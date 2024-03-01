L'intelligenza artificiale è migliorata notevolmente da quando è stata introdotta nel settore del marketing. All'inizio, gli strumenti di IA per il marketing si concentravano sull'automatizzazione di attività ripetitive, ma oggi sono in grado di svolgere funzioni più complesse come l'analisi dei dati e l'ottimizzazione delle campagne. Gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing hanno elevato gli standard del settore, consentendo agli operatori di fare tutto più velocemente e meglio di prima. Se si vuole tenere il passo, gli strumenti di IA sono indispensabili.

Comprendere la necessità di strumenti di IA per il marketing: Che cos'è l'IA nel marketing?

L'intelligenza artificiale applicata al marketing è uguale a quella di qualsiasi altro settore. Viene utilizzata soprattutto per automatizzare, delegare e ottimizzare. Poiché il denaro è il carburante delle pubblicità, tutte queste funzioni sono interessanti per i marketer! Sfortunatamente, la sua adozione nel marketing è ancora molto limitata, poiché molti hanno ancora difficoltà a usarla e integrarla. Tuttavia, chi riconosce il valore degli strumenti di IA per le vendite e il marketing li ha utilizzati in una vasta gamma di attività, come ad esempio:

Automatizzare le interazioni con i clienti;

Personalizzazione del percorso del cliente;

Automatizzare i processi.

Vantaggi degli strumenti di IA per il marketing

Se non sei convinto della necessità degli strumenti di IA nel settore del marketing, questi vantaggi potrebbero farti cambiare idea.

Processi ottimizzati: Con i giusti strumenti di IA per il marketing, è possibile portare a termine le attività più rapidamente.

Con i giusti strumenti di IA per il marketing, è possibile portare a termine le attività più rapidamente. Maggiori risparmi: gli strumenti esistenti sono già in grado di fare molto, il che rende facile delegare le attività all'IA a basso costo.

gli strumenti esistenti sono già in grado di fare molto, il che rende facile delegare le attività all'IA a basso costo. Approfondimenti oggettivi: Gli strumenti di IA per il marketing si basano esclusivamente su suggerimenti, dati e apprendimento automatico, il che li rende uno strumento affidabile e imparziale.

Man mano che gli sviluppatori creeranno altri strumenti, anche i vantaggi aumenteranno!

Quali sono i migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing?

Ora che sono noti i vantaggi che gli strumenti di IA possono offrire, consideriamo quelli che andrebbero sfruttati. Le opzioni a disposizione sono praticamente infinite, quindi può essere difficile passare al setaccio e trovare gli strumenti di IA che funzionano meglio per le proprie esigenze. Nella scelta degli strumenti da utilizzare, è necessario considerare i seguenti punti.

Budget: Se si vuole mantenere i costi il più bassi possibile, ci sono strumenti di intelligenza artificiale gratuiti per il marketing che si possono provare.

Se si vuole mantenere i costi il più bassi possibile, ci sono strumenti di intelligenza artificiale gratuiti per il marketing che si possono provare. Necessità: Identifica i punti in cui hai bisogno di aiuto e prendi in considerazione gli strumenti che hanno le caratteristiche di cui hai bisogno.

Identifica i punti in cui hai bisogno di aiuto e prendi in considerazione gli strumenti che hanno le caratteristiche di cui hai bisogno. Richieste: Stila un elenco di cose che speri che l'IA possa fare per te. Anche se non sono la tua priorità, è comunque bello averle.

Tenendo conto di tutti questi punti, abbiamo raccolto i migliori strumenti in circolazione per qualsiasi attività di marketing. Continua a leggere per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Strumenti di IA per il marketing dei contenuti

Il marketing dei contenuti è un aspetto molto importante, in quanto permette di mantenere attivo il marchio. Attraverso la pubblicazione regolare di testi e media rivolti al pubblico, è possibile alimentare una forte relazione che facilita la successiva conversione. Gli strumenti di IA per il marketing digitale possono fare molto per facilitare la creazione di contenuti pertinenti e coinvolgenti. Le attività di content marketing sono numerose e comprendono la scrittura di testi, l'ottimizzazione dei contenuti per la ricerca e la creazione di immagini e video. Per aiutarti a svolgere almeno uno (o più) di questi compiti, ti consigliamo questi strumenti di intelligenza artificiale per il marketing.

