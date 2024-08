Nel mondo della pubblicità digitale, ci sono molti termini e definizioni che suonano piuttosto vaghi e che spesso vengono usati — in modo errato — o intercambiabile. Ad esempio, è probabile che gli annunci display vengano equiparati senza tanti complimenti ai banner pubblicitari, che gli annunci digitali vengano confusi con gli annunci online e che gli annunci video non si sappia a quale categoria appartengano. Tuttavia, niente di tutto ciò è paragonabile alle idee sbagliate che si possono trovare su Internet riguardo alla pubblicità programmatica e alla pubblicità display.

Con la continua evoluzione del marketing online, è essenziale per le aziende e i marketer comprendere le differenze tra i diversi formati pubblicitari e i loro vantaggi peculiari. Se anche tu ti sei chiesto più di una volta quale sia la differenza tra pubblicità programmatica e pubblicità display, allora sei nel posto giusto.

Unisciti a noi in un viaggio di approfondimento per scoprire le differenze tra annunci programmatici e annunci display e per determinare quale approccio si adatta meglio ai tuoi obiettivi pubblicitari.

Cos'è la pubblicità display?

La pubblicità display si riferisce a una forma di annunci visivi (banner, immagini o video) che vengono inseriti in siti web, app per dispositivi mobili o piattaforme di social media per promuovere prodotti, servizi o brand. Gli annunci display mirano a catturare l'attenzione degli utenti e a spingerli a compiere azioni specifiche, come ad esempio:

cliccare sull'annuncio per visitare un sito web;

effettuare un acquisto;

interagire con il contenuto pubblicizzato.

L'efficacia della pubblicità display si basa su un corretto targeting degli annunci, su creazioni convincenti e su un posizionamento degli annunci strategico per raggiungere il pubblico giusto al momento giusto.

Cos'è la pubblicità programmatica?

È qui che ti sveliamo il segreto più sorprendente della pubblicità: la pubblicità programmatica non è un tipo di pubblicità. È un approccio automatizzato all'acquisto e alla vendita di inventario pubblicitario in tempo reale attraverso un sistema basato su aste. La sua caratteristica principale è un algoritmo avanzato che analizza il comportamento, i dati demografici e gli interessi degli utenti per indirizzare un pubblico specifico e fornire annunci personalizzati.

Nella sua forma semplificata, il processo di pubblicità programmatica si presenta come segue:

Visita del sito web: Quando un utente visita un sito web, vengono raccolti dati sulle sue preferenze, sul suo comportamento e su altri aspetti. Offerte in tempo reale (RTB): Gli inserzionisti fanno offerte sull'inventario pubblicitario disponibile in aste in tempo reale, dove l'annuncio del miglior offerente viene immediatamente visualizzato dall'utente. Visualizzazione dell'annuncio: L'annuncio vincente viene mostrato all'utente nel giro di pochi millisecondi, rendendo il contenuto dell'annuncio estremamente pertinente e tempestivo.

Il vantaggio principale della pubblicità programmatica è la capacità degli inserzionisti di raggiungere il pubblico giusto con il messaggio giusto al momento giusto. Se vuoi saperne di più su questa tecnologia innegabilmente all'avanguardia, non esitare a dare un'occhiata al nostro post sulla pubblicità programmatica.

Pubblicità programmatica: Pro e Contro

I principali vantaggi della pubblicità programmatica sono:

Targeting preciso: La pubblicità programmatica consente di posizionare gli annunci in modo altamente mirato in base ai dati degli utenti, ai dati demografici e al comportamento, massimizzando la pertinenza degli annunci per il pubblico a cui sono destinati. Ottimizzazione in tempo reale: Grazie all'offerta in tempo reale e agli algoritmi automatizzati, gli annunci programmatici possono essere costantemente ottimizzati in base alle prestazioni, garantendo un migliore ROI e una maggiore efficienza degli annunci. Accesso a un vasto inventario: La pubblicità programmatica consente di accedere a un'ampia gamma di inventari di annunci da vari ad exchange, offrendo agli inserzionisti maggiori opportunità di raggiungere il proprio pubblico di riferimento su diverse piattaforme.

Gli svantaggi non sono così eclatanti, ma tra questi si possono distinguere i seguenti punti:

Rischio di frode pubblicitaria: La natura automatizzata della pubblicità programmatica può lasciare spazio alle frodi pubblicitarie, dove impression e clic falsi possono portare a uno spreco di spesa pubblicitaria e a metriche di performance non accurate. Mancanza di controllo: Gli inserzionisti possono avere meno controllo sui posizionamenti degli annunci e su dove appaiono i loro annunci, il che può portare a problemi di sicurezza del brand o a posizionamenti di annunci su siti web di bassa qualità. Complessità: La pubblicità programmatica può risultare complicata, soprattutto per gli inserzionisti che si avvicinano per la prima volta a questa tecnologia. Può richiedere competenze o l'utilizzo di strumenti specializzati per navigare e ottimizzare le campagne in modo efficace.

Per questo motivo, le carenze della pubblicità programmatica possono essere facilmente colmate, ad esempio utilizzando ads.txt per i siti web e app-ads.txt per le applicazioni mobili per impedire a venditori non autorizzati di vendere il tuo inventario di annunci e sfruttando gli strumenti e i servizi di verifica degli annunci per rilevare e prevenire posizionamenti di annunci fraudolenti.

