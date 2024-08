Per avviare un'attività di marketing di affiliazione di successo (o qualsiasi altro tipo di attività, del resto!), è necessario disporre degli strumenti giusti. E al giorno d'oggi c'è l'imbarazzo della scelta. Anche se avere opzioni è sempre preferibile a non averne, questo ti pone di fronte a un nuovo problema: quali risorse e strumenti di marketing di affiliazione scegliere?

Se sei alla ricerca degli strumenti giusti per massimizzare l'efficienza della tua campagna, sei nel posto giusto. In questo post condivideremo gli strumenti da noi consigliati per i vari ambiti del marketing di affiliazione, per aiutarti ad attirare referral di successo. Ma prima di tutto, cerchiamo di capire cosa sia il marketing di affiliazione.

Marketing di affiliazione: Tutti gli strumenti di marketing di affiliazione hanno questa finalità!

Il marketing di affiliazione è un accordo in cui un rivenditore o un'azienda paga una commissione per ogni vendita effettuata. Si tratta di un modo popolare ed efficace per generare reddito passivo. Una volta che disporrai delle risorse necessarie per guidare il pubblico attraverso il percorso del cliente, potrai guadagnare dal marketing di affiliazione per tutta la vita!

Uno degli aspetti migliori del marketing di affiliazione è la sua bassa barriera all'ingresso. Sebbene l'iscrizione ai programmi di affiliazione sia gratuita, è necessario impegnarsi a fondo per avere successo in questo campo.

Perché si usano gli strumenti per il marketing di affiliazione?

In qualità di affiliate marketer, la concorrenza è ovunque. Dovrai essere più veloce e più bravo nell'implementazione delle tue campagne se non vuoi perdere un referral. Anche se in teoria è possibile diventare un affiliate marketer online senza utilizzare strumenti particolari, sarà più difficile. I tuoi concorrenti ti daranno sicuramente filo da torcere e tu non sarai in grado di raggiungere molti potenziali acquirenti. Pertanto, l'utilizzo di alcuni strumenti è una necessità — non un lusso.

Come si fa a sapere qual è lo strumento giusto per le proprie esigenze? Ecco alcuni fattori da considerare nella scelta dello strumento giusto.

#1. Costo del servizio/prodotto digitale

Nella scelta degli strumenti necessari per il marketing di affiliazione, il budget deve essere sempre parte integrante della discussione. Se si considera tutto come un investimento, si è in una posizione migliore per capire se qualcosa possa essere valido. Ciò significa che si deve sempre confrontare il costo con il valore potenziale di uno strumento in termini di parametri importanti, come il raggiungimento di risultati o il risparmio di tempo. Se sei agli inizi, anche gli strumenti gratuiti possono aiutarti ad avere una marcia in più rispetto ai competitor, fino a quando non avrai fondi sufficienti per investire in servizi più costosi.

Suggerimenti di strumenti gratuiti e a basso costo: Grammarly, Yoast SEO, AffJet

#2. Qualità dell'assistenza clienti

Gli strumenti dei siti di marketing di affiliazione sono sprecati se non si riesce a massimizzarne i vantaggi. Per questo motivo, quando si investe in un'attività imprenditoriale, è necessario utilizzarli sin da subito e, grazie a un'ampia assistenza clienti, sarà possibile farlo. Naturalmente, avere a disposizione specialisti che ti aiutino a risolvere i problemi tecnici è un'esigenza imprescindibile. Tuttavia, se si desidera un supporto più completo, è bene cercare anche guide, una comunità di utenti e un sistema di segnalazione dei bug.

Suggerimenti di strumenti con un'ottima assistenza clienti: Ahrefs, Hunter, ConvertKit

#3. Facilità di utilizzo

Lo strumento perfetto dovrebbe funzionare praticamente autonomamente, ma se questo non è possibile, bisogna almeno considerare le conoscenze tecniche necessarie per utilizzarlo. L'ultima cosa che si vuole è perdere tempo a capire come funzionano.

Suggerimenti per strumenti di facile utilizzo: Link Whisper, Frase IO, Nitropack

I migliori strumenti di marketing di affiliazione che rivoluzioneranno il tuo business

Ora che hai un'idea più precisa di come gli strumenti di marketing di affiliazione possano migliorare e trasformare la tua attività, entriamo più nello specifico. In questa sezione, condivideremo i nostri consigli per aiutarti a restringere le opzioni a tua disposizione. Per offrire un'esperienza di navigazione più comoda, li abbiamo divisi in alcune categorie.

