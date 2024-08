Come editore, devi capire che il tuo sito web è il fulcro della tua presenza online. Non è solo una piattaforma per mostrare i tuoi contenuti, ma anche uno strumento cruciale per attrarre e coinvolgere il tuo pubblico di riferimento. Per fare in modo che il tuo sito sia ottimizzato per le prestazioni, l'esperienza utente e la visibilità sui motori di ricerca, è indispensabile effettuare regolarmente dei controlli tecnici.

Per migliorare le prestazioni del tuo sito web, ti consigliamo di consultare la checklist riportata di seguito. Inoltre, forniremo consigli su come risolvere i problemi principali relativi a ciascun punto.

# Punto tecnico 1 Duplicati tecnici di pagine 2 Analisi della velocità di caricamento delle pagine 3 Generazione di Alt e Title per le immagini del sito web 4 Paginazione delle pagine 5 Ottimizzazione delle intestazioni H1-H6 6 Micro Markup Open Graph

1. Duplicati tecnici di pagine

I duplicati tecnici sono pagine con lo stesso contenuto ma con URL diversi. La presenza di tali pagine ingombra i risultati di ricerca e impedisce a Google di mostrare agli utenti le pagine pertinenti che porteranno traffico al tuo sito web.

1.1. Il server consente di generare duplicati di pagine con index.html o index.php. Ecco alcuni esempi di duplicati:

https://example.com/ — pagina originale https://example.com/index.html — pagina duplicata o https://example.com/article1/ — pagina originale https://example.com/index.php/article1/ — pagina duplicata

Consigliato: Si consiglia di configurare un reindirizzamento 301 dalle pagine con index.html o index.php alle pagine senza index.html o index.php.

A titolo di esempio, un reindirizzamento 301 dovrebbe essere generato dalla pagina https://example.com/tag/covid/index.html a https://example.com/tag/covid/.

PER TUA INFORMAZIONE: Un reindirizzamento 301 è un reindirizzamento permanente che notifica ai motori di ricerca e ai browser che la pagina è stata spostata in modo permanente in una nuova posizione. Implementando un reindirizzamento 301, si garantisce che quando qualcuno accede a una pagina con "index.html" o "index.php" nell'URL, venga automaticamente reindirizzato all'URL corrispondente senza di esso.

1.2. Nell'indice deve essere presente una sola versione del sito web. Se si dispone di mirror con http o www (o senza www), si consiglia di impostare una generazione di reindirizzamenti 301 da tutti i mirror alla versione canonica del dominio.

A titolo di esempio, si dovrebbe generare un reindirizzamento 301 dai nomi di dominio https://www.example.com/ e http://example.com/ verso il nome di dominio https://example.com/. In questo modo, pagine come http://www.example.com/tag/covid saranno reindirizzate alla versione canonica https://example.com/tag/covid.

PER TUA INFORMAZIONE: La versione canonica di un dominio si riferisce alla versione preferita o autentica dell'URL di un sito web. Aiuta a prevenire i problemi di contenuto duplicato che possono derivare da più versioni della stessa pagina web accessibili attraverso URL diversi e indica quali URL devono essere indicizzati dai motori di ricerca.

1.3. Le pagine web che visualizzano i risultati della ricerca su un sito web non dovrebbero essere indicizzate dai motori di ricerca. Queste pagine contengono tipicamente contenuti dinamici generati in base alle query degli utenti e non sono considerate di valore o pertinenti per gli utenti dei motori di ricerca.

Un esempio di pagine simili: https://example.com/search/?keyword=test&sortfield=pubdate https://example.com?s=test

Consigliato: Impostare il meta tag meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ sulle pagine dei risultati di ricerca.

1.4. Dovrebbe esistere una sola versione canonica degli URL. Se le pagine canoniche sono prive di una barra (/) alla fine dell'URL, gli URL delle pagine che contengono una barra devono essere reindirizzati alla versione canonica.

Il server non dovrebbe essere autorizzato a generare pagine con e senza slash alla fine dell'URL allo stesso tempo (lo stesso vale per le pagine con più slash).

Per esempio: https://example.com/tag/covid/page/2 — pagina originale https://example.com/tag/covid/page/2/ — pagina duplicata o https://example.com/blog/article1 — pagina originale https://example.com/blog/article1/////// — duplicata https://example.com/blog/////article1/////// — duplicata

Consigliato: Impostare reindirizzamenti 301 da pagine duplicate con più slash nell'URL a pagine simili senza slash multipli. Tuttavia, se le tue pagine canoniche contengono una barra (/) alla fine dell'URL, dovresti fare il contrario, cioè impostare la generazione di reindirizzamenti 301 dalle pagine duplicate senza barra alle pagine canoniche che contengono una barra alla fine dell'URL.

