Con l'estate che volge al termine, si avvicina una nuova stagione con gli studenti costretti a mettere via i teli da mare e i cappelli da sole e a riprendere gli zaini da scuola messi da parte. È una stagione fatta di nuovi capitoli, menti curiose e promesse di nuovi inizi. Per gli inserzionisti è anche un periodo cruciale, noto come back-to-school — un momento in cui le campagne strategiche possono catturare l'attenzione di studenti e genitori che si preparano per l'anno accademico che li attende.

In questo articolo parleremo di cosa sta succedendo quest'anno nel mercato del back-to-school, quali sono le tendenze di acquisto e quali sono gli approcci migliori da seguire quando si realizzano gli elementi creativi per le campagne pubblicitarie del back-to-school.

Quando arriva il periodo del back-to-school?

La stagione del back-to-school va in genere dalla fine dell'estate all'inizio dell'autunno, con tempi esatti che variano a seconda della regione e dell'istituto scolastico. In molti paesi, inizia a luglio o agosto e prosegue fino a settembre. Questo periodo coincide con la riapertura delle scuole e delle università dopo le vacanze estive e rappresenta un'ottima opportunità per gli inserzionisti di coinvolgere studenti, genitori e insegnanti.

A chi si rivolgono principalmente le pubblicità per il ritorno a scuola?

Il pubblico principale della pubblicità back-to-school comprende studenti di tutte le età, genitori ed insegnanti. Gli studenti si stanno preparando per un nuovo anno accademico, i genitori stanno decidendo l'acquisto di materiale e abbigliamento scolastico e gli insegnanti stanno organizzando le loro classi. Questo pubblico eterogeneo cerca prodotti e servizi per l'istruzione, l'apprendimento, l'organizzazione e la crescita personale, rendendo la pubblicità Back-to-School un'opportunità fondamentale per i marchi di raggiungere un'ampia gamma di consumatori.

Back-to-School 2023: Breve panoramica

Diamo un'occhiata ad alcuni numeri. Nel 2023, i clienti statunitensi prevedono di spendere in media 95,03 dollari per il materiale scolastico per l'ammissione al college. Allo stesso tempo, in base ai dati Business Wire, il costo totale del materiale scolastico per il back-to-college negli Stati Uniti aumenterà da 13,14 miliardi di dollari nel 2022 a 16,88 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita del 5,14%. Quindi cosa succede, è tutto così roseo e il mercato crescerà ancora? Non è proprio così.

Il tasso di crescita complessivo delle vendite back-to-school è ben lontano dall'impennata del 13,2% registrata nel 2021 — soprattutto a causa del ritorno alla didattica in presenza. Questo ritorno ha costretto i genitori e i tutori ad acquistare nuove uniformi e vestiti diversi per gli studenti dei corsi K-12 e gli studenti universitari ad acquistare due anni di spese relative al dormitorio. Nel 2022, la crescita del 5,5% è dovuta principalmente all'inflazione.

Dato importante: due diverse previsioni sul back-to-school della National Retail Federation e di Deloitte, basate su sondaggi tra i consumatori, offrono prospettive completamente diverse sulla stagione in corso:

Secondo le previsioni della National Retail Federation, la spesa per gli studenti dei corsi K-12 aumenterà del 10,8% a 41 miliardi di dollari, mentre quella per gli studenti universitari salirà del 27,0% a 94 miliardi di dollari.

Le previsioni di Deloitte indicano che la spesa per i bambini e gli adolescenti diminuirà del 9,3%, raggiungendo i 31,2 miliardi di dollari.

La differenza sostanziale nelle proiezioni di crescita può essere attribuita all'ampia gamma di aspettative per gli acquisti legati alla tecnologia. Le previsioni ottimistiche della NRF sono alimentate dall'aspettativa di una crescita robusta guidata da acquisti significativi di dispositivi elettronici, con il 69% degli intervistati che ha espresso l'intenzione di acquistare articoli elettronici o accessori per computer quest'anno. Deloitte, invece, rileva una tendenza opposta, prevedendo un calo del 12,8% nella spesa per la tecnologia.

Shopping per il back-to-school: dal punto di vista dei genitori

Tra i beni di prima necessità acquistati frequentemente dai genitori per il BTS vi sono abbigliamento, accessori e materiale scolastico, come libri, penne e zaini. È interessante notare che quest'anno l'attenzione si è concentrata sull'elettronica: I genitori americani prevedono di spendere in media quasi 300 $ per le apparecchiature informatiche.