I migliori strumenti di spionaggio del marketing di affiliazione

In un'epoca in cui le persone desiderano la privacy, usare parole come "spionaggio" può sembrare fuori luogo. Tuttavia, gli strumenti di spionaggio vengono utilizzati semplicemente per ottenere informazioni sulla concorrenza.

Adbeat

Prezzi: da $249 a $399 al mese

Caratteristiche principali:

Dati di alta qualità provenienti da oltre 120 reti pubblicitarie ti forniscono le informazioni più complete per guidare il tuo processo decisionale.

ti forniscono le informazioni più complete per guidare il tuo processo decisionale. Benchmarking competitivo semplifica l'individuazione delle differenze strategiche di ben cinque concorrenti.

semplifica l'individuazione delle differenze strategiche di ben cinque concorrenti. Avvisi istantanei ti avvisano non appena gli inserzionisti lanciano nuove campagne.

I prezzi di Adbeat sono forse più alti, ma se si dispone di un budget pubblicitario mensile consistente, Adbeat è uno dei migliori strumenti di spionaggio per il marketing di affiliazione. Sarà i tuoi occhi e le tue orecchie ovunque nel mondo della pubblicità, in modo da poter ricalibrare la tua strategia e la tua campagna per generare il massimo impatto.

Mobidea

Prezzi: 79,99$/mese per le opzioni push; 59,99 $/mese per le opzioni native; 124,99 $/mese per entrambe

Caratteristiche principali:

Inventario di oltre 19 milioni di annunci da spiare

da spiare Informazioni sulle offerte degli annunci di ricerca CPP che ti aiutano a battere la concorrenza

che ti aiutano a battere la concorrenza Fonti di traffico e informazioni sul mercato di riferimento ti aiutano a prendere le decisioni

Se utilizzi annunci push, Mobidea è sicuramente il migliore tra tutti gli strumenti di spionaggio disponibili per il marketing di affiliazione. Ti consente di vedere le migliori campagne push in termini di profitto, nonché di trovare gli annunci vincenti e i canali migliori per la tua offerta.

Adplexity

Prezzi: da $149 a $249 al mese

Caratteristiche principali:

Raccolta di dati in tempo reale per una strategia sempre aggiornata

per una strategia sempre aggiornata Sette versioni tra cui scegliere: mobile, push, adult, native, e-commerce, desktop e carrier

tra cui scegliere: mobile, push, adult, native, e-commerce, desktop e carrier Filtri pubblicitari sofisticati per filtrare per parola chiave, editore, inserzionista e rete di affiliazione

Se si intende utilizzare diverse fonti di traffico o ricevere commissioni da varie aziende, vale la pena di dare un'occhiata ad Adplexity. Grazie alla facilità di navigazione, ai filtri e alle opzioni di ricerca, è possibile ottenere informazioni approfondite su come gestire le proprie campagne.

I migliori strumenti di monitoraggio del marketing di affiliazione

Qual è la performance della tua campagna? Ogni affiliate marketer che si rispetti sa sempre come rispondere a questa domanda. Il comportamento degli utenti, i clic e il traffico sono tutte metriche di performance fondamentali; pertanto, è altrettanto importante stanziare fondi dal budget pubblicitario per strumenti di misurazione delle performance. Le informazioni ricavate dagli strumenti di monitoraggio ti aiuteranno a prendere decisioni migliori e a evitare sprechi di risorse nel processo. Di seguito, riportiamo i nostri consigli principali per ottenere una migliore comprensione delle proprie campagne.

Hotjar

Prezzi: Da gratuito a 79$/mese

Caratteristiche principali:

Registrazioni delle sessioni consentono di vedere il sito dal punto di vista di un singolo utente.

consentono di vedere il sito dal punto di vista di un singolo utente. Mappe di calore mostrano come i visitatori interagiscono con le pagine

mostrano come i visitatori interagiscono con le pagine Sondaggi e feedback forniscono input qualitativi direttamente dal tuo pubblico

Se l'engagement è un problema per la tua azienda, Hotjar può essere un'ottima soluzione. Può fornire informazioni sul comportamento degli utenti che i numeri da soli non possono rivelare, consentendoti di apportare le modifiche necessarie a determinati elementi della tua pagina di destinazione.

