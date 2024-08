Le aziende che operano nel settore dell'e-commerce, un mercato saturo e competitivo, compiono sforzi enormi per farsi notare. Una certa percentuale di proprietari si rende conto del potere della pubblicità nativa e dell'efficacia della creatività. Il pensiero fuori dagli schemi, combinato con approcci innovativi come il programmatic, fornisce alle aziende vantaggi competitivi e la capacità di personalizzare il più possibile i prodotti o i servizi. Essere all'avanguardia implica investimenti considerevoli, ma occorre tempo e pazienza per capire cosa funziona bene e cosa è più adatto all'azienda. C'è sempre un certo grado di incertezza.

Il performance marketing è un percorso alternativo. Tra le numerose strategie e tecniche emerse, si distingue come approccio dinamico e basato sui risultati. In questa guida completa, approfondiremo i principi fondamentali, le strategie e le metriche chiave che definiscono il performance marketing.

Cos'è il Performance Marketing?

Quindi, ancora una volta, definizione di performance marketing: si tratta di una strategia pubblicitaria digitale che si concentra sulla promozione di azioni specifiche, come click, lead o vendite. A differenza della pubblicità tradizionale, in cui gli inserzionisti pagano per gli spazi pubblicitari indipendentemente dai risultati, nel performance marketing gli inserzionisti pagano solo quando vengono realizzate le azioni desiderate.

Questo approccio si affida a un targeting preciso, a tattiche basate sui dati e a modelli di pay-for-performance per garantire che gli sforzi di marketing producano un chiaro ritorno sull'investimento (ROI). Monitorando attentamente i principali indicatori di performance e adeguando le campagne in tempo reale, il performance marketing consente alle aziende di massimizzare l'efficienza, minimizzare i rischi e raggiungere obiettivi aziendali concreti in modo molto responsabile.

I concetti fondamentali del Performance Marketing

Esistono 3 concetti fondamentali che costituiscono la base del performance marketing — obiettivi misurabili, modello pay-for-performance e focalizzazione sulla risposta diretta. Questi concetti sottolineano l'importanza di fissare obiettivi chiari, di garantire che i costi siano legati ai risultati effettivi e di dare priorità alle azioni che portano a risposte immediate da parte del pubblico. Aderendo a questi principi, le aziende possono sfruttare efficacemente il performance marketing per raggiungere i loro obiettivi di marketing in modo quantificabile ed efficace dal punto di vista dei costi.

Vediamoli nel dettaglio.

Obiettivi e KPI quantificabili

Il performance marketing si basa sulla capacità di stabilire obiettivi chiari e quantificabili. Questi obiettivi possono spaziare dalla generazione di lead e dall'acquisizione di clienti ad azioni specifiche come clic, iscrizioni o vendite.

Importante: Gli obiettivi quantificabili forniscono un quadro concreto per valutare l'efficacia degli sforzi di marketing. Servono come parametri di riferimento rispetto ai quali valutare le prestazioni, aiutando le aziende a capire cosa sta funzionando e cosa invece va corretto.

Esempio: Ad esempio, un'azienda di e-commerce potrebbe prefiggersi l'obiettivo di raggiungere un tasso di conversione del 3% sulle pagine dei prodotti entro un determinato periodo di tempo. Questo KPI può essere monitorato e analizzato per determinare se le strategie di marketing stanno portando alle azioni desiderate.

Modello Pay-for-Performance

A differenza dei modelli pubblicitari tradizionali, in cui i costi iniziali vengono sostenuti indipendentemente dai risultati, il performance marketing opera sulla base del principio "pay for results". Gli inserzionisti pagano solo quando viene realizzata un'azione specifica, come un clic, un lead o una vendita.

Importante: Questo modello allinea gli interessi degli inserzionisti e degli editori, garantendo che i budget destinati al marketing siano assegnati ad azioni che contribuiscono direttamente agli obiettivi aziendali. Attenua il rischio di spendere in pubblicità inefficaci.

Esempio: Nel marketing di affiliazione, un inserzionista può lavorare con una rete di affiliati che promuovono i suoi prodotti. Gli affiliati vengono pagati in base alle metriche di performance che raggiungono, come il numero di vendite che generano.

