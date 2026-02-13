Sono ormai lontani i tempi in cui il blocco degli annunci pubblicitari serviva semplicemente a nascondere i banner e saltare i pre-roll. Nel 2026, è ormai una pratica diffusa che consente agli utenti di controllare la propria privacy, le prestazioni e la propria esperienza online. Secondo i dati di eMarketer e YouGov, quasi la metà dei consumatori statunitensi e più della metà degli utenti a livello globale hanno installato o utilizzato ad blocker, e questi numeri si sono stabilizzati su larga scala.

Ciò che è cambiato è il motivo per cui le persone bloccano gli annunci. Formati invadenti, tracciamento eccessivo e fiducia sempre minore nelle piattaforme digitali hanno trasformato il blocco degli annunci in un'abitudine difensiva piuttosto che in una scelta tecnica. Le misure repressive delle piattaforme hanno spinto gli utenti verso strumenti più intelligenti e browser che danno priorità alla privacy, più difficili da rilevare e ancora più difficili da contrastare.

Per gli inserzionisti, questo crea un problema serio. L'ad blocking influisce sulla portata, sul tracciamento e sull'attribuzione molto prima che si manifesti nei rapporti sulle prestazioni. Nel 2026, la domanda è se la pubblicità potrà evolversi abbastanza rapidamente da soddisfare le aspettative degli utenti invece che scontrarsi con queste.

Questo articolo esplora come si sta evolvendo l'ad blocking, cosa cambia per il performance marketing e quali strategie aiutano gli inserzionisti a rimanere visibili nel 2026.