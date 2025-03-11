L’ad fatigue è un problema noto nel mondo della pubblicità digitale. Poiche’ gli utenti sono ripetutamente esposti alle stesse creatività, l’engagement diminuisce. Cio’ determina un abbassamento del click-through rate (CTR) ed uno spreco del budget pubblicitario. In media, il CTR diminuisce del 15% entro la prima settimana di una campagna.

Le soluzioni tradizionali, come i test A/B, richiedono una supervisione manuale, rallentando i tempi di risposta e riducendo l’efficienza della campagna.

Per ovviare a questo problema, MGID ha sviluppato CTR Guard, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale e progettata per combattere l’ad fatigue e mantenere performanti le campagne pubblicitarie, monitorandone le prestazioni, prevenendo il burnout creativo ed aggiornando automaticamente le creatività.

CTR Guard sfrutta l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) non solo per rilevare i cali di prestazioni, ma anche per ottimizzare attivamente le campagne in tempo reale.

Come funziona CTR Guard

CTR Guard interviene automaticamente quando i tuoi annunci iniziano a perdere slancio. Ecco come funziona: quando un annuncio viene contrassegnato come burnt out, ovvero quando il vCTR (viewable click-through rate) scende del 15% o più per tre giorni consecutivi, la nostra IA entra in azione.

Cosa succede dopo:

1. Gli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale analizzano i dati relativi alle prestazioni della campagna per identificare i primi segnali di ad fatigue.

2. Non appena i CTR mostrano segni di declino, gli inserzionisti ricevono una notifica sia via e-mail che tramite dashboard.

3. CTR Guard genera automaticamente fino a tre nuove creatività alternative per ogni annuncio a scarso rendimento.

4. Le creatività generate dall’intelligenza artificiale vengono visionate, e possono essere implementate manualmente oppure tramite le impostazioni di avvio automatico, al fine di mantenere efficienti le campagne in corso.

CTR Guard è disponibile solo per le campagne di prodotti e search feed. Inoltre, ogni annuncio creato dall’IA viene rivisto e moderato prima di arrivare alla dashboard ed è chiaramente contrassegnato come annuncio generato dall’IA.

Maggiore controllo grazie alle impostazioni di avvio automatico

Sappiamo che alcuni inserzionisti vogliono mantenere il pieno controllo sulle campagne, mentre altri preferiscono che l’automazione svolga il lavoro pesante. Ora tutto e’ possibile.

Mantenere le impostazioni di CPC e CTA identiche alla creatività originale.

Visionare e modificare le creatività generate dall’IA (nota: le modifiche richiedono una moderazione prima di essere pubblicate).

Scegliere se lanciare manualmente le creatività generate dall’IA o abilitare il lancio automatico (Auto-Launch).

Impostare il budget e i click limits per le creatività generate dall’IA, al fine di mantenere il controllo sulla spesa pubblicitaria.

Sospensione della generazione creativa dell’IA: niente spam, solo suggerimenti smart

Al fine di evitare la creazione di annunci generati dall’IA non richiesti, CTR Guard include una funzione di pausa automatica.

Se le creatività generate dall’IA non vengono lanciate, il sistema interrompe ulteriori generazioni.

Quando la generazione di creativita’ attraverso l’IA viene messa in pausa, viene inviata una notifica via e-mail.

E’ anche possibile disattivare completamente le notifiche relative alle creatività generate dall’IA nella sezione Settings → Notifications → Paused Ad Generation.

Quali sono i vantaggi derivanti da questi aggiornamenti

CTR Guard è sinonimo di prestazioni, efficienza e controllo. Ecco come gli inserzionisti possono trarre vantaggio da questa funzione.

Attivazione più rapida delle campagne : riduzione dei tempi di inattività e pubblicazione piu’ rapida degli annunci, migliorando l’engagement ed i risultati complessivi della campagna.

: riduzione dei tempi di inattività e pubblicazione piu’ rapida degli annunci, migliorando l’engagement ed i risultati complessivi della campagna. Minore sforzo manuale : affidare la generazione e l’ottimizzazione delle creatività all’IA consente di risparmiare tempo, che puo’ essere reinvestito nella definizione delle strategie.

: affidare la generazione e l’ottimizzazione delle creatività all’IA consente di risparmiare tempo, che puo’ essere reinvestito nella definizione delle strategie. Massimizzazione dell'efficienza della spesa pubblicitaria : riducendo al minimo gli sprechi di budget e assicurandosi che gli annunci con prestazioni insufficienti siano sostituiti con alternative ottimizzate dall’IA.

: riducendo al minimo gli sprechi di budget e assicurandosi che gli annunci con prestazioni insufficienti siano sostituiti con alternative ottimizzate dall’IA. Miglioramento della pertinenza degli annunci : mantenere gli utenti coinvolti grazie a creatività costantemente rinnovate, evitando che l’ad fatigue determini la diminuzione del CTR.

: mantenere gli utenti coinvolti grazie a creatività costantemente rinnovate, evitando che l’ad fatigue determini la diminuzione del CTR. Decisioni basate sui dati: l’utilizzo dell’IA garantisce che le ottimizzazioni apportate siano basate su dati di performance in tempo reale, e non solo su supposizioni.

Risultati reali: miglioramento delle prestazioni guidato dall’IA

Per dimostrare l’efficacia di CTR Guard, abbiamo analizzato i miglioramenti del vCTR in diversi settori. Ecco come le creatività generate dall’IA hanno aumentato l’engagement.

Questi risultati evidenziano come CTR Guard garantisca che gli annunci rimangano coinvolgenti, massimizzando le conversioni ed il ritorno sulla spesa pubblicitaria.

Conclusioni

CTR Guard di MGID è più di un semplice strumento di automazione: ottimizza le prestazioni in modo strategico sfruttando l’IA.

Grazie all’integrazione tra machine learning, analisi predittiva e IA generativa, CTR Guard aiuta gli inserzionisti a:

Ridurre lo sforzo manuale e semplificare i flussi di lavoro;

Ridurre al minimo i tempi di inattività delle campagne e massimizzarne l’efficienza;

Combattere l’ad fatigue con aggiornamenti creativi proattivi.

Sei pronto a lasciare che l’intelligenza artificiale migliori le tue campagne? Abilita la funzione di Auto-Launch per le creativita’ generate dall’IA, e scopri come l’automazione puo’ diventare una risorsa preziosa al tuo servizio!