Nel complesso mondo delle analisi digitali, allontanarsi da ciò che è familiare può spesso portare a un'ondata di confusione e domande. È il caso dell'evoluzione da Google Analytics 3 (GA3) a Google Analytics 4 (GA4). Quando le aziende e i proprietari di siti web passano a GA4, scoprono che le metriche su cui facevano affidamento hanno subito cambiamenti significativi. Le apparenti fluttuazioni dei dati e delle prestazioni hanno sollevato domande: Il traffico del nostro sito web è davvero diminuito? Quale potrebbe essere la causa di fondo?

Tuttavia, la verità che si cela dietro questi cambiamenti apparenti è più complessa di quanto possa sembrare inizialmente.

L'essenza di questi cambiamenti è legata a un cambiamento fondamentale nei modelli di dati tra il precedente GA3 e il rivoluzionario GA4. Mentre GA3 operava su sessioni e pagine visitate, GA4 ha adottato un nuovo paradigma basato su eventi e parametri. Questa fondamentale divergenza nelle metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati comporta differenze nel modo in cui le due piattaforme di analisi raccolgono e presentano le informazioni. Oltre a un'interfaccia utente rinnovata, GA4 introduce nuove metriche, report e funzionalità, omettendo o modificando alcuni aspetti già noti del suo predecessore.

Scopriamo le differenze principali per aiutarti ad adattarti con successo a GA4.

Che cos'è Google Analytics 4?

Google Analytics 4 è l'ultima versione della piattaforma di analisi web di Google, progettata per offrire un approccio più completo e incentrato sull'utente per il monitoraggio e l'analisi dei dati dei siti web. Rappresenta una svolta significativa rispetto al suo predecessore, Universal Analytics (UA) — noto anche come Google Analytics 3. GA4 introduce un nuovo modello di dati e funzionalità avanzate per adattarsi al panorama digitale in continua evoluzione.

Come abbiamo già detto, uno dei cambiamenti più notevoli in GA4 è il passaggio da un modello basato sulle sessioni a un modello basato sugli eventi. Ciò significa che GA4 si concentra sul monitoraggio delle singole interazioni degli utenti (eventi) all'interno di un sito web o di un'app, offrendo una visione più olistica del comportamento e dell'interazione degli utenti. Questo nuovo approccio consente alle aziende di ottenere una conoscenza più approfondita dell'esperienza dell'utente, del customer journey e del comportamento sulle diverse piattaforme.

GA4 pone inoltre una forte enfasi sulla privacy e sul consenso degli utenti. È stato progettato per essere conforme alle normative sulla protezione dei dati come il GDPR e il CCPA, consentendo alle aziende di raccogliere e utilizzare i dati in modo consapevole. Inoltre, GA4 incorpora l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva per fornire approfondimenti e raccomandazioni che aiutino le aziende a prendere decisioni informate per migliorare la loro presenza online e l'esperienza degli utenti.

Le funzionalità di reporting avanzato e di analisi dei dati in tempo reale della piattaforma consentono alle aziende di comprendere meglio le interazioni degli utenti, di tracciare le conversioni e di ottimizzare le proprie strategie online.

Reporting GA3 vs. GA4: Metriche a confronto

Quindi, se sei qui, è probabile che tu abbia già sperimentato alcune fluttuazioni nelle metriche dopo il passaggio a GA4. Esaminiamo quindi le metriche che suscitano più domande: sessioni, durata media della sessione, frequenza di rimbalzo e conversioni.

Sessioni

Sia in GA3 che in GA4, una sessione rappresenta il periodo di interazione di un utente con il tuo sito web o la tua app. Tuttavia, le sessioni sono calcolate in modo diverso in GA4 e in GA3, e questa differenza può risultare in un minor numero di sessioni conteggiate in GA4 rispetto alla versione precedente.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Le sessioni sono basate sul tempo. Per impostazione predefinita, una sessione termina dopo 30 minuti di inattività. Ciò significa che se un utente non interagisce con il tuo sito web per più di 30 minuti, la sua sessione corrente termina e una nuova sessione inizia quando l'utente esegue un'azione. Le sessioni sono ora più basate sugli eventi e incentrate sull'utente. Una sessione inizia quando un utente interagisce con il tuo sito o la tua applicazione, ad esempio facendo clic su una pagina, attivando un evento o eseguendo un'azione. La sessione può durare più a lungo se l'utente rimane attivo.

