Ecco il nostro ultimo aggiornamento di prodotti! Siamo lieti di introdurre una nuova rubrica periodica in cui condividiamo i recenti miglioramenti e le caratteristiche di MGID. Questi aggiornamenti sono stati pensati per semplificare la tua esperienza, aumentare la produttività e migliorare la funzionalità complessiva della nostra piattaforma. Scopriamo i miglioramenti più recenti e vediamo come possono migliorare la tua esperienza con MGID.

Per gli editori

Opportunità avanzate con il nuovo codice widget Simple JS

Ti presentiamo l'ultima versione del nostro codice di integrazione - Simple JS. Questa soluzione snella e unica in JavaScript semplifica i processi di implementazione per gli editori, offrendo tempi di caricamento più rapidi e una maggiore efficienza tecnica.

Simple JS Code sostituisce il precedente Short Code, semplificando l'installazione dei widget per gli editori. Inserendo il codice Simple JS nella sezione della pagina, è possibile migliorare notevolmente le prestazioni del sito web.

Vantaggi di Simple JS

Implementazione semplice: Basta aggiungere Simple JS alla sezione per vedere il codice caricare automaticamente tutti i widget concordati. Per posizionamenti specifici, è possibile aggiungere un'ulteriore riga di codice nella sezione per garantire prestazioni ininterrotte.

Basta aggiungere Simple JS alla sezione per vedere il codice caricare automaticamente tutti i widget concordati. Per posizionamenti specifici, è possibile aggiungere un'ulteriore riga di codice nella sezione per garantire prestazioni ininterrotte. Gestione flessibile: MGID gestisce le impostazioni dei widget sulla nostra piattaforma, liberando il tuo team tecnico per concentrarsi su altri progetti.

MGID gestisce le impostazioni dei widget sulla nostra piattaforma, liberando il tuo team tecnico per concentrarsi su altri progetti. Prestazioni migliorate: Il caricamento centralizzato dei widget da un unico file JS riduce il tempo di caricamento della pagina e migliora le prestazioni, soprattutto per le applicazioni a pagina singola (SPA).

Simple JS assicura che i tuoi annunci rimangano pertinenti anche nell'ottica di un futuro senza cookie, utilizzando il targeting basato sulle categorie di articoli per garantire l'engagement degli utenti e la monetizzazione.

Interfaccia dei report rinnovata per migliorare l'analisi

Ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni di monetizzazione del tuo sito web è fondamentale per la tua attività editoriale. Ecco perché MGID è entusiasta di presentare la nostra nuova interfaccia per i report, migliorata e completamente personalizzabile. Questo potente strumento è stato progettato per elevare le tue capacità analitiche.

Consulta un elenco di report accuratamente preparati da MGID per soddisfare le principali esigenze degli editori in termini di analisi. Questo elenco ti fa risparmiare tempo prezioso, eliminando la necessità di impostare manualmente o da zero i report.

Sfrutta una serie di filtri per segmentare e dividere le informazioni, rivelando le correlazioni nascoste. Tutti gli esperimenti e le personalizzazioni effettuate possono essere salvati come nuovi report, garantendo l'accesso futuro con un solo clic. Libera il potenziale dei tuoi dati con l'interfaccia dei report di MGID!

Integrazione MCM

MGID è orgogliosa di essere partner del programma MCM di Google, il che ci consente di invitare gli editori a partecipare al programma MCM (Multiple Customer Management) di Google. Google MCM, una funzione di Google Ad Manager (GAM) 360, consente agli editori di collegare il proprio inventario a Google Ad Exchange (AdX) attraverso partner terzi affidabili come MGID.

Google MCM crea una relazione genitore-figlio tra le reti, con MGID come editore padre e l'editore invitato come figlio. Questa configurazione semplifica la gestione di più account pubblicitari, fornendo agli editori un accesso efficiente ad AdX e consentendo ai partner di offrire una guida e un'assistenza esperta. Questa collaborazione aiuta a ottimizzare le reti e l'inventario per ottenere risultati migliori.

Vantaggi di Google MCM

Aumento delle entrate: Aumento dei CPM e delle entrate grazie all'aumento della domanda e della concorrenza per gli annunci.

Aumento dei CPM e delle entrate grazie all'aumento della domanda e della concorrenza per gli annunci. Gestione efficiente: Semplifica la gestione degli account pubblicitari con un accesso semplificato ad AdX.

Semplifica la gestione degli account pubblicitari con un accesso semplificato ad AdX. Supporto qualificato: Beneficia della guida e del supporto tecnico di MGID per ottimizzare il tuo inventario.

In qualità di partner di Google MCM, MGID può invitarti a partecipare al programma. Accettando il nostro invito, dai a MGID la possibilità di monetizzare il tuo traffico attraverso la piattaforma di Google, aumentando la domanda per il tuo inventario e incrementando i CPM e le entrate. Per aderire, è sufficiente condividere con MGID il tuo ID di rete GAM e la tua e-mail, inserire la riga MGID MCM ads.txt sui tuoi siti web e accettare il nostro invito nel tuo account GAM. Il nostro team Ad Operations si occuperà di tutto il resto, garantendo un'integrazione perfetta e maggiori opportunità di monetizzazione.

Per gli inserzionisti

Lavorare con esperti grafici

Nuove funzionalità AI: Previsione delle prestazioni pubblicitarie

La prossima funzione che vorremmo presentare è il nostro strumento di previsione delle prestazioni degli annunci basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato in collaborazione con Memorable AI. Questa nuova funzione della dashboard MGID Ads ti aiuta ad analizzare il rendimento dei tuoi annunci, rendendo più facile decidere quali versioni di annunci utilizzare e comprendere l'impatto degli elementi creativi sul rendimento.