Focus sulla risposta diretta

Il performance marketing pone una forte enfasi sulla capacità di suscitare una risposta immediata da parte del pubblico. È concepito per sollecitare un'azione, che si tratti di effettuare un acquisto, iscriversi a una newsletter o scaricare un'applicazione.

Importante: Concentrandosi sulla risposta diretta, il performance marketing mira a guidare le conversioni e a generare rapidamente risultati tangibili. Questa immediatezza consente ottimizzazioni e adeguamenti tempestivi per migliorare le prestazioni della campagna.

Esempio: Un'azienda che gestisce una campagna pubblicitaria su Facebook potrebbe includere un chiaro pulsante call-to-action (CTA), come "Acquista ora" o "Iscriviti". Questo incoraggia gli utenti a compiere un'azione specifica in tempo reale, contribuendo direttamente agli obiettivi della campagna.

Approfondimento teorico: I canali

Il performance marketing si basa su canali di marketing a pagamento, come il marketing sui motori di ricerca, la pubblicità sponsorizzata, la pubblicità sui social media, il marketing di affiliazione e la pubblicità nativa.

Marketing sui motori di ricerca (SEM) — Il marketing sui motori di ricerca è da anni uno dei canali di performance marketing più popolari e deve il suo successo a Google AdWords. La forza del SEM è data dalla possibilità di mostrare gli annunci a chi è pronto ad acquistare. Dato che le parole chiave sono la spina dorsale di questo canale, lavorare con le parole chiave e sceglierle è un'arte, quindi richiede una ricerca completa delle parole chiave.

— Il marketing sui motori di ricerca è da anni uno dei canali di performance marketing più popolari e deve il suo successo a Google AdWords. La forza del SEM è data dalla possibilità di mostrare gli annunci a chi è pronto ad acquistare. Dato che le parole chiave sono la spina dorsale di questo canale, lavorare con le parole chiave e sceglierle è un'arte, quindi richiede una ricerca completa delle parole chiave. Pubblicità sponsorizzata — questo canale può fornire traffico di alta qualità, aumentando le conversioni e la visibilità online nei confronti di un pubblico altamente mirato. I contenuti sponsorizzati sono considerati una soluzione vantaggiosa sia per gli inserzionisti che per gli editori. Inseriti tra le forme di pubblicità nativa, gli articoli sponsorizzati sono di lunga durata e hanno un effetto positivo sulla brand awareness, sulle conversioni, sul traffico e sul comportamento dei consumatori.

— questo canale può fornire traffico di alta qualità, aumentando le conversioni e la visibilità online nei confronti di un pubblico altamente mirato. I contenuti sponsorizzati sono considerati una soluzione vantaggiosa sia per gli inserzionisti che per gli editori. Inseriti tra le forme di pubblicità nativa, gli articoli sponsorizzati sono di lunga durata e hanno un effetto positivo sulla brand awareness, sulle conversioni, sul traffico e sul comportamento dei consumatori. Pubblicità sui social media — Si stanno facendo investimenti significativi nella pubblicità sui social media, in modo che i media buyer e gli inserzionisti possano partecipare a programmi di performance marketing. Raggiungere risultati misurabili attraverso le piattaforme dei social media e una portata organica è diventata una vera e propria sfida. Investire nella pubblicità sui social media consente di misurare i KPI attraverso metriche chiare come il costo per clic (CPR) e il click-through rate (CTR), nonché il ROI.

— Si stanno facendo investimenti significativi nella pubblicità sui social media, in modo che i media buyer e gli inserzionisti possano partecipare a programmi di performance marketing. Raggiungere risultati misurabili attraverso le piattaforme dei social media e una portata organica è diventata una vera e propria sfida. Investire nella pubblicità sui social media consente di misurare i KPI attraverso metriche chiare come il costo per clic (CPR) e il click-through rate (CTR), nonché il ROI. Marketing di affiliazione — un editore stabilisce relazioni con l'inserzionista alla ricerca di un aumento delle vendite o del traffico. Dopo aver inviato il traffico agli inserzionisti, l'affiliato riceve una commissione per una vendita convalidata. Molti marchi considerano questo canale efficace in termini di ritorno sull'investimento. Inoltre, qualsiasi gestore di siti web può svolgere il ruolo di affiliato.

