Sono ormai lontani i tempi in cui il blocco degli annunci pubblicitari serviva semplicemente a nascondere i banner e saltare i pre-roll. Nel 2026, è ormai una pratica diffusa che consente agli utenti di controllare la propria privacy, le prestazioni e la propria esperienza online. Secondo i dati di eMarketer e YouGov, quasi la metà dei consumatori statunitensi e più della metà degli utenti a livello globale hanno installato o utilizzato ad blocker, e questi numeri si sono stabilizzati su larga scala.
Ciò che è cambiato è il motivo per cui le persone bloccano gli annunci. Formati invadenti, tracciamento eccessivo e fiducia sempre minore nelle piattaforme digitali hanno trasformato il blocco degli annunci in un'abitudine difensiva piuttosto che in una scelta tecnica. Le misure repressive delle piattaforme hanno spinto gli utenti verso strumenti più intelligenti e browser che danno priorità alla privacy, più difficili da rilevare e ancora più difficili da contrastare.
Per gli inserzionisti, questo crea un problema serio. L'ad blocking influisce sulla portata, sul tracciamento e sull'attribuzione molto prima che si manifesti nei rapporti sulle prestazioni. Nel 2026, la domanda è se la pubblicità potrà evolversi abbastanza rapidamente da soddisfare le aspettative degli utenti invece che scontrarsi con queste.
Questo articolo esplora come si sta evolvendo l'ad blocking, cosa cambia per il performance marketing e quali strategie aiutano gli inserzionisti a rimanere visibili nel 2026.
Pronto? Scorri in basso per iniziare a leggere!
Indice dei contenuti
Fare clic su qualsiasi capitolo per scorrerlo direttamente.
Capitolo 1
Che cosa sono gli ad blocker e come funzionano?
Per “blocco degli annunci” si intende qualsiasi strumento o impostazione che impedisce il caricamento degli annunci pubblicitari o dei tracker che li distribuiscono nel browser, nell’app o nella rete di un utente. Nel 2026, il blocco degli annunci non riguarderà tanto l’impedire il caricamento dei banner pubblicitari, quanto il controllo dei dati, della velocità e dell’attenzione.
Per gli inserzionisti, il blocco degli annunci può essere dannoso perché riduce il numero di impression visibili, rende confuse le analisi e può interferire con i link di affiliazione o i pixel di tracciamento. Pertanto, comprendere cosa sia l'ad blocking e come funzionino gli ad blocker è il primo passo verso soluzioni di ad blocking reali per gli inserzionisti.
|Tipo
|Dove viene eseguito
|Cosa blocca meglio
|Estensioni del browser
|Browser desktop e mobili
|Annunci display, script, pixel
|Funzionalità integrate a livello di browser
|Il browser stesso
|Annunci + tracker per impostazione predefinita
|Blocchi di rete/DNS
|Router o rete
|Interi domini pubblicitari
|Blocchi aziendali/proxy
|Lato server
|Annunci prima che raggiungano gli utenti
|Strumenti specifici per il tracciamento
|Livello browser o sistema operativo
|Cookie, fingerprinting
Conclusione: non tutti i blocchi sono uguali. Ecco perché esistono ancora annunci non bloccati dagli ad blocker (ad esempio, contenuti nativi renderizzati dal server). Più il blocco opera in profondità (browser vs. rete), più è difficile rilevare o aggirare legalmente gli ad blocker.
Capitolo 2
Come funzionano realmente gli ad blocker
Ti sei mai chiesto come funzionano gli ad blocker? È più semplice di quanto sembri. Ecco cosa succede quando un utente con un ad blocker carica una pagina:
|Processo di blocco degli annunci
|1️⃣ Un utente apre una pagina web: il browser inizia a caricare il contenuto della pagina e a inviare richieste di immagini, script e risorse di terze parti.
|2️⃣ L'ad blocker scansiona le richieste in uscita: ogni richiesta viene controllata rispetto a elenchi di filtri, regole o politiche integrate nel browser.
|3️⃣ Il blocco identifica i modelli relativi agli annunci: questi possono includere domini pubblicitari noti, URL di tracciamento, comportamento degli script o struttura degli elementi.
|4️⃣ L'ad blocker blocca o modifica la richiesta: gli script pubblicitari possono essere bloccati completamente, le chiamate di tracciamento cancellate o gli elementi impediti dal rendering.
