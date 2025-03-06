MGID continua a spingersi oltre ai limiti della pubblicità senza soluzione di continuità con l'espansione di Integrazione Nativa. Dopo il successo della nostra integrazione Voluum, stiamo facendo un ulteriore passo avanti con l'integrazione diretta con Shopify, rendendo la configurazione e il monitoraggio delle campagne più semplici che mai per i proprietari dei negozi Shopify.

Cosa significa questo per gli inserzionisti? Configurazione più rapida, monitoraggio diretto senza strumenti di terze parti e migliori informazioni sulle prestazioni, il tutto disponibile in pochi clic. Resta aggiornato per scoprire come implementare l'integrazione nativa di Shopify senza sforzo!

Cos'è la funzione di Integrazione Nativa di Shopify?

Shopify è una delle principali piattaforme di e-commerce al mondo, che supporta aziende di tutte le dimensioni. L'integrazione nativa di Shopify di MGID è una funzione di monitoraggio delle conversioni semplificata all'interno dell'integrazione nativa. Invece di affidarsi a configurazioni di monitoraggio manuali, che possono essere complesse e fallibili, questa integrazione fornisce una soluzione con un solo clic per gli inserzionisti.

Abilitando l'integrazione in MGID Ads e aggiungendo il nostro script personalizzato a Shopify una sola volta, questa funzione trasferisce automaticamente i dati tra le due piattaforme per gli eventi più comunemente utilizzati. Ciò significa un monitoraggio delle conversioni più accurato, una migliore ottimizzazione delle campagne e un flusso di lavoro semplificato, consentendo agli inserzionisti di concentrarsi sul potenziamento delle loro attività senza ostacoli tecnici.

Quali problemi risolve l'Integrazione Nativa di Shopify?

1. Configurazione complessa e dispendiosa in termini di tempo

Problema: in precedenza, gli utenti di Shopify dovevano affidarsi a Google Tag Manager (GTM), impostazioni manuali dei pixel o script hardcoded per tracciare le conversioni. Questo processo richiedeva competenze tecniche, era soggetto a errori e spesso produceva dati incompleti.

Soluzione: l'integrazione nativa di MGID per Shopify elimina la necessità di strumenti di terze parti, consentendo agli inserzionisti di attivare il monitoraggio delle conversioni con una semplice configurazione con un clic direttamente nella dashboard di MGID Ads.

2. Limitazioni del monitoraggio di Shopify

Problema: Shopify a volte rimuove i tag UTM dagli URL o limita l'uso di pixel di tracciamento di terze parti, rendendo impossibile tracciare le conversioni in modo accurato.

Soluzione: l'integrazione di MGID aggira queste limitazioni stabilendo una connessione diretta tra Shopify e MGID tramite API, garantendo trasferimenti di dati accurati e automatici per il monitoraggio delle conversioni.

3. Mancanza di un monitoraggio affidabile per alcuni inserzionisti

Problema: alcune aziende Shopify non erano in grado di tracciare le conversioni, il che comportava una scarsa ottimizzazione delle campagne e uno spreco di denaro.

Soluzione: grazie all'integrazione nativa, MGID fornisce ora un tracciamento perfetto e approvato dalla piattaforma, garantendo a tutti gli inserzionisti Shopify la possibilità di misurare le prestazioni in modo efficace e di prendere decisioni basate sui dati.

Come funziona l'Integrazione Nativa di Shopify

L'integrazione nativa di Shopify utilizza un codice personalizzato, ideato appositamente per funzionare all'interno dell'ambiente sandbox di Shopify e sfruttare l'API di Shopify per un perfetto tracciamento degli eventi. Questo approccio consente a MGID di acquisire le azioni chiave degli utenti direttamente da Shopify e rendere i dati disponibili nella dashboard di MGID Ads per migliorare le prestazioni e l'ottimizzazione delle campagne.

Eventi tracciabili

L'integrazione supporta il tracciamento di più eventi di conversione, tra cui:

Visualizzazione della pagina

Visualizzazione del prodotto

Visualizzazione della collezione

Aggiungi al carrello

Visualizzazione del carrello

Procedi al pagamento

Acquisto

Come funziona

Codice MGID personalizzato: l'utente riceve un codice di tracciamento MGID specifico per Shopify dall'interfaccia MGID Ads, progettato per funzionare perfettamente con l'API di Shopify. Selezione dell'evento – L'inserzionista sceglie quali eventi Shopify monitorare (ad esempio, visualizzazione del prodotto, aggiunta al carrello, acquisto) e li imposta come obiettivi di conversione nella dashboard di MGID Ads. Flusso di dati – L'inserzionista aggiunge il codice personalizzato nelle impostazioni di amministrazione di Shopify. Quindi, il codice MGID integrato acquisisce automaticamente i dati dell'evento selezionato da Shopify e li invia a MGID Ads, consentendo il monitoraggio delle conversioni.

Configurazione passo passo dell'integrazione nativa di Shopify

1. Selezionare l'integrazione nativa su MGID Ads: aprire MGID Ads e creare o modificare la campagna per la quale si desidera monitorare le conversioni. Nella fase di monitoraggio delle conversioni, selezionare l'integrazione nativa come metodo di monitoraggio.

fare clic su Aggiungi integrazione per aprire la galleria delle integrazioni e selezionare Shopify. Se si dispone già di un'altra integrazione, fare clic su Gestisci integrazioni per aggiungere Shopify.

3. Installare il pixel MGID in Shopify

3.1. Copia il codice del pixel MGID: Copia il codice del pixel MGID personalizzato dall'interfaccia MGID Ads.

3.2. Apri l'amministratore di Shopify e vai agli eventi del cliente: Vai su Impostazioni → Eventi del cliente.

Fare clic su Aggiungi pixel personalizzato e rinominarlo MGID.

3.3. Incolla il codice del pixel personalizzato MGID: Inserisci il codice MGID copiato nella sezione pixel personalizzati in Shopify.

Fare clic su Salva e poi su Connetti.

3.4. Confermare che il pixel è attivo: Il pixel personalizzato è ora attivo. Per testarlo, utilizzare Shopify Pixel Helper in Azioni → Test.

4. Impostare gli obiettivi di conversione in MGID Ads: in MGID Ads è possibile creare fino a tre obiettivi di conversione selezionando gli eventi che si desidera monitorare, come le visualizzazioni dei prodotti, l'aggiunta al carrello o gli acquisti.

5. Regolare le impostazioni avanzate: Modificare le impostazioni avanzate o aggiungere tag di tracciamento se necessario per un migliore monitoraggio della campagna.

Importante: Tieni presente che, in qualità di inserzionista, devi creare un pixel personalizzato in Shopify solo una volta, dopodiché sarà sufficiente un clic per l'integrazione nel tuo account MGID Ads per le campagne rimanenti.

Conclusione

L'integrazione nativa di Shopify con MGID semplifica il monitoraggio delle conversioni, eliminando configurazioni complesse e strumenti di terze parti. Collegando Shopify a MGID Ads in modo trasparente, gli inserzionisti ottengono un monitoraggio accurato, una migliore ottimizzazione e informazioni più approfondite sulle prestazioni.

Grazie all'integrazione rapida e al monitoraggio automatico degli eventi, le aziende Shopify possono ora massimizzare le prestazioni dei loro annunci senza sforzo. Abilita oggi stesso l'integrazione nativa di Shopify e porta le tue campagne MGID a un livello superiore.