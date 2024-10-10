Siamo lieti di annunciare un aggiornamento significativo della nostra interfaccia Selective Bidding (nota come scheda Widget Optimization nella nuova dashboard MGID Ads). Come parte dell'impegno costante di MGID nel migliorare la trasparenza e nel fornire un migliore controllo sulle campagne pubblicitarie, stiamo passando dalla visualizzazione degli UID dei widget a quella delle fonti di traffico. Questo cambiamento include domini, nomi di applicazioni e altri identificatori di traffico rilevanti. L'obiettivo è quello di fornire una comprensione più chiara della provenienza del traffico e di consentire all'utente di prendere decisioni più informate quando si tratta di regolare i moltiplicatori CPC o di attivare/disattivare fonti di traffico specifiche.

Cosa cambia?

In precedenza, la nostra interfaccia visualizzava le fonti di traffico utilizzando i widget UID - identificatori numerici come 14971149. Questi identificatori, pur essendo utili per il controllo tecnico, erano spesso avulsi dagli ambienti reali in cui venivano visualizzati gli annunci, sia su un sito web che su un'applicazione mobile o un'altra piattaforma. Ora stiamo passando a visualizzare le fonti di traffico, come i nomi dei domini o delle applicazioni.

Questo cambiamento non solo offre una visione più chiara del posizionamento degli annunci, ma fornisce anche nuove informazioni sul pubblico. Visualizzando le fonti di traffico in modo più trasparente, sarà possibile capire meglio chi interagisce con i propri annunci e regolare la propria strategia di conseguenza. Invece di reagire semplicemente a numeri e identificatori, ora puoi impostare le tue campagne con una consapevolezza più profonda del pubblico che sta dietro a quelle fonti.

Perché è importante

Il passaggio dagli UID dei widget alle fonti di traffico segna un miglioramento significativo della trasparenza e della chiarezza dei tuoi investimenti pubblicitari. Non ti troverai più a gestire offerte (moltiplicatori CPC) basate su identificatori anonimi e astratti. Al contrario, lavorererai con fonti di traffico riconoscibili, rendendo più facile tracciare, valutare e ottimizzare le prestazioni.

Ancora più importante, questo cambiamento consente di focalizzarsi sul pubblico che ogni fonte di traffico rappresenta. Non si tratta più di ottimizzare solo in base ai nomi dei siti o agli identificatori delle app, ma di utilizzare questa trasparenza per comprendere meglio chi sta raggiungendo i tuoi annunci. Questi dati ti permettono di prendere decisioni più oculate, adattando le tue offerte (moltiplicatori CPC) e i tuoi contenuti in base al comportamento, agli interessi e ai modelli di engagement del pubblico che interagisce con le tue campagne.

Come funziona

La navigazione nell'interfaccia aggiornata rimane intuitiva, con un importante miglioramento: invece di vedere gli UID dei widget, ora si vedranno le fonti di traffico direttamente nell'interfaccia. Ciò significa che tutte le tue azioni - visualizzazione delle statistiche, regolazione dei moltiplicatori CPC e attivazione o disattivazione delle fonti di traffico - sono ora direttamente legate a queste fonti di traffico, rendendo l'intero processo più semplice e trasparente.

Per facilitare questi miglioramenti, stiamo introducendo una nuova sezione all'interno della tua campagna chiamata Ottimizzazione delle fonti. Qui saranno disponibili tutti gli strumenti necessari per gestire le fonti di traffico con una maggiore visibilità. In questa sezione è possibile:

visualizzare statistiche dettagliate per ogni fonte di traffico (domini, nomi di app, ecc.), consentendoti di monitorare le prestazioni in modo più efficace;

per ogni fonte di traffico (domini, nomi di app, ecc.), consentendoti di monitorare le prestazioni in modo più efficace; Regolare i moltiplicatori CPC in base alle prestazioni delle fonti di traffico, per avere un maggiore controllo su dove appaiono gli annunci e su quanto si è disposti a offrire per il traffico proveniente da fonti specifiche;

in base alle prestazioni delle fonti di traffico, per avere un maggiore controllo su dove appaiono gli annunci e su quanto si è disposti a offrire per il traffico proveniente da fonti specifiche; Abilitare o disabilitare fonti di traffico specifiche, consentendo un controllo granulare sulle fonti in cui vengono visualizzati gli annunci.