|5️⃣ Gli elementi bloccati non vengono mai caricati: l'annuncio non viene visualizzato, il tracker non viene attivato e l'impression non viene mai registrata.
|6️⃣ La pagina termina il caricamento senza tali risorse: l'utente vede tempi di caricamento più rapidi, meno distrazioni e una raccolta dati ridotta.
|7️⃣ Le regole di blocco vengono aggiornate continuamente: i moderni blocchi aggiornano gli elenchi o si adattano utilizzando modelli di intelligenza artificiale man mano che compaiono nuovi formati pubblicitari.
Quindi, perché è importante per gli inserzionisti comprendere questo flusso?
- Gli annunci possono essere bloccati prima che siano visibili.
- Il tracciamento può essere bloccato anche se l'annuncio viene caricato.
- Le analisi possono sottostimare la portata e le conversioni.
- Alcuni formati sopravvivono perché non attivano affatto questo flusso.
Comprendere come funzionano gli ad blocker è un requisito strategico per chiunque pensi di fare pubblicità senza ad blocker, formati nativi o pubblicità che mette al primo posto la privacy.
Capitolo 3
Perché le persone utilizzano gli ad blocker
Diciamolo chiaramente: le persone bloccano gli annunci perché l'esperienza pubblicitaria moderna spesso risulta fastidiosa, invasiva e inappropriata.
Nel 2026, il blocco degli annunci è una strategia di autodifesa. Gli utenti desiderano avere il controllo su ciò che viene caricato sui loro schermi, sulla velocità di apertura delle pagine e sulla quantità di dati che vengono raccolti su di loro.
Le 3 ragioni principali alla base del blocco degli annunci pubblicitari
1. Formati invadenti e stanchezza pubblicitaria
Pop-up, video in riproduzione automatica, interstitial e campagne di retargeting ad alta frequenza sono ancora il modo più veloce per spingere gli utenti verso gli ad blocker. Anni di saturazione dei social media hanno abituato le persone a scorrere, ignorare ed evitare attivamente tutto ciò che sembra imposto.
2. Preoccupazioni relative alla privacy e al tracciamento dei dati
Gli utenti sono molto più consapevoli del tracciamento, del fingerprinting e della condivisione dei dati rispetto a pochi anni fa. Per molti, l'installazione di un blocco è la soluzione più semplice per limitare la raccolta di dati senza leggere le informative sulla privacy o gestire decine di pop-up di consenso.
3. Prestazioni, velocità e dati mobili
Le pagine ricche di pubblicità si caricano più lentamente, consumano la batteria e la larghezza di banda mobile. Sui dispositivi mobili, questo basta a giustificare l'uso degli ad blocker anche per gli utenti che non sono particolarmente sensibili alla privacy.
|👤 Prospettiva dell'utente
|📢 Ipotesi dell'inserzionista
|“Ci sono troppi annunci”
|“Abbiamo bisogno di una maggiore frequenza”
|“Gli annunci rallentano tutto”
|“La creatività è ottimizzata”
|“Non mi fido di come vengono utilizzati i miei dati”
|“Il targeting migliora la pertinenza”
|“Alcuni annunci vanno bene”
|“Gli utenti odiano tutti gli annunci”
Questo disallineamento tra utenti e inserzionisti spiega perché le soluzioni tecniche raramente riducono il blocco degli annunci. Il problema è la percezione.
Un cambiamento chiave nel blocco degli annunci nel 2026
In passato, il blocco degli annunci era motivato dal fastidio. Al contrario, oggi è motivato dalle aspettative.
Le persone si aspettano:
- meno interruzioni;
- maggiore pertinenza;
- limiti chiari sull'utilizzo dei dati;
- annunci pubblicitari che si adattino all'ambiente invece di invaderlo.
Quando queste aspettative non vengono soddisfatte, il blocco degli annunci pubblicitari diventa l'impostazione predefinita.
Il blocco degli annunci pubblicitari è profondamente radicato: una volta che gli utenti installano i blocchi, raramente li rimuovono. Ciò significa che la vera sfida è progettare una pubblicità che non susciti la motivazione a bloccarla in primo luogo. Il che porta direttamente alla domanda successiva: cosa è cambiato nel blocco degli annunci pubblicitari e perché il 2026 sembra diverso?
