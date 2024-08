L'header bidding ha dimostrato di essere una valida opzione di monetizzazione del web per i browser desktop e mobili. Dal 2015, questa tecnologia ha rafforzato il settore della pubblicità programmatica e ha permesso agli editori di generare maggiori entrate.

L'idea alla base dell'header bidding è piuttosto semplice: tutti gli ad exchange e le fonti di domanda competono per l'inventario dell'editore in un'asta. Per implementare l'header bidding, l'editore inserisce semplicemente il codice JavaScript all'interno del tag header di una determinata pagina, da cui il nome del metodo.

Ma come si traduce questo in ambienti in-app e cosa significa per gli editori di app? In questa guida completa, sveleremo le complessità dell'header bidding in-app, chiarendo come trasforma il modo in cui la pubblicità mobile opera.

Che cos'è l'header bidding In-App?

L'header bidding in-app è una tecnica di pubblicità programmatica utilizzata nelle applicazioni mobili. Nonostante la somiglianza del nome, non ha nulla a che fare con le intestazioni. Le intestazioni sono limitate ai browser, ed è per questo che abbiamo dovuto aspettare così a lungo per ottenere un'iterazione dell'header bidding appropriata per le applicazioni mobili.

Poiché non esiste un'intestazione in cui inserire il codice JavaScript, le app utilizzano kit di sviluppo software (SDK) per ottenere tutti i plugin necessari per comunicare con i server. Gli SDK sono il fulcro degli annunci programmatici, dal momento che l'header bidding in-app richiede la comunicazione con le reti pubblicitarie.

Mentre i meccanismi d'asta rimangono più o meno gli stessi, è il modo in cui l'header bidding in-app gestisce i partner a fare la differenza. L'header bidding elimina la necessità di SDK superflui in un'app.

L'header bidding in-app conduce l'asta sul lato client, ovvero avviene all'interno dell'app sul dispositivo dell'utente. Ciò consente di fare offerte parallele, in cui più partner della domanda possono fare offerte simultanee sull'inventario pubblicitario in tempo reale.

L'aumento della concorrenza tra gli acquirenti può portare a prezzi d'offerta più elevati, a tutto vantaggio degli editori. Con prezzi d'offerta più alti, gli editori hanno la possibilità di guadagnare di più dal loro inventario pubblicitario.

Come funziona l'header bidding in-app?

L'header bidding in-app funziona attraverso una serie di passaggi che consentono a più fonti di domanda di fare offerte simultanee sull'inventario pubblicitario all'interno di un'applicazione mobile. Ecco una descrizione dettagliata del suo meccanismo di funzionamento:

Aprire l'applicazione: un utente apre un'applicazione mobile sul proprio dispositivo. Richiesta di spazi pubblicitari: L'applicazione identifica gli slot pubblicitari disponibili in cui possono essere visualizzati gli annunci (ad esempio, banner, interstiziali, unità pubblicitarie native). Integrazione dell'header bidding: L'applicazione utilizza un SDK (Software Development Kit) per l'header bidding. Questo SDK facilita il processo di header bidding. Richiesta di asta di spazi pubblicitari: Invece di inviare la richiesta di spazi pubblicitari a una singola rete o scambio di annunci, l'SDK la invia simultaneamente a più partner di domanda (scambi di annunci, reti, SSP). Asta in tempo reale: I partner della domanda ricevono la richiesta di spazi pubblicitari e iniziano a partecipare a un'asta in tempo reale. Determinazione dell'offerta e del prezzo: Ogni partner della domanda valuta lo spazio pubblicitario disponibile in base a fattori quali i dati degli utenti, i parametri di targeting, le prestazioni storiche e il prezzo dell'offerta. Invia la propria offerta all'SDK. Selezione dell'offerta vincente: L'SDK raccoglie tutte le offerte e seleziona l'offerente più alto come vincitore dell'asta. Invio della proposta pubblicitaria: Il demand partner vincitore consegna la proposta pubblicitaria all'SDK. Rendering dell'annuncio: L'SDK esegue il rendering e visualizza la creatività dell'annuncio vincente all'interno dello slot pubblicitario designato per l'app. Interazione con l'utente: L'utente interagisce con l'annuncio visualizzato (ad esempio, fa clic su di esso). Report e tracciamento: L'SDK traccia e riporta i dati relativi all'interazione dell'utente con l'annuncio (ad esempio, clic, visualizzazioni) sia all'editore dell'app che al demand partner vincente. Distribuzione dei ricavi: L'editore dell'app ottiene i ricavi dall'offerta vincente, che in genere vengono condivisi con la rete pubblicitaria o con la borsa.

