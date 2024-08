Le nuove realtà di comunicazione stanno cambiando il mondo e TikTok è diventato un campo di battaglia fondamentale per attirare l'attenzione del pubblico. Leggi le ultime novità sul traffico di TikTok, dalle nuove idee alle storie di successo più interessanti, e scopri come ottenere traffico dal più recente fenomeno globale e dalla piattaforma più popolare tra la generazione Z.

Man mano che la nuova generazione, la Gen Z, si affaccia sul mondo, potresti avere difficoltà a instaurare un rapporto tradizionale con il pubblico più giovane di Internet. Sebbene la tentazione sia quella di convincersi che il problema sia da imputare a loro, ci dispiace dirtelo, ma ti aspetta un brusco risveglio. Il problema potrebbe non essere la mancanza di interesse del pubblico per i media tradizionali o più datati, ma piuttosto il fatto che queste strategie sono diventate obsolete ai giorni nostri.

Non importa se sei un sito di media globali o un giornale locale tradizionale: devi sempre prestare attenzione alle tendenze attuali dei media e migliorare la tua presenza nei canali più popolari per catturare nuovo pubblico.

E, negli ultimi anni, il primo canale che viene in mente quando si parla di attrarre nuovo pubblico è TikTok.

Traffico da TikTok

TikTok è una delle poche app cinesi che ha conquistato con successo il mercato mondiale. Lanciata nel 2016, l'app era destinata principalmente a video musicali, balli, lip sync e flash mob. Tuttavia, nel 2022, possiamo affermare con certezza che i contenuti di questo canale sono diventati molto più profondi e diversificati e la piattaforma è cresciuta fino a ricoprire un ruolo più significativo nella cultura e nel consumo dei media di oggi.

Quest'anno TikTok ha raggiunto i 3.3 miliardi di download ed è diventata l'app più popolare in Cina, Stati Uniti e Brasile. Gli utenti internet più attivi preferiscono TikTok; l'80% di questi ha un'età compresa tra i 16 e i 34 anni. Oggi questa piattaforma offre una vasta gamma di contenuti senza compromettere il coinvolgimento degli utenti; ad esempio, i video educativi informativi raggiungono visualizzazioni record con la stessa frequenza dei TikTok realizzati per l'intrattenimento.

Dal momento che la piattaforma ha esteso la sua presenza a tutte le regioni ed è una delle piattaforme in più rapida crescita, è difficile immaginare un'azienda che non possa trarre vantaggio da TikTok. Tuttavia, questa piattaforma richiede una nuova visione del modo in cui si comunica con il proprio pubblico.

Casi di editori di successo su TikTok

Negli ultimi anni TikTok si è evoluto: è diventato più maturo e i trend sono diventati più seri. Tuttavia, l'importanza di una personalità autentica dietro i contenuti è ancora fondamentale e l'attenzione alla musica rimane essenziale.

Un evento significativo che ha mostrato il cambiamento di tono della piattaforma è stata l'invasione e la successiva guerra in Ucraina. Dopo questi eventi, sono aumentati i contenuti a carattere politico sulla piattaforma. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskiy si è rivolto ai TikToker incoraggiandoli per aumentare la consapevolezza del mondo sulla guerra, e persino la Casa Bianca ha usato TikTok per informare gli influencer sulla guerra in Ucraina, legittimandola ulteriormente tra gli utenti dei media tradizionali.

Ora, i più grandi editori di notizie si rivolgono a TikTok per attirare il pubblico più giovane e per incrementare il traffico del sito web. Anche alcune piattaforme di media come VICE (2 milioni di follower, 25 milioni di like) e The Washington Post (1,3 milioni di follower, 62 milioni di like) stanno portando contenuti informativi sulla piattaforma. La trasmissione personale di notizie, i video esplicativi su argomenti scottanti e i contenuti educativi forniti in una forma unica rendono questi canali popolari.

Tuttavia, gli argomenti più interessanti e virali su TikTok restano la moda e la cultura pop. È uno sguardo su una delle nostre culture più affascinanti: quella piena di performance vivaci e stimolanti, passerelle accattivanti e celebrità famose. Se si guardano i video di TikTok dei più grandi nomi della moda, come Vogue, e della cultura, come Dazed, si vedono video brillanti, di alta qualità e dal taglio professionale accanto a storie personali di influencer e utenti comuni.