Capitolo 4
Come si è evoluto l'ad blocking
Il blocco degli annunci pubblicitari nel 2026 è completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Infatti, dal 2020, il blocco degli annunci pubblicitari ha subito un'evoluzione radicale. All'epoca, la maggior parte dei blocchi si concentrava sull'occultamento dei banner e sul blocco dei pop-up. Oggi, il blocco degli annunci pubblicitari è integrato nei browser, nei sistemi operativi e nell'infrastruttura di rete ed è dettato dalla privacy.
Il grande cambiamento: il blocco si è avvicinato all'utente e allontanato dall'inserzionista.
Una breve cronologia: 2020 → 2026
|2020-2021: blocco degli elementi più evidenti
|🔹 Focus su annunci display, pop-up, video in riproduzione automatica
|🔹 Forte dipendenza dalle estensioni del browser
|🔹 Blocco principalmente di annunci visivi e basati su script
|🔹 Il tracciamento funzionava ancora in molti casi
Durante questo periodo, il blocco degli annunci era evidente, ma spesso facile da aggirare.
|2022-2023: La privacy entra nel dibattito pubblico
|🔹 Crescente consapevolezza del tracciamento dei dati e del consenso
|🔹 Safari e Firefox rafforzano le impostazioni di privacy predefinite
|🔹 I cookie di terze parti iniziano a scomparire
|🔹 I blocchi dei tracker guadagnano popolarità
Negli anni successivi, il blocco degli annunci pubblicitari e la privacy hanno iniziato a fondersi in un'unica decisione dell'utente.
|2024-2025: Le piattaforme reagiscono
|🔹 YouTube intensifica la sua lotta contro i blocchi degli annunci pubblicitari
|🔹 Google introduce le limitazioni di Manifest V3
|🔹 Alcuni ad blocker perdono potere su Chrome
|🔹 Gli utenti migrano verso browser che danno priorità alla privacy
Questa fase ha chiarito una cosa: l'applicazione delle piattaforme ridistribuisce il blocco.
|2026: Il blocco diventa infrastruttura
|🔹 Aumenta il blocco a livello di browser (Brave, Opera, Arc)
|🔹 Aumenta il blocco basato su rete e DNS
|🔹 Le regole di blocco basate sull'intelligenza artificiale si adattano in tempo reale
|🔹 L'analisi e il tracciamento vengono bloccati insieme agli annunci pubblicitari
A questo punto, il blocco degli annunci pubblicitari non è più uno strumento, ma è parte integrante della configurazione di Internet moderna.
Questi cambiamenti sono più evidenti a livello di browser, dove i comportamenti di blocco predefiniti ora determinano quali pubblicità raggiungono gli utenti.
|Browser
|Approccio di blocco
|Perché è importante
|Chrome
|Limitato alle estensioni, controllato dalla piattaforma
|Indebolisce alcuni blocchi, ma non il blocco stesso
|Safari
|Privacy al primo posto per impostazione predefinita
|Il tracciamento si interrompe anche senza blocchi
|Firefox
|Supporto completo delle estensioni
|Attira gli utenti esperti
|Brave
|Blocco integrato di pubblicità e tracker
|Difficile da rilevare, ancora più difficile da contrastare
|Arc / Opera
|Funzionalità di privacy native
|Blocco senza estensioni
Blocchi più intelligenti, meno segnali
Invece di seguire elenchi statici, i moderni blocchi pubblicitari ora:
- Rilevano il comportamento degli script;
- Identificano i tentativi di fingerprinting;
- Bloccano le chiamate di analisi legate alla consegna degli annunci;
- Adattano i filtri utilizzando l'intelligenza artificiale e l'euristica.
Per gli inserzionisti, questo significa:
- Gli annunci possono caricarsi, ma il tracciamento no.
- Le impression possono esistere, ma non vengono misurate.
- L'attribuzione diventa meno osservabile e più modellata.
Questo è uno dei motivi principali per cui l'impatto del blocco degli annunci sulla pubblicità sembra maggiore di quanto suggeriscano i dashboard. Gran parte dell'impatto è invisibile, ed è questo che lo rende così pericoloso per i team orientati alle prestazioni.
