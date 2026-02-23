Se Google è il tuo principale partner di monetizzazione, probabilmente ti sarà capitato di vedere spazi pubblicitari vuoti. Il posizionamento viene caricato, ma non viene visualizzato alcun annuncio. Ciò si verifica quando Google restituisce una risposta di mancata compilazione. Anche una piccola percentuale di mancata compilazione nelle pagine ad alto traffico può ridurre notevolmente le entrate complessive. Spesso questo problema passa inosservato, con conseguenze significative sulla monetizzazione per gli editori.

MGID Backfill Shield ti aiuta a monetizzare quelle impression senza sostituire la tua strategia di monetizzazione. Quando Google non pubblica un annuncio, MGID riempie automaticamente lo spazio pubblicitario con la domanda selezionata. Quando Google pubblica un annuncio, non cambia nulla.

In questo articolo ti spiegheremo come funziona Backfill Shield e cosa può aggiungere alla tua strategia di monetizzazione.

Come funziona MGID Backfill Shield

La logica è semplice: mantieni i tuoi attuali posizionamenti e formati Google esattamente come sono.

Quando un posizionamento Google non restituisce un annuncio, MGID Backfill Shield si attiva e pubblica ll'annucio sopra il posizionamento vuoto. Se Google riempie lo slot, Backfill Shield rimane inattivo.

Il processo viene eseguito automaticamente in background. La tua configurazione principale rimane invariata e Google continua a essere la tua principale fonte di domanda.

Cosa significa questo per le tue entrate

Backfill Shield ti consente di monetizzare le impression che altrimenti non genererebbero alcun ricavo.

Invece di un posizionamento vuoto, tu:

distribuisci l'annuncio MGID;

acquisisci entrate aggiuntive;

aumenti il rendimento complessivo per pagina.

Ciò significa che ricevi un reddito incrementale dal traffico che già possiedi.

Inoltre, MGID offre Internal Exchange attraverso posizionamenti di backfill, che possono aiutare ad aumentare la durata delle sessioni, generare più visualizzazioni di pagina e creare ulteriori azioni monetizzabili attraverso visite multipagina.

Per gli editori focalizzati sulla crescita del pubblico, questa opzione aggiunge un ulteriore livello di potenziale di monetizzazione a lungo termine. Gli editori possono anche abilitare Passage Ads per generare entrate tra le visualizzazioni degli articoli.

Formati Google supportati

Backfill Shield funziona con i tipi di posizionamento Google più comuni, tra cui:

Banner display all'interno degli articoli

Annunci sticky bottom (anchor)

Posizionamenti sticky top

Formati interstitial e vignette

MGID ha progettato Backfill Shield per adattarsi a una varietà di tipi di posizionamento di Google. In questo modo, l'esperienza dell'utente rimane coerente con il tuo layout.

Opzioni di attivazione flessibili

È possibile abilitare il backfill in modo che si adatti alla propria configurazione.

1. Attivazione automatica su tutti i posizionamenti idonei

Questa opzione consente a MGID di monitorare e riempire automaticamente i posizionamenti supportati sul tuo sito web.

Funziona bene se:

desideri un'attivazione rapida;

il tuo sito web ha più posizionamenti;

preferisci scalare il backfill a livello di sito.

Una volta abilitato, le impression non riempite che soddisfano i requisiti vengono monetizzate automaticamente.

2. Attivazione per posizionamenti selezionati

Se preferisci un maggiore controllo, puoi abilitare il backfill per singoli posizionamenti.

Questa opzione è utile se:

desideri prima testare le prestazioni;

alcune pagine o segmenti di traffico hanno tassi di non riempimento più elevati;

esegui esperimenti e preferisci un'implementazione graduale.

Chi dovrebbe prendere in considerazione Backfill Shield

Questa funzione risulta particolarmente utile se:

la tua fonte di monetizzazione principale è Google;

riscontri tassi di no-fill misurabili;

desideri ottenere entrate aggiuntive senza sostituire Google;

desideri migliorare il rendimento utilizzando il traffico esistente.

In generale, se riscontri occasionalmente risposte no-fill, Backfill Shield ti aiuta a trasformare quelle impression perse in entrate.

Attivazione semplice con configurazione minima

Backfill Shield non richiede modifiche alla configurazione Google esistente. Se MGID è già implementato sul tuo sito web, l'attivazione è semplice e avviene dal lato MGID. Devi semplicemente confermare quali posizionamenti devono essere collegati a Backfill Shield.

Il nostro team si occupa di tutto il resto: la configurazione e l'attivazione. Una volta abilitato, il sistema funziona automaticamente e non richiede continui aggiustamenti manuali.

Considerazioni finali

Le impression non riempite sono una parte normale di qualsiasi configurazione di monetizzazione basata su Google. La domanda chiave è se si desidera che tali impression rimangano vuote o generino entrate.

MGID Backfill Shield aiuta a sfruttare il valore aggiuntivo del traffico esistente, mantenendo Google come partner principale per la domanda.

Se desideri attivare Backfill Shield, contatta il tuo responsabile MGID per iniziare.