— un editore stabilisce relazioni con l'inserzionista alla ricerca di un aumento delle vendite o del traffico. Dopo aver inviato il traffico agli inserzionisti, l'affiliato riceve una commissione per una vendita convalidata. Molti marchi considerano questo canale efficace in termini di ritorno sull'investimento. Inoltre, qualsiasi gestore di siti web può svolgere il ruolo di affiliato. Pubblicità nativa — Questo canale riveste un ruolo particolare nel performance marketing, in quanto offre la possibilità di contrastare gli ad blocker, l'ad blindness e genera un numero di clic dieci volte superiore a qualsiasi altro tipo di pubblicità online. La pubblicità nativa equivale a contenuti di alta qualità e a una distribuzione intelligente a editori di rilievo.

Ogni canale si caratterizza per il suo pubblico specifico. In questo caso, ogni canale implica la collaborazione con piattaforme diverse per raggiungere questo pubblico. Ad esempio, il motore di ricerca Google mostra gli annunci pubblicitari tra i risultati della ricerca. Il nostro servizio offre agli inserzionisti l'opportunità di visualizzare gli annunci sugli editori più credibili e di alto profilo e di raggiungere un vasto pubblico. Il gigante dei social media Facebook offre la possibilità di mostrare annunci ai suoi visitatori e ai proprietari di account Instagram.

Prima di scegliere cosa visualizzare esattamente su una determinata piattaforma, vengono presi in considerazione e analizzati diversi aspetti. Ogni piattaforma offre la possibilità di effettuare il targeting e la segmentazione del pubblico. Una volta definiti i segmenti di pubblico, si passa al bidding, ovvero alla determinazione della somma di denaro che l'inserzionista accetta di pagare per la visualizzazione dell'annuncio in un determinato luogo e momento.

Si tiene conto delle prestazioni degli annunci, in quanto la costruzione della fiducia rimane una delle maggiori sfide nel mondo della pubblicità. In altre parole, la rete ridurrà sicuramente l'esposizione dell'annuncio in caso di valutazioni di bassa qualità. Dal punto di vista economico, il performance marketing si basa sul fatto che il cliente compia un'azione. In altre parole, se l'azione non viene compiuta, il network non riceve denaro.

Come misurare il performance marketing

Il performance marketing si basa su azioni particolari. È quindi logico che si delineino le metriche vitali che servono a misurare queste azioni.

CPA ( costo per acquisizione) — modello di tariffazione in cui l'inserzionista paga per l'acquisizione, che si tratti della compilazione di un modulo, di un clic o di un acquisto.

— modello di tariffazione in cui l'inserzionista paga per l'acquisizione, che si tratti della compilazione di un modulo, di un clic o di un acquisto. Impression — i pagamenti dipendono dal numero di volte che l'annuncio viene visto. Di solito, le tariffe sono più basse perché il livello di engagement è basso e difficile da prevedere.

— i pagamenti dipendono dal numero di volte che l'annuncio viene visto. Di solito, le tariffe sono più basse perché il livello di engagement è basso e difficile da prevedere. Engagement — può essere misurato in diversi modi. Diverse piattaforme di social media offrono vari piani di acquisto in base all'engagement.

— può essere misurato in diversi modi. Diverse piattaforme di social media offrono vari piani di acquisto in base all'engagement. Click — dovrebbe essere pagato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di aumentare il traffico del sito web.

— dovrebbe essere pagato nel caso in cui l'obiettivo sia quello di aumentare il traffico del sito web. Leads — questa misurazione riguarda soprattutto le organizzazioni B2B e comprende la compilazione di moduli e/o l'invio di email.

— questa misurazione riguarda soprattutto le organizzazioni B2B e comprende la compilazione di moduli e/o l'invio di email. Vendite — in questo caso, l'inserzionista paga dopo aver effettuato un acquisto.

Ogni azione sopra menzionata rappresenta un obiettivo pubblicitario. Allo stesso tempo, questi termini servono a calcolare l'efficacia del performance marketing. Prima di iniziare, c'è qualcosa da ricordare: il performance marketing inizia con la definizione degli obiettivi della campagna — è la base. Dopodiché, si ha un'idea chiara delle piattaforme da utilizzare, delle spese e dei risultati.