Il cambiamento strategico che spesso sfugge agli inserzionisti
L'ad blocking contro le normative sulla privacy non è una battaglia che gli inserzionisti possono vincere. Il blocco è in linea con le aspettative degli utenti, le impostazioni predefinite delle piattaforme e la pressione normativa, tutti fattori che concorrono al suo successo.
Per riuscire a contrastare efficacemente il blocco degli annuncio, gli inserzionisti devono cambiare strategia. Se fino a qualche anno fa la domanda era “Come possiamo aggirare gli ad blocker?” Ora questa diventa “Come possiamo progettare annunci che non attivino il blocco?”
Capitolo 5
Quali formati pubblicitari sono maggiormente interessati dal blocco degli annunci pubblicitari
Nel 2026, il blocco è altamente selettivo e molto prevedibile. I formati che interrompono, riproducono automaticamente o si basano fortemente su script di terze parti sono ancora i primi a essere eliminati. Se un annuncio sembra un annuncio e si comporta come un annuncio, è probabile che venga bloccato.
Formati più soggetti a essere bloccati:
- Banner display e pop-up: le unità display classiche rimangono gli obiettivi più facili per i blocchi. Vengono caricati tramite reti pubblicitarie note, si basano su script riconoscibili e si trovano al di fuori del flusso di contenuti principale. Per gli utenti, questi annunci sono fastidiosi o di disturbo. Per i blocchi, sono abbastanza semplici da rilevare.
- Video con riproduzione automatica e interstitial: i video con riproduzione automatica, in particolare quelli con audio, sono uno dei fattori che più contribuiscono alla crescita del blocco degli annunci. Gli interstitial che coprono i contenuti o ritardano l'accesso vengono trattati allo stesso modo. Questi formati combinano un'elevata intrusività e script pesanti, il che li rende obiettivi prioritari per i moderni blocchi.
- Pubblicità con un uso massiccio di retargeting: il retargeting dipende da tracker, pixel e profili utente, ovvero proprio quei segnali che i blocchi che danno priorità alla privacy hanno lo scopo di fermare. In un ambiente post-cookie, il retargeting non solo ha prestazioni peggiori, ma innesca anche un comportamento di blocco più rapido, rafforzando il ciclo.
Formati sotto pressione, ma non sempre bloccati
Non tutti i danni causati dal blocco degli annunci sono visibili. Alcuni formati continuano a caricarsi, ma perdono silenziosamente la loro efficacia. I danni possono includere:
- Gli annunci si caricano, ma i pixel di tracciamento non si attivano;
- I limiti di frequenza vengono superati;
- L'attribuzione diventa incompleta;
- Le conversioni degli affiliati non vengono attribuite.
È qui che il blocco degli annunci influisce sugli inserzionisti senza essere evidente.
Cosa funziona ancora e perché
Gli annunci che vivono all'interno dei feed di contenuti piuttosto che al di fuori di essi, come i formati in-feed e allineati ai contenuti, sono meno propensi a innescare regole di blocco.
Perché?
- Meno script di terze parti
- Rendering lato server
- Rilevanza contestuale invece di targeting comportamentale
Inoltre, questi formati sembrano parte integrante della pagina, rendendoli meno soggetti al blocco.
|Formato pubblicitario
|Rischio di blocco
|Perché
|Pop-up / interstitial
|🔴 Molto alto
|Forte rifiuto da parte degli utenti
|Video in riproduzione automatica
|🔴 Molto alto
|Invadente + pesante
|Banner display
|🟠 Alto
|Facile da individuare, valore basso
|Annunci di retargeting
|🟠 Elevato
|Dipendenti dal tracker
|Annunci in-feed
|🟡 Medio-basso
|Integrati nel contenuto
|Pubblicità nativa
|🟢 Basso
|Contestuale, lato server
Più un annuncio è simile al contenuto, più è al sicuro dai blocchi.
Capitolo 6
Pubblicità nativa contro ad blocker: perché funzionerà nel 2026
In un mondo in cui gli utenti difendono attivamente la propria attenzione, gli annunci nativi funzionano perché non si comportano come annunci pubblicitari. Cosa rende la pubblicità nativa unica nella lotta contro gli ad blocker?
- Gli annunci nativi sono integrati in layout editoriali o basati su feed.
- Gli annunci nativi vengono spesso caricati dal lato server.
