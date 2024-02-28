Conoscere come intraprendere il marketing di affiliazione è un passo importante per generare vendite senza utilizzare denaro proprio. Ma quale piattaforma utilizzare per rivolgersi al proprio pubblico? L'email marketing di affiliazione è un mezzo spesso trascurato perché gli inserzionisti preferiscono le opzioni che offrono la più ampia copertura. Tuttavia, questa è una visione molto miope. Le e-mail sono più intime e consentono di introdurre ulteriori canali di comunicazione.

Ecco perché è importante imparare a padroneggiare una sequenza di e-mail di marketing di affiliazione. Per saperne di più, continua a leggere. Il nostro articolo approfondito tratterà tutto ciò che c'è da sapere su questo argomento.

Conoscere le basi: Cos'è l'Email Affiliate Marketing?

Il marketing di affiliazione consiste nella vendita di prodotti che non sono stati creati o prodotti dall'utente. Questo è molto vantaggioso sia per i marketer, che ricevono una commissione per le loro vendite, sia per le aziende che vogliono ampliare la copertura del loro pubblico. L'affifiliate email marketing utilizza semplicemente l'email come strumento. I principi sono sempre gli stessi. Tuttavia, se si vuole avere successo, è probabile che si debba investire in competenze specifiche di email marketing e in alcuni strumenti di affiliate email marketing. Per iniziare, ecco le nozioni di base necessarie:

Una lista di e-mail Un prodotto o servizio da vendere Abilità nella scrittura di e-mail Un modo per misurare il successo della campagna

Quando si hanno questi quattro ingredienti, si può guadagnare molto!

Rilevanza dell'Email Marketing Affiliato: Perché usare le e-mail?

L'appeal iniziale delle e-mail è sparito da un pezzo. Ma questo non significa che abbiano smesso di essere un mezzo redditizio per i marketer di tutto il mondo. L'email marketing di affiliazione è ancora oggi efficace grazie a questi elementi.

Costo contenuto: Non è necessario fare offerte per gli spazi pubblicitari, quindi i costi complessivi saranno inferiori.

Non è necessario fare offerte per gli spazi pubblicitari, quindi i costi complessivi saranno inferiori. Livello di fiducia più alto: Il pubblico dell'email marketing di affiliazione si trova più in basso nel funnel di marketing, quindi può essere più facile da convertire.

Il pubblico dell'email marketing di affiliazione si trova più in basso nel funnel di marketing, quindi può essere più facile da convertire. Comunicazione diretta: Anche se si utilizzano modelli di email per il marketing di affiliazione, la comunicazione è molto più personalizzata rispetto ad altri mezzi.

Anche se le tendenze si evolvono, i vantaggi dell'e-mail la rendono preziosa per i marketer affiliati.

I passi per lanciare una campagna di affiliate email marketing di successo

Se sei interessato a utilizzare l'email marketing per potenziare i tuoi sforzi di marketing di affiliazione, bene! Hai appena sfruttato una nuova opportunità per generare vendite. Il passo successivo è lanciare una campagna. In qualità di affiliato di email marketing, è importante fare tutto alla perfezione, perché sono molti gli elementi che possono modificare i tassi di conversione. Per aiutarti a incominciare, ti spieghiamo l'intero processo passo dopo passo.

Passo #1: scegliere il miglior servizio e-mail per le attività di marketing di affiliazione

Ci piace pensare a questa fase come a un falegname che sceglie gli strumenti da portare sul lavoro. Stai costruendo una campagna che ti farà guadagnare soldi. Pertanto, è necessario disporre del miglior software di email marketing per il marketing di affiliazione. Per trovare quello più adatto alle tue esigenze, ricerca le seguenti caratteristiche:

Analisi e automazione;

Strumenti di facile utilizzo;

Capacità di segmentazione;

Elevati tassi di consegna;

Assistenza clienti efficiente.

Riuscire a individuare il miglior servizio di email marketing di affiliazione può aiutare o ostacolare il successo. Quindi, tieni conto delle tue esigenze. Poi confronta le caratteristiche e le opzioni disponibili.

