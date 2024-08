Com sede internacional em Kiev, na Ucrânia, a MGID tem mais de 500 funcionários na região. Enquanto eles estão seguros e continuam trabalhando bravamente, ao mesmo tempo, estão experimentando uma devastação criada pelo ataque contínuo em primeira mão pela Rússia. Desde o começo da invasão, em 24 de fevereiro, nosso time está concentrado em lutar pela verdade sobre a invasão.

Temos produzido e distribuído campanhas digitais informativas por toda a Europa e EUA para ajudar a espalhar a verdade sobre o ataque da Rússia e arrecadar dinheiro para as forças armadas da Ucrânia. Também estamos produzindo peças criativas, landing pages e artigos para nossos colaboradores e para todos os setores usarem e compartilharem, para assim, ajudar a aumentar a conscientização e impedir a propagação de informações erradas.

Os esforços da MGID para combater a propaganda do Kremlin também nos fizeram unir forças para um voluntariado coletivo de mais de 50 profissionais experts em anúncio digital tanto do Ministério da Transformação Digital da Ucrânia quanto da organização não-governamental IAB Ukraine. O grupo criou anúncios – enquanto ainda era possível – direcionados para sites, plataformas e redes sociais na Rússia e seu vizinho, a Bielorrusia, com atualizações precisas sobre o bombardeio russo e tudo o que estava acontecendo com os civis ucranianos. As campanhas de anúncios digitais veiculadas na MGID, Google e Facebook foram visualizadas 9.382.718.440 vezes, clicadas 17.726.341 e com alcance de 102.451.250 usuários únicos.

Durante esse tempo sem precedentes, a ação coletiva é fundamental e temos sido encorajados pelo apoio e generosidade da indústria para ajudar a disseminar informações verdadeiras. A equipe de liderança da MGID continuará ativamente engajada com a comunidade global adtech por meio da relevante mídia global para lutar pela verdade, apoiar todos os esforços para impedir esse ato de guerra e salvaguardar a soberania da Ucrânia.