- Gli annunci nativi si basano sul contesto.
- Gli annunci nativi evitano completamente i formati aggressivi.
Di conseguenza, la maggior parte degli ad blocker non li segnala perché non violano le regole di blocco. Questo risponde direttamente a una domanda comune: gli ad blocker bloccano gli annunci nativi? Nella maggior parte dei casi reali, la risposta è no.
Perché gli utenti reagiscono in modo diverso agli annunci nativi
Gli utenti installano gli ad blocker per evitare l'attenzione forzata, i messaggi irrilevanti e il tracciamento aggressivo. Gli annunci nativi offrono agli utenti la possibilità di scegliere: possono scorrere oltre o interagire senza interruzioni.
Questo è anche il motivo per cui i formati nativi funzionano bene in:
- marketing di affiliazione;
- funnel basati sui contenuti;
- scoperta nella parte superiore del funnel;
- ambienti che danno priorità alla privacy.
La pubblicità nativa come soluzione all'ad blocking
Nel 2026, gli annunci nativi sono uno dei pochi modi scalabili per:
- Raggiungere il pubblico che utilizza gli ad blocker;
- Preservare il tracciamento tramite segnali di prima parte;
- Evitare di attivare le difese della privacy;
- Allinearsi con i principi della pubblicità senza ad blocker.
La pubblicità nativa ha successo perchè elimina quei comportamenti che causano l'ad blocking.
Capitolo 7
Il ruolo dell'IA nella riduzione dell'impatto degli ad blocker
Nel 2026, l'obiettivo dell'IA nella pubblicità sarà quello di ridurre il disturbo, migliorare la tempistica e aumentare la pertinenza, affrontando proprio gli aspetti che spingono gli utenti a bloccare gli annunci.
Come l'IA può effettivamente aiutare in un mondo dominato dai blocchi
L'IA offre il massimo valore prima che gli annunci vengano bloccati, anziché dopo che i report mostrano un calo delle prestazioni.
1. Selezione più intelligente del pubblico
L'IA aiuta a identificare i segmenti di pubblico più sensibili ai formati invadenti, alla ripetizione e alla distribuzione aggressiva. Questi utenti sono più propensi a bloccare gli annunci quando si verificano situazioni problematiche. Riconoscendo questi modelli in anticipo, gli inserzionisti possono adeguare i formati, i posizionamenti e il tono alle aspettative degli utenti, invece di insistere con maggiore forza.
2. Ottimizzazione della creatività per evitare la saturazione
La saturazione pubblicitaria rimane uno dei fattori scatenanti più forti del blocco degli annunci. L'intelligenza artificiale aiuta a limitare tale affaticamento alternando le creatività in anticipo, rilevando il calo delle prestazioni e introducendo variazioni prima che la ripetizione possa provocare resistenza. Con un minor numero di impression ripetute, l'intelligenza artificiale riduce la pressione di blocco.
3. Selezione predittiva del formato
Invece di ottimizzare solo per la conversione, l'intelligenza artificiale valuta il rischio di blocco in base al formato. Questa valutazione del rischio sposta la spesa verso unità native, in-feed e contestuali che sono meno soggette a essere filtrate e più propense a sembrare naturali all'interno dei contenuti.
4. Adattamento in tempo reale
L'IA analizza continuamente i segnali degli utenti, come la velocità di scorrimento, la profondità della sessione, la cronologia delle interazioni e i modelli di engagement. Quando gli indicatori di attrito aumentano, la consegna può essere regolata istantaneamente, riducendo la frequenza o sospendendo del tutto l'esposizione. Questo adattamento proattivo riduce al minimo l'irritazione prima che si trasformi in un comportamento di blocco degli annunci.
Capitolo 8
Strategie pubblicitarie incentrate sulla privacy per il 2026
La pubblicità che mette al primo posto la privacy è diventata un fattore chiave per le prestazioni nel 2026. Con l'aumento dell'uso degli ad blocker e delle aspettative in materia di privacy, gli inserzionisti che si allineano ai principi della privacy-first ottengono maggiore fiducia, maggiore engagement e meno problemi di diffusione.
È importante comprendere che la pubblicità che mette al primo posto la privacy ridefinisce il modo in cui si ottengono le prestazioni.