Come far funzionare il Performance Marketing

In effetti, il performance marketing promette bene. Tuttavia, affinché la strategia di performance marketing dia risultati positivi, c'è molto da pensare e da curare in anticipo.

Innanzitutto, bisogna capire che il performance marketing come strumento ha un obiettivo molto specifico e quantificabile. I risultati di marketing non dovrebbero essere utilizzati, ad esempio, per la brand awareness: non ha alcun senso.

In secondo luogo, è importante considerare la definizione del modello di pagamento. Se c'è la possibilità di utilizzare diversi canali online — tutto dipende dai tassi di conversione. Quando si definisce il modello di pagamento, si sceglierà tra i seguenti: CPL (costo per lead), CPA (costo per azione o costo per acquisizione) o CPC (costo per clic).

Il performance marketing non tollera i dilettanti. Questo modello richiede professionisti altamente qualificati per liberare tutto il suo potenziale. Abbiamo già detto che il performance marketing implica l'uso di sistemi di tracciamento, quindi vengono applicati strumenti digitali complessi per aiutare a raggiungere gli obiettivi. È necessario un approccio competente in cui le persone sappiano esattamente come massimizzare i benefici di queste tecnologie.

Un altro aspetto degno di nota è che il performance marketing fa emergere il ruolo cruciale del monitoraggio. In altre parole, le strategie di performance marketing richiedono un'analisi in tempo reale. Quando viene rilevato un malfunzionamento o una qualsiasi tendenza sbagliata, occorre porvi rimedio e intervenire il prima possibile. Un segreto del performance marketing è l'ottimizzazione costante dei risultati, condizione indispensabile perché una strategia di performance marketing funzioni bene.

Ostacoli all'adozione del Performance Marketing

Caked Marketing ha pubblicato un'indagine completa sul performance marketing e sono state definite le principali sfide per un'adozione di successo del modello. Lo studio ha delineato 7 motivi principali per evitare di utilizzare il performance marketing:

Il 49% degli intervistati ha dichiarato che l'incertezza del ritorno sull'investimento impedisce loro di utilizzare il performance marketing; Il 31% non ha nessun budget assegnato a questo scopo; Il 31% degli intervistati attribuisce alla burocrazia aziendale il motivo per cui non investe in questo metodo; Il 23% sostiene che il costo è troppo alto; Il 22% delle persone non ha conoscenza di queste tecnologie; Il 21% sottolinea i rischi per la sicurezza dei dati; Il 19% indica come scusa la mancanza di competenze o risorse.

Conoscendo il performance marketing in prima persona, abbiamo anche compilato il nostro elenco degli ostacoli alla sua adozione:

Investimento iniziale e allocazione delle risorse: L'implementazione di una strategia di performance marketing può richiedere un investimento iniziale significativo in strumenti, tecnologia e personale qualificato. Le piccole imprese o le startup con budget limitati possono trovare difficile allocare risorse a questo scopo. Mancanza di dati e competenze analitiche: Il performance marketing si basa molto sull'analisi e sull'interpretazione dei dati. Le aziende che non hanno accesso ad analisti o data scientist qualificati possono avere difficoltà a ricavare informazioni utili dalle loro attività di marketing. Complessità dei modelli di attribuzione: Determinare l'impatto preciso dei vari touchpoint di marketing sulle conversioni può essere complesso. Il modello di attribuzione richiede una profonda comprensione dei percorsi dei clienti e le aziende possono trovare difficile attribuire con precisione le conversioni a canali o campagne specifiche. Tempi più lunghi per il ROI: Alcune aziende possono essere abituate a modelli pubblicitari tradizionali in cui il ROI è spesso più immediato. Il performance marketing, soprattutto in mercati altamente competitivi, può richiedere tempo e sperimentazione per ottenere risultati ottimali. Preoccupazioni sulla privacy e sulla compliance: Con l'aumento delle normative sulla privacy dei dati come il GDPR e il CCPA, le aziende devono destreggiarsi in quadri normativi complessi quando raccolgono e utilizzano i dati dei clienti per scopi di marketing. Aderire agli standard di conformità può rappresentare un ostacolo per alcuni.