Voluum

Prezzi: da $499 a $1999 al mese

Caratteristiche principali:

Ottimizzazione avanzata con dati in tempo reale

con dati in tempo reale Il tracciamento personalizzato delle conversioni consente di tracciare determinati segmenti di mercato senza software personalizzato

consente di tracciare determinati segmenti di mercato senza software personalizzato Segmentazione di alto livello permette di monitorare i segmenti di mercato della tua campagna

Se utilizzi annunci a pagamento per indirizzare il traffico verso il tuo sito, Voluum ti sarà incredibilmente utile. Oltre a tracciare il rendimento dei tuoi annunci, ti permette anche di automatizzare e apportare modifiche alla tua campagna.

Thrive Tracker

Prezzi: da $44 a $79 al mese

Caratteristiche principali:

L'ottimizzazione dell'IA può apportare modifiche alla campagna in base ai parametri impostati.

può apportare modifiche alla campagna in base ai parametri impostati. Un pixel di tracciamento della pagina di destinazione traccia tutto senza bisogno di un reindirizzamento.

traccia tutto senza bisogno di un reindirizzamento. Il supporto per i funnel consente di impostare più versioni del funnel senza dover modificare il codice della landing page

Thrive Tracker non si limita a tracciare le prestazioni della campagna. In base a determinati parametri, può anche prendere decisioni basate sui dati raccolti. Inoltre, offre una serie di strumenti per confrontare accuratamente le spese e i guadagni in tempo reale.

I migliori strumenti di gestione delle reti di affiliazione

La massimizzazione dei profitti è il vero obiettivo del gioco! Ecco perché è molto comune per gli affiliate marketer far parte di varie reti di affiliazione. Questo li aiuta a fornire raccomandazioni che siano davvero vantaggiose per il loro pubblico. Inoltre, se il tuo pubblico proviene da Paesi diversi, alcuni siti potrebbero non essere disponibili per loro. Per aiutarti a gestire tutte le reti di cui fai parte, abbiamo trovato i migliori strumenti di marketing per la gestione delle reti di affiliazione. Grazie a questi strumenti, potrai concentrarti su attività più importanti, come prendere decisioni basate su dati specifici.

AffJet

Prezzi: Gratuito fino a £30/mese ($33/mese)

Caratteristiche principali:

Un'unica dashboard per tutti i conti ti evita di effettuare accessi individuali.

ti evita di effettuare accessi individuali. Rendicontazione semplificata dei redditi che ti permette di prendere decisioni finanziarie basate su dati aggregati

che ti permette di prendere decisioni finanziarie basate su dati aggregati Piattaforma mobile-friendly che consente di monitorare i guadagni indipendentemente dal dispositivo utilizzato

Se hai perso il conto di tutte le reti di affiliazione di cui fai parte, AffJet è la soluzione che stai cercando. Invece di accedere individualmente a ogni piattaforma, tutto ciò di cui avrai bisogno è Affjet. Basta aggiungere le reti di affiliazione e il gioco è fatto.

WeCanTrack

Prezzi: da € 59 ($65) a € 279 ($307) al mese

Caratteristiche principali:

Sono disponibili numerosi report , tra cui quelli su inserzionisti, contenuti, reti, fonti di traffico e performance delle campagne

, tra cui quelli su inserzionisti, contenuti, reti, fonti di traffico e performance delle campagne Più di 350 integrazioni di rete garantiscono quasi la compatibilità con le reti

garantiscono quasi la compatibilità con le reti Le integrazioni con gli strumenti di marketing consentono di effettuare azioni consolidate su tutte le reti di affiliazione

Con WeCanTrack, è possibile tenere traccia di tutti i dati degli affiliati in un unico luogo. Grazie al consolidamento dei dati e degli strumenti di marketing, è possibile effettuare il retargeting del pubblico in modo efficiente, automatizzare le campagne e molto altro ancora.

I migliori strumenti di analisi e reporting per il marketing di affiliazione

I dati sono il cuore di ogni campagna di marketing. Ecco perché la maggior parte degli strumenti è in qualche modo dedicata ai dati delle tue attività di marketing di affiliazione. Il passo successivo è quello dell'analisi e del reporting. Se fai parte di una grande azienda, gli strumenti che ti consiglieremo renderanno il tuo lavoro molto più semplice! Ti permettono di concentrarti sull'applicazione dei risultati dell'analisi alle tue campagne. Diamo quindi un'occhiata agli strumenti e alle risorse per il marketing di affiliazione che possono aiutarti a prendere decisioni obiettive e basate sui dati per la tua strategia di marketing di affiliazione.