1.5. Il server non deve generare pagine con caratteri maiuscoli.

Un esempio di pagine simili: https://example.com/tag/covid/ — pagina originale https://example.com/tag/Covid/ — pagina duplicata https://example.com/tag/COVID/ — pagina duplicata

Consigliato: Configurare un reindirizzamento 301 dalle pagine duplicate del sito web, dove almeno un carattere dell'URL è in MAIUSCOLO, alle stesse pagine del sito, dove tutti i caratteri dell'URL sono in minuscolo. In tutte le pagine del sito web, sostituire gli URL dei link con caratteri maiuscoli con le stesse pagine con caratteri minuscoli.

Importante: Questa regola non dovrebbe essere applicata ai link con tag UTM. Si consiglia di utilizzare questo plugin.

1.6. Nelle pagine di paginazione, il link alla prima pagina non deve generare un duplicato tecnico.

Consigliato: Sostituire tutte le pagine di paginazione con collegamenti da "/page/1/" a pagine simili senza "/page/1/" nell'URL. Inoltre, è necessario impostare un reindirizzamento 301 dalle pagine con "/page/1/" a pagine simili senza "/page/1/".

A titolo di esempio, per la pagina https://example.com/tag/pd/page/2/, quando un utente fa clic sulla freccia indietro o sul numero "1" (che indica la prima pagina), deve essere condotto a https://example.com/tag/pd/. Inoltre, dovrebbe essere generato un reindirizzamento 301 da https://example.com/tag/pd/page/1/ a https://example.com/tag/pd/. Questo aiuta a consolidare l'autorità di indicizzazione e di ranking del contenuto sotto l'URL canonico ed evita potenziali problemi di contenuto duplicato.

1.7. Tutti i filtri devono essere chiusi per l'indicizzazione.

Per esempio: https://www.example.com/moda/?filter_by=popular https://www.example.com/moda/?filter_by=featured https://www.example.com/moda/?filter_by=popular7 https://www.example.com/moda/?filter_by=review_high https://www.example.com/moda/?filter_by=random_posts

Consigliato: Impostare il meta tag meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ per tutte le pagine filtro.

1.8. Le pagine con tag UTM devono essere chiuse per l'indicizzazione.

Un esempio di pagine simili: https://www.example.com/article/1539124?utm_source=1539124&utm_medium=conte&utm_campaign=main

Consigliato: Impostare il meta tag meta name="robots" content="noindex,nofollow"/ sulle pagine che utilizzano la maschera per URL "utm_source=". È inoltre consigliabile sostituire tutti i link con tag UTM all'interno del sito web con URL privi di tag UTM, a meno che non vi sia un motivo particolare per farlo.

2. Analisi della velocità di caricamento della pagina

La velocità di caricamento delle pagine è un importante fattore di ranking perché influisce direttamente sulla fruibilità del sito web. Le pagine che si caricano lentamente possono allontanare i visitatori e provocare un aumento della frequenza di rimbalzo. Inoltre, i motori di ricerca, come Google, considerano la velocità di caricamento delle pagine come uno dei criteri di ranking. I siti web che si caricano più velocemente hanno maggiori probabilità di posizionarsi più in alto nei risultati dei motori di ricerca.

Per aumentare la velocità di caricamento del tuo sito web, ti consigliamo di implementare tutte le raccomandazioni indicate in questo report. Inserisci l'URL di un qualsiasi articolo per vedere i consigli su come migliorare la velocità di caricamento della pagina.

3. Generazione di Alt e Title per le immagini di un sito web

I motori di ricerca non possono interpretare direttamente le immagini. Fornendo un testo alt descrittivo, si aiutano i motori di ricerca a comprendere il contenuto e il contesto delle immagini presenti sul sito. Questo può migliorare la visibilità del tuo sito web e contribuire agli obiettivi SEO complessivi.

Inoltre, i motori di ricerca possono utilizzare il testo alt per indicizzare e categorizzare le immagini, consentendo loro di apparire nelle ricerche di immagini pertinenti. Ciò consentirà al tuo sito web di ottenere traffico aggiuntivo dalla ricerca per immagini di Google.

È necessario rendere univoco l'Alt/Title delle immagini sul sito web rispetto ad altri siti web.

Consigliato: Impostare la generazione di Alt/Title utilizzando il seguente modello.