Inoltre, MGID offre una suite di strumenti di IA per lavorare con gli elementi creativi, tra cui:

IA generativa da testo a immagine: Utilizza i suggerimenti di testo per creare immagini uniche e d'impatto che catturano l'attenzione del pubblico e favoriscono l'engagement. È possibile personalizzare emozioni, angolazioni, condizioni di illuminazione e stili senza alcuno sforzo.

Utilizza i suggerimenti di testo per creare immagini uniche e d'impatto che catturano l'attenzione del pubblico e favoriscono l'engagement. È possibile personalizzare emozioni, angolazioni, condizioni di illuminazione e stili senza alcuno sforzo. IA generativa da immagine a immagine: Trasforma le idee in immagini straordinarie infondendo nuovi stili, texture ed elementi nelle immagini esistenti, per far risaltare i tuoi annunci.

Trasforma le idee in immagini straordinarie infondendo nuovi stili, texture ed elementi nelle immagini esistenti, per far risaltare i tuoi annunci. IA generativa di titoli e descrizioni degli annunci: Crea testi pubblicitari avvincenti e di grande impatto utilizzando algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per generare titoli e descrizioni accattivanti che facciano presa sul pubblico di riferimento.

Per ulteriori informazioni e istruzioni video su queste funzioni, consulta la nostra playlist YouTube.

Limiti agli elementi creativi

La nuova funzione Limiti per le creatività consente di impostare limiti di budget o di clic per le singole creatività all'interno delle campagne. Questa funzione risponde all'esigenza di testare nuove creatività se non si è sicuri dei risultati, così da testarle senza rischiare di sforare il budget. Inoltre, consente una più chiara allocazione del budget tra le creatività all'interno di una singola campagna.

Ecco come funziona:

Nella dashboard di MGID Ads, troverai una nuova colonna chiamata Limits Daily/Overall nell'elenco delle creatività. Facendo clic su un valore in questa colonna si apre un pannello laterale con le impostazioni. Per impostazione predefinita, tutte le creatività vengono create senza limiti e sono contrassegnate come Illimitate. Da qui è possibile scegliere un limite di budget o un limite di clic. A questo punto, è possibile impostare i budget giornalieri e complessivi separatamente o contemporaneamente, in base alle esigenze della campagna.

Burnout di creatività

Quando si esegue un lancio di creatività in massa, è molto probabile che si includano anche quelle che non danno più buoni risultati. Per evitare che ciò accada e rendere più semplice la tua analisi quotidiana, ti inviamo regolarmente dei report con le creatività che stanno andando in burn out. In questo report, troverai le creatività che sono in rotazione da 10 giorni o più e che hanno un CTR diminuito del 15% o più negli ultimi 3 giorni. Questo report ti aiuterà a prendere decisioni tempestive per sostituire gli annunci ormai obsoleti con altri nuovi.

Monitoraggio delle conversioni

Tracciare le conversioni non uniche tramite Postback

È ora possibile tracciare le conversioni non uniche tramite postback, in modo simile a Pixel. Questo miglioramento è particolarmente utile quando si hanno conversioni multiple che devono essere trattate come eventi distinti, anche se condividono lo stesso click_id.

Quando può essere utile questa funzione? Considera lo scenario in cui il tuo funnel include sia una conversione dell'ordine iniziale che una conversione dell'upsell all'interno dello stesso flusso. Entrambe le conversioni devono essere conteggiate nel numero totale di acquisti, nonostante condividano lo stesso click_id.

Per impostazione predefinita, il nostro sistema conta le conversioni uniche. Tuttavia, abbiamo aggiunto uno switcher nelle impostazioni avanzate in Conversion Tracking > Conversion Goal, che consente di contare tutte le conversioni. È sufficiente disattivare lo switcher per abilitare questa funzione.

Postback Templates

Modelli di Postback è una funzione che velocizza notevolmente il processo di impostazione del monitoraggio. È possibile che si sia usato questo strumento nella nostra dashboard tradizionale; tuttavia, il nuovo design offre un'esperienza utente completamente rinnovata e adattata alle tue esigenze.

Problema: Per completare l'impostazione del monitoraggio delle conversioni postback, è necessario sapere dove passare i dati {click_id} da MGID a un sistema esterno e dove è memorizzato il macro click_id. Tuttavia, tali informazioni variano da piattaforma a piattaforma, così come la macro per il parametro revenue.

Soluzione: Con i nostri modelli di postback, tutti questi dati vengono aggiunti senza problemi ai blocchi pertinenti durante il processo di impostazione del tracciamento. Creiamo automaticamente tre obiettivi di conversione con nomi predefiniti, lasciandoti la flessibilità di mantenerli o modificarli in base alle tue esigenze specifiche.

Con un modello di postback, la configurazione del tracciamento richiede circa 1 minuto e tutti i dati personalizzati sono inclusi automaticamente.

I modelli di postback in MGID Ads sono disponibili per piattaforme come Voluum, Binom, AdCombo e molte altre. Inoltre, possiamo aggiungere modelli su tua richiesta - qualsiasi cosa per migliorare la tua efficacia.

Conclusioni

Questo è quanto per quanto riguarda i nostri ultimi aggiornamenti di prodotto! Lavoriamo costantemente per migliorare la nostra piattaforma e abbiamo in cantiere diversi aggiornamenti interessanti che non vediamo l'ora di condividere con te. Resta aggiornato per ulteriori miglioramenti e funzionalità che arriveranno presto. Grazie per essere parte della comunità MGID e non vediamo l'ora di aiutarti a raggiungere un successo ancora maggiore con i nostri strumenti e servizi.