Come si può notare, l'header bidding in-app consente un processo d'asta più competitivo e trasparente rispetto al tradizionale sistema a cascata. Consente a più fonti di domanda di competere simultaneamente per l'inventario pubblicitario, portando potenzialmente a CPM più elevati e a maggiori entrate per gli editori di app.

Vantaggi dell'header bidding In-App

Ora che è noto che cos'è un header in-app, possiamo esaminare tutti i vantaggi che si ottengono utilizzando questo approccio.

L'header bidding in-app si basa su aste al primo prezzo, ovvero gli acquirenti fanno offerte che mostrano esattamente il valore di ciascun utente per loro. I vantaggi delle aste al primo prezzo sono molteplici:

maggiore trasparenza e stabilità operativa del processo;

flessibilità nell'integrare facilmente nuovi demand partner;

offerte più elevate sull'inventario dell'editore;

concorrenza in tempo reale.

Tuttavia, il vantaggio più grande di tutti deriva dall'eliminazione della prioritizzazione delle reti pubblicitarie nella waterfall. Nel waterfall, la priorità delle reti viene stabilita da te, oppure lasci che siano i dati storici a farlo per te.

Con l'header bidding in-app, l'asta che si svolge è simultanea o parallela (asta unificata). Tutte le reti pubblicitarie hanno le stesse possibilità di aggiudicarsi l'inventario (non solo quelle preferite) e a un prezzo migliore del minimo.

Vale la pena ricordare che una volta sostituita la mediazione SDK con l'offerta di header in-app, il numero di SDK da installare si riduce notevolmente. Ciò si traduce in una migliore esperienza per l'utente, in minori problemi di latenza e in una minore necessità di manutenzione.

Facciamo un riepilogo dei vantaggi:

Aumento della concorrenza: L'header bidding in-app consente a più demand partner di fare offerte simultanee sull'inventario pubblicitario. Questo aumenta la concorrenza, che può portare a CPM più elevati e a un maggiore potenziale di guadagno per gli editori. Maggiori entrate: Grazie all'aumento della concorrenza e alla possibilità di ottenere offerte più alte, gli editori spesso registrano entrate pubblicitarie complessive più elevate rispetto ai classici sistemi a cascata di annunci. Decisione in tempo reale: L'header bidding in-app avviene in tempo reale, consentendo agli editori di decidere immediatamente quale annuncio visualizzare in base all'offerta più alta. Processo d'asta trasparente: L'header bidding in-app offre trasparenza, in quanto tutti i partner della domanda hanno la stessa visibilità nel processo d'asta, garantendo una competizione equa e aperta per l'inventario pubblicitario. Latenza ridotta: L'header bidding in-app ha in genere una latenza inferiore rispetto al waterfalling tradizionale. Ciò significa tempi di caricamento degli annunci più rapidi per gli utenti, che possono migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. Accesso alla domanda premium: Gli editori possono connettersi con un'ampia gamma di partner di domanda premium, tra cui ad exchange, reti e SSP, che consentono loro di accedere ad annunci e inserzionisti di alta qualità. Flessibilità nella monetizzazione degli annunci: Gli editori hanno la flessibilità di gestire e ottimizzare il loro inventario di annunci in base ai loro specifici obiettivi e strategie di monetizzazione.

Nel complesso, l'header bidding in-app consente agli editori di massimizzare le entrate pubblicitarie creando un ambiente d'asta competitivo e trasparente, a vantaggio sia degli editori che degli inserzionisti.

In-App Header Bidding vs. Web Header Bidding

Nel regno della pubblicità programmatica, sia l'in-app header bidding che il web header bidding svolgono un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione dei ricavi pubblicitari. Tuttavia, operano in ambienti distinti, ciascuno con una propria serie di considerazioni. Analizziamo le differenze principali tra queste due efficaci tecniche di bidding.