Whatagraph

Prezzi: da $223 a $335 al mese

Caratteristiche principali:

Dati storici illimitati consentono di vedere e comprendere le tendenze e i cambiamenti della pubblicità nel corso degli anni.

consentono di vedere e comprendere le tendenze e i cambiamenti della pubblicità nel corso degli anni. Modelli preconfezionati per semplificare il reporting dei dati

per semplificare il reporting dei dati Sono consentiti fino a 10 utenti in modo che tutti i membri del tuo team possano rivedere le analisi

Se si dispone di un team di marketing interno, Whatagraph può fare al caso tuo. Rende semplici le attività di elaborazione, analisi e reporting dei dati, in modo che tu possa concentrarti sulla creazione di nuove strategie per far crescere la tua attività di affiliazione.

ClickDimensions

Prezzo: Non divulgato

Caratteristiche principali:

13 dashboard di marketing e di vendita ti aiutano a controllare i vari aspetti del marketing e delle vendite di affiliazione

ti aiutano a controllare i vari aspetti del marketing e delle vendite di affiliazione 172 KPI sono tracciati su vari canali, consentendoti di ottenere approfondimenti senza dover fare nulla

sono tracciati su vari canali, consentendoti di ottenere approfondimenti senza dover fare nulla Le connessioni e le integrazioni di dati gestite consentono di accedere ai dati necessari per prendere decisioni di marketing

ClickDimensions è uno strumento di marketing di affiliazione che connette tutti gli altri strumenti e processi di reporting, in modo che gli operatori possano esaminare gli eventi di vendita e di marketing a livello macroscopico.

Google Analytics

Prezzi: Gratuito

Caratteristiche principali:

La segmentazione del pubblico di alto livello ti aiuta a creare campagne per un pubblico mirato.

ti aiuta a creare campagne per un pubblico mirato. Informazioni sofisticate basate sull'intelligenza artificiale ti forniscono un punto di partenza su come procedere con la tua campagna

ti forniscono un punto di partenza su come procedere con la tua campagna Informazioni complete comprendono praticamente tutti i dati del tuo pubblico di cui hai bisogno

Google Analytics sarà sempre un must per gli affiliate marketer che vogliono conoscere meglio il proprio pubblico. È uno dei più potenti strumenti di ricerca per il marketing di affiliazione che permette di ottenere informazioni approfondite sulla base di dati quantitativi.

I migliori strumenti di ottimizzazione degli annunci di marketing di affiliazione

Se ti occupi di pubblicità, devi mantenere la stessa energia, altrimenti rischi di soccombere. Gli annunci e il marketing sono in continua evoluzione, quindi la tua campagna non deve mai essere statica. Deve riflettere i dati più recenti per garantire che ogni euro sia ben speso. Cerchiamo di far fruttare al meglio i soldi spesi, che ne dici? Questi strumenti di marketing di affiliazione per l'ottimizzazione degli annunci ti aiuteranno a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

AdRoll

Prezzi: A partire da $36/mese

Caratteristiche principali:

Ricette cross-canale automatizzate per aumentare la brand awareness, il retargeting, il win-back e molto altro ancora

per aumentare la brand awareness, il retargeting, il win-back e molto altro ancora Rapporti configurabili sulle campagne che consentono di vedere cosa funziona e cosa no, in modo da poter apportare modifiche quando necessario

che consentono di vedere cosa funziona e cosa no, in modo da poter apportare modifiche quando necessario Compatibilità con le campagne display, native, social ed email per ottimizzare qualsiasi risorsa della campagna per il marketing di affiliazione

Anche se è stato concepito come software di gestione per campagne su varie piattaforme, molte delle funzioni di AdRoll consentono un'ottimizzazione di alto livello degli annunci pubblicitari. Inoltre, si ottengono crediti AdRoll che possono essere utilizzati per ulteriori pubblicità. In questo modo, è possibile testare la propria campagna ottimizzata in modo essenzialmente gratuito.

