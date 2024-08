MGID, la piattaforma pubblicitaria globale, ha annunciato oggi di aver soddisfatto gli standard richiesti per ottenere la certificazione ISO/IEC 27001 per la gestione della protezione delle informazioni.

In un contesto di continue modifiche alle normative sulla sicurezza e di crescenti aspettative da parte dei consumatori, diventa sempre più essenziale garantire a questi ultimi e ai clienti il rispetto degli standard di sicurezza delle informazioni. Il conseguimento della certificazione ISO, riconosciuta a livello mondiale, riconosce l'impegno della MGID ad adottare le misure appropriate per proteggere le informazioni degli utenti da perdita, uso improprio, accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione, distruzione e qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

La certificazione ISO/IEC 27001 è lo standard di gestione della sicurezza delle informazioni maggiormente riconosciuto a livello mondiale e fornisce alle aziende di ogni tipo una guida per mantenere il più alto livello possibile di sicurezza e integrità. Grazie alle misure adottate da MGID, i dati dei suoi clienti saranno più protetti e meno vulnerabili agli attacchi informatici, grazie alla protezione dei dati a livello aziendale e alla maggiore capacità di rispondere alle minacce alla sicurezza.

Sergii Denysenko, CEO di MGID, ha dichiarato: “In qualità di azienda del settore tecnologico che sviluppa costantemente i suoi prodotti e le sue soluzioni tecnologiche, MGID si dedica a fornire agli utenti di Internet il massimo livello di trasparenza e di controllo sulle modalità di utilizzo dei loro dati nella pubblicità online. Stiamo migliorando costantemente i nostri sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, implementando nuove politiche e standard per garantire un modello completo di gestione della sicurezza."