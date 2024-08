Um novo recurso na plataforma da MGID permite segmentar campanhas de anúncios baseada nos valores de celular dos usuários.

Como anunciante, ter diversas opções de segmentação e ferramentas de otimização de campanha à disposição é crucial. Nossa segmentação mais recente permite aos anunciantes identificar o valor de um modelo do smartphone do usuário em suas campanhas mobile.

Como o recurso de segmentação por preço de celular aparece em seu painel?

Com esse recurso recém-lançado, você pode incluir ou excluir por níveis específicos de preços de celulares na sua campanha. Veja abaixo a grade de segmentação disponível na plataforma MGID.

Targeting feature

Uma vez que você escolheu seus níveis de preços desejados, salve as configurações clicando no botão “confirmar”.

Observe que esta opção de segmentação não está disponível para desktop, tablet ou smart TV.

Para aproveitar o máximo das suas campanhas, é importante ficar de olho na performance das diferentes faixas de preços. Para analisar dados e otimizar campanhas baseadas em preços de telefone, você deve habilitar as tags de rastreamento personalizado.

Custom tracking

Uma vez que a tag de rastreamento personalizado é definida, você pode ver a guia de “Faixas de Preços de Telefone” na seção “Estatística Detalhadas” ou usar essas informações para dimensionar as “Estatísticas de Conversão” nos relatórios. Dessa forma, você pode acessar a performance atual de diferentes faixas de preços.

O que a segmentação por preços de celulares pode fazer por você?

Este recurso de segmentação é particularmente útil quando se busca alcançar audiência de segmentos de públicos com diferentes poderes aquisitivos de compra. Agora os anunciantes podem correlacionar o preço de um usuário de celular com seu desejo de comprar outros produtos também, assim como outros critérios sociais e demográficos da persona.

Não há necessidade de reinventar a roda ou fazer suposições complexas. Se você promove um produto ou serviço em uma categoria de alto ticket médio, é mais provável a conversão de um usuário com um modelo de celular mais caro. E vice-versa, bens acessíveis e com desconto são mais propensos a atrair usuários com telefone de preços mais baixos.

No entanto, leve em conta que a sensibilidade do preço varia de acordo com os países. Por exemplo, em algumas nações, seus produtos ou serviços podem interessar usuários com celulares de médio e/ou alto valor, enquanto em outras, somente a faixa de preços mais altos representam audiência mais qualificada.

Você também deve considerar o tamanho da tela e a capacidade de resolução do celular. Telefones com preços mais altos tendem a ter telas maiores e display de alta resolução, o que significa que os criativos podem ser mais detalhados e sofisticados. Em contrapartida, dispositivos de baixa resolução serão beneficiados para visuais mais simplistas. É sempre uma boa prática personalizar anúncios não somente para diferentes tipos de tráfego (mobile vs. Desktop), mas também para diferentes faixas de preços.

Para resumir, na MGID, continuaremos desenvolvendo e lançando novos recursos e opções de segmentação. Embora cada segmentação seja um fator independente, elas podem combinar conforme a necessidade para alcançar um público com mais conversão. A mais recente segmentação por valores de celular permite que os anunciantes usem essas informações como indicadores aproximados do desejo de compra e possam ajustar os criativos para diferentes tipos de tráfego móvel.