Passo #2: Scegliere uno dei migliori programmi di affiliazione in circolazione per l'email marketing

Proprio così, diciamo sul serio: scegli la tua prima scelta. Per massimizzare l'impatto della campagna, è bene concentrarsi su una sola azienda. Questo permette al pubblico di conoscere meglio il prodotto o il servizio che si sta cercando di vendere attraverso l'email marketing di affiliazione. Ma cosa rende esattamente qualcosa il migliore? Si tratta di una questione molto soggettiva. Quindi, considera ciò che è più importante per te e parti da lì. Tuttavia, sentiti libero di partecipare a tutti i programmi di email marketing di affiliazione presenti sul mercato! Puoi sempre creare una campagna separata per loro in un secondo momento.

Passo #3: selezionare i prodotti o i servizi che si intende promuovere

I programmi di affiliate email marketing tengono conto di tutte le vendite effettuate utilizzando il tuo link. Quindi, anche se non hai sponsorizzato un determinato prodotto o servizio, otterrai comunque la tua commissione da esso.

Passo #4: Creare una lista di e-mail

Per fare in modo che le persone accettino di fornire i loro indirizzi e-mail per la tua campagna di email marketing di affiliazione, devi proporre una forma di incentivo. Alcuni esempi sono: Offrire un gadget gratuito in cambio del loro indirizzo e-mail; Annunciare che si stanno pubblicando contenuti esclusivi per la newsletter in corso di creazione; Richiedere il loro indirizzo e-mail prima di fornire l'accesso a una comunità da te creata.

Offrire un gadget gratuito in cambio del loro indirizzo e-mail;

Annunciare che si stanno pubblicando contenuti esclusivi per la newsletter in corso di creazione;

Richiedere il loro indirizzo e-mail prima di fornire l'accesso a una comunità da te creata.

Se fatto nel modo giusto, si avrà una lista da utilizzare per l'email marketing di affiliazione. Ricordati di mantenere le promesse fatte.

Passo #5: Segmentare la lista di e-mail

L'email marketing di affiliazione comporta un forte richiamo all'azione. (Pertanto, è necessario assicurarsi che il messaggio susciti una forte risonanza nel pubblico. Un ottimo modo per farlo è la segmentazione del mercato. In questo caso, si creano delle sotto-liste che possono essere trattate come pubblico separato per l'email marketing di affiliazione. È possibile segmentare la propria lista di e-mail in base a questi elementi:

Posizione

Età

Hobby

Livello di istruzione

Priorità

Puoi anche basarti sul modo in cui hai ricevuto il loro indirizzo e-mail, perché questo può rivelare i loro interessi! Esistono altri modi per effettuare la segmentazione del mercato, quindi valuta pure altre possibilità.

Passo #6: Creare contenuti e-mail convincenti

Ora concentriamo la nostra attenzione sulla cosa più importante: il tuo contenuto! Se non sai ancora come scrivere un'e-mail per il marketing di affiliazione, ti suggeriamo di utilizzare le risorse affidabili disponibili. Gli esperti di email marketing hanno già imparato a creare email convincenti, quindi si possono evitare i loro errori e ottenere maggiori guadagni nel processo. Se desideri utilizzare un modello di email a freddo per il marketing di affiliazione, non esitare a farlo!

E ricorda, non perdere l'occasione di richiedere un clic. Un forte invito all'azione è importante se si vuole convertire. Questa può essere collocata in varie parti dell'e-mail. Se opportuno, in base a come è strutturata l'email, si può anche ripetere la CTA più volte.

Passo #7: Scrivere un oggetto di impatto

Ora, come possiamo essere sicuri che la nostra e-mail di marketing di affiliazione riceva l'attenzione che merita? Con un oggetto interessante. Pensa all'oggetto come alla prima impressione. In poche parole, l'oggetto determinerà se il tuo messaggio (e l'opportunità di guadagnare commissioni) sarà recepito. Esistono best practice consolidate per aiutarti a iniziare, ma presta sempre attenzione ai dati. Osserva i tassi di apertura per determinare quali sono gli oggetti dell'email marketing di affiliazione a cui i lettori sono più sensibili.

Passo #8: Pubblicare e riscuotere le commissioni!

Pubblica le tue e-mail e vedrai crescere le commissioni. Questa parte dell'email marketing di affiliazione viene impostata dall'utente, in modo da non dover inviare le email manualmente. Considera il momento in cui il tuo pubblico legge le email per assicurarti di essere in cima alle loro caselle di posta. Infine, rileggi le e-mail per cercare di individuare eventuali errori che non hai colto durante il processo di editing.