OpenAI GPT

Prezzo: Da gratuito a $25 al mese

OpenAI GPT è uno strumento straordinario se di tanto in tanto ci si trova a corto di idee. Ciò che lo rende uno dei nostri strumenti AI preferiti per il marketing è la sua semplicità: è come Google, ma più organizzato! Tutto quello che devi fare è inserire un messaggio e poi aspettare qualche secondo per vedere la risposta. Più si è specifici, meglio è! Se hai sempre bisogno di suggerimenti, dovresti considerare questo strumento di intelligenza artificiale un must per il marketing. La versione gratuita utilizza il modello GPT-3.5, mentre la versione a pagamento, che va da 20 a 25 dollari al mese, utilizza il modello GPT-4. Inoltre, è dotato di strumenti OpenAI aggiuntivi, come DALL-E, analisi avanzata dei dati e altro ancora.

Grammarly

Prezzo: Da gratuito a $15 al mese

Grammarly è forse uno degli strumenti di IA più popolari per il marketing. Se non vuoi tralasciare alcun errore grammaticale nelle tue comunicazioni online, un rapido controllo del tuo testo con Grammarly ti aiuterà a evitarlo. Come mai è finito nella nostra lista degli strumenti di intelligenza artificiale preferiti per il marketing? Perché supporta la generazione di testo IA! Il costo parte da 100 suggerimenti al mese per i membri gratuiti, ma aumenta per gli abbonati a pagamento. Inoltre, Grammarly semplifica la gestione dei contenuti grazie a funzioni di abbonamento business come la guida allo stile e i valori del marchio. Quindi, che tu sia da solo o a capo di un team, questo servizio è uno degli strumenti di intelligenza artificiale più convenienti per il marketing.

MarketMuse

Prezzo: da $149 a $399 al mese, con 7 giorni di prova gratuita, oltre a componenti aggiuntivi per il piano Team

Gli addetti al marketing dei contenuti che desiderano limitare il numero di strumenti di IA per il marketing da utilizzare ameranno MarketMuse. Supporta gli utenti con una serie di funzioni che di solito vengono svolte da strumenti separati, come:

Analisi della concorrenza;

Ricerca di parole chiave;

Generazione di contenuti IA;

Raccomandazioni sui link;

Tracciamento gestito degli argomenti.

Ciò che lo rende uno dei nostri strumenti di IA preferiti per il marketing è che è funzionale a qualsiasi livello. Che tu sia un blogger che pubblica contenuti poche volte al mese o una grande agenzia che gestisce un team numeroso, MarketMuse può soddisfare qualsiasi esigenza. Offre una prova gratuita, ma è disponibile anche una demo live.

Strumenti di IA per l'email marketing

L'email marketing è un modo relativamente economico per comunicare con il tuo pubblico. Con una semplice lista di e-mail, è possibile inviare un messaggio ai destinatari in qualsiasi momento! Con gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing, è possibile eseguire diverse operazioni, come ad esempio:

Segmentazione delle liste e-mail;

Migliorare l'inviabilità delle e-mail;

Personalizzare le e-mail in base ai dati.

Gli strumenti di AI per il marketing possono fare molto di più! Nelle sottosezioni che seguono, discuteremo di come possono rendere più efficaci le tue campagne di email marketing.

Mailchimp

Prezzo: da $13 a $50 al mese e piani personalizzati

Mailchimp è stata LA società di posta elettronica per i primi utilizzatori dell'email marketing. Ma sapevi che da quando ha iniziato a offrire i suoi servizi ai clienti, è diventata essenzialmente una piattaforma di IA marketing? Oltre ad aiutarti a inviare email in massa, Mailchimp può anche:

Generare un'e-mail da zero;

Ottenere materiale creativo da utilizzare per le tue e-mail;

Automatizzare i processi, come le email trigger e le campagne drip;

Inviare e-mail in base al comportamento dei clienti.