Il superamento di queste difficoltà richiede spesso una combinazione di pianificazione strategica, investimenti in tecnologia e talenti e la volontà di adattarsi all'evoluzione del panorama del marketing digitale. Le aziende che riescono a superare queste sfide possono sfruttare appieno il potenziale del performance marketing per la loro crescita e il loro successo.

Scoprire i vantaggi del Performance Marketing

Probabilmente questo capitolo dovrebbe essere letto e analizzato dagli autori del sondaggio del capitolo precedente, in modo da poterne riassumere i pro e i contro. Il performance marketing rappresenta il segmento in più rapida crescita della pubblicità digitale. La stessa ricerca di Cake Marketing rivela che il 93% delle aziende che lavorano con il performance marketing lo consiglia vivamente. Dato che le tecnologie di Business Intelligence prenderanno piede, l'efficacia del performance marketing aumenterà in quanto saranno noti i metodi di estensione del ROI.

Tra i principali vantaggi del performance marketing, segnaliamo i seguenti:

Precisa targettizzazione del pubblico: Il performance marketing consente agli inserzionisti di definire e indirizzare specifici dati demografici, interessi e comportamenti. Questa precisione garantisce che gli sforzi di marketing siano indirizzati verso coloro che hanno maggiori probabilità di conversione, con conseguente maggiore efficienza e ROI. Campagne efficienti dal punto di vista dei costi: Gli inserzionisti pagano solo quando viene compiuta un'azione desiderata (ad esempio, un clic, un lead, una vendita), rendendo il performance marketing una delle forme di pubblicità più efficienti dal punto di vista dei costi. Questo modello riduce al minimo lo spreco di risorse su un pubblico che ha minori probabilità di conversione. ROI e attribuzione misurabili: Il performance marketing fornisce metriche chiare e quantificabili che dimostrano il ROI di ogni campagna. Grazie a modelli di tracciamento e attribuzione accurati, gli inserzionisti possono collegare direttamente gli sforzi di marketing alle entrate, rendendo più facile l'allocazione efficace dei budget. Flessibilità e scalabilità: I parametri delle campagne possono essere modificati in tempo reale in base ai dati sulle prestazioni. Questa adattabilità consente l'ottimizzazione e la messa a punto per massimizzare i risultati. Inoltre, le campagne di successo possono essere facilmente scalate per raggiungere un pubblico più ampio. Vantaggio competitivo: Le aziende che eccellono nel performance marketing spesso ottengono un vantaggio competitivo. Ottenendo costantemente un ROI e tassi di conversione elevati, possono superare i competitor dello stesso settore.

Affinché questo metodo funzioni al 100%, le aziende devono pensare a creare annunci convincenti, landing page chiare e sviluppare processi di click-through.

Come realizzare una strategia di performance marketing efficace

Lo sviluppo di una strategia di performance marketing efficace è un processo continuo. Richiede un monitoraggio, un controllo e un adattamento continui per rimanere in linea con le esigenze in evoluzione del tuo pubblico e del panorama digitale.

