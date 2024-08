Nel dinamico mondo della realizzazione di contenuti digitali, le immagini giocano un ruolo fondamentale nel catturare e mantenere l'attenzione del pubblico. Tenendo presente questo aspetto, MGID è lieta di annunciare un significativo aggiornamento della nostra funzione di creazione di immagini AI generative. Questi miglioramenti promettono di rivoluzionare il modo di generare immagini per le campagne, i contenuti e i progetti creativi.

Diamo un'occhiata più da vicino alle novità.

1. Qualità del rendering migliorata

Uno dei miglioramenti più evidenti è l'aumento significativo della qualità delle immagini in rendering. Il livello di dettaglio, soprattutto nei rendering di persone e volti, è stato notevolmente migliorato. Ciò significa che le immagini generate non sono solo di grande impatto visivo, ma anche realistiche e verosimili. Che si tratti di una campagna pubblicitaria o di contenuti per un sito web, questo miglioramento garantisce che le immagini risaltino nel panorama digitale.

2. Prompt semplificati per risultati sorprendenti

Creare immagini accattivanti è oggi ancora più semplice. Con questo aggiornamento, le complesse istruzioni sono ormai un ricordo del passato. Infatti, una sola parola può ora generare un'immagine impressionante e visivamente accattivante. Questo processo semplificato consente di risparmiare tempo e fatica, permettendoti di concentrarti su ciò che conta di più: offrire contenuti coinvolgenti e di impatto. Le linee guida più dettagliate per la creazione di prompt aggiornati sono disponibili nella nostra [knowledge base] (https://help.mgid.com/tips-to-creating-prompts).

3. Suggerimenti intuitivi per i prompt

Per semplificare ulteriormente il processo di creazione delle immagini, stiamo introducendo un menu a tendina con una serie di esempi di prompt. Questi suggerimenti sono pensati per ispirare e dare il via alla tua creatività. È possibile utilizzarli così come sono o personalizzarli per allinearli alla propria visione specifica. Questa funzione intuitiva garantisce l'accesso a un'ampia gamma di suggerimenti, adatti alle singole esigenze.

4. Integrazione di parole chiave per la precisione

Il nuovo aggiornamento integra perfettamente le parole chiave nel processo di creazione delle immagini. Ciò significa che ora è possibile generare richieste per filtri specifici come:

emozione: pacifica, calma, serena, rasserenante, rilassata, luminosa, vibrante, dinamica, silenziosa, cupa, minacciosa, minacciosa;

pacifica, calma, serena, rasserenante, rilassata, luminosa, vibrante, dinamica, silenziosa, cupa, minacciosa, minacciosa; luce: luce bassa, tonalità rosa tenue, tonalità blu tenue, tonalità rosa forte, ombre blu, raggi di sole, crepuscolo, luce intensa, luce rossa;

luce bassa, tonalità rosa tenue, tonalità blu tenue, tonalità rosa forte, ombre blu, raggi di sole, crepuscolo, luce intensa, luce rossa; angolazione: campo lungo estremo, campo medio, primo piano, vista dall'alto, angolo basso, ripresa dall'alto, vista aerea;

campo lungo estremo, campo medio, primo piano, vista dall'alto, angolo basso, ripresa dall'alto, vista aerea; stile: modello 3D, film analogico, anime, cinema, fumetto, arte digitale, miglioramento, arte fantastica, isometrico, line art, low poly, composto di modellazione, neon punk, origami, fotografia, pixel art, texture di piastrelle.

Questo livello di precisione e controllo consente di perfezionare le immagini, facendo in modo che trasmettano esattamente il messaggio e il tono desiderato. È una svolta per chi esige un alto grado di personalizzazione dei propri contenuti visivi.

Funzione AI migliorata in azione

Come esempio, consideriamo il suggerimento "Un grosso gatto rosso felice con una nuova lattina di cibo per gatti" e proviamo a implementarlo in due stili: modello 3D e fotografico. Utilizzando questo prompt, il servizio AI avanzato è in grado di percepire gli elementi – modello 3D e stile fotografico; un grosso gatto rosso felice e una nuova lattina di cibo per gatti. Il risultato sono immagini di grande impatto visivo che fondono questi elementi senza soluzione di continuità, creando una narrazione visiva stravagante e coinvolgente.

Conclusioni

Questi miglioramenti segnano una tappa significativa nell'evoluzione del sistema di creazione di immagini AI di MGID. Siamo convinti che questi miglioramenti non solo semplificheranno il tuo processo creativo, ma aumenteranno anche la qualità delle tue immagini.

Ti invitiamo a sperimentare in prima persona questi fantastici miglioramenti. Vai subito su MGID e provali. Siamo ansiosi di ascoltare i tuoi commenti e di scoprire le incredibili immagini che hai creato.

Ricorda che nel competitivo mondo dei contenuti digitali, le immagini sono la tua arma segreta. Con il servizio di creazione di immagini AI potenziate di MGID, hai la possibilità di far emergere i tuoi contenuti visivi.

Aumenta il livello delle tue immagini oggi con MGID!