Se si analizzano i profili TikTok dei media aziendali, si vedono discorsi motivazionali, analisi di mercato e meme. Harvard Business Review utilizza TikTok per individuare i principali problemi del suo pubblico e creare meme su di loro. Il team pubblica video umoristici personali di vita in ufficio, sulle ansie da carriera e sui consigli per gli studenti. TikTok è diventato una piattaforma perfetta per stuzzicare il pubblico con articoli del passato, ravvivando i contenuti e aumentando il numero di iscritti al sito. Come risultato di questa strategia di contenuti, l'hashtag della Harvard Business Review ha 2,3 milioni di visualizzazioni, mentre il canale ha 150.000 follower e 1,3 milioni di like.

Salta sui trend

Ci vuole un po' di fortuna per diventare un trendsetter virale su TikTok, ma il più delle volte un marchio trae grandi vantaggi dal saltare sui trend di TikTok. Quindi, cosa definisce un trend di TikTok e come funziona?

I trend sono una combinazione di un argomento scelto, hashtag e musica. Il contenuto crea un'ondata di raccomandazioni su TikTok e gli utenti condividono il video di tendenza. Partecipando ai trend di TikTok, si aumenta la notorietà del proprio marchio e si raggiunge un nuovo pubblico.

Cosa significa partecipare a un trend? I trend di TikTok ricordano un dialogo, una forma di comunicazione in cui le persone possono partecipare in modo creativo alle discussioni di tendenza. La cosa più importante è la capacità di riconoscere un trend. A quel punto, non resta che unirsi alla discussione con il proprio video personale sull'argomento, accompagnato dagli hashtag e dalla musica del trend.

Dopo la pubblicazione, il video si unisce all'ondata di post e gli algoritmi di TikTok lo trasmettono alla pagina For You (FYP) degli utenti. Questa pagina differisce da un utente all'altro, in quanto si tratta di un feed curato che riflette le preferenze uniche di ciascun utente, basate sui suoi interessi e sulle interazioni passate sulla piattaforma. Ciò significa che gli utenti che vedono il tuo video sulla loro FYP hanno maggiori probabilità di visualizzare, mettere "mi piace", commentare e condividere il tuo video e, grazie agli hashtag, anche altri utenti possono scoprire il video e condividerlo.

La nascita della comunità BookTok è uno dei fenomeni più interessanti che si sono verificati seguendo i trend di TikTok. Il gruppo virale è nato nel 2020 e subito gli editori hanno notato come le recensioni di libri su TikTok stessero cambiando il mercato editoriale, generando bestseller e spingendo i vecchi libri a sparire dagli scaffali. Oggi, l'hashtag #booktok conta 69,9 miliardi di visualizzazioni — e in continua crescita. Con numeri come questi, gli editori non possono non prestarci attenzione.

Quindi, bisogna restare aggiornati sui video di tendenza nella propria regione di riferimento, scegliere quelli che si riferiscono al proprio brand e creare la prossima tendenza virale! Ma facendo sempre attenzione alla sicurezza del brand! TikTok può essere tanto pericoloso per gli affari quanto stimolante. Impara a conoscere il tuo marchio e non comprometterlo partecipando a una challenge discutibile.

Quali contenuti pubblicare su TikTok

TikTok può aiutarti a svecchiare l'immagine della tua azienda. Il formato della piattaforma obbliga a essere audaci e a diventare più personali, sinceri e diretti. I tuoi contenuti saranno sempre notati se trasmessi in modo aperto e chiaro. Pertanto, prova a seguire questi consigli per trasmettere il tuo nuovo messaggio.

Comprendi il tuo gruppo target e parla la loro lingua. E ricorda che TikTok è più informale di altri canali.

Raccogli i tuoi messaggi e dividili in gruppi con valori diversi: intrattenimento, motivazionali, informativi. Rendi il tuo canale vario ma coerente.

Rendi visibili i tuoi contenuti partecipando ai trend locali di TikTok

Rilancia i contenuti esistenti proponendoli al tuo pubblico

Fai crescere il tuo pubblico, diventa virale e dai vita a un trend!

Realizza quotidianamente brevi video — in base alla tua attività e ai tuoi obiettivi — con il messaggio della tua azienda.

Usa musica di tendenza!

Aggiungi il link del tuo sito web al tuo profilo TikTok.

Non dimenticare mai la sicurezza del brand durante la creazione di contenuti e la partecipazione ai trend!

Diventa virale su TikTok e raggiungi un pubblico nuovo

TikTok è una piattaforma dove nascono nuovi protagonisti. Per avere successo, è necessario essere aperti, coraggiosi, sinceri e innovativi! Fai in modo che il tuo profilo TikTok metta in evidenza la personalità che si cela dietro il tuo brand, segui il flusso dei trend per raggiungere un nuovo pubblico, crea trend e diventa virale. In definitiva, aumenterai il traffico rafforzando il tuo messaggio.