Quindi, i principali elementi che contribuiscono a ridurre il numero di sessioni in GA4 rispetto a GA3 sono i seguenti:

Tracciamento incentrato sull'utente: GA4 tiene traccia dell'engagement e delle interazioni dell'utente in modo più completo, dando luogo a una rappresentazione più accurata del modo in cui gli utenti interagiscono effettivamente con i tuoi contenuti. Nessuna scadenza temporale: A differenza della soglia di inattività di 30 minuti di GA3, GA4 non ha una durata fissa della sessione. Al contrario, registra tutti gli eventi e le interazioni degli utenti in un arco di tempo specifico. Nessun conteggio diretto delle sessioni: In GA4, non viene visualizzata una metrica diretta delle sessioni. Al contrario, si vedranno eventi e metriche di engagement che forniscono una migliore comprensione del comportamento degli utenti. Tracciamento basato sugli eventi: GA4 traccia gli eventi in modo più completo, consentendo di comprendere le azioni degli utenti al di là delle tradizionali visualizzazioni della pagina. Tracciamento multipiattaforma: GA4 è stato progettato per funzionare su diverse piattaforme, compresi siti web e app, che potrebbero portare a diversi modelli di interazione degli utenti.

A differenza di GA3, dove il timeout di sessione predefinito è impostato a 30 minuti ma può essere esteso fino a un massimo di 4 ore, GA4 ha un timeout di sessione regolabile, che consente di estenderlo fino a un massimo di 7 ore e 55 minuti. Ciò influisce sul modo in cui le sessioni degli utenti vengono tracciate. Ad esempio, in GA3, se qualcuno si allontanava dal sito web per cinque ore, veniva conteggiato come due sessioni separate in virtù del timeout di sessione massimo di 4 ore. In GA4, con il timeout di sessione esteso, verrebbero conteggiati come un'unica sessione continua, fornendo una rappresentazione più accurata dell'engagement degli utenti.

Informazione importante: In Google Analytics 3, le sessioni si azzerano a mezzanotte, creando sessioni multiple se l'attività si estende oltre questo orario. In Google Analytics 4, l'azzeramento delle sessioni dipende dall'impostazione del fuso orario, consentendo un monitoraggio più accurato delle sessioni continue degli utenti, in particolare tra diversi fusi orari.

Durata media delle sessioni

La differenza nel modo in cui viene calcolata la durata media della sessione in GA4 rispetto a GA3 riflette il cambiamento della filosofia di tracciamento dalle sessioni alle interazioni dell'utente.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) La durata media delle sessioni utente è calcolata in secondi, indipendentemente dal fatto che la pagina web sia in primo piano o in background (escluso il tempo trascorso sull'ultima pagina web visitata). La durata media delle sessioni attive è calcolata in secondi e misurata dall'inizio della sessione iniziale fino all'evento di uscita.

In GA3, la durata media della sessione è calcolata dividendo la durata totale di tutte le sessioni per il numero totale di sessioni. Misura il tempo medio che gli utenti trascorrono sul tuo sito web durante le loro sessioni. Tuttavia, poiché GA3 utilizza una durata di sessione fissa (30 minuti di inattività o fine giornata), le sessioni possono risultare artificiosamente ridotte se l'utente si allontana e ritorna dopo un certo tempo. Se questo non viene compreso correttamente, può portare a inesattezze nelle metriche relative alla durata media delle sessioni.

In GA4, questa metrica è calcolata come la durata media delle sessioni attive in secondi, misurata dall'inizio della sessione iniziale fino all'evento di uscita dal sito. Si tratta di una misurazione più accurata perché tiene conto direttamente del tempo che gli utenti trascorrono attivamente sul tuo sito web o sulla tua app dal momento in cui iniziano una sessione fino al momento in cui abbandonano o chiudono la pagina.

È importante notare che in GA4 la definizione di sessioni attive è più specifica e legata a determinati criteri. In GA4, una sessione attiva è una sessione in cui:

L'utente ha visualizzato 2 o più pagine. L'utente ha completato un evento di conversione. L'utente ha raggiunto una determinata soglia temporale (ad esempio, da 10 a 60 secondi) impostata dall'utente.

Informazione importante: Per impostazione predefinita, la maggior parte dei report di GA4 non include la metrica Durata media della sessione. Al contrario, viene visualizzato il Tempo medio di Engagement (Average Engagement Time) — la durata media del tempo in cui l'applicazione è rimasta in primo piano o il sito web è stato aperto in primo piano nel browser. È possibile aggiungere la metrica Durata media della sessione al report seguendo queste istruzioni.