Molti degli acquirenti per il BTS hanno anche optato per kit di forniture preconfigurate offerti dalle scuole, spesso per la loro natura economica e conveniente. Tuttavia, un genitore su cinque li ha acquistati per sostenere un'associazione genitori-insegnanti (PTA) o altri enti di beneficenza locali.

Shopping per il back-to-school: il punto di vista degli studenti

Mentre i genitori di solito si occupano dell'acquisto del materiale scolastico per i propri figli durante il periodo del back-to-school, c'è una fetta notevole di preadolescenti e adolescenti negli Stati Uniti che utilizzano anche i propri fondi per tali acquisti. In particolare, nel 2021, i preadolescenti hanno speso in media 40 dollari, mentre gli adolescenti hanno pagato 45 dollari di tasca propria per gli articoli scolastici. Anche quando non sono gli studenti stessi a fare gli acquisti, le loro preferenze influenzano in modo significativo le decisioni dei genitori o dei tutori. Nel caso dell'abbigliamento e degli accessori, per esempio, circa quattro genitori su cinque hanno dichiarato che i desideri dei loro figli hanno influenzato da moderatamente a molto le scelte di acquisto finali.

Campagne pubblicitarie per il back-to-school: Consigli efficaci

Per muoversi nell'affollato panorama degli acquisti per il back-to-school non bastano i prodotti giusti, ma occorre un approccio strategico e creativo per catturare l'attenzione di genitori e studenti. Abbiamo preparato un elenco di consigli utili per creare campagne che non solo abbiano una certa risonanza, ma che producano anche risultati d'impatto.

Giocare d'anticipo: Inizia la campagna back-to-school con largo anticipo per attirare l'attenzione dei primi acquirenti e creare un'aspettativa per la stagione successiva. Targeting del pubblico segmentato: Adatta i tuoi annunci a diversi gruppi di età e livelli di istruzione per massimizzare la pertinenza e l'engagement. Promozioni e sconti: Proponi offerte speciali, sconti e pacchetti sui prodotti essenziali per la scuola per attirare sia i genitori che gli studenti. Punta sulle tendenze: Presenta le ultime tendenze della moda in fatto di abbigliamento, accessori e materiale scolastico per attirare gli acquirenti attenti allo stile. Contenuti interattivi: Incorpora elementi interattivi come quiz o sondaggi per coinvolgere il pubblico e rendere memorabile la tua campagna. Contenuti generati dagli utenti: Incoraggia i clienti a condividere i loro preparativi per il rientro a scuola utilizzando un hashtag unico, aumentando la visibilità e l'autenticità del marchio. Collaborazioni con influencer: Collabora con influencer di rilievo che hanno una risonanza con il tuo pubblico di riferimento per amplificare la portata e la credibilità della tua campagna. Targeting locale: Utilizza il geotargeting per raggiungere gli acquirenti vicino ai tuoi negozi fisici, offrendo loro incentivi personalizzati per visitarli. Impegno post-acquisto: Segui i clienti dopo l'acquisto attraverso e-mail o annunci mirati, mostrando prodotti complementari o incoraggiando le recensioni. Contenuti educativi: Fornisci contenuti utili come consigli per lo studio, idee per l'organizzazione o guide su come fare per posizionare il tuo marchio come una risorsa educativa. Responsabilità sociale: Incorpora la responsabilità sociale collaborando con organizzazioni non profit o sostenendo iniziative educative per dare risonanza ai consumatori attenti alle tematiche sociali.

Molti di questi consigli suonano familiari, ma se li ascolti potrai raccogliere i frutti dei tuoi sforzi di marketing per il back-to-school e posizionare il tuo marchio per il successo in questa stagione dinamica.

Il potere del targeting contestuale per le campagne per il back-to-school

Occorre prestare particolare attenzione al targeting contestuale. È fondamentale per le campagne back-to-school perché consente agli inserzionisti di raggiungere il proprio pubblico nel modo più pertinente e tempestivo. La stagione del back-to-school è caratterizzata da comportamenti, esigenze e interessi specifici dei consumatori, il che rende il contesto fondamentale per la creazione di campagne efficaci. Allineando gli annunci con contenuti relativi all'istruzione, al materiale scolastico e alla preparazione accademica, gli inserzionisti possono coinvolgere gli utenti nel momento in cui cercano attivamente informazioni su questi argomenti.

