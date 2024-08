La sicurezza dei dati è una questione di fondamentale importanza per le aziende e i consumatori nell'attuale panorama digitale. I governi di tutto il mondo hanno risposto introducendo norme di sicurezza più stringenti volte a proteggere le informazioni sensibili e, sebbene le aziende siano tenute a rispettare tutte le leggi vigenti, quelle che intendono dimostrare il loro impegno assoluto per la sicurezza dei dati si rivolgono alla certificazione ISO 27001. Questo standard riconosciuto a livello mondiale è una testimonianza tangibile della dedizione di un'azienda per la salvaguardia dei dati e fornisce un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla sicurezza.

In qualità di azienda leader che sviluppa attivamente soluzioni tecnologiche all'avanguardia per inserzionisti ed editori, MGID riconosce l'estrema importanza della sicurezza dei dati. Per infondere ulteriore fiducia nei nostri partner, abbiamo richiesto e ottenuto di recente la certificazione ISO 27001.

In questo post approfondiremo cosa implica la certificazione ISO 27001, il suo significato e i suoi vantaggi per MGID e per i nostri clienti.

Che cos'è la certificazione ISO 27001?

ISO, acronimo di International Organization for Standardization, è un'organizzazione internazionale indipendente e non governativa che sviluppa e pubblica standard per vari settori e industrie. L'ISO 27001 è uno standard riconosciuto a livello mondiale per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS). Fornisce alle aziende un quadro di riferimento per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente i processi di sicurezza delle informazioni, garantendo una protezione completa dei dati e la gestione dei rischi. Solo le aziende che rispettano questi standard possono ottenere la certificazione.

Requisiti per la certificazione ISO 27001

Ottenere la certificazione ISO 27001 non è un'impresa facile, poiché le aziende devono soddisfare requisiti rigorosi. Sebbene l'implementazione specifica vari a seconda delle dimensioni dell'azienda, del settore e del contesto, gli elementi fondamentali rimangono gli stessi. Alcuni dei requisiti principali includono:

Stabilire e documentare l'ISMS : Le aziende devono definire l'ambito dell'ISMS, identificare gli asset, valutare i rischi e implementare i controlli per mitigare tali rischi, il tutto deve essere chiaramente documentato e accessibile a tutti gli stakeholder.

: Le aziende devono definire l'ambito dell'ISMS, identificare gli asset, valutare i rischi e implementare i controlli per mitigare tali rischi, il tutto deve essere chiaramente documentato e accessibile a tutti gli stakeholder. Implementazione dei controlli di sicurezza : Devono essere attuati solidi controlli per gestire e monitorare l'accesso degli utenti alle informazioni sensibili, assicurando che solo il personale autorizzato possa accedere e modificare i dati.

: Devono essere attuati solidi controlli per gestire e monitorare l'accesso degli utenti alle informazioni sensibili, assicurando che solo il personale autorizzato possa accedere e modificare i dati. Condurre una regolare valutazione dei rischi : Le aziende devono effettuare periodicamente una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza delle informazioni per identificare nuove vulnerabilità e garantire che l'ISMS sia in grado di mitigare efficacemente i rischi.

: Le aziende devono effettuare periodicamente una valutazione approfondita dei rischi per la sicurezza delle informazioni per identificare nuove vulnerabilità e garantire che l'ISMS sia in grado di mitigare efficacemente i rischi. Disporre di un piano di risposta e gestione degli incidenti : Le aziende devono disporre di procedure e protocolli per individuare, rispondere e recuperare tempestivamente gli incidenti di sicurezza.

: Le aziende devono disporre di procedure e protocolli per individuare, rispondere e recuperare tempestivamente gli incidenti di sicurezza. Promuovere la sensibilizzazione e la formazione dei dipendenti: Le aziende devono investire in programmi di formazione e sensibilizzazione per educare i dipendenti alle migliori pratiche di sicurezza delle informazioni.

Processo di certificazione ISO 27001

Il percorso per ottenere la certificazione ISO 27001 è un processo complesso e rigoroso che può richiedere diversi mesi per essere completato. È diviso in due fasi principali - una valutazione preliminare dell'ISMS dell'azienda e un audit completo dell'ISMS dell'azienda - ma ci sono diverse fasi all'interno di queste. Ecco una panoramica del processo che MGID e tutte le altre aziende devono affrontare:

Inizio del processo : Per prima cosa, abbiamo contattato l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che ha condotto una valutazione iniziale per identificare eventuali lacune tra le nostre misure di sicurezza esistenti e i requisiti ISO 27001.

: Per prima cosa, abbiamo contattato l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che ha condotto una valutazione iniziale per identificare eventuali lacune tra le nostre misure di sicurezza esistenti e i requisiti ISO 27001. Preparare la documentazione : Abbiamo preparato una serie di documenti che descrivono il nostro ISMS e che sono conformi ai requisiti della norma ISO 27001.

: Abbiamo preparato una serie di documenti che descrivono il nostro ISMS e che sono conformi ai requisiti della norma ISO 27001. Condurre un audit interno : Abbiamo condotto un audit interno dell'ISMS per valutarne la conformità agli standard, che ci ha permesso di identificare le aree in cui l'ISMS doveva essere migliorato e di affrontare le non conformità.

: Abbiamo condotto un audit interno dell'ISMS per valutarne la conformità agli standard, che ci ha permesso di identificare le aree in cui l'ISMS doveva essere migliorato e di affrontare le non conformità. Sottoporsi all'audit di certificazione : Un ispettore dell'organismo di certificazione ha esaminato la nostra documentazione, intervistato il personale responsabile e osservato le nostre operazioni per determinare se eravamo conformi.