Frequenza di rimbalzo

Sia in GA3 che in GA4, l'implementazione del tracciamento degli eventi e di altri eventi di interazione può influenzare il calcolo e l'interpretazione della frequenza di rimbalzo.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) La frequenza di rimbalzo è calcolata come la percentuale di sessioni a pagina singola (sessioni con una sola interazione) su tutte le sessioni. La frequenza di rimbalzo è calcolata come percentuale di sessioni senza interazioni.

In GA3, se sono stati implementati molti eventi di tracciamento, è possibile che gli utenti che hanno interagito con gli eventi ma non con le pagine aggiuntive vengano classificati come sessioni attive piuttosto che come rimbalzi. Questo può portare a un tasso di rimbalzo inferiore. D'altra parte, i siti web con un monitoraggio degli eventi scarso o nullo possono avere una frequenza di rimbalzo più elevata, poiché tutte le sessioni di una pagina (anche quelle con interazioni con gli eventi) saranno conteggiate come rimbalzi.

In GA4, la frequenza di rimbalzo viene calcolata in base alla presenza di eventi di engagement, ovvero eventi specifici definiti dall'utente come interazioni di valore. Questi eventi possono essere conteggiati come conversioni. Se un evento di engagement viene conteggiato come una conversione, la sessione in cui si verifica l'evento non sarà considerata un rimbalzo, anche se si tratta di una sessione a evento singolo.

Quindi, a differenza di GA3, l'aggiunta del tracciamento degli eventi in GA4 non ha un impatto diretto sulla frequenza di rimbalzo, a meno che questi eventi non vengano conteggiati come eventi di conversione.

Informazione importante: Per impostazione predefinita, la maggior parte dei report di GA4 non include le metriche del tasso di engagement e della frequenza di rimbalzo. Per visualizzare queste metriche nei report, è necessario personalizzarli. Leggi qui per istruzioni dettagliate su come personalizzare il tuo report.

Conversioni

Sia in GA3 che in GA4, le conversioni indicano azioni o eventi specifici che l'utente considera validi sul proprio sito web o sulla propria app. Tuttavia, vi sono alcune differenze nel modo in cui le conversioni vengono tracciate e definite.

GA3 (Universal Analytics) GA4 (Google Analytics 4) Le conversioni sono in genere tracciate nel contesto della sessione e possono essere deduplicate all'interno della stessa sessione. Ogni evento di conversione è considerato una conversione separata, indipendentemente dal contesto della sessione.

In GA3, le conversioni erano tipicamente tracciate nel contesto delle sessioni. Se un utente effettuava una conversione più volte durante la stessa sessione (ad esempio, l'invio di un modulo), GA3 spesso deduplicava tali conversioni in quella sessione. Ciò significa che se un utente compila il modulo più volte in una sessione, GA3 lo conterà come un unico completamento dell'obiettivo.

In GA4, ogni evento, comprese le conversioni, è considerato come un'azione distinta. In questo modo, le conversioni non vengono deduplicate all'interno della stessa sessione. Se un utente completa un evento di conversione più volte, ogni istanza di quell'evento viene conteggiata come una conversione separata. Di conseguenza, se un utente compila il modulo più volte in occasioni diverse, ogni compilazione del modulo viene conteggiata come una conversione separata in GA4.

A causa di questa differenza, GA4 tende a segnalare conversioni più elevate rispetto a GA3 anche senza apportare modifiche all'ottimizzazione del sito web. Pertanto, il passaggio a GA4 è una buona opportunità per rivedere e convalidare l'accuratezza degli eventi di conversione, soprattutto se includono moduli o altre azioni che gli utenti possono ripetere durante una sessione.

GA3 vs. GA4: Privacy dei dati

GA4 pone di base un'enfasi maggiore sulla privacy dell'utente. È stato progettato per essere più attento alla privacy, allineandosi alle normative in vigore in materia di protezione dei dati. GA4 incoraggia le aziende a raccogliere solo i dati necessari e a fornire agli utenti opzioni chiare per gestire le proprie preferenze.