Ad esempio, un genitore è propenso a consultare articoli che offrono indicazioni su come preparare il proprio figlio per il primo giorno di scuola. Grazie alla pubblicità contestuale, è possibile posizionare i propri annunci di abbigliamento, accessori o prodotti tecnologici per il rientro a scuola su tali pagine. Questo approccio garantisce che i tuoi annunci raggiungano il pubblico a cui ti rivolgi nel momento in cui è aperto a ricevere informazioni.

Per tua informazione: MGID ha una propria soluzione di targeting contestuale chiamata Intelligenza contestuale. Questa soluzione consente agli inserzionisti di indirizzare efficacemente gli annunci senza l'uso di cookie di terze parti. Inoltre, questa tecnologia utilizza algoritmi esclusivi di intelligenza artificiale per leggere il contenuto del materiale, nonché per valutare il contesto e il sentiment dell'articolo. Il contenuto viene identificato e contrassegnato in conformità agli standard IAB Tech Lab Content Taxonomy 2.2. Gli inserzionisti sfruttano la soluzione di MGID per ottenere un allineamento preciso degli annunci con i contenuti pertinenti e per migliorare il ROI grazie alla brand safety e al sentiment targeting.

Bonus: come rendere interessanti gli annunci pubblicitari per il back to school

Il nostro team creativo conosce bene come realizzare i vari elementi grafici per le diverse campagne pubblicitarie. Abbiamo selezionato i consigli più preziosi che permetteranno alle tue creazioni pubblicitarie di distinguersi nell'affollato panorama pubblicitario del back-to-school, catturando gli spettatori e stimolando l'engagement che porta a conversioni significative.

#1. Cattura le emozioni con le immagini: Includi immagini di persone, soprattutto studenti e genitori, per evocare emozioni e creare un legame con il tuo pubblico di riferimento.

#2. Metti in evidenza i vantaggi: Sottolinea come il tuo prodotto o servizio possa migliorare l'esperienza del back-to-school per studenti e genitori, enfatizzando la convenienza, l'economicità e la qualità.

#3. Garantisci la pertinenza: Fai in modo che l'immagine e il titolo del tuo annuncio siano perfettamente coerenti per fornire un messaggio forte e chiaro che risuoni istantaneamente con gli utenti.

#4.Usa colori vivaci: opta per colori vivaci ed energici che evocano un senso di entusiasmo e positività, in linea con il nuovo inizio dell'anno scolastico.

#5. Segnala offerte esclusive: Promuovi offerte esclusive o bundle pensati per la stagione del back-to-school per attirare gli utenti con un valore aggiunto.

#6. Crea un senso di urgenza: includi frasi come "offerta a tempo limitato" o "saldi per il ritorno a scuola" per sollecitare un'azione immediata e aumentare l'engagement.

#7. Vai dritto al punto: Realizza un testo conciso e d'impatto che trasmetta il tuo messaggio in modo efficace in pochi secondi, per soddisfare i brevi tempi di attenzione.

Per tua informazione: Le tecnologie dell'intelligenza artificiale hanno fatto passi da gigante e noi non abbiamo perso l'occasione di approfittarne. L'integrazione di MGID con OpenAI DALL-E 2 consente di generare immagini a partire da messaggi di testo. Questa funzione aiuta i brand a creare immagini uniche e originali al 100%, con un tasso di click-through (CTR) superiore del 20% rispetto alle immagini di stock. E sì, è gratis.

Conclusioni

Con l'affermarsi della stagione del back-to-school come importante fenomeno di vendita al dettaglio, l'importanza di campagne pubblicitarie ben realizzate non può essere sopravvalutata. Navigare in questo panorama competitivo richiede una profonda comprensione dei comportamenti, delle preferenze e delle tendenze dei consumatori. Allineando strategicamente le tue campagne alle esigenze e ai desideri di studenti, genitori e insegnanti, puoi creare connessioni d'impatto che risuonano a lungo dopo il suono della campanella scolastica.

Alla fine, la stagione del back-to-school non è solo la preparazione per un altro anno accademico: si tratta di creare ricordi, favorire esperienze di apprendimento e costruire relazioni durature. Nell'intraprendere il viaggio pubblicitario per il ritorno a scuola, ricorda che le tue campagne hanno il potenziale per influenzare e plasmare questo periodo di trasformazione per innumerevoli persone. Grazie all'innovazione, alla creatività e alla profonda conoscenza del tuo pubblico, hai il potere di rendere la stagione del back-to-school quella di maggiore impatto.