anos, o formato de saída padrão dependia do botão de voltar do navegador. Funcionava bem, mas isso também significa que a eficácia de todo o formato depende diretamente de como o Google lida com esse botão.

E isso está se tornando uma preocupação real. Em abril de 2026, o Google anunciou que problemas com o botão de voltar, conhecidos como back-button hijacking, passarão a ser considerados violação de suas políticas de spam, com a aplicação das medidas começando em junho de 2026. Sites que dependem dessa técnica correm o risco de sofrer ações manuais ou rebaixamentos automáticos nas buscas — que é exatamente o tráfego que você não quer colocar em risco.

É aqui que o Exit Story se torna especialmente valioso. Ele não interfere no botão de voltar. Isso significa que ele continua funcionando não importa o que aconteça com os formatos baseados nessa ação, oferecendo uma maneira legítima de capturar a intenção de saída sem depender de um único evento do navegador que se tornou cada vez mais arriscado.

Formatos tradicionais de saída Exit Story Ativados por uma ação específica do navegador Ativados pelo comportamento do usuário Opções limitadas de ativação Múltiplos gatilhos configuráveis Cenário de saída único Adapta-se a diferentes padrões de navegação

Ao analisar o comportamento do usuário em vez de uma única ação do navegador, o Exit Story oferece aos publishers mais maneiras de engajar os visitantes antes que eles saiam do site.

Estudo de Caso: Um dos Maiores Publishers Poloneses Aumentou a Receita em 11%

Um de nossos publishers, um grande portal de notícias e mídia na Polônia, utilizava o formato clássico do Story, que representava cerca de 30% de sua receita total. Quando a mudança nas diretrizes do Google entrou em vigor, eles precisaram descontinuar o formato rapidamente para manter a conformidade.

Com a nossa ajuda, o publisher substituiu diretamente o formato pelo Exit Story. A transição ocorreu de forma tranquila, sem problemas técnicos, sem reclamações dos usuários e sem aumento no cancelamento de inscrições ou rejeição. E em vez de apenas manter os ganhos do publisher, o Exit Story ajudou a aumentá-los. A receita cresceu 11% e o RPM subiu 5,6%, enquanto o tráfego em si cresceu apenas 5% no mesmo período. Em outras palavras, o aumento foi impulsionado pelas melhorias do próprio formato, e não por um volume maior de visitantes.

Por que os Publishers Vão Gostar do Exit Story

Algumas razões concretas pelas quais vale a pena implementar o Exit Story:

Monetiza sessões que, de outra forma, terminariam sem gerar receita: A maioria dos visitantes não abrirá um segundo artigo ou clicará em outro anúncio. Eles já estão com um pé fora do site. O Exit Story dá a esse momento final mais uma oportunidade de gerar valor. Extrai mais valor do seu tráfego de busca e de redes sociais: Os visitantes vindos dessas origens costumam ler apenas um conteúdo e ir embora. O Exit Story não precisa que eles permaneçam navegando ou visitem mais páginas: ele funciona perfeitamente em visitas de uma única página. Pode aumentar o RPM sem poluir a página: Em vez de empilhar mais um widget no meio do conteúdo, você adiciona um momento de monetização no exato instante de saída. Nos testes iniciais, os publishers observaram um aumento médio de cerca de 5% no RPM.

Quem Pode se Beneficiar Mais com o Exit Story?

A MGID desenvolveu o Exit Story com foco no momento da saída, e não para um perfil específico de publisher. Dito isso, vale muito a pena testá-lo se:

uma grande parte do seu tráfego vem do Google Discover, de pesquisas ou de redes sociais, onde visitas de uma única página são a regra;

você gerencia um site de notícias, entretenimento ou conteúdo com publicações constantes;

você já usa o MGID Story e quer adicionar mais uma camada de monetização de saída sobre ele.

Em resumo, se o seu público costuma chegar, ler apenas uma página e ir embora, o Exit Story é perfea para você.

Como Começar com o Exit Story

A configuração do Exit Story é simples e não exige nenhum desenvolvimento personalizado da sua parte:

Entre em contato com seu Gerente de Sucesso ou equipe de suporte da MGID para criar um Smart Widget de Exit Story na sua conta.

Trabalhe junto ao seu representante MGID para configurar o modo Swipe Up, os gatilhos de saída e o design do widget.

Adicione o widget ao seu site usando a implementação Single JS da MGID.

Assim que estiver ativo, o Exit Story será exibido automaticamente sempre que as condições configuradas forem atendidas.

Considerações Finais

Nem todo mundo vai abrir mais de uma página do seu site, mas isso não significa que o valor da sessão tenha chegado ao fim. O Exit Story oferece mais uma oportunidade antes de o usuário ir embora de vez.

Quer experimentar? Entre em contato com o seu gerente de contas da MGID para obter ajuda na configuração.