Ecco una panoramica di come GA4 migliora la privacy degli utenti:

Uso di cookie di prima parte: Sia GA4 che UA utilizzano cookie di prima parte, stabiliti dal sito web che l'utente sta visitando. Questi cookie non vengono utilizzati per identificare o tracciare le persone, ma sono invece finalizzati alla raccolta di dati aggregati sulle prestazioni del sito web. Questo approccio è più rispettoso della privacy perché non si basa su cookie di terze parti che possono essere bloccati dagli utenti o influenzati dagli ad-blocker. Minore dipendenza dagli indirizzi IP: UA ha raccolto e memorizzato gli indirizzi IP come parte del suo processo di tracciamento. Al contrario, GA4 ha ridotto al minimo l'uso degli indirizzi IP per l'identificazione e il tracciamento degli utenti, riducendo i problemi di privacy associati alla raccolta degli indirizzi IP. Tracciamento supportato dall'IA: GA4 incorpora l'apprendimento automatico e l'IA per aiutare a colmare le lacune nei dati e identificare tendenze o modelli nel comportamento degli utenti. Ciò consente di ottenere informazioni più precise senza compromettere la privacy dei singoli utenti. Migliore gestione del consenso: GA4 fornisce strumenti per implementare e gestire il consenso degli utenti per la raccolta e il tracciamento dei dati. Questo è fondamentale per conformarsi alle normative sulla privacy e rispettare le preferenze degli utenti. Conservazione dei dati personalizzabile: GA4 offre flessibilità nelle impostazioni di conservazione dei dati, consentendo agli utenti di definire le proprie regole di eliminazione dei dati in base a eventi o periodi specifici. Ciò consente alle aziende di gestire la conservazione dei dati in modo conforme alle loro pratiche di privacy e ai requisiti normativi.

Google Analytics 4 è davvero migliore di Universal Analytics?

Il cambiamento è spesso difficile da accettare. A questo punto, forse starai pensando che scegliere GA4 non sia la scelta migliore. Non sei l'unico a pensarlo. L'interfaccia ha infatti subito cambiamenti tangibili e molto dovrà essere reimparato. Tuttavia, man mano che prenderai confidenza con gli aggiornamenti, ti renderai conto che tutti i cambiamenti sono stati fatti a tuo vantaggio.

Riassumiamo tutti i vantaggi del GA4 di cui abbiamo discusso:

Tracciamento incentrato sull'utente: GA4 si concentra sul comportamento e sulle interazioni dell'utente attraverso i dispositivi e le piattaforme, fornendo una visione più completa dei percorsi dell'utente. Modello guidato dagli eventi: Offre un approccio flessibile al tracciamento guidato dagli eventi, che consente di tracciare un'ampia gamma di azioni dell'utente oltre alle tradizionali visualizzazioni di pagina. Maggiore privacy dell'utente: GA4 utilizza cookie di prima parte, pone l'accento sul consenso dell'utente e fornisce controlli sulla conservazione dei dati, allineandosi ai moderni standard di privacy. Insight supportati dall'IA: Sfrutta l'apprendimento automatico e l'IA per fornire insight automatizzati, aiutando le aziende a individuare più facilmente tendenze e opportunità. Tracciamento multipiattaforma: GA4 eccelle nel tracciare le interazioni degli utenti tra siti web, app e dispositivi, offrendo una visione completa dell'engagement degli utenti.

In ogni caso, la transizione a GA4 è un processo graduale che può richiedere tempo a seconda della complessità della propria infrastruttura analitica. È essenziale pianificare, testare e ottimizzare continuamente la configurazione di GA4 per garantire che soddisfi le esigenze aziendali.

Tabella di confronto tra GA3 e GA4

Funzionalità GA3 GA4 Modello di tracciamento Tracciamento incentrato sulle pagine viste Tracciamento basato sugli eventi Identità dell'utente Si affida ai cookie e agli indirizzi IP Si affida in misura ridotta agli indirizzi IP Focus sulla privacy Meno enfasi sulla privacy dell'utente Forte enfasi sulla privacy dell'utente

Se hai ancora domande, puoi sempre rivolgerti al Supporto Google.

FAQ

Qual è la principale differenza tra GA3 e GA4?

La differenza principale tra Google Analytics 3 e Google Analytics 4 è il modello di tracciamento. GA3 si basa su un approccio incentrato sulle pagine, mentre GA4 utilizza un modello incentrato sugli eventi e sugli utenti. Questo cambiamento nel monitoraggio consente a GA4 di fornire informazioni più dettagliate sul comportamento e sull'engagement degli utenti, rendendolo più adatto alle moderne esigenze di analisi digitale.

È possibile utilizzare contemporaneamente GA3 e GA4?

No. A partire dal 1° luglio 2023, GA3, noto anche come Universal Analytics, non raccoglierà più nuovi dati. Ciò sottolinea l'importanza di passare a Google Analytics 4 o a un'altra piattaforma di analisi moderna per continuare a tracciare e analizzare efficacemente i dati di siti web o app.

Come cambia la definizione delle sessioni tra GA3 e GA4?