Se esiste una descrizione del titolo di un'immagine nel pannello di amministrazione (CMS):

Immagine #1

Alt: descrizione dell'immagine in uso | Nome o dominio del sito web

Title: descrizione dell'immagine in uso | Nome o dominio del sito web

Se nel pannello di amministrazione NON è presente una descrizione del titolo per l'immagine:

Immagine #1

Alt: titolo dell'articolo | Nome del sito web o dominio

Title: titolo dell'articolo | Nome del sito web o dominio

Immagine #2

Alt: titolo dell'articolo #2 | Nome o dominio del sito web

Title: titolo dell'articolo #2 | Nome o dominio del sito web

4. Paginazione

In termini di ottimizzazione tecnica dei siti web, la paginazione si riferisce alla pratica di dividere i contenuti o un gran numero di elementi in più pagine. La paginazione è comunemente utilizzata per i post dei blog, gli elenchi dei prodotti, i risultati delle ricerche e altri tipi di contenuti che sarebbe difficile presentare in un'unica pagina.

Un esempio di pagine di paginazione: https://example.com/tag/covid/page/2/ https://example.com/article1?page=2

Le pagine di paginazione sono necessarie per migliorare il crawling del sito e la diffusione del link juice.

Consigliato: Aggiungi i link alle pagine di paginazione nella pagina principale e nelle pagine di categoria/tag tra l'ultimo articolo e il piè di pagina.

È inoltre consigliato impostare il meta tag meta name="robots" content="noindex,follow"/ per le pagine di paginazione. In questo modo, si istruiscono i bot dei motori di ricerca a seguire i link delle pagine, ma non a indicizzare ogni singola pagina della serie di pagine.

L'utilizzo di questo meta tag per le pagine di paginazione aiuta a evitare che i motori di ricerca sprechino risorse indicizzando più pagine simili, consentendo loro di esplorare e indicizzare i contenuti pertinenti del tuo sito web.

5. Ottimizzazione delle intestazioni H1-H6

Le intestazioni H1-H6 aiutano i motori di ricerca a individuare il contenuto della pagina. Si raccomanda di utilizzare le intestazioni in modo gerarchico e logico, assicurandosi che ogni livello di intestazione sia adeguatamente annidato all'interno di intestazioni di livello superiore. Questo aiuta sia i motori di ricerca sia gli utenti a navigare e a comprendere meglio i contenuti.

PER TUA INFORMAZIONE: Le intestazioni H1-H6 si riferiscono agli elementi di intestazione HTML utilizzati per strutturare e organizzare il contenuto delle pagine web. La "H" sta per heading (intestazione) e i numeri da 1 a 6 rappresentano i diversi livelli di intestazione, con H1 che è il livello di intestazione più alto e più importante e H6 che è il livello di intestazione più basso e meno importante.

Per l'ottimizzazione tecnica del sito web, considerare le seguenti best practice:

5.1. Nella pagina principale, eliminare tutti i tag H1-H6 (trasformandoli in testo semplice senza modifiche visive) dalle categorie e dai titoli degli articoli, tranne un H1, che dovrebbe essere il nome del sito web. Se non c'è un H1 per il nome del sito, è necessario aggiungerne uno.

5.2. Nelle pagine delle categorie/tag, rimuovere tutti i tag H2-H6 (cambiare in testo semplice senza modifiche visive). Lasciare solo un tag H1 con il nome della categoria/tag.

5.3. Nelle pagine di contenuti/articoli/notizie rimuovere tutti i tag H2-H6 (cambiare in testo semplice senza modifiche visive) ad eccezione dei titoli e dei sottotitoli nel testo dell'articolo.

6. Micro Markup Open Graph

Micro Markup Open Graph si riferisce all'implementazione di dati strutturati utilizzando il protocollo Open Graph per fornire ulteriori contesti e informazioni sulle pagine web. Il protocollo Open Graph è un insieme di tag che i proprietari di siti web possono aggiungere al loro codice HTML per controllare il modo in cui i loro contenuti appaiono quando vengono condivisi su piattaforme di social media e altri siti web.

In genere, quando un link viene condiviso sui social network, la piattaforma tenta di generare un'anteprima del contenuto condiviso estraendo informazioni dalla pagina web, come il titolo, la descrizione e l'immagine. Tuttavia, in assenza di specifiche istruzioni di markup, l'anteprima generata potrebbe non rappresentare accuratamente il contenuto proposto, con il risultato di una presentazione meno accattivante e meno informativa.

Utilizzando i tag Micro Markup Open Graph, i proprietari dei siti web possono fornire istruzioni esplicite alle piattaforme di social media su come i loro contenuti devono essere visualizzati quando vengono condivisi. Ciò consente di ottenere un'anteprima visivamente più accattivante e coinvolgente, con un titolo formattato correttamente, una breve descrizione e un'immagine pertinente.

Quando si implementa Micro Markup Open Graph, si raccomanda di includere il logo del sito web nei microdati della pagina principale e delle categorie. L'immagine del logo aggiunta ai microdati deve avere una risoluzione minima di 1200x630 pixel.

Come esempio: