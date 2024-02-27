Gli articoli hanno caratteristiche diverse. Quando si sceglie il formato adeguato per un prelander, abbiamo a disposizione diverse opzioni. Ognuna di esse ha una struttura, degli obiettivi e una tecnica di scrittura specifici.

Risoluzione dei problemi

"La forfora ti mette a disagio? Questo shampoo agisce fin dal primo lavaggio. Ti restituirà la fiducia in te stesso". "I tuoi figli tornano a casa con macchie d'erba ostinate? Questo sapone elimina le macchie imbarazzanti e difficili da rimuovere, così potrai essere di nuovo orgogliosa della tua famiglia".

L'approccio orientato alla soluzione dei problemi è un classico. Si potrebbe addirittura affermare che è sinonimo di pubblicità. Tuttavia, c'è un problema. Se diciamo: "Ecco il prodotto, ecco perché è fantastico, compralo", i lettori capiranno che si tratta di una vendita, e questo potrebbe scoraggiarli. Pertanto, dobbiamo creare contenuti che risolvano i problemi del pubblico senza dare l'impressione di voler solo vendere qualcosa.

Come riuscirci? La risposta è tradurre le caratteristiche del prodotto in benefici. Le caratteristiche sono elementi che descrivono i prodotti o i servizi. Ad esempio, lo smartphone è dotato di una batteria da 4000 mAh. E allora? Beh, con una batteria del genere si può navigare in Internet per 12 ore senza ricaricare. I benefici spiegano come una specifica caratteristica risolva problemi reali. Collegano il prodotto ai nostri desideri, come risparmiare tempo, guadagnare più soldi e diventare più produttivi - o meno, se parliamo di spulciare su uno smartphone per 12 ore consecutive.

Per costruire un articolo basato su questo approccio, dobbiamo seguire i seguenti passi.

Comprendere i problemi del pubblico: quali sfide stanno affrontando? Quali ostacoli si frappongono al loro cammino? Quali paure e desideri caratterizzano la loro vita? Specificare i benefici: Essere specifici è una strategia più efficace che promettere una panacea. Costruisce fiducia con il pubblico e stabilisce aspettative realistiche. Quindi, spiega sempre ciò che il pubblico può aspettarsi esattamente dal prodotto. Rimanda ad un'esperienza: Inventa uno scenario o adatta un problema rilevante e quotidiano che il pubblico può trovarsi ad affrontare. Descrivi la reazione emotiva che il problema suscita. Mostra come viene utilizzato un prodotto per risolvere il problema. Non limitarti a raccontare ma mostra: Per esempio, usa immagini del prima e del dopo per illustrare la soluzione. Questo non solo rende il contenuto più coinvolgente, ma lo rende anche più convincente.

Guide pratiche

In alternativa, possiamo concepire un articolo di problem solver come un articolo di istruzioni. Gli articoli didattici - e i loro titoli - trattano di come eseguire un compito o di come risolvere un determinato problema. Per coincidenza, questi articoli sono simili a quelli che cerchiamo su Google quando ci troviamo di fronte a un problema.

Possiamo guidare il nostro pubblico attraverso passaggi chiari e intuitivi che includono l'utilizzo del prodotto. Le immagini possono aiutare i lettori a seguirci e sono un valido aiuto alle istruzioni scritte.

Storie

Un'altra tattica è quella di trasformare la soluzione di un problema in una narrazione. Il potere della narrazione amplifica l'engagement. Noi esseri umani siamo facilmente attratti dal seguire gli eroi attraverso i problemi e le soluzioni. Per far funzionare una storia, dobbiamo fare in modo che i lettori si identifichino con i personaggi e le situazioni. È qui che si rivela utile una struttura semplice e chiara.

Problema: Nell'introduzione, dobbiamo descrivere le difficoltà che il prodotto è destinato a risolvere senza nominare il prodotto. Mettilo in relazione con le sofferenze e i desideri del pubblico. Alcuni esempi di vita reale possono essere i riferimenti perfetti per introdurre la storia. È fondamentale essere concisi ma d'impatto. Personaggio: Poi, si passa a introdurre una persona che ha avuto quel problema. Non trattenerti nel descrivere la sua storia. La vita non è mai tutta rose e fiori. Tuttavia, non è consigliabile essere eccessivamente drammatici. Il nostro obiettivo è far sì che i lettori riconoscano le proprie difficoltà nei personaggi, non compatirli. Soluzione: Infine, introduciamo il prodotto che può risolvere il problema. Possiamo anche citare una situazione in cui l'eroe viene a conoscenza del prodotto. Per esempio, "L'ho saputo da un collega chiacchierando durante una pausa caffè". Risultati: Qui si descrive come il prodotto ha migliorato la vita del personaggio. Possiamo modellare questa parte come una recensione in miniatura che spiega quanto il prodotto sia stato apprezzato. L'obiettivo è fornire al pubblico ragioni specifiche per cui il prodotto si è rivelato utile.

Possiamo arricchire la storia con foto prima e dopo, opinioni di esperti e commenti di altri utenti che hanno avuto problemi simili e li hanno risolti con il prodotto.

Recensioni dei prodotti

Le persone considerano le recensioni degli esperti o dei clienti allo stesso livello dei consigli di un familiare o di un amico. Una testimonianza dettagliata sull'utilizzo di un prodotto può essere uno strumento efficace se corrisponde a queste caratteristiche.

Specifica: La recensione fornisce un motivo particolare per cui il prodotto era valido e per cui anche altri dovrebbero considerarne l'acquisto. La specificità aumenta la credibilità e rende la recensione più autentica: i lettori devono credere che il recensore abbia sperimentato un buon servizio.

La recensione fornisce un motivo particolare per cui il prodotto era valido e per cui anche altri dovrebbero considerarne l'acquisto. La specificità aumenta la credibilità e rende la recensione più autentica: i lettori devono credere che il recensore abbia sperimentato un buon servizio. Naturale: Una buona recensione non deve sembrare un comunicato stampa o un caso di studio scientifico. Pertanto, è necessario evitare frasi da PR o gergo tecnico. Il linguaggio deve essere naturale e autentico, con un tono informale ma condito di competenza.

Una buona recensione non deve sembrare un comunicato stampa o un caso di studio scientifico. Pertanto, è necessario evitare frasi da PR o gergo tecnico. Il linguaggio deve essere naturale e autentico, con un tono informale ma condito di competenza. Vantaggi: Una buona recensione dimostra come i prodotti possano migliorare la vita di una persona. È ciò che rende anche gli altri interessati all'acquisto.

Una buona recensione dimostra come i prodotti possano migliorare la vita di una persona. È ciò che rende anche gli altri interessati all'acquisto. Gestione delle obiezioni: Una buona recensione prevede le obiezioni e risponde alle domande scettiche che frenano l'acquisto.

Una buona recensione prevede le obiezioni e risponde alle domande scettiche che frenano l'acquisto. Non zuccherosa: È facile riconoscere un messaggio troppo elogiativo. Quindi, se si è tentati di cantare odi a un rimedio per la perdita dei capelli, è meglio concentrarsi sui dettagli. Se il pubblico è in grado di informarsi a sufficienza sul prodotto, probabilmente giungerà alle proprie conclusioni.

Inserzioni pubblicitarie

Se cerchi una lettura per ammazzare il tempo, cosa sceglieresti tra "Come proteggere la tua casa dai ladri" e "Scommettiamo che non sapevi questi fatti sui furti in casa"? Entrambi gli articoli possono essere ben scritti e informativi. Tuttavia, se non si è interessati in modo particolare all'installazione di un nuovo sistema di sicurezza, è probabile che si legga il secondo perché sembra più interessante.

Un advertorial è una fusione di "pubblicità" e "editoriale". Oltre a fornire informazioni preziose e a orientare le vendite, intrattiene i lettori. Sembra chiaro, ma a volte è più facile a dirsi che a farsi. Un editoriale ben scritto deve integrare in maniera efficace una proposta di vendita nel tessuto di un contenuto accattivante.

I grandi marchi preferiscono gli advertorial perché sono un ottimo modo per sedurre lentamente il pubblico. È come andare a un appuntamento con una persona che ti piace. Non ci si inginocchia per chiedere la mano al primo appuntamento. Probabilmente non la rivedresti mai più. Invece, è meglio raccontare aneddoti divertenti della propria vita per divertire e ammaliare.

Spiegazioni

Gli advertorial possono assumere una forma più seria sotto forma di explainer. La funzione dell'explainer è quella di spiegare ai lettori un nuovo argomento. Di solito, si tratta di argomenti di tendenza di cui tutti parlano senza una comprensione approfondita dell'argomento. Ad esempio, se promuoviamo un'app di RA, possiamo integrare il prodotto in uno spiegone su come funziona la RA.

Le persone amano gli explainer perché trasformano i lettori curiosi in appassionati informati. Un buon explainer aiuta il pubblico a metabolizzare informazioni nuove, spesso bizzarre. Riassume fatti poco comprensibili in esempi chiari e scritti con un linguaggio semplice.

Listicle

Un listicle è un insieme di mini-articoli strutturati come un elenco. Sebbene siano spesso criticati come clickbait, i listicle sono un formato di articolo popolare e apprezzato, e la colpa è anche nostra. Questo perché il nostro cervello è naturalmente attratto dagli elenchi.

Un listicle presenta una struttura chiara che richiede un minore sforzo di comprensione. E il nostro cervello non desidera altro che questo. I titoli che contengono numeri attirano la nostra attenzione nel flusso quotidiano di contenuti. Inoltre, l'uso di un numero permette ai lettori di sapere che non riceveranno solo un'informazione, ma diverse. È facile capire che il titolo "12 modi per perdere peso" ha più valore di "Questo metodo aiuta a perdere peso".

I negozi online si prestano naturalmente a un listicle. Se promuoviamo un negozio che vende gadget, possiamo usare il titolo "15 nuovi smartphone che vanno a ruba". Ma è bene notare che dovremo descrivere ogni prodotto e specificare che è possibile acquistarlo su questo marketplace.

La pubblicità nativa è un terreno di gioco per ideare e testare nuovi approcci. Ma ricorda che i tuoi contenuti sono solo un pezzo del puzzle. Conta anche il modo in cui si promuove il prodotto e si coinvolge il pubblico. Noi di MGID possiamo aiutarti a creare dei prelander, dal brainstorming di idee per gli articoli all'hosting di una pagina web e alla creazione di annunci nella rete MGID. Se non sei sicuro di come procedere con le tue offerte e desideri un aiuto professionale, non esitare a contattare il tuo responsabile vendite o il tuo account manager.