Fissa obiettivi e KPI chiari: Inizia a definire obiettivi specifici e quantificabili per la campagna di performance marketing. Questi potrebbero includere obiettivi come la generazione di lead, la conversione delle vendite, il traffico sul sito web o la brand awareness. Ad ogni obiettivo devono essere associati degli indicatori di prestazione chiave (KPI). Ad esempio, se il tuo obiettivo è la generazione di lead, il KPI associato potrebbe essere il numero di iscrizioni al tuo sito web. Scegli i canali giusti: Seleziona i canali pubblicitari più appropriati in base al pubblico target e agli obiettivi della campagna. Che si tratti di ricerca a pagamento, pubblicità sui social media o marketing di affiliazione, capire dove il tuo pubblico trascorre il proprio tempo online è fondamentale per una selezione efficace dei canali. Creazione e lancio della campagna: Sviluppare creazioni pubblicitarie, testi e pagine di destinazione convincenti, che si adattino alle preferenze e ai punti critici del vostro pubblico. Assicurarsi che il messaggio sia chiaro, conciso e pertinente. Una volta disponibili gli asset, lancia la campagna sui canali prescelti. Implementa il monitoraggio e l'analisi: Impostare strumenti di monitoraggio come Google Analytics per monitorare le prestazioni delle campagne. Questo include il monitoraggio di metriche come i tassi di click-through, i tassi di conversione, il costo per acquisizione e altro ancora. Le analisi forniscono indicazioni preziose su ciò che funziona e su ciò che deve essere modificato. Monitorare e correggere in tempo reale: Tieni d'occhio le campagne in tempo reale. Monitora le metriche per assicurarti che siano in linea con i tuoi obiettivi e KPI. Se noti elementi poco performanti, preparati ad apportare modifiche immediate. Ciò potrebbe comportare la modifica della copia dell'annuncio, la regolazione dei parametri di targeting o l'ottimizzazione del design della landing page. Superare le insidie e le sfide: Essere consapevoli delle sfide comuni del performance marketing. Queste possono includere le frodi pubblicitarie, la stanchezza del pubblico, l'evoluzione degli algoritmi delle piattaforme o le pressioni della concorrenza. Resta informato sulle best practice del settore, scegli reti pubblicitarie affidabili e preparati ad adattare la tua strategia per superare questi ostacoli.

Ricorda che queste fasi devono essere considerate iterative. Il monitoraggio, i test e gli adattamenti continui sono essenziali per ottimizzare le prestazioni delle campagne di marketing nel tempo.

Tendenze future del Performance Marketing

Il panorama digitale è in continua evoluzione e il performance marketing è destinato a una crescita costante. Poiché sempre più aziende riconoscono l'importanza di risultati quantificabili, investiranno in strategie di performance marketing per raggiungere i loro obiettivi.

Ecco alcune tendenze che determineranno l'andamento del mercato del performance marketing nei prossimi anni:

Iper-personalizzazione: La personalizzazione dei contenuti e delle offerte in base alle preferenze e ai comportamenti individuali diventerà ancora più sofisticata, creando esperienze altamente personalizzate per i clienti. Dati di parte zero: Gli inserzionisti si baseranno sempre più sui dati che i consumatori condividono volontariamente, i cosiddetti dati di parte zero. Ciò fornisce una visione più accurata e basata sul consenso delle preferenze dei clienti. Analisi predittiva per il comportamento dei clienti: L'analisi predittiva verrà utilizzata per prevedere il comportamento dei consumatori, consentendo agli operatori di marketing di rispondere in modo proattivo alle esigenze e alle preferenze dei clienti. Contenuti ed esperienze interattive: I formati di contenuto interattivi, come quiz, sondaggi ed esperienze di realtà aumentata, porteranno a tassi di engagement e conversioni più elevati. Ottimizzazione della ricerca vocale e visiva: Gli operatori di mercato dovranno adattare le loro strategie per garantire che i loro contenuti siano individuabili attraverso interfacce di ricerca vocali e visive. Sostenibilità e marketing orientato allo scopo: I consumatori apprezzano sempre di più i marchi che sono in linea con i loro valori. I venditori di performance dovranno incorporare nelle loro campagne messaggi di sostenibilità e di motivazione. Marketing conversazionale e chatbot: L'intelligenza artificiale conversazionale e i chatbot svolgeranno un ruolo maggiore nelle interazioni con i clienti, fornendo risposte immediate e raccomandazioni personalizzate. Micro-momenti ed engagement in tempo reale: Capitalizzare i micro-momenti, in cui i consumatori si rivolgono ai loro dispositivi per ottenere risposte rapide, sarà essenziale per catturare l'attenzione dei consumatori e guidare le conversioni.

Rimanere in sintonia con le tecnologie emergenti, i comportamenti dei consumatori e i cambiamenti del settore consente ai marketer di adattare le loro strategie per ottenere il massimo impatto. Inoltre, una chiara comprensione di cosa sia il performance marketing e di come si sviluppi aiuta gli operatori ad anticipare e a soddisfare le mutevoli preferenze del loro pubblico, favorendo connessioni più forti e mantenendo un vantaggio competitivo nel dinamico mondo della pubblicità digitale.