AdEspresso

Prezzi: A partire da $49 al mese

Caratteristiche principali:

La funzione di test A/B ti consente di vedere quale versione dell'annuncio è in grado di generare più clic

ti consente di vedere quale versione dell'annuncio è in grado di generare più clic Consigli per l'azione che forniscono idee su come migliorare la tua campagna e aumentare ulteriormente il tuo budget pubblicitario

che forniscono idee su come migliorare la tua campagna e aumentare ulteriormente il tuo budget pubblicitario Pausa automatica degli annunci per le campagne poco performanti per aiutarti a risparmiare denaro

Dalla creazione all'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie di affiliazione, AdEspresso può diventare il tuo partner affidabile. Anche senza cambiare piattaforma, consente di creare annunci per Google, Facebook e Instagram. L'elaborazione dei dati sarà sempre un gioco da ragazzi, perché consente agli account degli annunci di collegarsi ad altre piattaforme CRM e a strumenti di marketing di affiliazione.

RevealBot

Prezzi: A partire da $99 al mese

Caratteristiche principali:

Integrazione con Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack e Hyros

con Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack e Hyros Le metriche e gli intervalli di tempo personalizzati consentono di scoprire approfondimenti specifici.

consentono di scoprire approfondimenti specifici. Il pubblico personalizzato può aiutare a migliorare l'impatto dei tuoi annunci

Uno dei nostri strumenti di marketing di affiliazione preferiti per l'ottimizzazione degli annunci su Facebook, RevealBot si occupa di tutti gli aspetti della creazione di annunci. Dallo sviluppo di strategie, al monitoraggio delle prestazioni, all'ottimizzazione delle campagne, è possibile fare tutto in un unico posto.

I migliori strumenti di gestione dei link di marketing affiliato

I link consentono di guadagnare commissioni. È la prova che qualcuno ha acquistato dall'azienda grazie ai tuoi sforzi promozionali. Con l'aumento del numero di offerte promosse, la gestione dei link diventa più difficile. Ricordi che abbiamo parlato dei potenziali problemi legati alla gestione di numerose reti di affiliazione? Questo è uno di quelli. La gestione dei link diventa molto più difficile quando si è presenti su più siti! Tuttavia, le sfide legate alla gestione di più link di affiliazione diventano molto più semplici con i seguenti strumenti di marketing di affiliazione.

Affilimate

Prezzi: da $99 a $374 al mese

Caratteristiche principali:

Fino a 48 mesi di dati storici per vedere le tendenze da un punto di vista macro.

per vedere le tendenze da un punto di vista macro. Integrazioni illimitate per avere davvero tutto in un unico posto

per avere davvero tutto in un unico posto Il generatore universale di link di affiliazione crea link di affiliazione pronti per la distribuzione

Se stai guadagnando almeno $1.000 in commissioni di affiliazione, considera Affilimate il tuo nuovo migliore amico. Oltre a integrare tutte le reti e i link di affiliazione in un unico luogo, dispone anche di heatmap, segmentazione dei contenuti e funzioni di ottimizzazione, oltre a una reportistica aggregata per aiutarti a guadagnare ancora di più.

PrettyLinks

Prezzi: da $99,50 a $199,50 all'anno

Caratteristiche principali:

Parole chiave di collegamento automatiche in modo da non doverlo fare manualmente

in modo da non doverlo fare manualmente Diverse funzionalità di gestione dei link come slug personalizzati, titoli automatici dei link, filtraggio dei robot, link nofollow e molto altro ancora

È possibile stare tranquilli perché PrettyLinks si occupa di tutti i problemi associati alla gestione dei collegamenti. È possibile collegare, creare e sostituire automaticamente i link delle pagine con un solo pagamento annuale.

ThirstyAffiliates

Prezzi: Da gratuito a $149/mese

Caratteristiche principali:

Il correttore di link proattivo assicura che il tuo link sia sempre funzionante

assicura che il tuo link sia sempre funzionante Parole chiave automatiche permettono di collegare automaticamente un link di affiliazione a determinate parole chiave

permettono di collegare automaticamente un link di affiliazione a determinate parole chiave L'importazione/esportazione di CSV ti permette di gestire i tuoi link su tutti i tuoi siti

ThirstyAffiliates è un plugin per WordPress che ti aiuta a svolgere uno dei compiti più impegnativi nella gestione di una campagna: la gestione di tutti i link su tutti i tuoi siti. E dato che si tratta di un plugin, è possibile utilizzare la barra di ricerca di WordPress per trovare qualsiasi link specifico.

