Então, você acaba de receber um email confirmando que o seu site está registrado na MGID, enquanto, ao mesmo tempo, o nosso gerente de contas já está te mandando a configuração customizada dos anúncios para o seu site. Por isso, nós criamos este simples e rápido tutorial para que você possa começar a monetizar com seu site. Veja abaixo o passo a passo sobre como adicionar os códigos ao seu site no Blogger e no Wordpress.

WordPress

Dependendo do seu tema do WordPress, o arquivo que corresponde ao template do seu artigo pode ser um dos seguintes: single.php, content.php, content-single.php

Para adicionar o código abaixo do artigo, faça login no WP Admin e:

Abra as configurações de Aparência Clique em Editor Escolha o arquivo que corresponde ao template do artigo Para obter um melhor CTR, insira o código </div><! - - .entry-content - - > e <footer class=“entry-footer”> entre as linhas de código Clique em Atualizar

Os anúncios na barra lateral (Sidebar) podem ser inseridos da mesma forma abaixo do artigo, com arquivos nomeados como "sidebar.php" ou através do painel de administração do WordPress:

Abra as configurações de Aparência Vá para Widgets Arraste o bloco de texto para a área da barra lateral Insira o bloco de texto onde você deseja ver os anúncios Insira o código do anúncio no novo bloco de texto adicionado Clique em Salvar

Blogger

Há duas maneiras principais de adicionar código no Blogger: Ferramentas do Google ou edição de código HTML. Observe que, em ambas as formas, você precisa adicionar o código CDATA para evitar erros de análise de XML do Blogger.

Usando o Google:

Faça login no Blogger

No canto superior esquerdo, clique na seta para baixo

Clique no blog em que você deseja exibir anúncios

No menu à esquerda, clique em Layout

Escolha a área em que deseja colocar anúncios e clique em Adicionar um gadget

Na janela que aparece, em “Basics” (Noções básicas), localize HTML/Javascript e clique em Add (Adicionar)

Não digite um título!

Copie e cole o código da MGID na seção de conteúdo

Clique em Save (Salvar) e verifique seu blog

Você pode mudar ou embaralhar os cartões em relação ao tipo de código de anúncio e às suas preferências.

Editando o HTML:

Você também pode adicionar o código ao tema.

Faça login no Blogger e escolha o blog ao qual deseja adicionar o código

No menu à esquerda, clique em Tema

Escolha a opção Edit HTML

Pressione Ctrl + F para localizar <!-- Comments --> em seu código

Coloque o código acima dessa linha

Adicione //<![CDATA[ antes do script inicial e //]]> antes de fechar o script

Por exemplo, <script>//<![CDATA[ ... //]]></script>

Em seguida, clique em Save Theme (Salvar o tema) e View blog (Visualizar o blog).

Navegue em seu painel para testar diversos tipos e tamanhos de anúncios. Você também pode entrar em contato com o gerente da sua conta, caso precise de templates ou formatos exclusivos especificamente para o seu site.

Conte com a gente! Teremos ainda mais novidades em breve!