Aspetto In-app header bidding Web header bidding Contesto Applicazioni mobili Siti web Asta in tempo reale Sì, sul dispositivo dell'utente Sì, all'interno del browser Allocazione delle risorse Libera risorse locali Consuma risorse locali Esperienza dell'utente Tempi di caricamento degli annunci più rapidi Potenziale impatto sui tempi di caricamento delle pagine Implementazione tecnica Richiede l'integrazione di SDK Comporta l'implementazione di wrapper o tag di header bidding Ottimizzazione Massimizza le entrate pubblicitarie per gli editori di app mobili Ottimizza le entrate pubblicitarie per gli editori di siti web Complessità di integrazione L'integrazione dell'SDK all'interno dell'app può richiedere risorse di sviluppo L'integrazione dell'header bidding richiede wrapper o tag di header bidding nell'header del sito web

Il processo fondamentale dell'header bidding negli ambienti web e dell'header bidding in-app nelle applicazioni mobili è abbastanza simile. La differenza fondamentale sta nell'implementazione tecnica e negli strumenti specifici utilizzati.

Nel web header bidding, l'editore integra un codice JavaScript (header bidding wrapper) nella sezione header di una pagina web. Questo codice invia le richieste di offerta ai partner della domanda e il processo d'asta avviene all'interno del browser web dell'utente. Gli header bidding wrapper gestiscono più demand partner e semplificano il processo di implementazione.

Nell'header bidding in-app, come ricordiamo, un'applicazione mobile utilizza un SDK per la comunicazione. L'SDK facilita le richieste di offerta a più partner di domanda e il processo d'asta si svolge sul dispositivo dell'utente all'interno dell'applicazione.

Nota: Sebbene sia l'in-app header bidding che il web header bidding abbiano un obiettivo comune, operano in ambienti distinti con considerazioni tecniche uniche. La scelta tra i due dipende dalla piattaforma (app mobile o sito web) e dagli obiettivi specifici di ottimizzazione degli editori. Comprendendo le differenze, gli editori possono sfruttare i punti di forza di ciascun approccio per migliorare le proprie strategie pubblicitarie programmatiche e massimizzare i ricavi pubblicitari.

Stato attuale dell'adozione

I tassi di adozione dell'header bidding in-app sono stati inizialmente lenti e non hanno raggiunto i tassi dei browser desktop e mobili. Ciò era dovuto principalmente alla differenza di implementazione, in quanto l'in-app bidding richiedeva l'uso di un SDK piuttosto che il semplice inserimento di codice JavaScript.

Tuttavia, nel terzo trimestre del 2019, il tasso di adozione è decollato e la spesa per l'header bidding in-app è raddoppiata.

Sebbene la statistica riportata sopra riguardi solo il Nord America e l'Europa occidentale, anche la regione Asia-Pacifico ha registrato un aumento del 50% della spesa per l'header bidding in-app. Indipendentemente dalla regione di cui stiamo parlando, la spesa pubblicitaria non è mai stata così alta.

E con una spesa pubblicitaria programmatica che si prevede aumenterà fino a 168 miliardi di dollari entro il 2024 negli Stati Uniti, è sufficiente dire che il tasso di adozione continuerà a crescere nel prossimo futuro.

Opzioni per l'impostazione dell'in-app header bidding

Ci sono due strade da percorrere per implementare l'header bidding in-app:

realizzare la propria soluzione utilizzando codice open-source;

trovare un partner che abbia già creato una propria soluzione.

La prima opzione prevede la creazione di una soluzione personalizzata di header bidding in-app utilizzando un codice open-source. Questo percorso richiede un livello significativo di competenze tecniche e di risorse, in quanto sarai responsabile dello sviluppo e della manutenzione della soluzione internamente.

In alternativa, gli editori possono scegliere di collaborare con un fornitore terzo che ha già sviluppato la propria soluzione di header bidding in-app. Questa opzione consente agli editori di sfruttare l'esperienza e la tecnologia di un partner affermato.

La scelta del percorso da seguire dipende in larga misura dalle conoscenze tecniche del proprio team. Se il tuo lavoro è incentrato sulla pubblicità e disponi delle risorse tecniche necessarie per costruire il tuo sistema di header bidding, allora dovresti investire tempo e sforzi per creare la tua soluzione personale.