Sulla base dei principali vantaggi della pubblicità programmatica, possiamo concludere che è particolarmente adatta a coloro che desiderano ottimizzare costantemente le proprie performance pubblicitarie sulla base di insight guidati dai dati e a coloro che non temono le moderne soluzioni automatizzate.

Pubblicità display: Pro e contro

Scopriamo i principali vantaggi della pubblicità display:

Creatività e branding: Gli annunci display offrono libertà creativa, consentendo alle aziende di presentare il proprio marchio con immagini accattivanti, video ed elementi interattivi per lasciare un'impression duratura. Ampia portata: Gli annunci display possono raggiungere un vasto pubblico attraverso vari siti web, piattaforme di social media e app mobili, aumentando l'esposizione e la visibilità del marchio. Opportunità di remarketing: La pubblicità display supporta le campagne di remarketing, che consentono alle aziende di coinvolgere gli utenti che hanno precedentemente visitato il loro sito web, aumentando la probabilità di conversioni.

Gli svantaggi, tuttavia, possono sembrare piuttosto significativi:

Cecità da annunci: Gli annunci display possono risentire della cecità da annunci, quando gli utenti si abituano a evitare o ignorare gli annunci di tipo banner a causa della loro prevalenza sui siti web. Blocco degli annunci: Molti utenti di Internet utilizzano gli ad blocker per evitare del tutto gli annunci display, riducendo la portata potenziale delle campagne pubblicitarie display. Alta concorrenza: Lo spazio pubblicitario display è altamente competitivo, il che rende difficile farsi notare e ottenere risultati significativi per le aziende più piccole.

Nonostante questi inconvenienti, su cui non è facile intervenire, la pubblicità display rimane uno strumento prezioso per le aziende per migliorare la visibilità del marchio e attirare potenziali clienti.

La pubblicità display è una buona scelta per le aziende e gli operatori di marketing che desiderano raggiungere un vasto pubblico, aumentare la consapevolezza del marchio e promuovere visivamente prodotti o servizi. È particolarmente efficace per la creazione di annunci visivamente accattivanti che possono essere visualizzati su vari siti e piattaforme.

Programmatica vs. Display: Differenze

Aspetto Pubblicità programmatica Pubblicità display Posizionamento degli annunci Offerte automatiche in tempo reale basate su dati e algoritmi Spazi pubblicitari predefiniti su siti web o app Targeting Targeting preciso basato su dati dell'utente, demografici e comportamentali Opzioni di targeting limitate basate sul contenuto del sito web o sui dati demografici Creazioni pubblicitarie Creazioni pubblicitarie dinamiche e personalizzate basate sui dati degli utenti Creazioni pubblicitarie statiche con contenuto fisso Ottimizzazione in tempo reale Ottimizzazione costante per le prestazioni e il ROI Richiede aggiustamenti manuali e ottimizzazione Costo Modello di offerta, i prezzi possono variare in base alla domanda Prezzo fisso per spazi pubblicitari o posizionamenti Efficienza Uso efficiente del budget pubblicitario, potenziale ROI più elevato Può comportare sprechi di annunci e ROI più bassi Inventario degli annunci Accesso a un vasto inventario da molteplici ad exchange Inventario limitato su siti web specifici Automazione Acquisto e vendita di impression pubblicitarie completamente automatizzati Acquisto e vendita manuale di spazi pubblicitari

Ha senso confrontare la Programmatica e la Display?

In realtà, la vecchia storia del confronto tra programmatica e display non ha senso da un punto di vista logico. Infatti, i termini programmatica e display si riferiscono ad aspetti completamente diversi della pubblicità:

La programmatica è una modalità di acquisto e vendita di annunci pubblicitari.

Per display si intende una forma di pubblicità.

Tuttavia, se parliamo di display e programmatica non in senso comparativo ma combinato, tutto torna. Infatti, si sovrappongono, poiché diversi tipi di pubblicità possono essere acquistati automaticamente, compresi gli annunci display.

Molti annunci display vengono acquistati e venduti automaticamente e possono quindi essere definiti annunci display programmatici, ma gli annunci display inseriti manualmente ovviamente non possono più essere definiti programmatici.

Quando si considera la combinazione di pubblicità programmatica e pubblicità display, è importante capire come la tecnologia programmatica migliori l'efficienza e le capacità di targeting della pubblicità display, rendendola un potente strumento per gli inserzionisti per raggiungere il proprio pubblico di riferimento con annunci pertinenti e personalizzati.

Conclusioni

Gli annunci programmatici e quelli display sono due componenti essenziali della moderna pubblicità digitale. La tecnologia programmatica ha rivoluzionato il processo di acquisto degli annunci, offrendo un targeting avanzato, un'ottimizzazione in tempo reale e una maggiore efficienza. Gli annunci display, invece, comprendono vari formati di annunci visivi che possono essere acquistati e venduti con metodi sia programmatici che non programmatici.

In sostanza, gli annunci programmatici e gli annunci display sono correlati, in quanto la tecnologia programmatica può essere utilizzata per automatizzare l'acquisto e la vendita di annunci display. Tuttavia, non si deve pensare che siano la stessa cosa, ma soprattutto non si devono considerare come elementi contrapposti in cui bisogna scegliere se usare solo l'uno o l'altro.