I migliori strumenti di creazione di contenuti per il marketing di affiliazione

In qualità di affiliate marketer, all'inizio il lavoro da fare sarà molto. Oltre a impostare vari sistemi prima di avviare la campagna, dovrai anche realizzare molti contenuti da far consumare al tuo pubblico. In questo ambito, quindi, avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile. Dopo tutto, i contenuti sono ciò che spinge il pubblico ad intraprendere un'azione. Se gestisci un blog, un canale YouTube o una pagina di social media, questi strumenti possono aiutarti a trasmettere il tuo messaggio nella maniera migliore possibile.

Grammarly

Prezzi: Da gratuito a $15/mese

Caratteristiche principali:

Il controllo grammaticale e della sintassi rende i tuoi contenuti più professionali

rende i tuoi contenuti più professionali Il controllo in tempo reale consente di correggere subito gli errori

consente di correggere subito gli errori Facile caricamento e download per la revisione dei file precedentemente creati

Trasmettere un messaggio chiaro non sarà più un'impresa così ardua con Grammarly. In questo modo, è possibile concentrarsi sul contenuto invece di controllare ogni singola parola scritta. È inoltre possibile impostare degli obiettivi, in modo che i suggerimenti siano adeguati al pubblico e alla piattaforma.

Frase.IO

Prezzi: A partire da $12,66/mese

Caratteristiche principali:

I Brief di contenuto generati dall'IA ti forniscono idee innovative quando sei a corto di contenuti

ti forniscono idee innovative quando sei a corto di contenuti La ricerca di domande genera domande pertinenti basate sulla tua parola chiave

genera domande pertinenti basate sulla tua parola chiave Ottimizzazione SEO che racchiude la tua parola chiave migliora il posizionamento del sito

Se si desidera incrementare il posizionamento sui motori di ricerca e il traffico organico, Frase.IO può essere utile. Qui vengono visualizzate le parole chiave che è possibile inserire per ottimizzare i contenuti. Il punteggio aumenterà in base all'ottimizzazione del contenuto. Anche gli altri possono modificare l'articolo, anche se non hanno un account.

Canva

Prezzi: Da gratuito a $119,99

Caratteristiche principali:

Scegliere tra le varie selezioni grafiche da utilizzare per presentazioni, immagini e video

da utilizzare per presentazioni, immagini e video Creare e convertire video in .mp4 in modo da poterli utilizzare per qualsiasi scopo necessario

in modo da poterli utilizzare per qualsiasi scopo necessario Migliorare testi e immagini con vari effetti per aumentarne il valore estetico

Canva è una piattaforma di progettazione grafica che semplifica la creazione di contenuti visivi. Il vantaggio è che è possibile iniziare gratuitamente. Ma se vuoi avere accesso a tutte le funzionalità del sito, dovresti almeno passare al piano più economico.

I migliori strumenti di individuazione e prevenzione delle frodi nel marketing di affiliazione

Il rischio di frode è presente ovunque, anche nel marketing di affiliazione. Anche se la transazione non riguarda l'acquirente, è comunque possibile diventare vittima di una frode. Per gli affiliate marketer, la forma più comune di frode è rappresentata dai bot che cliccano sui propri annunci. Questo fa aumentare la spesa per gli annunci senza generare alcun risultato positivo. Se hai pensando di avviare una campagna, assicurati di aver configurato uno di questi strumenti di marketing. Ti aiuteranno a evitare di esaurire il tuo budget pubblicitario a causa dei clic dei bot..

Lunio

Prezzo: Non divulgato

Caratteristiche principali:

15 piattaforme supportate , tra cui Meta, LinkedIn e TikTok

, tra cui Meta, LinkedIn e TikTok Prevenzione dei falsi positivi , in modo che il tuo pubblico di riferimento mantenga la possibilità di acquistare attraverso il tuo link di affiliazione

, in modo che il tuo pubblico di riferimento mantenga la possibilità di acquistare attraverso il tuo link di affiliazione Memorizza i dati di prima parte sui clic in modo da poter rivedere i dati e ricontrollare se si sono verificate frodi

Lunio automatizza la sicurezza attraverso le sue funzioni. Con il suo aiuto, la spesa pubblicitaria sarà indirizzata ai clienti invece che ai bot. Se decidi di acquistarlo, potrai configurarlo in soli cinque minuti.