Introduzione alla nuova interfaccia

La nuova interfaccia di ottimizzazione delle fonti è disponibile esclusivamente in MGID Ads e non è supportata dal vecchio dashboard. Per impostazione predefinita, quando si naviga in una qualsiasi delle campagne attive esistenti, si vedrà sia l'interfaccia tradizionale di ottimizzazione dei widget (nota come Selective Bidding nella vecchia dashboard) sia la nuova interfaccia di ottimizzazione delle fonti.

Per le campagne pubblicitarie esistenti:

Primo scenario: L'interfaccia di ottimizzazione dei widget è attiva per impostazione predefinita per le campagne pubblicitarie esistenti; ciò significa che è possibile ottimizzare le campagne pubblicitarie impostando moltiplicatori basati sugli ID dei widget. La nuova interfaccia di ottimizzazione delle fonti è disponibile in modalità di sola lettura, il che significa che è possibile vedere le prestazioni dei diversi domini, ma non sarà possibile regolare le offerte.

L'interfaccia di ottimizzazione dei widget è attiva per impostazione predefinita per le campagne pubblicitarie esistenti; ciò significa che è possibile ottimizzare le campagne pubblicitarie impostando moltiplicatori basati sugli ID dei widget. La nuova interfaccia di ottimizzazione delle fonti è disponibile in modalità di sola lettura, il che significa che è possibile vedere le prestazioni dei diversi domini, ma non sarà possibile regolare le offerte. Secondo scenario: Per utilizzare l'Ottimizzazione delle fonti, è necessario avviare la migrazione a questa interfaccia. È possibile farlo direttamente nella dashboard. La migrazione richiede solo due minuti, dopodiché sarai in grado di utilizzare tutte le funzionalità di Ottimizzazione delle fonti e la scheda Ottimizzazione dei widget scomparirà.

Per le nuove campagne pubblicitarie:

Primo scenario: Per le nuove campagne, durante il processo di configurazione in MGID Ads, troverai un'opzione nel primo blocco intitolata Ottimizzazione delle fonti . È attivata per impostazione predefinita e, se si sceglie di procedere, l'interfaccia “Ottimizzazione delle fonti” sarà completamente attiva, consentendo di visualizzare e gestire le fonti di traffico per dominio. L'interfaccia tradizionale di Ottimizzazione dei widget con gli UID dei widget non verrà visualizzata; si lavorerà esclusivamente con la nuova interfaccia.

Per le nuove campagne, durante il processo di configurazione in MGID Ads, troverai un'opzione nel primo blocco intitolata . È attivata per impostazione predefinita e, se si sceglie di procedere, l'interfaccia “Ottimizzazione delle fonti” sarà completamente attiva, consentendo di visualizzare e gestire le fonti di traffico per dominio. L'interfaccia tradizionale di Ottimizzazione dei widget con gli UID dei widget non verrà visualizzata; si lavorerà esclusivamente con la nuova interfaccia. Secondo scenario: Se si sceglie di non abilitare l'opzione Ottimizzazione delle fonti per una nuova campagna, l'interfaccia sarà quella tradizionale dell'Ottimizzazione dei widget, dove è possibile regolare attivamente i moltiplicatori in base agli UID dei widget. L'interfaccia Ottimizzazione delle fonti sarà ancora disponibile, ma in modalità di sola lettura. Questa configurazione ti offre la flessibilità di scegliere come gestire le tue campagne, sia continuando con la familiare interfaccia basata sugli ID dei widget, sia adottando la nuova Ottimizzazione delle fonti basata sul dominio, per una maggiore trasparenza e controllo. Sarà possibile migrare alla nuova interfaccia di Ottimizzazione delle fonti in qualsiasi momento.

Conclusioni: Da oggi hai pieno controllo delle tue campagne

Il passaggio dagli UID dei widget alle fonti di traffico rappresenta un significativo salto di qualità nella gestione delle campagne pubblicitarie. Grazie a una maggiore trasparenza, a un migliore controllo e a una conoscenza più approfondita del traffico, ora è possibile ottimizzare con precisione e prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati. Sia che si tratti di regolare le offerte o di targettizzare un pubblico specifico, questo aggiornamento consente di ottenere prestazioni migliori e di massimizzare il ROI.

Non perdere altro tempo: inizia oggi stesso a usare la nuova interfaccia di ottimizzazione delle fonti e sblocca il pieno potenziale delle tue campagne. Accedi a MGID Ads, avvia la migrazione e prova in prima persona la differenza!