Se hai avviato nel modo giusto l'attività di email marketing di affiliazione, dovresti riuscire a generare vendite dalle tue email. Ma se non sei soddisfatto dei risultati, esamina i dati e vedi quali sono le modifiche da apportare.

Consigli degli esperti sull'email marketing per i marketer affiliati

Nella sezione precedente hai appreso come gestire una campagna di affiliate email marketing di successo, ma questo non è sufficiente per generare un buon guadagno. Se si vuole fare un salto di qualità nell'email marketing di affiliazione, non perderti i contenuti della prossima sezione. Questi consigli di esperti ti aiuteranno a massimizzare il successo della tua lista e-mail. L'affiliate email marketing non è mai stato così facile, grazie a tutti questi preziosi consigli in tutte le nicchie e in tutti i settori.

Suggerimento da esperto #1: inviare più di un'e-mail per i tuoi sforzi di marketing via e-mail per gli affiliati

Questo metodo segue semplicemente il principio del retargeting. Si pensi al proprio ultimo acquisto online. Se fosse stato pubblicizzato una sola volta, l'avresti probabilmente ignorato! Questo è ciò che si cerca di evitare con l'affiliate email marketing. La semplice verità è che non tutti ti notano. Quindi, devi lottare per essere ascoltato! Questo vuol dire convincere le persone ad agire:

Introdurre diverse prospettive per i contenuti del tuo affiliate email marketing;

vendere prodotti diversi all'interno dello stesso programma

Fornire maggiori informazioni sul prodotto.

Suggerimento da esperto #2: non sottovalutare il potere del contenuto dell'oggetto nell'affiliate email marketing

Nell'affiliate email marketing, la lettura del messaggio è subordinata ai clic dei destinatari sull'email stessa. L'esecuzione o meno di questa azione dipende da molti fattori, tra cui l'impatto dell'oggetto. Per ottenere il massimo da ogni e-mail di affiliate marketing, fai in modo che l'oggetto della tua e-mail sia di grande impatto:

Suscita interesse e curiosità;

È pertinente al corpo dell'e-mail;

Comunica un valore o un beneficio.

Soprattutto, non deve contenere alcun trigger di spam che ne impedisca la visualizzazione!

Suggerimento da esperto #3: monitorare i tassi di deliverability

A proposito della mancata lettura, i tassi di deliverability delle tue campagne di affiliate email marketing dovrebbero essere altissimi! Il tasso di consegna è la percentuale delle e-mail che arrivano ai destinatari. Quindi, un calo improvviso significa che qualcosa è andato storto. Ecco alcuni fattori che possono influenzare la deliverability della tua campagna di affiliate email marketing:

La tua costanza nell'invio delle email;

Aperture e clic dei tuoi abbonati;

Reclami per spam;

Reputazione dei fornitori di servizi e-mail;

Qualità della lista.

Ce ne sono molti altri, ma questi danno un'idea di dove guardare se i tassi iniziano a scendere.

3 sfide e soluzioni per l'affiliate email marketing

L'email marketing richiede non poche sfide. Ci sono molte variabili che possono influenzare il ROI della tua campagna. Ecco perché è importante conoscere le sfide, anche se non le hai mai affrontate finora. L'affiliate email marketing può risultare molto più semplice se si è già preparati ai potenziali ostacoli che si presentano. Nelle seguenti sottosezioni, illustreremo i principali problemi che l'email marketing di affiliazione deve affrontare e alcune potenziali soluzioni.

Sfida #1: pubblico non coinvolto nell'affiliate email marketing

Cosa fare se il proprio target sembra inizialmente interessato, ma poi diventa meno entusiasta di ricevere tue notizie? Con le attività di email marketing di affiliazione, è necessario inviare email per farsi conoscere, ma se i tuoi abbonati si mostrano poco interessati, la causa può essere una qualsiasi di queste cose.

Stai inviando troppe e-mail, quindi forse è meglio ridurre la frequenza della tua corrispondenza.

I contenuti del tuo affiliate email marketing non sono pertinenti per loro, per cui è consigliabile cancellarli dalla tua lista.

I tempi di invio sono sbagliati, quindi è necessario modificare i tempi di invio dei messaggi.

