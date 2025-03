No mundo atual, com a constante competitividade pela atenção do usuário em diversas plataformas, sabemos que os publishers têm o desafio diário de atrair novos usuários e aumentar a retenção dos leitores. Com os widgets da MGID, é possível monetizar o conteúdo do site e engajar a audiência, sem comprometer a experiência do usuário. Conheça, abaixo, alguns dos principais formatos que os nossos clientes utilizam para maximizar seus resultados de receita e performance.

Smart Widget + Back Button

O Smart Widget é o nosso carro-chefe, com layout totalmente personalizável. Neste formato é possível adicionar outros artigos e conteúdos do site (não apenas anúncios), com o objetivo de promover a recirculação interna e estimular o engajamento do usuário.

Ao usar ele de forma integrada com o Back Button, ao pensar em sair do site, o usuário é direcionado para novos conteúdos, estimulando a sua interação com o portal. Os dois juntos formam uma dupla imbatível na performance do site.

In-Article:

Esse formato fica dentro do artigo de notícia, e é eficiente para melhorar a visibilidade dos anúncios. O seu layout adapta-se a diversos dispositivos e pode ser personalizado com cores, fonte e estilo, para combinar perfeitamente com o site do publisher. Também é possível divulgar as matérias do próprio site nesse widget, o que gera novos pageviews.

In-Site Notification:

Possui uma alta taxa de visibilidade e tem o layout personalizável, sendo uma excelente opção para os publishers que desejam alcançar grandes resultados. O anúncio fica fixo enquanto o usuário rola a página, mas, como a experiência do usuário é uma prioridade para a MGID, o leitor encontra facilmente a opção de fechar o anúncio, caso deseje.

Sidebar (barra lateral)

Esse formato está disponível apenas na versão desktop, por isso é recomendado para sites com mais de 10% dos acessos vindos do desktop. É possível adicionar ou remover mais “cards” de anúncios, conforme a necessidade do layout, que, assim como os demais, é totalmente personalizável.

É isso! Esses são alguns dos nossos top formatos, mas tem muito mais na nossa plataforma, que se atualiza constantemente com as principais novidades e tendências do mercado digital.

É publisher e quer saber mais sobre como funciona a MGID para monetizar o seu site? Clique aqui e cadastre-se gratuitamente.