GA3 si basa principalmente su una definizione di sessione basata sul tempo. Per impostazione predefinita, una sessione termina dopo 30 minuti di inattività e si ripristina a mezzanotte. GA4 utilizza una definizione di sessione basata sugli eventi. Una sessione inizia quando un utente interagisce con il tuo sito web o la tua app e può estendersi fino a quando l'utente rimane attivo. Non c'è un reset automatico a mezzanotte e il timeout della sessione può essere personalizzato. Questo approccio offre una visione più centrata sull'utente e più flessibile della durata delle sessioni.

Quali sono le caratteristiche principali di GA4 che non sono presenti in GA3?

Le caratteristiche principali di Google Analytics 4 (GA4) che non sono presenti in Google Analytics 3 (GA3) includono:

Tracciamento basato sugli eventi: Il modello event-driven di GA4 offre un tracciamento più completo degli eventi, consentendo alle aziende di misurare una gamma più ampia di interazioni degli utenti. Approccio incentrato sull'utente: GA4 si concentra sul comportamento dei singoli utenti, offrendo una visione più dettagliata dei percorsi e dell'engagement degli utenti. Conversioni flessibili: GA4 offre una maggiore flessibilità nella definizione delle conversioni, comprendendo una gamma più ampia di azioni degli utenti. Tracciamento ecommerce migliorato: GA4 offre un tracciamento ecommerce migliorato, con approfondimenti più dettagliati sulle vendite online e sulle prestazioni dei prodotti. Metriche e dati personalizzati: GA4 consente agli utenti di creare metriche e dati personalizzati, garantendo una maggiore flessibilità nell'analisi dei dati. Tracciamento multipiattaforma: GA4 eccelle nel tracciare le interazioni degli utenti tra siti web, app e dispositivi, offrendo una visione completa dell'engagement degli utenti. Miglioramento della privacy degli utenti: GA4 vanta funzioni migliorate per la privacy degli utenti e una minore dipendenza dagli indirizzi IP. Nessun azzeramento automatico a mezzanotte: A differenza di GA3, GA4 non azzera automaticamente le sessioni a mezzanotte, garantendo un monitoraggio più accurato della durata delle sessioni.

Posso migrare i dati storici da GA3 a GA4?

No, non è possibile migrare direttamente i dati storici da Google Analytics 3 a Google Analytics 4. Queste due piattaforme di analisi operano in modo indipendente e i dati storici raccolti in GA3 non verranno trasferiti automaticamente in GA4. Per lavorare con i dati storici in GA4, sarà necessario affidarsi alle esportazioni di dati e ai processi di trasferimento manuale dei dati, ma non sarà una migrazione perfetta dei dati precedenti. Ora è possibile trasferire solo le impostazioni relative a utenti, eventi, obiettivi, conversioni e pubblico.

Ci sono cambiamenti nel modo in cui vengono tracciate le conversioni in GA4?

Sì, sono state apportate delle modifiche al modo in cui le conversioni vengono monitorate in Google Analytics 4:

Conversioni più complete: GA4 offre una definizione più estesa di conversioni, consentendo di tracciare una gamma più ampia di azioni dell'utente come conversioni di valore. Maggiore flessibilità: Hai una maggiore flessibilità nella definizione di ciò che costituisce una conversione, rendendo più facile misurare le interazioni specifiche degli utenti che sono importanti per la tua azienda. Conversioni basate sugli eventi: Le conversioni in GA4 sono strettamente legate agli eventi dell'utente, in linea con il modello di tracciamento basato sugli eventi di GA4. Percorso di conversione dettagliato: GA4 fornisce un report "Path to Conversion", che offre approfondimenti sulla sequenza delle interazioni degli utenti che portano alle conversioni, aiutandoti a comprendere i percorsi degli utenti in modo più completo.

Conclusioni

L'evoluzione di Google Analytics dalla versione precedente, GA3, all'ultima generazione, GA4, rappresenta un significativo balzo in avanti nel mondo della web analytics. Questa transizione rappresenta una risposta all'evoluzione del panorama digitale, in cui la privacy degli utenti, il tracciamento multipiattaforma e un approccio all'analisi dei dati più orientato sugli eventi sono diventati fondamentali.

Anche se la transizione da GA3 a GA4 può presentare alcune sfide, la possibilità di ottenere approfondimenti più dettagliati, di migliorare la conformità alla privacy e di adottare un approccio all'analisi dei dati incentrato sull'utente rende questa transizione un investimento utile per il futuro della web analytics. Con l'adozione di GA4, le aziende possono essere all'avanguardia nel comprendere e soddisfare le esigenze sempre più complesse del proprio pubblico nel mondo digitale.