Esempi di performance marketing

Queste strategie dimostrano complessivamente come queste piattaforme sfruttino il performance marketing per promuovere azioni specifiche, che si tratti di acquisti di prodotti (Amazon), clic e conversioni (Google) o prenotazioni alberghiere (Booking.com). Misurano attentamente l'efficacia di ogni campagna e ottimizzano le loro strategie per ottenere i migliori risultati possibili.

Amazon

Annunci di prodotti (PLA): Amazon utilizza ampiamente i PLA, che sono annunci pubblicitari basati su immagini che appaiono nei risultati di ricerca. Questi annunci mostrano prodotti specifici insieme ai loro prezzi. Vengono attivati da query di ricerca pertinenti, assicurando che gli utenti vedano prodotti direttamente correlati al loro intento di ricerca.

Amazon utilizza ampiamente i PLA, che sono annunci pubblicitari basati su immagini che appaiono nei risultati di ricerca. Questi annunci mostrano prodotti specifici insieme ai loro prezzi. Vengono attivati da query di ricerca pertinenti, assicurando che gli utenti vedano prodotti direttamente correlati al loro intento di ricerca. Retargeting: Amazon impiega strategie di retargeting per coinvolgere nuovamente gli utenti che hanno visitato il sito ma non hanno effettuato un acquisto. Si tratta di mostrare annunci a questi utenti su altri siti web che visitano, ricordando loro i prodotti che hanno visto su Amazon.

Amazon impiega strategie di retargeting per coinvolgere nuovamente gli utenti che hanno visitato il sito ma non hanno effettuato un acquisto. Si tratta di mostrare annunci a questi utenti su altri siti web che visitano, ricordando loro i prodotti che hanno visto su Amazon. Annunci di prodotti sponsorizzati: Amazon offre ai venditori la possibilità di promuovere i propri prodotti all'interno dei risultati di ricerca. Questi annunci appaiono quando gli utenti cercano parole chiave specifiche e i venditori pagano Amazon quando gli utenti fanno clic su questi annunci sponsorizzati.

Amazon offre ai venditori la possibilità di promuovere i propri prodotti all'interno dei risultati di ricerca. Questi annunci appaiono quando gli utenti cercano parole chiave specifiche e i venditori pagano Amazon quando gli utenti fanno clic su questi annunci sponsorizzati. Marketing di affiliazione: Amazon ha un vasto programma di marketing di affiliazione in cui individui e aziende promuovono i prodotti Amazon sui loro siti web. Questi guadagnano una commissione per ogni vendita effettuata attraverso i loro link di riferimento.

Google

Google Ads (ex AdWords): È la piattaforma pubblicitaria di punta di Google. Gli inserzionisti fanno offerte su parole chiave specifiche e i loro annunci vengono visualizzati quando gli utenti cercano quelle parole chiave. Gli inserzionisti pagano solo quando un utente fa clic sul loro annuncio, il che lo rende un modello basato sulle prestazioni.

È la piattaforma pubblicitaria di punta di Google. Gli inserzionisti fanno offerte su parole chiave specifiche e i loro annunci vengono visualizzati quando gli utenti cercano quelle parole chiave. Gli inserzionisti pagano solo quando un utente fa clic sul loro annuncio, il che lo rende un modello basato sulle prestazioni. Rete Display: La Rete Display di Google consente agli inserzionisti di visualizzare banner e annunci video su una rete di siti web partner. Gli inserzionisti possono targettizzare specifici dati demografici, interessi e comportamenti, assicurando che i loro annunci raggiungano il pubblico giusto.

La Rete Display di Google consente agli inserzionisti di visualizzare banner e annunci video su una rete di siti web partner. Gli inserzionisti possono targettizzare specifici dati demografici, interessi e comportamenti, assicurando che i loro annunci raggiungano il pubblico giusto. Remarketing: Google consente agli inserzionisti di rivolgersi agli utenti che hanno precedentemente visitato il loro sito web. A questi utenti vengono mostrati annunci mentre navigano su altri siti web, incoraggiandoli a tornare e a completare un'azione desiderata.