SHIELD

Prezzo: Non divulgato

Caratteristiche principali:

Prevenzione delle frodi in tempo reale per tenere sempre al sicuro il tuo budget pubblicitario

per tenere sempre al sicuro il tuo budget pubblicitario Informazioni e analisi complete che ti aiutano a verificare la qualità del traffico che ricevi dai vari canali

che ti aiutano a verificare la qualità del traffico che ricevi dai vari canali Soglie di rischio personalizzabili per controllare ciò che viene considerato una frode

Ottimizza le prestazioni dei tuoi annunci sulla base di dati reali ricavati da persone reali per migliorare i tuoi guadagni con SHIELD. Oltre a impedire ai bot di spendere i tuoi soldi per gli annunci, fornisce anche informazioni chiare in modo che tu possa fare scelte informate per la tua attività di affiliazione.

FAQ sugli strumenti di marketing dei programmi di affiliazione

Perché ho bisogno di strumenti di marketing di affiliazione?

Tutte le risorse e gli strumenti disponibili ti aiutano a diventare un affiliate marketer migliore. Grazie a questi strumenti, è possibile ottimizzare il proprio sistema per ridurre al minimo le perdite di tempo e di denaro, massimizzando al contempo i potenziali guadagni derivanti dalla campagna di marketing.

Posso utilizzare più strumenti di marketing di affiliazione contemporaneamente?

Certamente! Ogni strumento ha il suo scopo e puoi aumentare il tuo successo utilizzando strumenti complementari nella tua campagna.

Quali strumenti sono necessari oggi per il marketing di affiliazione?

Dipende dal tuo budget e dai risultati che vuoi ottenere. Ecco la nostra guida rapida per aiutarti a risolvere il problema:

Individua le lacune della tua attività di marketing affiliato. Scopri quali strumenti possono colmare queste lacune. Scegli lo strumento che ha il maggiore effetto positivo sulla tua attività.

Quali sono i migliori strumenti di marketing di affiliazione per i blogger oggi?

I blogger trarranno sicuramente beneficio da strumenti di scrittura come Grammarly, Hemingway App e JasperAI. Nel frattempo, strumenti SEO come Frase e Yoast SEO possono aiutare a migliorare il posizionamento del sito e ad aumentare il traffico.

Che tipo di assistenza clienti è disponibile per gli strumenti di marketing di affiliazione?

Dipende completamente dall'azienda. Molti degli strumenti disponibili avranno almeno un canale di contatto. Altri possono anche offrire un Centro assistenza in cui sarà possibile cercare di risolvere il problema autonomamente.

Quali sono i migliori strumenti di marketing di affiliazione per i principianti?

Il criterio principale da considerare è la facilità d'uso, in modo da poter integrare subito lo strumento nel sistema. Quando si è agli inizi, gli strumenti gratuiti o a basso costo sono ideali. Basta filtrare le opzioni utilizzando i seguenti criteri per trovare gli strumenti migliori per le tue esigenze.

È possibile utilizzare strumenti gratuiti?

Certamente! Ti danno un'ottima base di partenza, in modo da non incorrere in un'eccessiva perdita, e puoi sempre fare un upgrade in seguito.

Conclusione: Gli strumenti e le risorse per il marketing di affiliazione sono le tue armi per il successo

Il tuo compito è quello di fare in modo che l'arma che hai scelto sia all'altezza dei tuoi obiettivi. È così che si possono aumentare le probabilità a proprio vantaggio. Qualunque sia l'area del marketing di affiliazione in cui vuoi migliorare, c'è uno strumento perfetto per farlo. Il passo successivo sarà quello di iniziare a implementare il tuo funnel. Gli esperti di marketing di affiliazione sanno bene che non è necessariamente il modo migliore per generare il maggior numero di vendite. Tutto sta nel far arrivare il proprio messaggio al pubblico giusto.

La piattaforma MGID ti permette di far conoscere la tua offerta a un pubblico pertinente e di alto livello. Con il nostro aiuto, potrai accedere ai migliori strumenti per il marketing di affiliazione, a un manager personale, a un reparto di specialisti creativi e a un gran numero di editori di alta qualità, che contribuiscono a generare il giusto engagement. Sarà nostro compito aiutare la tua campagna di marketing di affiliazione a raggiungere il suo massimo potenziale. Registrati oggi stesso sulla piattaforma MGID!