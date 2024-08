Os canais regulares pelos quais você teria que passar, como Facebook ou Instagram, ainda são muito bons, mas estão saturados de anúncios. É mais provável se destacar em outros espaços se você ampliar a área de aquisição e adicionar novos canais.

Dropshipping sempre foi uma estrada de alto potencial de receita, mas agora é ainda mais tentador capitalizar no mercado de dropshipping enquanto ele está em pleno andamento. As compras por impulso, o principal propulsos da demanda para dropshippers, estão mais fortes do que nunca: de acordo com as recentes pesquisas CreditCards.com, 88,6% da população dos EUA tomou decisões de compra por impulso, com um gasto médio de $ 81,75 por sessão, ou $ 17,78 bilhões por ano.

No entanto, conforme os CPMs do Walled Gardens continuam a crescer, seria sensato ramificar e diversificar seus canais de dropshipping. A publicidade nativa amadureceu nos últimos dois anos e oferece um novo canal em perspectiva para quem deseja vender; isso poderia apenas trazer a próxima evolução do dropshipping como negócio e atrair tráfego de alta qualidade para o seu site.

Se você tem prestado atenção até agora, não terá que mudar muito sua abordagem para obter tráfego nativo para sua loja. As melhores práticas de publicidade ainda são o que costumavam ser.

Empregue táticas de vendas difíceis

A publicidade nativa permite ambas as abordagens, vendas fortes e vendas moderadas. Com a abordagem de vendas diretas, você não terá que converter clientes em potencial em todas as camadas adicionais do funil. Na maioria dos casos, não há necessidade de conteúdo adicional, como questionários para construir o funil - você pode ir diretamente aos seus clientes.

Enquanto você estiver no negócio de venda de produtos, esse item será a peça central de cada criativo de anúncio que você lançar. Não há tática de venda mais difícil do que ter imagens de produtos e seus benefícios estampados em toda a parte principal do anúncio.

Por exemplo, os anúncios criativos do produto da DFO, a pulseira Circa Knee, trazem a facilidade de uso da pulseira, ao mesmo tempo que se comunicam em uma linguagem fácil de seguir e entender.

Coloque as fotos e vídeos promocionais na primeira tela de sua Landing Page. É aí que eles chamarão mais atenção e ajudarão a construir um relacionamento com seus clientes.

Não sobrecarregue suas Landing Pages com hiperlinks ou palavras-chave destacadas. Mantenha a LP simples e profissional - a experiência do usuário deve ser excelente ou seus esforços serão em vão. Não importa se você tem o produto perfeito para resolver os problemas do seu cliente se o botão de compra estiver faltando ou fora do lugar.

Remember that it’s fine to be a little playful or provocative with your headlines. You don’t have to kiss up to your customers to make a sale. Native advertising lets you speak to your target customer base directly, and they won’t mind if you’re teasing them as on these creatives for DFO’s Huusk:

Lembre-se de que não há problema em ser um pouco brincalhão ou provocativo com suas manchetes. Você não precisa beijar os pés dos seus clientes para fazer uma venda. A publicidade nativa permite que você fale diretamente com sua base de clientes-alvo, e eles não vão se importar se você estiver provocando-os como nestes criativos para DFO's Huusk:

"Se você não tem essa faca, impossível estar cozinhando direito" - é provocativo o bastante para clientes que estão pensando seriamente em comprar essa faca, mas não descarado o bastante para insultar ninguém.

Fale diretamente com os seus clientes e venda-lhes o produto sem se preocupar em despertar o seu interesse antes da compra. Com a publicidade nativa, você pode fazer ambas as abordagens, vendas fortes e vendas leves, e fazer isso de forma eficiente.

Apelos visuais fortes

Visuais fortes têm sido a base dos anúncios de sucesso desde o início da publicidade. Você não pode vender um produto sem visuais impressionantes, mas nem todos entendem o que isso significa.

Ter forte apelo visual significa se comprometer com um estilo único e tamanho para fins de branding. Basta dizer que todos os recursos visuais devem ser da mais alta qualidade, a menos que você queira parecer pouco profissional.

Não há melhor maneira de anunciar um produto do que exibi-lo em ação. Mostre o processo do seu produto resolvendo um problema específico como o AirPhysio da GiddyUp:

Há uma representação clara de para que serve o produto e aproximadamente como o produto resolve um problema específico.

O foco de um visual forte está nas circunstâncias regulares em que um cliente usaria o produto. Os visuais não precisam se apoiar no medo para vender um produto - tudo o que precisam fazer é mostrar aos clientes as situações que exigem a aquisição do produto anunciado.

Considerações finais

A supersaturação do Facebook, Instagram e YouTube é um problema real que exige novos canais de dropshipping confiáveis, e não há melhor maneira de conseguir isso do que com publicidade nativa.

Com os anúncios nativos ao seu lado, seu negócio de dropshipping pode se beneficiar de abordagens de vendas diretas em vez de criar páginas pré-lander divertidas para aquecer o interesse do público. Como não há venda direta sem recursos visuais fortes para acompanhá-los, pensar um pouco nos criativos do anúncio fará bem a você a longo prazo.