Google consente agli inserzionisti di rivolgersi agli utenti che hanno precedentemente visitato il loro sito web. A questi utenti vengono mostrati annunci mentre navigano su altri siti web, incoraggiandoli a tornare e a completare un'azione desiderata. Annunci di acquisto: Si tratta di annunci basati su prodotti che appaiono nei risultati di ricerca di Google. Includono un'immagine, un titolo, un prezzo e il nome del negozio. Gli inserzionisti pagano quando un utente clicca sull'annuncio e viene indirizzato alla pagina del prodotto.

Booking.com

Pubblicità pay-per-click: Booking.com investe molto nella pubblicità pay-per-click per garantire che i suoi annunci appaiano in primo piano nei risultati dei motori di ricerca quando gli utenti cercano opzioni di alloggio in località specifiche.

Booking.com investe molto nella pubblicità pay-per-click per garantire che i suoi annunci appaiano in primo piano nei risultati dei motori di ricerca quando gli utenti cercano opzioni di alloggio in località specifiche. Partnership con gli affiliati: Booking.com ha un ampio programma di marketing di affiliazione. Collabora con siti web di viaggi, blogger e influencer che promuovono gli annunci di Booking.com. Questi partner guadagnano una commissione per ogni prenotazione effettuata attraverso i loro link di riferimento.

Booking.com ha un ampio programma di marketing di affiliazione. Collabora con siti web di viaggi, blogger e influencer che promuovono gli annunci di Booking.com. Questi partner guadagnano una commissione per ogni prenotazione effettuata attraverso i loro link di riferimento. Email marketing: Booking.com utilizza campagne di email marketing personalizzate per rivolgersi ai visitatori precedenti che non hanno ancora completato una prenotazione. Queste e-mail spesso includono offerte speciali o promemoria sulle strutture salvate.

FAQ

Che cos'è il performance marketing?

Il Performance Marketing è una strategia pubblicitaria digitale incentrata sulla promozione di azioni specifiche, come clic, lead o vendite. Gli inserzionisti pagano solo quando queste azioni vengono compiute.

In cosa si differenzia il performance marketing dalla pubblicità tradizionale?

A differenza dei metodi tradizionali, il Performance Marketing fornisce risultati chiari e quantificabili. Gli inserzionisti pagano per i risultati effettivi, non solo per gli spazi pubblicitari.

Quali sono le metriche chiave del performance marketing?

Le metriche chiave includono il click-through rate (CTR), il tasso di conversione, il costo per click (CPC), il costo per acquisizione (CPA) e il ritorno sull'investimento (ROI).

Quali piattaforme vengono utilizzate nel performance marketing?

Il Performance Marketing utilizza diversi canali digitali come i motori di ricerca, i social media, le reti di affiliazione, le e-mail e la pubblicità display.

Il performance marketing è adatto a tutte le aziende?

Sì, è versatile. Le piccole imprese con budget modesti possono trarre vantaggio dalla sua natura economica, mentre le grandi aziende possono utilizzarlo per ottimizzare la spesa pubblicitaria.

Come posso garantire il successo del performance marketing?

Il successo è dato da un targeting preciso, da una comunicazione pubblicitaria convincente, da un'ottimizzazione continua e da un robusto sistema di monitoraggio e analisi.

Quali sono le insidie più comuni del performance marketing?

Tra le insidie più comuni vi sono l'assenza di un adeguato monitoraggio e attribuzione, la mancata ottimizzazione delle landing page e la mancata comprensione delle preferenze e del comportamento del pubblico target.

Conclusioni

Come si può vedere, il performance marketing offre una prospettiva alternativa alle aziende, fornendo un maggiore controllo, una maggiore fiducia negli sforzi di marketing e una chiara visione dei risultati. Tuttavia, per il momento, ci sono dei limiti da considerare. Come qualsiasi altro strumento efficace, il performance marketing deve essere affidato a specialisti di rilievo.

Per chi desidera sfruttare questo potenziale, MGID si presenta come un polo di competenza. Con una rete globale di editori verificati e una grande quantità di traffico impegnato, la piattaforma di pubblicità nativa di MGID è pronta ad amplificare i tuoi obiettivi di branding. Non lasciarti sfuggire l'opportunità di unirti a MGID e sbloccare tutto il potenziale del performance marketing. Contattaci oggi stesso e inizia un viaggio verso una campagna dalle prestazioni ineguagliabili.