Se invece sei alla ricerca di più strumenti di IA per il marketing riuniti in un unico pacchetto, Mailchimp è una piattaforma affidabile che continua a espandersi in base alle attuali tendenze del settore.

Seventh Sense

Prezzo: da $80 a $450 al mese

Se già utilizzi Hubspot o Marketo, Seventh Sense è uno dei migliori strumenti di IA per il marketing che puoi utilizzare in combinazione con questi servizi. Senza IA, in genere ci si regola sui tempi di invio in base alle informazioni del profilo del cliente, come la posizione e alcuni comportamenti. Tuttavia, questa non è una soluzione valida per tutti, perché i comportamenti individuali (anche quelli appartenenti alla stessa fascia demografica) possono variare in modo significativo. Con Seventh Sense è possibile fare una cosa molto importante: inviare le e-mail ai singoli abbonati in base al momento in cui è più probabile che le aprano. Grazie a uno dei più potenti strumenti di intelligenza artificiale per il marketing, le tue e-mail verranno lette invece di rimanere sepolte nella casella di posta.

SendGrid

Prezzo: Varia da $15 a $89,95 al mese, più tariffe personalizzate

La deliverability è un problema costante per chi si occupa di email marketing, perché un messaggio non potrà mai convertire se non arriva alla casella di posta. Ecco perché SendGrid è uno dei nostri strumenti di IA preferiti per l'email marketing. Esegue un'intera gamma di compiti che aiutano a migliorare il risultato della tua campagna email. Tra questi ci sono:

Split test e approfondimenti;

Segmentazione;

Automazione del drip basata su trigger.

Le funzioni e le caratteristiche dipendono dal piano che si ottiene. Ma anche con la versione gratuita, è uno degli strumenti di intelligenza artificiale più efficaci per il marketing.

Strumenti di IA per la chat e la messaggistica

Con Internet che rende la comunicazione più facile che mai, le aspettative nei confronti della propria accessibilità sono aumentate. Oggi, quindi, il servizio clienti e l'interazione con i clienti sono diventati ancora più importanti per il marketing. E qui vengono in soccorso gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing! Nella scelta dello strumento da utilizzare, bisogna considerare i seguenti fattori:

Facilità di integrazione;

Caratteristiche disponibili;

Capacità di personalizzazione;

Struttura dei prezzi;

Compatibilità della piattaforma.

Non preoccuparti: ci abbiamo pensato noi! Dopo aver esaminato diversi strumenti di intelligenza artificiale per il marketing, abbiamo deciso che queste ad oggi sono le opzioni migliori.

Chatrace

Prezzo: Da gratuito a $159 al mese per 30.000 contatti

Utilizzi uno di questi canali per comunicare con i tuoi clienti?

SMS

Google Chat

Instagram

WhatsApp

Facebook Messenger

Telegram

Viber

Se è così, Chatrace è uno dei migliori strumenti di IA per il marketing che possiamo consigliare! Con questo strumento, è possibile gestire i contatti e persino fare upselling, il tutto senza un vero e proprio agente!

Ciò che lo rende migliore rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale per il marketing è la sua capacità di integrazione, che consente di collegare in modo trasparente tutte le risorse per convertire i contatti in vendite. Inoltre, è possibile iniziare gratuitamente se si hanno meno di 100 contatti. Sarà difficile per gli altri strumenti di IA per il marketing fare meglio!

Dialogflow

Prezzo: Disponibile su richiesta

Dialogflow è una piattaforma NLP che può contribuire a dare carattere e personalizzare l'interazione del tuo marchio con i clienti. Cosa la rende uno dei nostri migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing? Offre la possibilità di sviluppare agenti che possono essere utilizzati come chatbot o assistenti virtuali. E se ti preoccupi dell'affidabilità di questi strumenti di IA, puoi essere certo dell'affidabilità di Dialogflow perché è supportato e venduto da Google stesso! Inoltre, tutti gli agenti creati possono essere impiegati ovunque si abbia una presenza digitale.