: Un ispettore dell'organismo di certificazione ha esaminato la nostra documentazione, intervistato il personale responsabile e osservato le nostre operazioni per determinare se eravamo conformi. Conseguimento della certificazione: Durante l'audit siamo risultati conformi e ci è stato rilasciato il certificato ISO 27001.

Vantaggi della certificazione ISO 27001/ Perché la certificazione ISO 27001 è importante?

Con la certificazione ISO, le aziende possono dimostrare il loro impegno verso le best practice del settore, garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle loro risorse di informazione e affermarsi come leader nella sicurezza dei dati. Ulteriori vantaggi derivanti dal conseguimento della certificazione ISO 27001 sono:

Fiducia del cliente : La certificazione ISO è un potente indicatore del fatto che un'azienda ha come priorità la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Infonde fiducia e sicurezza nei servizi e garantisce ai clienti la massima tranquillità.

: La certificazione ISO è un potente indicatore del fatto che un'azienda ha come priorità la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Infonde fiducia e sicurezza nei servizi e garantisce ai clienti la massima tranquillità. Riduzione del rischio di violazione dei dati : Dato che gli attacchi globali sono aumentati del 28% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, qualsiasi misura che rafforzi la nostra posizione di sicurezza è da prendere in considerazione. Lo standard richiede alle aziende di implementare controlli di sicurezza, come il controllo degli accessi, la crittografia e la risposta agli incidenti, riducendo la probabilità di diventare vittime.

: Dato che gli attacchi globali sono aumentati del 28% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, qualsiasi misura che rafforzi la nostra posizione di sicurezza è da prendere in considerazione. Lo standard richiede alle aziende di implementare controlli di sicurezza, come il controllo degli accessi, la crittografia e la risposta agli incidenti, riducendo la probabilità di diventare vittime. Efficienza operativa e riduzione dei costi : Gli standard ISO promuovono le migliori pratiche e l'efficienza dei sistemi di gestione, dei processi e della sostenibilità ambientale. Implementando questi standard, le aziende snelliscono le operazioni, riducono i rischi e conseguono risparmi a lungo termine.

: Gli standard ISO promuovono le migliori pratiche e l'efficienza dei sistemi di gestione, dei processi e della sostenibilità ambientale. Implementando questi standard, le aziende snelliscono le operazioni, riducono i rischi e conseguono risparmi a lungo termine. Vantaggio competitivo e differenziazione: Sebbene ogni organizzazione possa richiedere la certificazione ISO 27001, molte scelgono di non intraprendere i passaggi necessari o di non sostenere costi aggiuntivi. Quando un'azienda si differenzia in modo positivo, rafforza le relazioni con i clienti attuali, aiuta ad attrarre nuove attività e migliora la quota di mercato.

Che cosa significa la certificazione ISO 27001 per i clienti MGID?

Per MGID, la certificazione ISO 27001 si traduce in vantaggi tangibili per i nostri clienti. Con questa certificazione, possiamo fornire le seguenti garanzie:

Sicurezza delle informazioni in tutte le forme: Ci impegniamo a salvaguardare le informazioni in tutte le loro forme, compresi i dati condivisi dai nostri clienti. La certificazione ISO 27001 garantisce che le nostre solide misure di sicurezza si estendono a tutta la nostra azienda.

Maggiore resilienza agli attacchi informatici: Con la ISO 27001, abbiamo rafforzato le nostre difese contro le minacce informatiche in continua evoluzione e le nostre misure di sicurezza complete e i protocolli di risposta agli incidenti ci consentono di ridurre i rischi e minimizzare l'impatto di potenziali attacchi.

Protezione su scala aziendale: La nostra certificazione comprende soluzioni tecnologiche, politiche e procedure che regolano le pratiche dei dipendenti, garantendo un approccio olistico alla sicurezza dei dati in tutta la nostra azienda.

Rispondere alle crescenti minacce alla sicurezza: Aderendo agli standard ISO, ci impegniamo ad adattare continuamente le nostre misure di sicurezza per affrontare le minacce emergenti e garantire che gli strumenti di sicurezza in cui investiamo forniscano il massimo livello di protezione.

Per garantire la nostra certificazione, abbiamo implementato o migliorato politiche specifiche che controllano un'ampia gamma di processi, tra cui:

Politica di utilizzo accettabile

Politica di gestione dei documenti

Politica di sicurezza delle risorse umane

Politica di classificazione delle informazioni

Politica di gestione dell'accesso degli utenti

Queste politiche facilitano i processi di controllo della qualità, le ispezioni, i test e il monitoraggio, garantendo che i nostri servizi soddisfino costantemente i requisiti specificati. In qualità di azienda con certificazione ISO, possiamo proteggere i nostri clienti da potenziali problemi e dimostrare la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, migliorarne l'esperienza e perfezionare continuamente i nostri servizi.

Sebbene il processo di certificazione ISO 27001 sia stato un impegno significativo, il nostro team di sicurezza di Sekurno ci ha aiutato attivamente a prepararci e a superare il processo di certificazione. Continuiamo a collaborare con loro per garantire la protezione dei dati e la sicurezza generale della nostra infrastruttura digitale.

Garantire il futuro di MGID

Il conseguimento della certificazione ISO 27001 da parte di MGID sottolinea il nostro costante impegno per la sicurezza dei dati. Oltre ai requisiti già soddisfatti, miglioriamo e rafforziamo costantemente il nostro sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e implementiamo nuove politiche e standard per migliorare la nostra gestione della sicurezza. In un mondo sempre più digitale, la salvaguardia dei dati preziosi dei nostri clienti sarà sempre la nostra massima priorità.