Tuttavia, non tutti gli editori hanno le risorse da dedicare alla creazione di un intero sistema di bidding. In questo caso, gli editori possono collaborare con un fornitore che disponga di una soluzione di header in-app precostituita. La cosa migliore è che sia costruita su codice open-source, come Prebid.org, in quanto consente la massima flessibilità e compatibilità.

Un partner di questo tipo sarà in grado di fornire tutte le funzionalità di header bidding in-app che sono molto richieste, come l'ottimizzazione dinamica dei piani, le campagne a diverse prestazioni e l'integrazione di tutti i principali network pubblicitari.

Criteri Costruire una soluzione propria Collaborare con una soluzione esistente Competenza tecnica È richiesto un alto livello di competenza tecnica È necessaria una competenza tecnica moderata per l'integrazione Tempi di sviluppo Tempi di sviluppo più lunghi Tempi di implementazione più brevi Controllo della personalizzazione Pieno controllo sulla personalizzazione e sulle caratteristiche Personalizzazione limitata basata sulla soluzione del partner Risorse da investire Richiede risorse interne significative Si affida alle risorse di un partner esterno Responsabilità della manutenzione Il team interno è responsabile della manutenzione Il partner si occupa della manutenzione e degli aggiornamenti Costi Costi di sviluppo iniziali potenzialmente più elevati Può comportare commissioni di partnership o revenue share Rischio Rischio più elevato di sfide tecniche e contrattempi Rischio più basso quando la soluzione del partner è collaudata Time-to-market Tempi di commercializzazione più lunghi a causa del processo di sviluppo Tempi di commercializzazione più rapidi se si sfrutta una soluzione esistente Scalabilità Può essere adattata a specifiche esigenze di scalabilità Si affida alla scalabilità della soluzione del partner Flessibilità nei partner Non è legato a uno specifico fornitore di terze parti Limitato ai partner disponibili e alle loro soluzioni Competenza interna Richiede un team dedicato con conoscenze specifiche Meno competenza interna necessaria per l'integrazione

Bonus: Header Bidding vs. Asta unificata

È interessante notare che l'header bidding ha aperto la strada alle aste unificate. Le aste unificate coinvolgono sia la domanda diretta che quella programmatica, che competono in un'unica asta per aggiudicarsi un'impression.

A differenza dell'header bidding tradizionale, le aste unificate sono gestite sul lato server, il che comporta tempi di caricamento più rapidi. Per ogni impression si verifica una sola sessione d'asta, il che garantisce l'efficienza. Google Exchange Bidding, ora noto come Open Bidding, è un esempio di sistema di aste unificate in esecuzione su Google AdX.

FAQ

L'header bidding in-app è adatto a tutti i tipi di applicazioni mobili?

Sì, l'in-app header bidding è adatto a un'ampia gamma di app per dispositivi mobili, tra cui app di gioco, app di notizie, app di social network e molte altre. Gli editori possono implementare l'in-app header bidding in varie categorie, a condizione che l'app abbia una base di utenti consistente e un volume significativo di impression pubblicitarie.

Esistono potenziali svantaggi o problematiche legate all'implementazione dell'header bidding in-app?

Sì, l'implementazione dell'header bidding in-app presenta delle possibili problematiche. Queste possono includere la necessità di competenze tecniche, tempi di sviluppo più lunghi e l'integrazione di più SDK. Inoltre, gli editori dovrebbero valutare attentamente la scelta tra costruire la propria soluzione o collaborare con un fornitore esistente, poiché ogni opzione comporta una serie di considerazioni e compromessi.

In che modo l'header bidding in-app contribuisce ad aumentare la concorrenza e i CPM per gli editori?

L'header bidding in-app aumenta la concorrenza e i CPM per gli editori, consentendo a più fonti di domanda di fare offerte simultanee sulle impression pubblicitarie. Questo porta a un processo d'asta più efficiente, facendo aumentare la domanda e, in ultima analisi, i CPM per gli editori. Inoltre, la trasparenza e la natura in tempo reale dell'header bidding creano un ambiente più competitivo, attirando una maggiore domanda da parte degli inserzionisti che cercano di raggiungere efficacemente il proprio pubblico di riferimento.