ChatBot.com

Prezzi: da $52 a $424 al mese, più richieste personalizzate

Sei alla ricerca di strumenti di IA di facile utilizzo per il marketing? Puoi tranquillamente utilizzare ChatBot anche se non hai alcuna competenza in materia di codifica! Ci sono già dei modelli precostituiti che è possibile testare per il proprio assistente generato dall'intelligenza artificiale, ma si ha comunque la possibilità di costruirne uno da zero. Le risorse della ChatBot Academy renderanno tutto questo un gioco da ragazzi! Come tutti i grandi strumenti di IA per il marketing, può essere facilmente integrato in diversi canali. Questo può essere utilizzato su siti web, Slack, LiveChat e Facebook Messenger.

Strumenti di IA per l'ottimizzazione e la personalizzazione del marketing

Come si fa a farsi ascoltare da qualcuno? Parlando la sua lingua, naturalmente! La base di ogni campagna di marketing di successo è la personalizzazione e l'ottimizzazione, e con gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing avrai tutto l'aiuto di cui hai bisogno! Nel valutare le opzioni a tua disposizione, dovresti considerare:

Funzionalità di estrazione ed elaborazione dei dati;

Funzionalità di analisi e approfondimento;

Funzionalità di automazione basate su dati in tempo reale.

Gli strumenti di ricerca di mercato dell'intelligenza artificiale possono davvero fare la differenza! Ma nella ricerca dei nostri tre strumenti preferiti, abbiamo preso in considerazione solo quelli con funzioni di ottimizzazione e personalizzazione.

Optimizely

Prezzo: Disponibile su richiesta

Optimizely è uno strumento che si vanta di avere tutti gli strumenti di IA per il marketing indispensabili. Come parte del processo di marketing, è possibile sperimentare e testare per ottenere risultati ottimali per la propria campagna! Utilizzando tutti gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing disponibili, è possibile:

Identificare un pubblico granulare;

Segmentare in base ai dati in tempo reale;

Gestire facilmente ogni aspetto di personalizzazione della campagna. La parte migliore? Questi strumenti di intelligenza artificiale per le ricerche di mercato sono concepiti per la collaborazione, il che li rende facilmente integrabili nei processi di lavoro esistenti.

Dynamic Yield

Prezzo: Disponibile su richiesta

Grazie alla sua capacità di migliorare la personalizzazione, Dynamic Yield si colloca in una posizione di vantaggio rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale per il marketing. Questo strumento è rivolto alle aziende che vogliono offrire un'esperienza iper-personalizzata ai propri clienti. Dynamic Yield monitora il comportamento dei visitatori, fornisce modelli per la personalizzazione e la customizzazione e molto altro ancora! Gli utenti hanno sempre valutato questo servizio come uno dei migliori strumenti di intelligenza artificiale per il marketing, quindi le probabilità di avere un'esperienza altrettanto straordinaria sono elevate!

Marketing Cloud Personalization di Salesforce

Prezzo: $300.000 all'anno (Piano Premium)

Marketing Cloud Personalization è forse uno degli strumenti IA più costosi per il marketing, ma è senza dubbio uno dei più potenti. Utilizza i dati del profilo del cliente e delle sue attività per creare un'esperienza davvero personalizzata. A differenza degli strumenti di intelligenza artificiale per le ricerche di mercato, si basa esclusivamente sui dati aziendali. In questo modo è possibile:

Migliorare l'esperienza complessiva del cliente;

Coinvolgere il pubblico con retrigger in tempo reale;

Creare migliori segmentazioni.

Strumenti di IA per l'analisi delle tendenze e le previsioni di marketing

Bisogna sapere qual è il prossimo passo da compiere se si vuole rimanere davanti alla concorrenza. Gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing potranno aiutarti a:

Fornire approfondimenti che magari ti sono sfuggiti;

Garantire l'obiettività del processo decisionale;

Fornire opzioni per la mossa successiva.

