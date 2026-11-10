La tua IA può analizzare le prestazioni, individuare i problemi e aiutarti a pianificare le prossime mosse. MGID integra già l’assistenza basata sull’IA nella propria dashboard con MIA, il suo assistente intelligente per le campagne. Ora stiamo compiendo un ulteriore passo avanti, rendendo i dati e gli strumenti delle campagne MGID accessibili dall’ambiente di lavoro di IA che già utilizzi.

E se potessi integrare le tue campagne MGID nel flusso di lavoro di IA che già utilizzi? Con MGID Advertiser API MCP, puoi collegare i dati e le azioni delle campagne supportate a strumenti di IA compatibili come Claude Code e Cursor, rendendo MGID parte integrante del tuo flusso di lavoro esistente.

Che cos’è MGID Advertiser API MCP?

💡 L’MGID Advertiser API MCP è uno strumento che collega il tuo account pubblicitario ad assistenti IA compatibili, consentendoti di accedere ai dati delle campagne ed eseguire azioni supportate utilizzando il linguaggio naturale.

Funziona tramite il Model Context Protocol (MCP), uno standard che permette agli assistenti IA di comunicare con piattaforme esterne. Una volta connesso, il tuo assistente IA può recuperare informazioni dal tuo account MGID e aiutarti in attività quali la verifica delle statistiche, l’analisi delle prestazioni delle campagne e la gestione delle stesse.

MGID MCP è pensato per inserzionisti, agenzie e team di media buying che già utilizzano strumenti di intelligenza artificiale. Se gestisci diverse piattaforme da un unico spazio di lavoro IA, ora MGID può essere una di queste.

Cosa puoi fare con MGID MCP?

Con MGID MCP, puoi andare oltre le semplici domande generiche sull'advertising che potresti porre al tuo assistente IA. Puoi lavorare con le informazioni del tuo account MGID effettivo e utilizzarle per prendere decisioni relative alle campagne.

Diamo un'occhiata ad alcuni esempi di cosa puoi chiedere:

Verifica le prestazioni delle campagne: “Mostrami come hanno performato le mie campagne attive negli ultimi sette giorni.”

“Mostrami come hanno performato le mie campagne attive negli ultimi sette giorni.” Analizzare le variazioni di rendimento: “Quali campagne hanno registrato un calo di rendimento questa settimana?”

“Quali campagne hanno registrato un calo di rendimento questa settimana?” Esaminare le fonti di traffico: “Quali fonti generano clic ma poche conversioni?”

“Quali fonti generano clic ma poche conversioni?” Modificare le impostazioni delle campagne: “Modifica il budget giornaliero della Campagna A a 100 €”.

“Modifica il budget giornaliero della Campagna A a 100 €”. Analizzare i contenuti creativi: “Mostrami i miei annunci attivi (teaser) e individua quali hanno il CTR più basso.”

Il tuo assistente IA può recuperare i dati rilevanti, aiutarti a comprendere cosa sta succedendo e utilizzare gli strumenti MGID supportati per preparare o apportare modifiche, a seconda delle autorizzazioni del tuo account e delle impostazioni di connessione.

Ottieni di più con MGID Skills

Alcune attività pubblicitarie richiedono più di una singola azione. Analizzare un calo delle prestazioni, riallocare i budget o preparare il lancio di una campagna spesso comporta diversi passaggi.

È qui che MGID Skills può fare la differenza. Con una serie di istruzioni predefinite per attività pubblicitarie reali. Guidano il tuo assistente AI attraverso i vari passaggi, utilizzando i dati e gli strumenti disponibili tramite MGID MCP. Ad esempio, puoi utilizzare le MGID Skills per:

Ottimizzare le campagne con l’IA: analizza le prestazioni, individua le opportunità e ottieni consigli concreti per migliorare i risultati.

analizza le prestazioni, individua le opportunità e ottieni consigli concreti per migliorare i risultati. Investire il budget dove garantisce i migliori risultati: identifica le campagne più efficaci ed esplora modi più intelligenti per distribuire la spesa.

identifica le campagne più efficaci ed esplora modi più intelligenti per distribuire la spesa. Individuare tempestivamente l'affaticamento creativo: individua gli annunci che stanno perdendo slancio così da capire quando è il momento di rinnovarli. Individuare le fonti di traffico più performanti: scoprire quali fonti producono risultati e dove il budget potrebbe andare sprecato.

individua gli annunci che stanno perdendo slancio così da capire quando è il momento di rinnovarli. Individuare le fonti di traffico più performanti: scoprire quali fonti producono risultati e dove il budget potrebbe andare sprecato. Clonare campagne in pochi secondi: ricrea rapidamente campagne di successo con impostazioni adeguate.

ricrea rapidamente campagne di successo con impostazioni adeguate. Risolvere più rapidamente i problemi di moderazione: identifica potenziali problemi di approvazione e ottieni indicazioni su come risolverli.

identifica potenziali problemi di approvazione e ottieni indicazioni su come risolverli. Tenere sotto controllo il monitoraggio delle conversioni: individua possibili problemi di tracciamento prima che distorcano la tua analisi delle prestazioni.

Supponiamo che le prestazioni della tua campagna subiscano un calo improvviso. Invece di analizzare manualmente i report, puoi chiedere al tuo assistente IA di indagare. Utilizzando una Skill MGID, può esaminare i dati della campagna e delle fonti di traffico, evidenziare le potenziali cause e consigliarti come procedere.

Come iniziare con MGID MCP

Per iniziare bastano pochi passaggi:

Collega il tuo strumento di IA: apri la pagina MGID MCP e segui le istruzioni di configurazione per il tuo chatbot IA preferito. Autorizza il tuo account MGID: accedi tramite la procedura di autorizzazione fornita utilizzando le tue credenziali API MGID. Prova la tua prima richiesta: inizia con qualcosa di semplice, ad esempio «Mostrami le statistiche relative alle mie campagne attive di questa settimana». Esplora MGID Skills: una volta effettuato il collegamento, prova un flusso di lavoro guidato per la diagnostica delle campagne, l’ottimizzazione o un’altra attività supportata.

Ti consigliamo di iniziare con una modalità di collegamento di sola visualizzazione, che ti consente di esplorare i dati delle campagne e di esaminarne le prestazioni senza tuttavia apportare modifiche al tuo account.

Integra MGID nel tuo flusso di lavoro AI

MGID MCP semplifica l’integrazione delle tue campagne pubblicitarie negli strumenti di intelligenza artificiale che già utilizzi. Che tu stia analizzando le prestazioni, indagando su eventuali problemi o pianificando i tuoi prossimi passi, puoi lavorare con i dati e le azioni MGID supportati senza dover passare continuamente da una piattaforma all’altra.

Ora che MGID fa parte del tuo spazio di lavoro di intelligenza artificiale, non c’è bisogno di ripensare il tuo modo di lavorare. Basta collegare gli strumenti a cui già ti affidi regolarmente.

Non modificare il tuo flusso di lavoro. Integralo.

Inizia a utilizzare MGID MCP