Gli editori possono utilizzare l'in-app header bidding in combinazione con altre strategie di monetizzazione degli annunci?

Sì, gli editori possono utilizzare l'header bidding in-app insieme ad altre strategie di monetizzazione degli annunci. Può integrare metodi come la mediazione degli annunci o le configurazioni a cascata. Incorporando l'in-app header bidding, gli editori possono diversificare i loro flussi di entrate e potenzialmente ottenere rendimenti più elevati dal loro inventario di annunci. Questa flessibilità consente agli editori di ottimizzare il loro approccio di monetizzazione in base alle loro specifiche app e al loro pubblico.

Quali sono le best practice per ottimizzare la configurazione dell'header bidding in-app?

L'ottimizzazione delle impostazioni di header bidding in-app comporta diverse best practice:

Implementare i controlli di qualità degli annunci prima dell'asta: Assicurare che gli annunci soddisfino gli standard di qualità prima di essere inviati all'asta per mantenere un'esperienza positiva per l'utente. Usare timeout intelligenti: Impostare valori di timeout appropriati per evitare ritardi nella consegna degli annunci e consentire un tempo sufficiente per l'elaborazione delle offerte. Privilegiare i partner della domanda: Organizzare i partner della domanda in base alle prestazioni storiche e ai tassi di offerta per massimizzare il rendimento. Segmentazione del pubblico: Personalizzare le impostazioni per i diversi segmenti di utenti per fornire annunci più pertinenti e aumentare l'engagement. Monitorare e analizzare regolarmente i dati: Tenere sotto controllo le metriche delle prestazioni e regolare le impostazioni di conseguenza per ottimizzare le entrate. Testare e sperimentare: Testare continuamente diverse impostazioni e configurazioni per trovare ciò che funziona meglio per un'app e un pubblico specifici.

Seguendo queste pratiche, gli editori possono migliorare l'efficacia delle loro implementazioni di header bidding in-app e massimizzare il loro potenziale di guadagno.

Come possono gli editori misurare l'efficacia e l'impatto dell'header bidding in-app sulle loro entrate pubblicitarie?

Gli editori possono misurare l'efficacia dell'header bidding in-app analizzando gli indicatori chiave di performance (KPI), come ad esempio:

eCPM (Effective Cost Per Mille): Confrontare l'eCPM ottenuto con l'header bidding rispetto ad altri metodi di monetizzazione per valutarne l'impatto sulle entrate. Tasso di riempimento: Valuta la percentuale di richieste di annunci riempite con un annuncio a pagamento, indicando l'efficacia dell'header bidding nel monetizzare l'inventario di annunci disponibile. Tempo di risposta alle offerte: Monitorare il tempo necessario ai demand partner per rispondere alle offerte, assicurandosi che sia in linea con gli standard dell'esperienza utente. Latenza degli annunci: Valutare il tempo di caricamento degli annunci, poiché ritardi prolungati possono avere un impatto negativo sull'esperienza dell'utente e sulla visualizzabilità degli annunci. Ricavi pubblicitari complessivi: Confrontare i ricavi totali generati dall'header bidding con quelli derivanti da altri metodi di monetizzazione per valutarne il contributo relativo. **Test A/B: ** Effettuare test sperimentali in cui si confrontano le prestazioni dell'header bidding con altre configurazioni per comprenderne l'impatto specifico sulla propria applicazione.

Analizzando queste metriche, gli editori possono capire come l'header bidding in-app stia influenzando le loro entrate pubblicitarie e prendere decisioni informate per ottimizzare ulteriormente la loro strategia di monetizzazione.

Conclusioni

L'header bidding in-app rappresenta un progresso significativo nel campo della pubblicità sulle app mobili. Anche se la sua implementazione richiede competenze tecniche, i vantaggi sono sostanziali.

Come nel caso dell'header bidding su browser, l'in-app bidding crea un ecosistema più aperto ed efficiente, a vantaggio di tutte le parti coinvolte. Entrambe le soluzioni tecnologiche riducono la latenza degli annunci e consentono a tutti i network e agli exchange partner di fare offerte omogenee sulle richieste di annunci, generando maggiori entrate per gli editori. Con tutti i progressi e i miglioramenti della pubblicità programmatica, non c'è motivo di opporsi alla sua implementazione all'interno delle app.