Inoltre, se il mancato engagement proviene per lo più da visitatori mobili, cercate di ottimizzare le email per gli utenti mobili!

Sfida #2: mancanza di fiducia e credibilità

Le persone diffidano dell'affiliate email marketing e degli affiliati. Molti credono che tu stia cercando di ingannarli per indurli ad acquistare qualcosa di cui in realtà non hanno bisogno! Ecco perché è necessario dimostrare di essere affidabili e credibili. Bisogna far capire ai lettori che, pur ricevendo una commissione per l'email marketing di affiliazione, non è questo l'unico motivo che ti spinge a farlo. Dimostra il tuo impegno nei confronti degli iscritti:

Consigliare solo prodotti o servizi in cui si crede;

Essere trasparenti sul fatto che si riceve una commissione per l'email marketing di affiliazione;

Fornire valore ai propri contenuti.

E se si collabora con un marchio, si può fare leva sulla sua credibilità per aumentare la propria.

Sfida #3: conformità alle normative sull'email marketing

L'email marketing di affiliazione opera in tutto il mondo! I tuoi iscritti potrebbero vivere in diverse parti del mondo ed essere soggetti a regole e normative diverse. Pertanto, è necessario:

Comprendere le leggi vigenti nella propria giurisdizione;

Tenersi aggiornati sui cambiamenti che possono influenzare la gestione della campagna di email marketing di affiliazione;

Rispettare le leggi in modo scrupoloso.

Al livello più elementare, è opportuno conoscere il GDPR e il CAN-SPAM Act, che si applicano negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa. E per quanto riguarda l'email marketing di affiliazione, ricorda che anche se affidi a terzi tutte le attività, la responsabilità è sempre tua! Quindi, se si vuole esternalizzare, scegliere una persona o un'agenzia di fiducia.

Quali programmi di affiliazione per l'email marketing esistono oggi?

Tutte le aziende mirano a generare il maggior numero di vendite possibile. Quindi, non sarà difficile trovare programmi a cui aderire. Puoi però puntare a trovare i migliori programmi di email marketing di affiliazione in circolazione! La soluzione migliore dipende in gran parte dalla composizione della tua email list. Tuttavia, prima di aderire a un programma di email marketing affiliato, è bene considerare i seguenti aspetti:

Durata di vita del cookie;

Struttura e massimali delle commissioni;

Programma di pagamento.

Per dare un'idea dei programmi esistenti, ecco tre programmi di affiliate email marketing a cui è possibile aderire subito.

GetResponse

Grazie alla durata dei cookie di 120 giorni, l'accredito per la vendita avviene anche mesi dopo il primo clic del visitatore sul link! Non c'è mai stata tanta libertà nell'affiliate email marketing come con GetResponse. È possibile scegliere di essere pagati con una commissione forfettaria di $100 per ogni cliente ottenuto. Tuttavia, una delle cose che preferiamo di questo programma di email marketing di affiliazione è l'opzione di ottenere il 33% di commissioni ricorrenti e illimitate dall'azienda per sempre. Si tratta di un'opportunità straordinaria se si preferisce un programma di affiliazione di email marketing che offra un flusso di entrate costante.

ConvertKit

ConvertKit offre strumenti di crescita per i marketer affiliati per rendere più facile l'espansione del loro pubblico, l'automazione del marketing e l'aumento del loro reddito. Ma sapevi che ha anche un programma di email marketing di affiliazione che ti permette di guadagnare il 30% di commissioni ricorrenti? Se sei un principiante con un budget molto limitato, ConvertKit è una buona opzione perché chiunque può iscriversi al programma di affiliate email marketing. Non è nemmeno necessario acquistare il loro prodotto! Offrono inoltre webinar ricchi di informazioni per aiutarti a convertire meglio i lead in vendite.

MailerLite

Dal momento che MailerLite non consente di utilizzare servizi pubblicitari, questo è il miglior programma di affiliazione per l'email marketing per i marketer il cui interesse principale è l'email. Si avvale anche di PayPal per pagare i propri affiliati. Ciò che ci piace di questo programma è che si può decidere quando ricevere il pagamento dei propri servizi di affiliate email marketing. Non appena avrai un saldo di almeno $50, potrai richiedere di prelevare i tuoi soldi. La somma può essere guadagnata con un solo lead che acquista il pacchetto Advanced o con due per il pacchetto Growing Business! Ma se l'iscrizione avviene con il piano gratuito, non si riceverà alcuna commissione.