La capacità di identificare modelli e tendenze e di prendere decisioni in base a essi è limitata dal tempo. Disporre di potenti strumenti di intelligenza artificiale per il marketing garantisce la possibilità di tenere sotto controllo le tendenze emergenti e di riadattare le strategie in base alle necessità.

Talkwalker

Prezzo: Disponibile su richiesta

Come marketer, bisogna essere sempre informati per poter agire. Con Talkwalker, questo diventa infinitamente più facile. Questo servizio comprende molti strumenti integrati di intelligenza artificiale per il marketing, tra cui:

Modelli analitici personalizzati;

Riconoscimento di immagini per trovare menzioni nascoste di marchi;

Analisi del sentiment.

Con gli strumenti di IA per il marketing, si scopre cosa sta accadendo nel momento stesso in cui accade e si possono adattare le proprie strategie di conseguenza. Questo ti permette anche di essere un trendsetter invece che un follower!

Obviously.ai

Prezzo: Gratuito (per studenti e organizzazioni non profit) a $999 al mese

Se si è alla ricerca di strumenti di intelligenza artificiale gratuiti per il marketing, non bisogna dimenticare di dare un'occhiata a Obviously.ai. Questo software è in grado di fornire preziose informazioni basate su modelli e previsioni di intelligenza artificiale. Se si dispone di molti dati e non si sa come interpretarli, Obviously.ai può essere di grande aiuto. Anche se non si tratta di uno strumento di IA specifico per il marketing, gli approfondimenti che si possono raccogliere saranno comunque molto utili nel processo decisionale di marketing.

Taskade

Prezzo: Gratuito (piano personale) a $19 (piano business) al mese

Taskade è una combinazione di strumenti di intelligenza artificiale per il marketing progettati per aiutarti a guadagnare! Tra le numerose funzionalità di Taskade, la più potente è il suo generatore di analisi delle tendenze di marketing AI, che può:

Migliorare l'efficienza dell'analisi;

Eliminare l'errore umano in ogni processo;

Utilizzare i dati storici per prevedere le tendenze.

Taskade vanta una serie di altri strumenti di intelligenza artificiale per il marketing, che rendono ogni parte del processo di marketing semplice e veloce.

Altri strumenti di IA per il marketing

Ci sono molti altri strumenti che si possono utilizzare! Come per quelli appena descritti, in genere esistono opzioni gratuite e a pagamento. Naturalmente, i servizi sono diversi. Se stai cercando i migliori strumenti di IA marketing per le piccole imprese che si dedicano a diverse forme di marketing, ti consigliamo i seguenti servizi.

Strumenti IA per la ricerca di influencer: Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash

Upfluence, Brandwatch Influencer Marketing Software, Indahash Strumenti IA per il marketing e la gestione dei social media: Sprout Social, ContentStudio, Vista Social

Sprout Social, ContentStudio, Vista Social Strumenti IA per l'automazione delle vendite: Gong's Sales Enablement Software, Hippo Video, Zoho's Zia

Svelato uno dei migliori strumenti di IA per il marketing digitale di oggi: L'arsenale di IA marketing all'avanguardia di MGID

Noi di MGID implementiamo attivamente l'intelligenza artificiale nella nostra piattaforma per la soddisfazione della nostra rete di editori e inserzionisti! I nostri strumenti di intelligenza artificiale per il marketing aiutano a velocizzare il processo di creazione delle campagne, in modo che tu possa implementare la pubblicità nativa il prima possibile. Dopo lo sviluppo della funzione di creazione di immagini con intelligenza artificiale, abbiamo implementato questi nuovi strumenti di intelligenza artificiale per il marketing.

IA generativa da testo a immagine: Crea immagini accattivanti e dai vita ai concetti con la nostra serie di opzioni di personalizzazione.

Crea immagini accattivanti e dai vita ai concetti con la nostra serie di opzioni di personalizzazione. IA generativa da immagine a immagine: Aggiungi elementi a un'immagine esistente per ottenere risultati visivamente ancora più sorprendenti grazie ai suggerimenti di testo.