Cosa significa realmente la pubblicità che mette al primo posto la privacy
La pubblicità privacy-first è spesso fraintesa. Non elimina il targeting, la personalizzazione o la misurazione. Cambia invece il modo in cui viene fatta la pubblicità.
Anziché basarsi su una sorveglianza costante, gli approcci privacy-first danno priorità a:
- una raccolta dati meno invasiva;
- una chiara trasparenza sull'uso dei dati;
- uno scambio di valore equo tra marchi e utenti.
Quando gli utenti capiscono perché vedono un annuncio e cosa ottengono in cambio, la resistenza diminuisce.
Strategie fondamentali incentrate sulla privacy che funzionano davvero
Targeting contestuale anziché tracciamento comportamentale
Invece di seguire gli utenti sul web, il targeting contestuale posiziona gli annunci in base a ciò che le persone stanno facendo in quel momento. Questo approccio evita i cookie di terze parti, si allinea naturalmente con i contenuti e comporta un rischio di blocco significativamente inferiore, mantenendo al contempo una forte rilevanza e la sicurezza del marchio.
Dati di prima parte e zero party
I dati che gli utenti condividono volontariamente, come le iscrizioni via e-mail, gli abbonamenti, le preferenze e la cronologia degli acquisti, sono diventati più preziosi che mai. Sono più accurati, più affidabili e molto meno soggetti a essere bloccati o limitati dalle piattaforme e dai browser.
Personalizzazione basata sul consenso
La personalizzazione funziona ancora quando è comprensibile e prevista. Segnali di consenso chiari riducono la resistenza alla privacy, diminuiscono la motivazione a bloccare gli annunci e minimizzano il rischio di applicazione da parte delle piattaforme. In molti casi, la personalizzazione trasparente supera il targeting opaco semplicemente perché gli utenti non si sentono osservati.
|📊 Pubblicità tradizionale
|🔐 Pubblicità che mette al primo posto la privacy
|Tracciamento cross-site
|Rilevanza basata sul contesto
|Cookie di terze parti
|Dati di prima parte
|Utilizzo opaco dei dati
|Scambio di valore trasparente
|Rischio di blocco elevato
|Pressione di blocco inferiore
La pubblicità che mette al primo posto la privacy è uno dei modi più affidabili per mantenere contemporaneamente la portata, le prestazioni e la fiducia degli utenti.
Perché è importante nell'ambito dell'ad blocking 2026
Nel 2026, l'ad blocking e le normative sulla privacy sono forze inarrestabili e spingono la pubblicità nella stessa direzione: verso annunci meno invadenti e pratiche più chiare in materia di dati.
Pubblicità che mette al primo posto la privacy:
- Si allinea alle impostazioni predefinite del browser;
- Sopravvive agli ambienti post-cookie;
- Riduce la dipendenza da un tracciamento fragile;
- Supporta la pubblicità senza ad blocker.
Conclusione: il rispetto dell'attenzione, della privacy e del contesto definisce la pubblicità più sicura nel 2026. L'intelligenza artificiale aiuta a scalare questo approccio e la strategia che mette al primo posto la privacy lo rende sostenibile.
Capitolo 9
Cosa gli inserzionisti non dovrebbero più fare
Nel 2026, l'ad blocking non sarà più una novità, ma molte abitudini degli inserzionisti non cambieranno.
Innanzitutto, è ora di smettere di affidarsi a formati invadenti che generano resistenza più rapidamente dei risultati. I pop-up e altri tipi di pubblicità di cui abbiamo già parlato insegnano agli utenti a bloccare in modo più aggressivo.
Un'altra abitudine che gli inserzionisti devono evitare è il retargeting ripetitivo. Sovraccaricare l'utente con lo stesso messaggio su siti e dispositivi diversi non è più pertinente. In un ambiente post-cookie, spesso risulta invasivo e inaffidabile, aumentando la probabilità di blocco degli annunci invece che di conversioni.
Gli inserzionisti devono anche smettere di considerare l'esperienza utente come un problema altrui. Stack pubblicitari pesanti, caricamenti lenti delle pagine e cambiamenti di layout fanno sembrare il blocco degli annunci una funzionalità di performance.
Infine, i brand dovrebbero smettere di incolpare gli utenti per il blocco degli annunci:
- forzando messaggi del tipo “disattiva il tuo ad blocker”;
- limitando l'accesso ai contenuti;
- definendo il blocco come ingiusto o non etico.
