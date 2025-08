Autore

Sergii Tymoshenko

Responsabile Programmatic

Sergii Tymoshenko è il responsabile Programmatic di MGID, con oltre 4 anni di esperienza in OpenRTB e complesse integrazioni B2B. In MGID ha iniziato il suo percorso professionale come media buyer per poi passare all'ottimizzazione dei prodotti e all'analisi. Nel suo nuovo ruolo, ha costruito il reparto Programmatic da zero e ha guidato il team per ottimizzare ulteriormente il sourcing automatico del traffico. Attualmente, il suo team si concentra sulla ricerca di fonti di traffico alternative. Prima dell'arrivo in MGID, Sergii è stato accademico nel campo dell'ecologia e dei sistemi di bioreattori presso il Royal Institute of Technology di Stoccolma.