Aggiungi elementi a un'immagine esistente per ottenere risultati visivamente ancora più sorprendenti grazie ai suggerimenti di testo. IA generativa dei titoli e delle descrizioni degli annunci: Genera un testo per gli annunci che attiri l'attenzione e spinga gli utenti verso i tuoi contenuti.

FAQ sugli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing

Quali sono gli strumenti di AI per il marketing?

Si tratta di strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale a vantaggio degli operatori di marketing. Esistono già molti servizi in grado di svolgere diverse attività per rendere il marketing più facile, veloce ed efficace.

Quali tipi di attività possono essere automatizzate dagli strumenti di IA nel marketing?

Praticamente tutte! Ecco solo alcune delle tante cose che gli strumenti di IA possono fare:

Ricerca;

Analisi dei dati;

Comunicazione con i clienti;

Automazione di diverse attività di marketing;

Ottimizzazione delle campagne.

Quali sono i vantaggi degli strumenti di marketing basati sull'intelligenza artificiale per i marketer?

Gli strumenti di IA possono lavorare in un modo che gli esseri umani non sono in grado di fare, e questo permette di godere dei seguenti vantaggi:

Ottenere informazioni basate su dati accurati al 100% elaborati da strumenti di intelligenza artificiale per il marketing;

Realizzare le attività più rapidamente;

Concentrarsi sulle decisioni più importanti;

Generare approfondimenti e testi per aiutare la creazione di contenuti;

Ridurre il lavoro umano necessario per ottenere incredibili risultati nelle campagne.

Gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing sono adatti alle aziende di tutte le dimensioni?

Certamente! Esistono strumenti adatti a tutte le esigenze e a tutti i budget, che consentono di ottenere il massimo dalla tecnologia di intelligenza artificiale esistente.

In che modo gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing garantiscono la privacy e la sicurezza dei dati?

Gli strumenti di IA non sono esenti dalle normative vigenti. Pertanto, tutte le norme sulla privacy e sulla sicurezza dei dati vigenti nel proprio Paese si applicheranno anche agli strumenti di IA per il marketing. Pertanto, un buon strumento avrà misure di protezione integrate come la crittografia e l'anonimizzazione dei dati per garantire la sicurezza dei clienti.

Quali sono gli strumenti di IA per il marketing più diffusi?

ChatBot.com, OpenAI GPT e Grammarly offrono molte funzioni in varie nicchie.

Come possono i professionisti integrare gli strumenti di IA per il marketing nelle loro strategie esistenti?

Per individuare i vantaggi che l'intelligenza artificiale può apportare, suggeriamo un duplice approccio.

Automatizzare: I compiti ripetitivi possono essere svolti attraverso l'automazione del marketing IA.

I compiti ripetitivi possono essere svolti attraverso l'automazione del marketing IA. Delegare: Chiediti: come deve essere il dipendente perfetto per te? Elenca i compiti che vuoi che siano in grado di svolgere e trova gli strumenti che rispondono a queste esigenze.

Strumenti di intelligenza artificiale per il marketing: Rivoluzionare e migliorare le strategie di marketing così come le conosciamo

L'intelligenza artificiale ha superato i limiti di ciò che un computer può fare. Gli strumenti di intelligenza artificiale per il marketing di cui abbiamo parlato oggi sono solo un'ulteriore prova di questa premessa. Gli esperti di marketing cercheranno sempre di migliorare i processi e i risultati delle loro campagne. Quindi, ci aspettiamo che l'uso di software e strumenti di IA per il marketing diventi ancora più comune.

Noi di MGID utilizziamo l'intelligenza artificiale nella pubblicità nativa per abbinare meglio gli annunci ai contenuti pertinenti e migliorare i risultati sia per gli inserzionisti che per gli editori. Sfrutta questo vantaggio quando ti registri sulla piattaforma MGID. Inoltre, avrai accesso ai nostri strumenti di IA più avanzati, a un manager personale e a un team creativo.