FAQ sull'affiliate email marketing

Che cos'è l'affiliate email marketing?

Consiste semplicemente nell'utilizzare l'e-mail per il marketing di affiliazione. Si tratta di scrivere email alla tua lista di email per spingere i lettori a fare un acquisto.

Come si crea una lista e-mail di successo per il marketing di affiliazione?

Puoi offrire un vantaggio gratuito o a basso costo in cambio del loro indirizzo e-mail. Idealmente, il lead magnet dovrebbe essere qualcosa di correlato a ciò che si intende vendere.

Quali sono i vantaggi dell'affiliate email marketing?

L'affiliate email marketing offre tre vantaggi principali.

È più conveniente degli annunci pubblicitari.

Crea una linea di comunicazione diretta con il pubblico.

Si instaura un livello di fiducia più elevato.

Qual è la differenza tra email marketing e marketing di affiliazione?

L'email marketing è l'uso delle email per divulgare informazioni, generare interesse e/o convertire i lettori. Il marketing di affiliazione, invece, prevede l'utilizzo di link o codici per generare vendite per conto di terzi.

In che modo l'email marketing di affiliazione si differenzia dall'email marketing tradizionale?

Come spiegato nella domanda precedente, l'email marketing tradizionale è utilizzato da un'azienda per promuovere i propri prodotti o servizi. L'affiliate email marketing si occupa di generare vendite per conto di terzi e di ricevere una commissione per questo impegno.

Quali sono le migliori pratiche per scrivere contenuti di affiliate email marketing convincenti?

Per trarre il massimo profitto dai tuoi sforzi di marketing di affiliazione tramite l'e-mail, ecco alcune buone pratiche da seguire:

Utilizza pure un modello, ma personalizzalo in base al tuo pubblico;

Ricorda che l'affiliate email marketing è più efficace con una chiara call-to-action;

Scrivi le e-mail in base alla segmentazione del pubblico;

Monitora i risultati e apporta modifiche di conseguenza;

Fai in modo che l'e-mail venga aperta con un oggetto di grande impatto.

Come posso garantire il rispetto delle normative sull'email marketing quando mi dedico all'email marketing di affiliazione?

La conoscenza delle normative aiuta molto a capire cosa si può o non si può fare. Come minimo, accertati di aver ottenuto il consenso per l'invio di e-mail ai tuoi iscritti. Inoltre, semplifica il processo di annullamento dell'iscrizione a tutte le e-mail inviate.

Vale la pena utilizzare strumenti di email marketing gratuiti per il marketing di affiliazione?

Decisamente, soprattutto se si è agli inizi! Gli strumenti gratuiti sono ottimi per migliorare l'efficienza, il che è molto importante se non si dispone di un elenco enorme o di un team numeroso.

Posso fare affidamento sui modelli di email di marketing di affiliazione per ottenere una buona conversione?

Sì, i modelli possono essere efficaci se usati nel modo giusto. L'importante è coglierne il senso e non limitarsi a riempire gli spazi vuoti.

Come posso misurare il successo delle mie campagne di affiliate email marketing?

Le entrate dalla tua lista di e-mail sono il modo più semplice per misurare il successo della tua campagna. Controlla anche il tasso di apertura, il tasso di click-through, il tasso di conversione, il ROI e il tasso di annullamento dell'iscrizione.

L'Affiliate Email Marketing è vivo e vegeto! Sfrutta al massimo questa opportunità

Nel marketing, la regola generale è che più canali di comunicazione ci sono, meglio è! In questo modo si hanno maggiori possibilità di concludere una vendita. L'email marketing di affiliazione è una di quelle occasioni da non perdere. C'è un livello di fiducia maggiore quando qualcuno condivide il proprio indirizzo e-mail con te. Pertanto, se l'affiliate email marketing rientra tra le tue strategie di vendita, può essere più facile concludere affari. Le chance aumentano ancora di più se si utilizza la pubblicità nativa e se si riesce a riprodurre perfettamente le caratteristiche di una normale e-mail. Per ricevere aiuto e supporto, registrati sulla piattaforma MGID per avere accesso a strumenti avanzati, a un manager personale e a un team di specialisti creativi.