Queste tattiche raramente ricostruiscono la fiducia e di solito allontanano il pubblico.
Una volta abbandonate queste abitudini, il percorso da seguire diventa più chiaro.
Capitolo 10
Cosa dovrebbero fare invece gli inserzionisti
Migliorare la qualità della pubblicità è l'unica strada sostenibile da seguire.
Inizia passando a formati che sopravvivono all'ad blocking:
- pubblicità nativa;
- posizionamenti in-feed;
- annunci contestuali e server-side.
Questi formati si allineano al contenuto invece di interromperlo. Molti inserzionisti mettono in pratica questo cambiamento collaborando con piattaforme di pubblicità nativa come MGID, che si concentrano su posizionamenti in-feed e contestualizzati progettati per ambienti che danno priorità alla privacy.
La strategia creativa è altrettanto importante. Per ridurre la stanchezza e la resistenza alla pubblicità:
- aggiorna più frequentemente le creatività;
- limita la frequenza in anticipo;
- punta sulla chiarezza piuttosto che su soluzioni troppo elaborate
Un altro cambiamento fondamentale è lo scambio di valore. Gli annunci dovrebbero attirare l'attenzione offrendo qualcosa di utile, che si tratti di approfondimenti, rilevanza o intrattenimento, invece di pretenderla.
Soprattutto, gli inserzionisti devono progettare tenendo conto delle esigenze legate alla privacy. Un consenso chiaro, un uso limitato dei dati e messaggi trasparenti riducono la motivazione a bloccare gli annunci.
Capitolo 11
Prospettive a lungo termine: l'ad blocking ucciderà la pubblicità?
Il blocco degli annunci pubblicitari non ucciderà la pubblicità, ma continuerà a eliminare i formati che si basano sull'attenzione forzata.
Nel corso del tempo, la pubblicità sta passando dall'interruzione all'integrazione. Prima di quanto si pensi, gli annunci che interrompono i contenuti saranno filtrati e quelli che si comportano come contenuti saranno accettati.
Ecco perché la pubblicità nativa, il targeting contestuale e la pubblicità che mette al primo posto la privacy sono adattamenti reali. Ora che il consenso definisce il funzionamento della pubblicità, il performance marketing si basa più sulla pertinenza e sulla fiducia che su un tracciamento perfetto.
Conclusione: per creare pubblicità che non sia suscettibile agli ad blocker, è necessario che sia in linea con il modo in cui le persone vogliono vivere Internet.
Capitolo 12
Conclusioni
L'ad blocking ha ridefinito le regole della pubblicità digitale. I marchi che rispettano l'attenzione, la privacy e il contesto continueranno a raggiungere il pubblico, mentre quelli che puntano sulla forza e sulla ripetizione scompariranno gradualmente dalla scena.
La prossima era della pubblicità appartiene a chi sa adattarsi, non a chi crea ostacoli.
Capitolo 13
FAQ
Che cos'è l'ad blocking e perché continua a crescere nel 2026?
L'ad blocking è l'uso di software o funzionalità del browser per impedire il caricamento degli annunci pubblicitari. La sua crescita continua a causa di preoccupazioni relative alla privacy, formati pubblicitari invadenti e scarsa esperienza utente
Gli ad blocker bloccano tutti i tipi di annunci?
No. La maggior parte degli ad blocker ha come obiettivo gli annunci tradizionali, i pop-up e gli script. La pubblicità nativa e gli annunci forniti dal lato server sono meno interessati
In che modo l'ad blocking influisce sul marketing di affiliazione?
Riduce le impression visibili, interrompe il tracciamento e può diminuire l'accuratezza dell'attribuzione, rendendo più difficile l'ottimizzazione delle prestazioni
La pubblicità nativa è influenzata dagli ad blocker?
Gli annunci nativi sono significativamente meno influenzati perché sono integrati nei contenuti e solitamente distribuiti lato server
Come dovrebbero prepararsi gli inserzionisti al blocco degli annunci nel 2026?
Dovrebbero adottare strategie che mettono al primo posto la privacy, ridurre i formati invadenti, investire nella pubblicità nativa e utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare la pertinenza e l'esperienza utente